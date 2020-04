Luego de un períodos de tiempo donde muchas empresas cerraron sus puertas, donde la coincidencia de Semana Santa hizo que el quedarse en casa se cumpliera mayoritariamente, hoy la vida comienza a andar.

El comienzo de clases en algunas escuelas rurales, la apertura de comercios, la tímida aparición de actividades que estaban nulas, hacen que el mundo comience a andar, con precaución, sin apresuramiento.

Entrevistamos a referentes de nuestra sociedad para dar a conocer a nuestros lectores sus principales puntos de vista sobre este «nuevo comenzar a andar».

Estaba en los planes al elaborar este informe, que el mismo incluyera una nota a la Inspectora Departamental de Educación Inicial y Primaria de Salto, principalmente con el fin de conocer más sobre el reinicio de cursos (que se dio el pasado miércoles) en algunas escuelas rurales de nuestro departamento. Lamentablemente, luego de reiterados intentos a lo largo de la semana, la nota a EL PUEBLO no fue concedida.

«Es una opción que ha tomado el gobierno tratando eseequilibrio entre la salud y la economía. Formo parte del colectivo que sostiene que primero siempre está la salud»

Para Juan Pablo Cesio, Director de Salud de la IdS

EL PUEBLO consultó para este Informe al doctor Juan Pablo Cesio, Director de Salud e Higiene de la Intendencia de Salto (IdS).

EVALUACIÓN DE PRIMEROS DÍAS

«Desde la Dirección de Salud e Higiene –comenzó diciendo- hemos tratado de colaborar y ser una herramienta más en el combate a esta pandemia. Salto a partir del 13 de marzo a eso de las 17 horas cuando se confirman los dos casos positivos, respondió a través de los equipos técnicos de la Dirección Departamental de Salud (DDS) y de los dos prestadores asistenciales, de una manera excelente, muy buena, logrando, primero que nada, bloquear esos dos contagios, hacer que quedaran en cuarentena, la búsqueda de todos los contactos que habían tenido».

«Ese comienzo, sustentado entre otras cosas por experiencias anteriores de los equipos de la DDS en la búsqueda de casos febriles en enfermedades como el Dengue o en la búsqueda de casos de Leishmaniasis, tenía al equipo ya con planes de contingencia que se habían elaborado prontos para dar una buena respuesta. Respuesta que se siguió dando en la medida que fueron apareciendo los otros casos positivos, que, por suerte, han sido todos importados. Esto marca un diferencial de la preparación que había aquí por cómo se respondió, a lo cual se suma obviamente, las decisiones del gobierno nacional en cuanto a la suspensión de las clases en los tres niveles. Eso hizo que en Salto, donde además tenemos dos o tres institutos de tercer nivel, se disminuyera la circulación de la gente, a lo cual la intendencia tuvo una rápida respuesta limitando las actividades, como por ejemplo, el cierre de los parque termales, públicos y privados».

RECOMENDACIONES

«De alguna manera –continuó-, y explicándolo también por algunas razones de tipo sociológico y culturales, en los primeros días de este mes, cuando existió el cobro de la mayoría de la población de sus sueldos, más los jubilados y asignaciones familiares, provocó un movimiento de gente en la calle que de alguna manera nos ha puesto un poco nerviosos a quienes estamos en el tema de salud, pero que lentamente ha vuelto a reorganizarse y la gente ha tomado conciencia que para enfrentar esta situación hay algunas medidas que son fundamentales».

«Una, es el distanciamiento social o aislamiento, fundamentalmente en los mayores de 65 años. El lavado frecuente de las manos con agua y jabón y la utilización de los tapabocas cuando necesariamente tenemos que salir de nuestra casa. Esas medidas son las que de alguna manera han hecho que se haya aplanado la gráfica de casos, que no quiere decir que no vaya a haber un aumento en la cantidad de infectados, esto permite que el sistema sanitario, en el caso que nos enfermemos, pueda dar respuesta».

SOBRE LA «NUEVA NORMALIDAD»

Sobre el planteo del gobierno nacional de comenzar a reactivar la actividad, Cesio opinó que «esta es una enfermedad nueva, aparece en diciembre y todos los países han experimentado distintas formas de ir dándole respuesta a la enfermedad. Por tanto, aquí no hay verdades reveladas porque no hay tiempo para decir que científicamente está probada una medida u otra».

