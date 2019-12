Si hay algo que no es infinito es la vida, todos nacemos y morimos, Esto que es tan natural es difícil de asimilar, a veces por la persona que está transitando los últimos pasos de la vida, a veces por el entorno familiar al que le cuesta dejar partir. El concepto de calidad de vida se utiliza y se aplica cada vez más y suele ser muy amplio. Este trabajo que hoy presentamos toca algunas artistas de ese concepto que intenta el mayor bienestar físico y espiritual del individuo.

Lic. en Psicología Silvia Correa Sosa – acerca de los cuidados paliativos

“En rol del psicólogo es sumamente importante en esos momentos”

“El cuidado paliativo es la atención que se proporciona a los adultos y a los niños con enfermedades graves que se enfoca en aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias, pero que no tiene el objetivo de curar la enfermedad en sí. Son pacientes terminales y éstos tienen derecho a saberlo. Siendo el médico a quién le corresponde informar al paciente.

El rol del psicólogo en estos momentos es de suma importancia. Para el paciente y para su entorno más cercano, familiares, amigos. Hay varias emociones en juego, varían las conductas, algunos no saben qué hacer, otros esperan un milagro y niegan la realidad. Intervención del psicólogo, con formación para acompañar enfermos terminales, es preparar para morir, algo así como buscar la sanación al final de la vida” – nos explica la Lic. en Psicología Silvia Correa Sosa.

En estos momentos hay mucha angustia y dolor, miedos propios del paciente y de su familia.

Se debe cuidar el cuerpo, evitar el dolor; pero de eso se encarga el equipo médico tratante.

El psicólogo acompaña otro dolor, el sufrimiento del morir.

Ayudar a darse cuenta, de cuáles son sus necesidades en ese momento, la aceptación de que no hay vuelta atrás. Poder transmitir lo que desea, sin que los familiares nieguen hablar del tema.

En cuanto a la familia, se debe entrevistar a todos los familiares cercanos al paciente.

Trabajar también con ellos, aceptar y entender lo que está pasando.

Cada uno tendrá un proceso diferente, cada uno con su historia de vida, sus creencias, su ideología, su espiritualidad.

Al principio, es común que funcione el mecanismo de negación, no quieren que se muera, esperan un milagro, que pase algo a favor.

El problema es que si niegan la realidad, se pierden la oportunidad de acompañar sanamente a su familiar.

De despedirse en vida, de decirle lo que se le quiere decir, o lo que se le quiso decir siempre y nunca se hizo. Y fundamentalmente de escuchar lo que él desea transmitir.

El morir en casa, morir conscientes, se trabaja en equipo, con los médicos, enfermeras, familia y paciente.

EL PERÍODO DE DUELO

Transcurrir el duelo, hay muchas vivencias en este período de duelo. Hay que ayudarlo a expresar sus emociones, trabajar con técnicas de respiración y de meditación.

La meditación tiene un rol importante, ayuda a centrarse en uno mismo.

La visión transpersonal de la muerte y el proceso de morir dan otra perspectiva a la vida.

Esa mirada mitiga la desazón y el sufrimiento que conlleva pensar en el ineludible momento en que tendremos que dejar el cuerpo”- expresó Silvia Correa.

MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE PACIENTES Y FAMILIAS

Los cuidados paliativos se basan en una concepción global, activa y continuada de la terapéutica, que comprende la atención de los aspectos físicos, psicológicos, sociales y espirituales de las personas en situación terminal, siendo los objetivos principales el bienestar y la promoción de la dignidad y autonomía de los enfermos y de su familia.

Los cuidados paliativos han de practicarse necesariamente desde equipos multidisciplinares que incluyen profesionales sanitarios (médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y auxiliares de enfermería), esteticistas, asesores espirituales, abogados y voluntarios.

De este modo, la finalidad de los cuidados paliativos es mejorar la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados a enfermedades amenazantes para la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento, por medio de la identificación temprana, correcta evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicológicos, sociales y espirituales,

Este enfoque no debe limitarse a los últimos días de vida, sino aplicarse progresivamente a medida que avanza la enfermedad. Cuando la curación no es posible cobra vital importancia el cuidado del enfermo. Mantener la vida activa hasta el final y trabajar para conseguir una muerte en paz, son los ejes que han de guiar cualquier actuación profesional en este ámbito, siendo en ambos casos la subjetividad del paciente la que la determina en acciones concretas.

