La Directora de Teatro Zully Vallarino a partir del año pasado está al frente del Elenco Teatral Departamental. La artista oportunamente presentó un proyecto al gobierno departamental, que fue aprobado y se organizó una audición con un jurado procedente de la capital del país con la participación de una fonoaudióloga y foniatra salteña autorizada por el Ministerio de Educación y Cultura.

De treinta postulantes quedaron diez actores que a posteriori presentaron la obra “El Herrero y la Muerte” de autores uruguayos.

Vallarino compartió tramos de su carrera e historia personal y adelantó algunos detalles de la velada que se ofrecerá en el marco del Día de la Mujer, el próximo mes de marzo a iniciativa de Nelly Rodríguez y el equipo de la Secretaría de Género y Generaciones de la Intendencia Departamental de Salto.

La intevención del elenco teatral se hará el día 8 de marzo y el 21 se llevará a cabo la velada, un aporte que está en la agenda del Mes de la Mujer.

-¿Cómo fueron los entretelones de esa primera obra presentada por el electo estable de la Intendecia?

-“Se llevaron a cabo unos cincuenta ensayos en el teatro Larrañaga. Se estrenó en el mes de julio haciéndose algunas funciones y posteriormente se desarrolló un teatro foro.

Se invitaron a insituciones estudiantiles para que vinieran a presenciar de forma libre y gratuita esta obra y luego se abrió un espacio de preguntas y respuestas en relación a la obra y al libreto en sí y a la puesta en escena”.

-¿Qué nos puede compartir con respecto a su carrera teatral?

-“En Montevideo fue donde inicié mi formación… en ese entonces en Salto en los años ochenta estábamos en un período bastante particular.

Ni bien me fui a la capital honestamente no sabía muy bien si quería hacer teatro.

En un momento determinado pasé por un sitio que me llamó la atención y pude inscribirme en los cursos que se brindaban en el Teatro del Centro. Las clases eran impartidas por Beatriz Mazón y Berto Fontana, un grande de la foniatría uruguaya.

En medio de todo ello comenzaron a surgir en mi ser otras inquietudes y en el barrio Peñarol en una intervención urbana que se hacía con un grupo de artistas plásticas vi a tres personas con zancos pertenecientes al grupo teatral “La Comuna”. Hoy en día son tres referentes del teatro y la música de nuestro país.

De allí surge Polizón Teatro y “La Casa de los Siete Vientos.

La vida da muchas vueltas… mis hijos ya estaban creciendo y decido volverme a Salto.

Mi esposo fallece a principios del 2004 y ello me hizo quedarme en mi tierra refugiándome en mi familia de sangre.

Comienzo a gestar algunas ideas y pude encontrarme con gente maravillosa, alumnos que pasaron a ser hermanos creativos con los que empezamos a crear obras infantiles como Enmarcate en este Viaje, una obra declarada De Interés Cultural para toda la región.

Con esa obra viajamos a la Argentina.

Utilizamos el lenguaje del clown en ese trabajo colectivo. Fue una obra brillante, con un equipo donde había absoluta sincronización”.

TEATRO EN LOS PUEBLOS

¿Qué proyectos se vienen este año?

-“A partir de la maravillosa experiencia de hacer nuestra obra en Guaviyú de Arapey, las energías están puestas para recorrer el interior del departamento y la ciudad con una obra de creación colectiva. Ya estoy escribiendo el libreto.

Se tratará de una propuesta infantil para que también pueda disfrutar la familia.

El vestuario y la parte plástica estará a cargo de Romina Maté.

Mediante esta expresión se pretende jerarquizar la raza humana y las diferentes etnias rompiendo con el paradigma de la xenofobia y el racismo.

Por otra parte hacer una singular reflexión hacia la revalorización del medioambiente.

La parte musical estará a cargo de Mario Castro.

También se presentarán a lo largo del año producciones enfocadas en el público adulto”.

VELADAS PARA

CELEBRAR EL DÍA

DE LA MUJER

A partir de una invitación de Nelly Rodríguez para que el elenco teatral intevenga dentro de la Marcha de la Mujer el próximo 8 de marzo.

Parte del elenco hará una intevención artística y el 21 del mismo mes en el marco del Día de la Poesía, se montará un espectáculo diferente que evocará a las famosas veladas.

La idea es compenetrar a la poesía, a la artesanía, la plástica, el teatro y la música en el patio del Teatro Larrañaga.

En ese entorno María Luisa De Francesco presentará a su libro “Primas”.