El jueves 1ro de noviembre se llevarán a cabo las XII Jornadas de Educación y Género en nuestro departamento en el CERP a partir de las 9.30 horas hasta las 16. 30.

La igualdad de género es una prioridad mundial estrechamente ligada a los esfuerzos de la Organización para promocionar el derecho a la educación y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Mediante el Marco de Acción Educación 2030 el ODS 4 tiene como finalidad «garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos» y el ODS 5 tiene como finalidad «lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas».

La Agenda Mundial Educación 2030 reconoce que la igualdad de género requiere un enfoque que «garantice no sólo que las niñas y los niños, las mujeres y los hombres obtengan acceso a los distintos niveles de enseñanza y los cursen con éxito, sino que adquieran las mismas competencias en la educación y mediante ella».

Existen, dependiendo del contexto, grandes desigualdades de género en el acceso, el logro del aprendizaje y la continuación de la educación, resultando ser las niñas, en general, las más desfavorecidas, aunque en algunas regiones los niños se encuentran en desventaja. A pesar de los logros alcanzados, existe un mayor número de niñas sin escolarizar que de niños – 16 millones de niñas nunca irá a la escuela (Instituto de Estadística de la UNESCO) y las mujeres representan dos tercios de los 750 millones de adultos que carecen de conocimientos básicos de alfabetización.

Entre los numerosos obstáculos que impiden a las niñas y mujeres ejercer su derecho a estudiar, obtener un diploma y beneficiarse de la educación, se encuentran la pobreza, el aislamiento geográfico, la pertenencia a una minoría, la discapacidad, el matrimonio y el embarazo precoces, la violencia de género y las actitudes tradicionales relacionadas con el papel de las mujeres.

El género es una de las categorías fundamentales de la convivencia entre los seres humanos.

El enfoque de género corresponde a una concepción sociopolítica y sistémica del desarrollo.

Dirige nuestra atención hacia los diferentes roles sociales asignados a las mujeres y a los hombres, diferencias que se reflejan, por ejemplo, en la división del trabajo y las cargas laborales de acuerdo con el sexo, las diferentes posibilidades de acceder a los recursos y de controlarlos, así como las distintas opciones que tienen hombres y mujeres de influir en la política y en la sociedad.

Las diferencias específicas entre los sexos constituyen una constante e importante característica estructural en las distintas sociedades.

Contrariamente a ideas preconcebidas, los análisis de género atentos al contexto y a problemas sociales concretos sacan a relucir que no siempre son las mujeres y las niñas quienes sufren discriminación en los diferentes aspectos de la vida social.

La participación femenina en los parlamentos nacionales aumenta muy lentamente.

En los países en los cuales se ha introducido de forma exitosa una cuota para la participación política femenina, la proporción de mujeres en los parlamentos nacionales asciende a 30% o más.

Para las mujeres, es también especialmente difícil llegar a puestos directivos en la economía.

Un “techo de cristal”, invisible pero real, impide muchas veces el ascenso de las mujeres que desean alcanzar los niveles administrativos altos en las empresas.

A escala mundial, solamente 8 países poseen una cuota femenina mayor de 40% en los niveles administrativos altos. Por lo tanto, se evidencia a nivel mundial una clara subrepresentación femenina en la política y en la economía, que muchas veces se intenta legitimar con motivos religiosos o culturales.

Esta cuota es especialmente alta en países con una asignación de roles marcada y tradicional, que intenta legitimarse esencialmente a través de la correspondiente superestructura religiosa y trascendental de procedencia cristiana, confuciana o islámica, o por las tradiciones culturales.

En su lugar deben tomarse medidas positivas o compensatorias, partiendo de un análisis de género diferenciado y adecuado al contexto de cada campo de acción.

El enfoque de género enarbolado por los nuevos movimientos basados en el deconstructivismo ha logrado resaltar el carácter universal de los derechos de la mujer y el derecho a la no discriminación, y superar el dominio «de la clase media occidental de raza blanca» en los movimientos anteriores mediante una mayor amplitud de temas y la integración de movimientos de mujeres de diferentes procedencias culturales e intereses temáticos.

Como el género es uno de los enfoques estructurales universales de la sociedad, al igual que los procesos educativos, no se produce en un espacio neutral o aislado.

Los estereotipos de género y las relaciones entre los sexos, muchas veces jerárquicas, se reproducen en los procesos educativos, tanto dentro como fuera de los centros de enseñanza.

Allí se desarrollan aún más y se afianzan las identidades en relación con el género.

Por otra parte, las relaciones entre los sexos pueden verse desde y a través de nuevos puntos de vista, y es posible sondear en profundidad y ensayar las posibilidades de cambio. De esta forma, la educación también puede aportar de manera determinante al cuestionamiento de los modelos de pensamiento y a los roles estereotipados y discriminadores, a romper con los patrones tradicionales y a superar los prejuicios.

Para este fin, las instituciones de enseñanza deben organizarse de una forma que sea sensible al género.