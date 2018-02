Con temperaturas que llegarán hasta los 34º

Febrero arranca con una nueva ola de calor, según informó INUMET (Instituto Uruguayo de Meteorología) en su página web. Entre el jueves y el sábado, parte del norte y el litoral oeste del país, donde está ubicado nuestro departamento, estará bajo el efecto de una ola de calor con temperaturas máximas de entre 30 a 34 ºC y mínimas de 19 a 20ºC.

Esta situación hace pensar en sensaciones térmicas superiores, mientras los salteños ya no saben como hacer frente a las altas temperaturas, más aún en momentos donde el río se muestra con un nivel de aguas por encima del normal y no están habilitadas las playas sobre el río Uruguay, fiel aliciente para muchos salteños.

Las piscinas barriales muestran un alto número de visitantes cada día, mientras las ventas de ventiladores y acondicionadores de aires se muestran en aumento como ya es tradicional en esta época del año.

El informe elaborado por INUMET establece que el jueves 1° de febrero el borde occidental de un sistema de alta presión afecta el territorio. El viernes 2 de febrero una perturbación atmosférica afectará principalmente el sur del país. A partir del domingo 4 de febrero el territorio estará bajo la influencia de un nuevo sistema de alta presión.

NO LLEGA LA LLUVIA

A esta situación se suma la escasez de lluvia, que en el campo ya se hace sentir y eso viene generando una constante intervención de Bomberos por la quema de pastizales y campos tanto en las afueras de la ciudad como en la urbe misma.

Según INUMET, entre el jueves y el martes no se esperan precipitaciones en el país. El miércoles 7 hay probabilidad baja de lluvias muy escasas en la región noreste y este, mientras que a partir del jueves 8 y hasta el sábado 10 no se esperan precipitaciones en todo el país.

UNA NUEVA

OLA DE CALOR

Para el Norte del país se espera que las temperaturas máximas entre el jueves y sábado oscilen entre los 30 a 34ºC y las mínimas entre los 19 a 20ºC. Se espera un descenso en las temperaturas mínimas para el sábado 3 de febrero con valores de entre 17 a 19ºC. Las máximas no experimentarán cambios significativos. A partir del domingo 4 y hasta sábado 10 de febrero se esperan temperaturas máximas de entre 30 a 32 ºC y mínimas entre 18 a 20 ºC. Para el Sur, las temperaturas máximas para el jueves 1º de febrero rondarán los 27 a 29ºC, esperándose un descenso de estas hasta el sábado 3 de febrero con valores de entre 24 a 26ºC. Mientras que las mínimas en este período serán entre los 18 a 21ºC.

A partir del domingo 4 y hasta el sábado 10 de febrero las máximas irán en aumento alcanzando valores entre 26 y 28ºC y las mínimas se mantendrán entre 18 a 20ºC.

VIENTOS

Para el norte del país se espera que los vientos sean del sector noreste con intensidad entre 5 a 10 km/h, desde el jueves 1º de febrero y hasta el martes 6 de febrero. Desde el miércoles 7 al sábado 10 de febrero los vientos serán de componente noreste, este menores a 10 km/h.

En el sur del país exceptuando el viernes 2 y martes 6 de febrero, los vientos serán del noreste y este entre 5 a 10 km/h. El viernes 2 y martes 6 de febrero los vientos rotarán sureste entre 10 a 20 km/h