«Cuando, por ejemplo, Gran Bretaña resuelve lo que se llama la inmunización hermanada, es decir, no hacer la cuarentena pero recomendarla y cuidarse, al poco tiempo tuvo que dar marcha atrás porque los casos saturaron los sistemas de salud. Algo parecido pasó en Estados Unidos, y todos vemos lo que significa la cantidad de casos y de muertos que hoy llevan allí, que en pocos días más, van a superar la cantidad de muertos que tuvieron en la guerra de Corea y si siguen algunos días más, con la cantidad de muertos que tuvieron en la guerra de Vietnam. Entonces, hay que tener cuidado, hay que ir despacio, quizás haya que probar algunas medidas extremas de precaución al comienzo de algunas actividades».

«La evaluación de esto la vamos a tener dentro de 15 o 17 días cuando se vea qué es lo que ha pasado. Es una opción que ha tomado el gobierno tratando ese equilibrio entre la salud y la economía. Nosotros formamos parte del colectivo de personas que sostienen que primero siempre está la salud».

EN GUERRA

«Me gusta comparar esta situación con una guerra, donde hay medidas que son extraordinarias, que se salen de lo normal y hay que tomarlas para vencer al enemigo. Tiene que haber una sola voz de mando, entonces, cuando ésta determina cosas, siempre y cuando no sea algo que atente directamente contra la salud y vida de las personas, hay que responder a la voz de mando, y todos tenemos que ser responsables en seguir apoyando, porque esta no es una tarea solo de los equipos sanitarios y de las autoridades nacionales o departamentales, acá la gente juega un rol fundamental en poder hacer que esta enfermedad no crezca de forma exponencial y poder así dar respuesta desde los servicios sanitarios», concluyó.

Aunque con dificultades, «la Intendencia va marchando», dice Alejandro Noboa

Al caer la recaudación «estamos justos, pero con aire limitado»

El intendente Alejandro Noboa cree que «la Intendencia va marchando», aunque «con muchísimas cosas a mejorar que merecerán nuestra dedicación en los próximos meses». Se está trabajando, dijo, para fortalecer algunos sectores, como Áreas Verdes, «dado que Salto tiene un buen número de espacios parquizados, plazas y placitas en toda la ciudad y el interior, que deben mantenerse en un marco planificado que prevea limpieza, corte de pasto y podas correspondientes, así como mantenimiento del equipamiento urbano…Otro sector clave es el informático, necesitamos volcar más las gestiones hacia opciones virtuales que faciliten y simplifiquen los trámites que los ciudadanos realizan ante la Intendencia».

Toda la institución al servicio de esta «estrategia sanitaria»: «La Intendencia está trabajando en dos estrategias en el marco del CECOED. Una vinculada a la emergencia sanitaria, cooperamos estrechamente con la Dirección Deptal. de Salud. Aportamos los contenedores, uno en el Hospital y otro en la cabecera norte del Puente Daymán, donde hemos instalado toda la infraestructura; además, estamos adaptando un tercer contenedor para consultorio. Hemos puesto toda la institución al servicio de esta estrategia sanitaria que lidera la Dirección de Salud. Incorporamos, gracias al trabajo del Dr. Cesio, por primera vez en la historia, la Clínica Municipal a la campaña de vacunación contra la gripe, lo que consideramos absolutamente necesario y oportuno frente al problema que estamos viviendo», explicó, agregando luego: «otra línea estratégica es el trabajo dentro de lo que se conoce como emergencia alimentaria; hemos dispuesto dos actividades: una vinculada a la entrega de canastas donadas, que ya se hizo y se sigue haciendo de manera paulatina con lo que recepciona el CECOED, y la otra que también lidera este organismo, asociada a la producción de comidas por el Ejército, al que agradecemos profundamente, en apoyo a las numerosas ollas populares que hay en la ciudad y campaña. Se está haciendo un trabajo a conciencia, de fuerte tenor solidario, donde además se apoya a los vecinos que cocinan con el entrenamiento sanitario necesario. Hay coordinación con la Dirección de Desarrollo Social, que igual que CECOED y la UdelaR están dejando todo en la cancha, asegurando la dignidad que debe tener una función tan sensible, por la población que atiende y por lo delicado de la actividad en plena campaña electoral. Estamos teniendo éxito y la gente lo agradece, lo que nos llena de satisfacción».

