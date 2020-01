A mediados de diciembre adelantábamos que estaba próxima a ser editada la revista «Fiesta Playa del Lago – Una historia de todos», de Ramón Eduardo Rodríguez, un rescate periodístico de la historia de Villa Constitución que toma a la fiesta mencionada en su título simplemente como elemento de referencia del lugar para, a partir de allí, horadar en el pasado de aquella comunidad en general. En la tarde del 27 de diciembre la idea y el trabajo se materializó, pues la revista salió de imprenta y vio la luz. Fue editada en Paysandú, pero ya llegó a nuestra ciudad y por supuesto también a Constitución.

«Hace mucho tiempo que tenía ganas de meterme en este asunto», dijo a EL PUEBLO Ramón Rodríguez, el periodista autor de este trabajo y oriundo de Villa Constitución, aunque actualmente radicado en Paysandú. Y prosiguió: «cuando estuve de vuelta unos años en Constitución, del año 2012 al 2016 más o menos, algo hicimos, por ejemplo una pequeña revista que incluso alguna vez se editó con Diario El Pueblo una vez al mes para ser distribuida en la Villa»

DEJAR ALGO POR ESCRITO

«Es un rescate histórico del lugar. Hace unos meses me puse en campaña y lo que hice fue entrevistar y charlar con los fundadores (de la fiesta) y construir un relato; son textos periodísticos donde van apareciendo las memorias de distintas personas, de alguna manera se vuelve una especie de diálogo entre ellos, que interactúan, se complementan, a veces también en la construcción de ese relato se contradicen sin saberlo», comentó Rodríguez.

Asimismo valoró el hecho de que la historia sea escrita, porque much as veces esta se puede construir únicamente desde las tradiciones orales y, al no registrarse mediante la escritura, corre el riesgo de perderse. De hecho, «si alguien quiere leer la historia de Constitución y de tantos otros pueblos del interior, no tiene dónde hacerlo, por eso siempre sentí esto como un compromiso que tenía pendiente», reflexionó.

1993: AÑO FUNDAMENTAL

La primera edición de la Fiesta Playa del Lago fue en 1993 y surge como una especie de consuelo para el sufrimiento de tanta gente que vivía una situación de decadencia anímica y emocional, tras la pérdida de muchísimas fuentes de trabajo que ocasionó el cierre de El Espinillar, situación que incluso para algunos no pudo ser superada y terminó en suicidios. «Se habla sí de la fiesta, sobre todo de las primeras ediciones, pero no hacemos una historia de la fiesta en sí edición por edición, sino una historia de la localidad, tomando la fiesta como acontecimiento referente de ella», dijo el periodista.

SIN APOYO DE INTENDENCIA, NI JUNTA DPTAL., NI ALCALDÍA

Finalmente destacó positivamente el apoyo de varias empresas privadas para que la revista sea hoy una realidad.

En cambio, se mostró algo molesto y desilusionado con la total negativa de apoyo tanto de la Intendencia como de la Junta Departamental de Salto y la Alcaldía de Villa Constitución. Por decirlo de alguna manera, utilizando una expresión muy actual, estas tres instituciones «nos clavaron el visto», expresó.