De este modo, las funciones del psicólogo en cuidados paliativos ponen el foco de atención en el final de la vida, con el objetivo básico de minimizar o canalizar el impacto psicológico, que la proximidad de la muerte puede generar en el paciente, su familia y los profesionales que le atienden.

Unidad de Cuidados Paliativos CAM – Hospital

“El paciente es mucho más que su enfermedad”

Las profesionales, Psc. María Elena Panissa, Dra. María José Cáceres y Lic. en Enfermería María Silvia Cayetano, conforman la Unidad de Cuidados Paliativos del Centro Médico. Por su parte, tanto Panissa como Cáceres, también forman parte del equipo que trabaja en el Hospital Regional Salto, en la misma temática.

Las responsables de dicha actividad, evalúan favorablemente los avances que se han efectuado en los últimos años, resaltando el aumento de la cantidad y la calidad del servicio, tanto en el sector privado como en el público.

En qué consisten los Cuidados Paliativos

MJC: En estos tiempos tienen varias definiciones. En realidad es una especialidad médica que se enfoca, o trata de hacerlo, al paciente y a la familia, sobre todo en enfermedades que son amenazantes para la vida. Generalmente se habla de un corto período de tiempo; antes, se hablaba de enfermedad terminal, lo cual, ahora, prácticamente no se usa más. Antes se tomaba un período de seis meses, lo que ha cambiado muchísimo en la actualidad; eso fue cuando arrancaron los cuidados paliativos hace unos 25 o 30 años, o más. Ahora, el enfoque es a enfermedades amenazantes, avanzadas, y, principalmente, hacia el paciente y la famili a, es importante recalcarlo. Sobre todo a síntomas físicos, síntomas psicológicos, síntomas sociales y síntomas espirituales. Lo cual lleva un cambio en lo que es la medicina tradicional.

Otra cosa que es importante destacar, es que no es solamente para pacientes oncológicos, como la mayoría de la gente piensa, sino que, también, es para pacientes no oncológicos en etapas avanzadas, o sea que, incluye a muchísima gente más de lo que se cree.

Cuando se iniciaron los cuidados paliativos se centraba, como lo dijimos, en pacientes oncológicos; pero, se vio que la necesidad no sólo era para ese tipo de pacientes, sino también, para pacientes con problemas cardíacos, respiratorios, que llegan muchas veces a su fase terminal, de forma más profunda y con más síntomas que los que los oncológicos.

Básicamente, el principal síntoma a controlar es el dolor. Sobre el mismo, tenemos un concepto que le llamamos “dolor total”, el que no implica solamente el dolor físico, sino que, también, lo que mencionamos, como un enfoque integral. Porque, el paciente, muchas veces, tiene alguna situación en particular, llámese económica, social, y el dolor, aumenta. Entonces, sabemos que el dolor no solamente influye en la parte física; tienen mucho que ver, por ejemplo, relacionado a un tumor, o a alguna patología no oncológica, pero, también, tiene que ver mucho con esos síntomas psico sociales.

MEP: El abordaje del paciente, es un abordaje integral. Todo va relacionado con todo; lo físico, lo social, lo psicológico y lo espiritual. Un abordaje donde uno tienen que evaluar las necesidades del paciente, no solamente orgánicas, físicas, desde su enfermedad, sino también, emocional, espirituales; y, poder, a partir de ahí, generar y pensar una estrategia de ayuda.

Yo tengo la oportunidad de trabajar con el equipo desde el inicio, con el cual hicimos todo un proceso de aprendizaje, también, porque, si bien con el paciente y con la formación, hemos aprendido con los años, que éste tiene diferentes necesidades, también, nosotros como equipo, pasamos por un proceso de aprendizaje de cómo funcionar para darle un mejor servicio al paciente.

El trabajo se realiza en el domicilio, en el paciente y en la familia. El paciente pasa por diferentes etapas, por lo cual decimos que, él es mucho más que su enfermedad; tenemos que tener en cuenta los factores subjetivos, ya que no hay un modelo estadístico, sino que es a medida. La escucha, sobre todo, y el tiempo. Los pacientes tienen muchas veces la oportunidad, si le damos ese espacio, de poder hablar de sus necesidades, de sus temores, de sus medios, en ese momento, que es un momento diferente de su enfermedad. De ahí en más, se van a ir dando otras etapas donde, nosotros, desde el punto de vista médico y yo, desde el punto de vista emocional, vamos a ir formando al paciente, sobre lo que puede suceder más adelante, cómo puede sentirlo y manejarlo, así como también, su familia.