Muy baja recaudación: Sobre la marcha de la comuna en sí, «todo este fenómeno sanitario con consecuencias alimentarias está pegando en la línea de flotación de la administración. Una baja notable de la recaudación impactará seguramente en el presupuesto de sustentación de la Intendencia; aún estamos justos, pero con aire limitado», sostuvo. Y especificó: «pagamos los sueldos y semanalmente atendemos a nuestros proveedores, no de la forma que nos gustaría, pero vamos caminando».

«Tomamos medidas acorde»: Ante esta situación, dijo que «en la interna tomamos medidas acordes, minimizamos las horas extras y pago de viáticos. Ante el régimen de funcionamiento reducido, disminuimos las extensiones horarias; en fin, varias medidas articuladas entre sí». En tanto prevé que «para mayo seguramente trabajaremos en el protocolo de puesta en funcionamiento, en conjunto con los diferentes actores y directores de áreas, para que de forma coordinada se comience a trabajar progresivamente, cuidando siempre la normativa sanitaria vigente de evitar aglomeraciones, cumplir pautas de higiene y contar con implementos de prevención imprescindibles».

Obras: En cuanto a obras, sin embargo, manifestó que «se trabaja fuertemente», y entre ellas destacó: «la entrada a San Antonio, que comprende 6 km de carpeta asfáltica y prevemos que se culmine en aproximadamente un mes; una obra de impacto productivo y social, ya que atiende a varias zonas densamente pobladas. El acceso a Termas del Arapey está en pleno desarrollo, ensanchado, sustitución parcial de la base del camino y luego se hará cementado y tratamiento doble de riego bituminoso, alcantarillado de acceso a los establecimientos y señalizaciones verticales y horizontales. Esa obra tardará un poco más, pero esperamos inaugurarla en este período. Su impacto es notorio en el sector turístico y productivo. Otra obra en etapa de culminación es Avda. Reyles, se está colocando el alumbrado y se finalizarán las señalizaciones viales, obra muy relevante porque permitirá canalizar el tránsito pesado y tráfico de ómnibus, descongestionando Blandengues. Los vehículos de transporte interdepartamental serán derivados hacia Barbieri y luego a las Cuatro Bocas para salir hacia el sur. También se está finalizando el proyecto de Ceibal, restando un total de 11 cuadras para riego bituminoso, y se trabaja en la obra de acondicionamiento urbano del Proyecto San José, que abarca Víctor Lima, Independencia, Fátima y San José, incluye cordón cuneta, saneamiento, riego bituminoso…Se continúa en el Parque Solari con la eliminación de árboles secos, limpieza del lago y la cañada…Al mismo tiempo, las cuadrillas de bacheo trabajan en todas las calles de la ciudad, hormigón y bitumen. También caminería rural en varios puntos: Constitución, Palomas y Saucedo, Zona Este, Sarandí de Arapey, Pepe Núñez, Estación Itapebí…

Línea de crédito «para manejarnos mejor en lo que queda del año»: Es tema de los últimos días la licitación por una línea de crédito. A propósito dijo el intendente: «es un remanente de lo autorizado oportunamente por la Junta Deptal., que fue abatido con los pagos sucesivos de la cuota durante los últimos años. Entendemos que puede constituir un colchón para manejarnos mejor en lo que queda del año, pensando en la caída abrupta de la recaudación, producto de la influencia de la epidemia de Coronavirus. Es un proceso licitatorio que lleva unos días, lo que implica que estará disponible más adelante, no ahora, y es una herramienta financiera que es legítimo utilicemos».

Desde el Centro Comercial e Industrial de Salto procuran reforzar las medidas de prevención adaptándose a la nueva normalidad

Luego de Semana Santa cambió la visión de la situación, comentó a EL PUEBLO el presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto (CCIS), Atilio Minervine en referencia al comportamiento de los ciudadanos al comienzo de la pandemia en nuestro país, momento que tomó a todos por sorpresa y en su mayoría respondieron tomando conciencia quedándose en su casa. No obstante con el correr de los días, se notó más movimiento lo cual llamó la atención y causó cierto temor en los referentes de salud dado que «la gente salió a la calle como si no pasara nada, cuando en realidad sí está pasando», señaló

En este sentido el CCIS comenzó a reforzar el mensaje de Salud Pública, y con la idea impulsada por un directivo de la institución se habló con los comercios para pintar -con el apoyo de la Intendencia de Salto- marcando una distancia en aquellos lugares en los que se aglomera el público.

