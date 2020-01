Alison Moraes – Centro de Estética Alma Mía

Alison Moraes – propietaria del centro de estética Alma Mía – donde se brindan talleres de formación para jóvenes con discapacidad – cerró las actividades del año con resultados muy favorables. “En general para nosotros el 2019 fue un lindo año donde nosotros hicimos un crecimiento bastante avanzado de los servicios. Si bien nosotros aumentamos la clientela a su vez fuimos haciendo énfasis en la calidad de la atención, ya sea en la parte capilar como en la facial. Nos enfocamos entonces ahora en continuar brindando un buen servicio y continuar perfeccionándonos con otras propuestas que queremos comenzar a brindar” – destacó Moraes.

La propuesta principal para el 2020 es afianzar los cursos, apostando a la innovación, expandiendo lo referente al microblading y microdermopigmentación de cejas, labial y otros servicios. “Si bien la mujer tiene que sentirse bien desde el interior hacia afuera, también es lindo que se mire al espejo y se vea radiante.

Cabe destacar que Alison fue a España a perfeccionarse en diferentes cursos para brindar una capacitación de avanzada a sus alumnos.

CURSOS ESPECIALES PARA LOS JÓVENES CON CAPACIDADES DIFERENTES

Alison desde hace unos cuantos años viene apostando a los talleres para los jóvenes con capacidades diferentes, para que éstos puedan desarrollarse en el área y contar con un medio de vida que los haga más autónomos. “Si bien hace algunos años que vengo con este emprendimiento deseo que estos chicos puedan tener las oportunidades de trabajar en los salones. Es un trabajo que se viene implementando y pienso que este año los chicos van a poder tener su salón propio y desempeñarse en todo lo que han aprendido en Alma Mía. Cecilia Blardoni y Víctor Asencio han tenido un avance excelente en el desempeño de la peluquería y siempre están entusiasmados a la hora de trabajar. Han hecho la pasantía aquí en el salón con varias clientas que quedaron muy conformes con el trabajo. Es un gran avance donde los chicos se van abriendo a esas oportunidades y van teniendo fe en sí mismos, percatándose que pueden llegar a más. “Cuánto más se les enseña, más aprenden y más se abren a nuevos aprendizajes.

Lo cierto es que no tienen límites de crecimiento. Lo que sí es cierto es que deben contar con apoyo en la parte administrativa. Ellos pueden ser independientes en lo demás. Las limitaciones en nuestro país aún no se han derribado. Por ejemplo en España se está trabajando para los jóvenes con capacidades diferentes no solamente puedan desempeñarse en lo que se capacitan, sino también que puedan tener la oportunidad de ser empresarios”.