Los factores subjetivos nos dicen que, la persona tiene mucho más que una enfermedad, que tiene una historia, y que, muchas veces, a partir de una enfermedad, surgen situaciones conflictivas que ya se venían viviendo familiarmente y que, se exacerban, por lo cual ante las mismas, hay que tratar de ayudar a procesarlas de la mejor manera posible. Se debe, también, evaluar el tipo de la personalidad de la persona, cuáles son los recursos psicológicos, cómo ha enfrentado la vida, etc. Todo influye.

No todos los pacientes responden de la misma manera ante una misma situación. Cada persona va a afrontar su situación de una manera diferente; por lo que decíamos, su propia historia.

Acceso al servicio

MSC: Por parte del Centro Médico, estamos trabajando desde el 13 de diciembre del 2010. La accesibilidad es desde el médico tratante. El paciente ingresa por medio del mismo, con ciertas características y, tienen que ser un paciente con criterios específicos, y con necesidades paliativas, lo cual ya está establecido.

Las características que deben tener, por ejemplo, son estar en una etapa avanzada de la enfermedad, sin un tratamiento curativo específico, probable, y, con cierta cantidad de síntomas a controlar o efectos secundarios de los tratamientos; porque, puede ser un paciente oncológico que esté en tratamiento de quimioterapia o de radio, que, por más que sea con criterio paliativo, tiene sus efectos secundarios que, es una situación que no aborda generalmente, la Unidad de Cuidados Paliativos.

Además de la atención tanto en la Policlínica como en domicilio, tenemos una atención telefónica, desde el primer día que contamos con el servicio de cuidados paliativos. Es una línea telefónica de asesoramiento médico, tanto para el paciente como para los familiares.

Para acceder al servicio, hay que presentar la solicitud del médico tratante, y el aval de la Unidad de Cuidados Paliativos y de la Coordinadora a cargo de Gabriela Álvarez, la que generalmente habilita al paciente al corroborar que éste cumple con os requisitos exigidos.

MJC: En cuanto a ASSE, estamos mejor que hace algunos años atrás. En realidad, no tenemos una unidad consolidada como tal. Estoy yo como médica internista y de cuidados paliativos, teniendo la idea, a futuro, agregar a la parte internación y ambulatorio, la parte domiciliaria. En eso estamos trabajando. De todas formas, el paciente cuenta con su cobertura. La Lic. María Elena Panissa forma parte del equipo, trabajando en conjunto con la enfermería del Hospital. El paciente accede, también, de la misma manera que en el sector privado a toda la medicación; únicamente, tenemos el debe de la parte domiciliaria. iok

Con Alejandro Fernández, instructor de Yoga

Respirar conscientemente y meditar “genera más bienestar en general, tanto a nivel del cuerpo como en la mente”

Sobre los beneficios de una adecuada respiración, así como sobre la importancia de la meditación para mejorar la salud del ser humano y su calidad de vida, EL PUEBLO dialogó con Alejandro Fernández, quien tiene entre sus varias actividades (actor teatral, payaso terapéutico, entre otras) la de instructor de Yoga, siendo uno de los principales del Instituto de Yoga Luna India.

“Si vamos al diccionario o a algún manual científico –comenzó diciendo Fernández- nos vamos a encontrar que la respiración es una función vital del organismo, es un proceso mediante el cual los seres vivos intercambian gases con el exterior y consiste en la entrada de oxígeno al cuerpo de un ser vivo y la salida de dióxido de carbono del mismo, o sea que es algo indispensable para la vida de los organismos aeróbicos… en el caso de los mamíferos los órganos encargados del proceso de respiración son los pulmones. Pero lo importante es hacer la diferenciación entre ese proceso de respirar y una respiración consciente…”.

-¿Y a qué se refiere en ese caso?

La respiración consciente es sumamente importante dentro de la ciencia del Yoga, está entre los ocho pasos principales de esta ciencia, se llama Pranayama, que es el control de la respiración. Si prestamos atención, en todos los estados emocionales nuestra respiración cambia, o sea que está intrínsecamente ligada a cada emoción, a cada sensación, es distinta cuando estamos nerviosos, o enojados, etcétera. Al hacer ejercicios de respiración consciente, nos permite inducir a la mente a estados de calma, bajar la ansiedad y el estrés, como también permite que nuestro organismo esté más oxigenado y con niveles de energía más altos. Esto nos genera más bienestar en general, tanto a nivel del cuerpo como en la mente…

-¿En ese punto es donde se enlaza con la meditación?

