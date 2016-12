Esta vez también quisieron robarle al conductor

El apedreo a un ómnibus al cual le rompieron los vidrios y la posterior persecución por parte de un motonetista para intentar robarle al conductor el dinero en efectivo que estos aún cargan consigo y exponen al público, fueron los motivos por los cuales el coche que hacía la Línea Nº9 del transporte de recorrido urbano de pasajeros de la Intendencia de Salto, tuvo que huir del lugar, radicando posteriormente la denuncia ante la Policía, sin conseguir que aprendieran a los autores de los hechos.

Momentos después de ocurrida la agresión, que sucedió el viernes 23 de diciembre por la tarde desde la Unidad de Ómnibus de la Intendencia de Salto, remitieron un comunicado en el que informan de lo sucedido y la consiguiente medida.

“Lamentablemente se tuvo que hacer un nuevo cambio en el recorrido de la Línea Nº 9. Esto se debe a que una unidad de transporte fue víctima de un nuevo ataque en el barrio Horacio Quiroga, lo que motivó que se realizara la denuncia en la Seccional correspondiente y que la línea realice un cambio en su recorrido habitual, no ingresando a las calles internas del barrio. En las próximas horas se estará brindando más información”, resume el comunicado.

ANTECEDENTES

Tiempo atrás, un ómnibus había sido apedreado y la línea se había suspendido, para evitar que ese tipo de cosas siguieran pasando ya que se había vuelto en una acción vandálica común que debían sufrir conductores y pasajeros que iban en esa línea.

Pasó el tiempo y tras el diálogo entre los vecinos con las autoridades, el servicio fue restituido, aunque al tiempo una persona efectuó un disparo con una pistola de aire comprimido y generó un estado de alerta para el conductor del coche que radicó la denuncia y exigió la captura del sujeto, el que finalmente fue detenido y procesado.

Allí la comuna volvió a hablar con los vecinos y tras unos días de restricción del servicio, el mismo fue implementado nuevamente. Pero el fin de semana ocurrió nuevamente un caso de estas características con el agravante de que el hecho pasó a mayores, cuando dos sujetos en moto siguieron el coche para intentar robarle al conductor el dinero que llevaba consigo, dijeron a EL PUEBLO fuentes de la comuna.

Si bien el caso está en manos de la Policía aún no hubo personas detenidas en relación a este hecho y las autoridades plantean una reunión con los vecinos de la zona para explicar la situación y ver las medidas a tomar para no perjudicar a la gente.