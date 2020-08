“Las obras de un artista son como los hijos… un día emprenden vuelo”

Walter Monzón es un experiente y destacado artesano que durante años ha exhibido sus obras en el espacio de los artesanos den Termas de Daymán.

Hoy ha comenzado un nuevo ciclo como docente y lanzará su primer curso de tallado en madera.

-”En este momento tengo la experiencia, el tiempo y el lugar físico adecuado como para poder enseñar lo que he aprendido, pensando en que no se pierda este arte y sabiendo que hay interesados en aprender.

El curso es enseñar a conocer la madera sus diferentes facetas el porque de cada anillo que sentido tiene la dirección de la veta y en consecuencia como cortar.

Saber los diferentes ángulos de corte profundidad largo espacio para conseguir el efecto luz y sombra con la que podemos percibir la belleza de una obra” – adelantó el artista y docente.

Las clases se dictarán en Agraciada 2356 y por consultas comunicarse al 098298599.

¿Cómo es el proceso del tallado?

-”El proceso consiste después de haber aprendido todo lo explicado anteriormente y permitirle al alumno dejar volar su creactividad llevándolo a lograr su propia obra.

No encasillo a nadie en un formato”.

¿Cómo van a ser los módulos?

-”La idea es de una hora y media a dos por clase dos veces a la semana no más de cinco alumnos por grupo.

Así me permite personalizar el curso… creo que en tres meses cada curso se puede avanzar fácilmente a la próxima etapa

-Recuérdenos cómo se inició en la artesanía…

-”Hace 12 años que practico el arte del tallado he podido hacer y o participar de múltiples exposiciones.

He concursado en otras y tengo varias obras vendidas por el país.

La que más me identificó es la del Éxodo que está en el Museo de Salto Grande esa por su tamaño y cantidad de personajes participó José Polti… quien me enseñó este arte”.

¿Qué otro tipo de artesanías también crea?

-”En la rama del tallado incluye una.variedad de tipos formas decoración tamaño hasta llegar a la escultura pasando por el bajo relieve y semi escultura para todo esto requiere dedicación tiempo y sobre todo creactividad

Pero la sastifacion de lograr de un tramo de madera convertirla en una expresión de vida es único.

Siempre trabajando la madera hago pulseras collares llaveros rosas diferentes centro de mesas esculturas como El Quijote ySancho Panza Padre Pio bailarines de tango Cristo Redentor y mucho más sin límite a la creactividad!

VIVIENDO EL PROCESO DE CREACIÓN EN EL TALLADO EN LA MADERA

-¿Qué duración tiene el curso?

-”Cada curso dura tres meses depende del alumno si quiere avanzar en lograr tallados de alta definición Con el primero tiene ya el potencial como para hacer sus propias obras”.

¿Qué tipo de madera utiliza para sus obras?

-”Las maderas tienen que ser duras o semi duras…. por ejemplo cedro, roble y lapacho preferentemente.

Se puede usar alguna otra siempre que no tenga rajaduras nudos etc.

Las herramientas que se usa partimos de básicas y a medida que avanza se van incorporando otras difetentes y necesarias”.

¿Cuál es la mejor madera para realizar las esculturas y por qué?

-”La mejor madera para una escultura es una de las tres nombradas anteriormente por su consistencia durabilidad.

Y es necesario poder trabajarla en los cortes necesarios por otra parte es la que se consigue por estas zonas del país también tiene que tener su tiempo de secado”.

-¿Cuánto tiempo promedialmente le demanda cada escultura?

-”Depende del tamaño y sus caracteristicas en pliegues y dificultad.

También hay que tener en cuenta que un artista no siempre está inspirado como para tener continuidad regular…así que es estimativa al tamaño”.

-¿Cuál fue la primera escultura que usted realizó y cómo vivió la experiencia?

-”La primera escultura fue una pareja bailando tango en un callejón empedrado con fondo de casas en perspectiva… su farolito y ambientado a época.

Lo tuve varios años… no lo quería vender aún teniendo muchos interesados.

Hasta que entendí que las obras de un artista son como los hijos un día emprenden vuelo”.

-¿Cuál es su obra más reciente y en qué se inspiró para hacerla?

-”La más reciente es una cabeza de caballo a medida natural y fue por pedido anterior una semi escultura de Padre Pío de un tamaño grande”.

-¿Alguna de sus obras se exhibe en una institución pública?

-”En Salto hay en el Museo de Salto Grande que fue adquirida hubo en otros museos pero temporal si en casas de familia”.

¿Qué valor tiene en su vida la artesanía?

– “Es el cable a tierra que necesité en momentos muy difíciles que nos tocó pasar.

Hoy es lo que me gusta y que mientras fui trabajador activo me fui preparando para cuando me jubilara para poder darle rienda suelta a mi vocación artística”.

-¿Qué actividad laboral desempeñaba otrora?

– “Me jubilé de sereno de la construcción”.

Como toda artesanía, el tallado en madera tiene un componente artístico, en el cual el tallista-artesano vuelca su talento creativo para sacar de unas simples tablas una obra de arte, y otro componente, técnico y mecánico, que hay que tener en cuenta para que la materia prima responda a los esfuerzos del tallista y logre el resultado deseado.

Vale subrayar que los cursos apuntan a personas de catorce años en adelante que les interese aprender las técnicas de tallado en madera”.