Claro. La meditación, ¡qué tema! Otra vez, si vamos por ejemplo a un diccionario tendremos que se define como pensar y considerar las cosas con atención y detenimiento para estudiarlas, comprenderlas bien, formarse una opinión sobre ellas y tomar una decisión… También se habla de meditación como el proceso de orar mentalmente sobre algún tema. Pero es importante decir que la meditación no es algo que se pueda enseñar…

-¿Por qué?

Porque es algo que sucederá al que genere las causas y condiciones correctas. Básicamente se dice que meditar es traer nuestra mente a casa…

-¿Cuáles serían esas condiciones?

Esas condiciones son sentarnos con la espalda erguida, quietos y en silencio, y tratar de permanecer completamente ecuánimes, libres de todo deseo, de todos los “quiero”, los “me gusta”, “necesito”, o contrariamente, libre de todos los “no quiero”, “no me gusta”, rechazo y odio, etcétera. Todo esto a nivel mental y sintiendo de la misma manera sea lo que sea que se esté sintiendo a nivel emocional. Generalmente cuando hay alguna emoción se va a manifestar a nivel físico, la vamos a sentir en alguna parte del cuerpo, depende de la emoción que estemos sintiendo.

-¿De qué depende que la persona se disponga a esto?

Todo eso requiere de decisión personal, del compromiso y del coraje con uno mismo de sentarnos unos minutos por día a estar con nosotros mismos y así aprender y entender cómo es que nuestra mente genera mucho o todo nuestro sufrimiento. Y con el tiempo y práctica lograr amigarnos con ella y que podamos usar nuestra propia mente en su máximo potencial hasta hacer que sea realmente esa herramienta maravillosa que es y que lamentablemente a veces se convierte en nuestro peor enemigo. También es bueno aclarar que esto no es mágico ni se consigue de un día para otro, de hecho hay meditadores de tres o cuatro horas por día que lo siguen haciendo hasta su último día.

FRASES

Finalmente, Alejandro quiso compartir lo siguiente: “Una frase de un maestro que logró el completo despertar de la conciencia, o también le llaman iluminación, al que le preguntaron si él antes de despertar sentía miedo, tristeza, rabia, etcétera, dijo que sí, como todas las personas. ¿Y después del despertar?, le preguntaron; contestó: también, como todas las personas, sólo que ahora no les hago caso (risas)… Eso es lo que hacemos en meditación, o tratamos al menos”. Además, comentó nuestro entrevistado: “se le preguntó al Buda: ¿qué has ganado con la meditación? Él respondió: nada; sin embargo te digo que he perdido la ira, la ansiedad, la depresión, la inseguridad y el miedo a la vejez y a la muerte. Esta frase está buenísima para resumir los beneficios que trae meditar. Debo dejar claro también que la meditación no pertenece a ninguna religión, es algo que todo el mundo puede hacer sea cual sea la religión que profese, y tampoco es necesario usar determinadas frases como eje, las digo sólo a modo de ejemplo de algunos beneficios”.

Para Moseñor Pablo Galimberti

“A partir de los 60 años la iglesia lo ofrece a los fieles. Ya no hablamos de extrema unción sino de unción de los enfermos”

No alcanza con decir que los seres humanos cada tanto enfermamos y un día nos toca morir. Algunos pensadores contemporáneos enfatizan: tenemos fecha de caducidad, somos ‘un ser-para-la-muerte’. Esto agudiza el planteo de cualquier enfermedad seria que sobrevenga, el debilitiamiento gradual de nuestras fuerzas y la hora de nuestra muerte. Oscilamos entre dos posturas extremas: vivir ‘hipnotizados’ o aceptar el reto. Como dice el Martín Fierro, ‘no hay como un susto pa´ despertar un mamao’, nos comenzó diciendo Monseñor Galimberti al consultarlo para este informe.

– ¿De qué trata la unción de personas enfermas?

– Ungir es hacer la señal de la cruz con aceite bendecido a una persona enferma, que está bautizada y que no ha renunciado a esta condición en forma manifiesta. La persona habilitada para realizar este gesto, según la iglesia católica, es un sacerdote, presbítero u obispo. Esta práctica la observamos ya en los primeros apóstoles. El apóstol Santiago escribe: “¿Hay alguno enfermo? Llame a los responsables de la comunidad, que recen por él y lo unjan con aceite, invocando al Señor. La oración hecha con fe dará la salud al enfermo y el Señor hará que se levante…”. Pero obvio que no inventaron esto de la nada.

