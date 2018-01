En Avda. Pascual Harriague

“Ya no podemos mas…”, ´dijo la vecina que llamó angustiada ayer a la Redacción de EL PUEBLO, para dar cuenta de la situación que vive con familiares que se domicilian en Pascual Harriague, cerca del Autódromo. “Ciudad de Salto”.

Nos han robado tantas veces que nos obligaron a cerrar un camping que teníamos en el lugar y hoy (por ayer) se estaban llevando las bicicletas de los niños pasándolas por encima de la reja. Si no es por un vecino que salió a correrlos y se las quitó, los malvivientes se hubieran llevado las bicicletas, nos dice.

En realidad los llamo a Uds. Porque creo que si seguimos “mirando para otro lado” y nadie hace nada la cosa se va a poner insoportable. Ya en estos momentos es prácticamente imposible salir de nuestros hogares y dejarla sin moradores porque es sabido que al regresar nos encontraremos con sorpresas desagradables, señaló.

Fíjese que yo tengo un estudio en pleno centro y también allí me han robado varias veces. Yo creo que es hora de hacer algo por parte de quienes tienen la responsabilidad de darnos seguridad y tranquilidad para trabajar, añadió.