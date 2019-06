En el año 1995 Jorge Brovetto subía por calle Uruguay encabezando una enorme movilización que la componían todos los partidos políticos. Era el Rector de la Universidad de la República y había venido a hacer un acto que se cumplió en la noche frente a la ex sede de la Regional Norte en calle Artigas 1251, donde actualmente funciona la sede Salto de la Universidad Católica.

En esa marcha, Brovetto iba acompañado por el entonces intendente de Salto, Eduardo Malaquina, por los tres diputados de entonces, Luis Bertolini del Partido Colorado, Omar Castro del Partido Nacional y Luis Fontes del Frente Amplio. Pero además caminaban con ellos decenas de docentes de Secundaria y de la Universidad, estudiantes liceales y universitarios, sindicalistas, organizaciones sociales y de un montón más, que respaldaban lo que estaban haciendo.

Es que ante la amenaza de que la Universidad fuera sacada de Salto para ser instalada en el este del país, la sociedad salteña en su conjunto, con los gobernantes de la época, habían organizado una comisión de apoyo integrada por todos para exigirle al gobierno nacional entonces presidido por Julio María Sanguinetti, que destinara los fondos para construir un edificio propio de la casa de estudios en Salto.

Luego de dos años de arduas negociaciones encabezadas por el exintendente Eduardo Malaquina y el mismísimo Jorge Brovetto, los fondos para la construcción del majestuoso edificio que tiene la Universidad en Salto fueron asignados y la obra dio comienzo, culminando en abril del año 2002.

“Sanguinetti nos dijo saquen un cálculo de cuánto sale hacer el edificio, y calculamos entonces cerca de 2 millones de dólares, pero terminó costando cuatro veces más”, dijo Malaquina hace años en una entrevista con EL PUEBLO, donde destacó el decidido apoyo de Jorge Brovetto para que el edificio de la Regional Norte, fuera una realidad.

“Él creía mucho en que la Universidad de la República no solo tenía que estar en el interior sino que además debía potenciarse, y siempre decía que Salto era el lugar elegido por los antecesores de todos nosotros, porque la misma comenzó acá en el año 1957, y que entonces no podía irse, trabajamos, golpeamos puertas y al fin conseguimos que eso sea una realidad”, acotó Malaquina en su momento.

Yo tenía 16 años en 1995 y me acuerdo del slogan “Una Universidad hacia la región…”, con un fuerte y empecinado del recientemente fallecido Rector de la Universidad, sobre un improvisado atril, donde nos convocaba a todos a defender un derecho humano fundamental, el de la educación para todos sin exclusiones. Y si bien él mismo, en un ensayo de autocrítica, decía que la Universidad de la República estaba en debe porque muchas carreras no estaban completas, salvo las carreras de Abogacía y Notariado, en Salto faltaba más universidad y no menos educación.

Dejó ese legado, su convicción de que Salto tenía que tener más desarrollo y más ganas de forjar un polo educativo, algo que es clave para el departamento y para todos los jóvenes del interior, sobre todo para aquellos que viven al norte del río Negro, es algo que se fue cumpliendo con creces en los últimos años, con el crecimiento exponencial que ha tenido la sede universitaria estatal en Salto.

Pero la educación está en un punto de inflexión, porque hay una pérdida de códigos y valores que deben ser recuperados para que la sociedad gane en preparación, formación y composición. Ya que esos valores resquebrajados solo llevan a una decantación de ciertos sectores sociales, sobre todo de los más vulnerables, y a una fragmentación que asusta y que se está viendo en las calles, que es producto de la ausencia de la llegada del sistema de enseñanza a vastos sectores de la sociedad.

Jorge Brovetto dio lo mejor de sí luego, cuando fue ministro de Educación y Cultura en la primera administración de Tabaré Vázquez, donde tuvo que lidiar fuertemente con los sindicatos y la denominada Ley General de Educación, que fue largamente debatida durante años en las Comisiones Organizadoras del Debate Educativo (CODE), que organizó por todo el país, para que la gente se interiorizara y ganara sentido de pertenencia con el sistema.

Empero, luego que el congreso final de todo ese largo proceso, que fue en el año 2008, y que se denominara Julio Castro, emitiera una serie de conclusiones para que fueran tenidas en cuenta como bosquejo principal del proyecto de ley de educación, Brovetto manifestó su conformidad con el proceso de discusión, pero el parlamento votó algo muy distinto a lo planteado por los sindicatos, donde el entonces ministro, tuvo un rol principal a favor del gobierno.

Con todo, el “compañero rector” como lo llamaba Tabaré Vázquez, fue una persona ejemplar del Uruguay de antes, un hombre que trabajó con muchas fuerzas para que el sistema universitario se universalizara y que dio lo mejor de sí para que la educación no sea un privilegio de pocos, sino un derecho de todos. A él, mi humilde recuerdo.

También te puede interesar... HUMOR