Durante toda su vida pública Jesús curó, sanó, resucitó a algunos muertos, bendijo, hombres como mujeres, niños y ancianos. A toda clase de enfermos, leprosos, paralíticos, mudos, endemoniados. No sanó al cien por ciento de enfermos. Algunos apóstoles como Santiago el Mayor fueron muy pronto martirizados. Los milagros son “señales”, signos de alerta para olfatear que Jesús no es un simple curandero sino “Alguien” distinto que está en medio nuestro. Cuando Jes ús veía fe se la jugaba. Cuando comprobaba ceguera mental y espiritual seguía de largo. Jesús no obra como curandero. Ni con mucho aspaviento, como vemos en algunos shows mediáticos. Al contrario, solía apartar al enfermo de la muchedumbre. Es el Hijo de Dios, Señor de la vida y la muerte. No curó a todos los enfermos ni resucitó a todos los muertos. Pero sí a algunos. Y finalmente, él mismo dio pruebas abundantes que es el Señor de la Vida plena, absoluta y definitiva. Esos “signos” los sigue obrando. A veces nos falla el “olfato”. O como decía San Agustín que se convirtió a los 33 años, “tarde te encontré, Tú estabas dentro mío y yo estaba afuera”.

Uno de los “siete sacramentos”, según la Iglesia Católica. Yo lo he administrado muchísimas veces y los efectos son diversos. Por lo general el enfermo, con cierto estado de lucidez, encuentra paz, a veces recupera su salud y vuelve a sus ocupaciones. Otras veces fallece pero aceptando con una actitud distinta este paso o tránsito, que para cualquier persona es un momento de doloroso desprendimiento. Una persona cristiana con esta “bendición” tiene más armas para afrontar este trance que no deja de plantearse muchas veces como momentos de “agonía” (que significa lucha).

Hace años un médico me decía: “cuando nací no me di cuenta, cuando me vaya ¡quisiera estar bien despierto!”. Es un asunto complejo. Eludimos poner sobre la mesa este tema. Existe un tabú y miran con cara rara al que se anima a poner el asunto sobre la mesa en una reunión familiar.

– ¿En qué casos se da?

– Antiguamente se administraba a las personas en inminente peligro de muerte. Pero esta práctica hoy se maneja en la iglesia de otra manera. Considerando que la situación de enfermedad no es algo tan fácil de delimitar. De manera que en las últimas décadas, a partir de los 60 años la iglesia ofrece en ocasiones a todos los fieles que lo deseen, acercarse a recibir este sacramento. Se le saca el cuco a este gesto. Y ya no hablamos de “extrema unción” sino de “unción de los enfermos”.

– ¿Hay casos en que se niega?

– Es difícil negarla absolutamente. Imagino, por ejemplo, negarla a una persona que abiertamente nunca ha manifestado ser cristiano. En tal caso, en lugar de negar el rito completo yo haría una oración por el enfermo. Esta no se niega a nadie. Rezamos incluso por los enemigos de la fe católica, como lo hacían muchos mártires quemados vivos. Lo veo como señal del Amor infinito de Dios que nunca nos suelta de la mano. Aunque aparentemos ser muy guapos o librepensadores. La enfermedad en especial la que llamamos terminal a veces ayuda a cambiar.

– ¿Se debe estar bautizado para poder recibirla?

– Por supuesto. Estamos hablando de uno de los gestos que en principio jalonan una pertenencia a la iglesia católica. Pero por los que no están bautizados también rezamos y pedimos la protección y perdón de Dios. Jamás me siento dueño de la infinita misericordia divina. Pero sí debo hacer gestos que resulten coherentes con la vida de quien pide este rito y también con mi obligación de no hacer cualquier teatro aparentando lo que no es.

– ¿Cómo mejorar la calidad de la persona enferma y ayudarla a morir en paz?

– Recomendaría no llamar al cura cuando el enfermo está agonizando, para que el enfermo no se dé cuenta. Visitar antes, si es posible, al enfermo cuando puede hablar y expresarse. Cuando llaman y la persona está en el CTI y en estado inconsciente, tenés que hacer lo mínimo imprescindible. Adivinando según lo que la familia te dice. Respetando siempre la voluntad del enfermo, en la medida que sea posible conocerla o deducirla.