Minervine recalcó que ésta medida al igual que el uso de mascarillas deberán continuar utilizándose en el tiempo, para de alguna manera poder ir reiniciando la actividad que, si bien debió parar, el país continúa y hay que seguir trabajando.

A propósito de ello mencionó que con medidas de seguridad la construcción ya reinició sus actividades así como la zafra de cosecha donde hay un gran aporte económico de los empresarios ya que los coches que trasladan a los trabajadores van con menos gente, y hay otras mediadas, pero lo principal es «cuidar la salud», y «seguir, que el país se vaya moviendo porque depende de que las empresas formales que mueven el país trabajen y en función de ello muchos puedan trabajar».

Además, agregó que mucha gente que trabaja por su cuenta, que «hace la diaria», como por ejemplo los cuidacoches que necesitan que la actividad se reinicie.

MUY AFECTADOS

Hay sectores como el turismo y a la gastronomía que la baja desde el 13 de marzo los afectó de forma importante y no tienen forma de reinventarse como otros sectores como el comercio que puede vender por Internet, mencionó el presidente del CCIS.

A propósito de ello indicó que como comercio buscaron de hacer canastas con precios más razonables de manera que «a la gente le rinda un poco más la plata». De la misma forma, las distribuidoras están tratando de tener mejores precios para el comerciante de barrio -que es a quien proveen – puedan tener un mejor precio.

SEGURO

En otro orden señaló que como institución el CCIS tiene un seguro que está incluido en la cuota y mediante el cual los comercios que hoy están cerrados y sufren -por ejemplo- la rotura de una vidriera u otro daño, tienen cubierta la reparación. En este momento eso «es de gran ayuda», destacó.

Por otra parte ayudan con asesores como contadores, abogados y hasta psicólogos y también tienen canales de venta web. En la página del CCIS todos los socios pueden subir sus ofertas, o promocionar sus canales de venta.

Otro ser los servicios que ofrecen es hacer gestiones a nivel departamental y nacional (ante UTE, Antel, BPS, Ministerio de Turismo, Ministerio del Interior, etc.) llevando las inquietudes de los comerciantes.

NUEVA NORMALIDAD

«Estamos planificando esta nueva normalidad a la que hay que adaptarse», sostuvo el presidente del CCIS.

Explicó que entre otras cosas están trabajando el Turismo con nuevas ideas, además la Intendencia está trabajando en mejorar el Centro Termal para cuando se reactive la actividad.

Minervine indicó que se continúa trabajando en las políticas de fronteras, una herramienta que venían buscando para ser competitivos con los países de la frontera,

Destacó el gran esfuerzo que están haciendo las empresas que cerraron para cuidar el tema sanitario, así como el que abrió y está invirtiendo en cuidar la salud.

Hay comercios que estaban haciendo menos horario y hoy ya están cumpliendo su horario normal.

Se ha generado una dinámica comercial diferente, con cautela, con los cuidados necesarios y sin infringir ninguna reglamentación y/o pedido del MSP se está volviendo a retomar la actividad comercial, comentó y añadió que la institución está abierta, «independientemente si son socios o no, pueden acercarse, el teléfono de la institución y del presidente están disponibles para recibir cualquier inquietud, estamos trabajando para toda la comunidad, y estamos todos preocupados por lo mismo», concluyó.

«Veo con buena perspectiva el que podamos salir bien de esta situación»

Crio. Gral ®Carlos Ayuto – Jefe de Policía de Salto

Un diálogo con EL PUEBLO, el Jefe de Policía de Salto, Crio. Gral. ® Carlos Ayuto, manifestó su beneplácito por considerar que Salto «está dentro de los departamentos que más ha cumplido las normas sanitarias», por lo cual, hasta el momento, se ha permitido un control importante sobre la propagación del virus. Resaltó, también, el trabajo mancomunado que se lleva a cabo entre las instituciones que conforman el CECOED, y que la Policía, ha realizado un importante esfuerzo por cumplir con el respaldo necesario ante la actual coyuntura, y su tarea específica de resguardar la seguridad pública.

EVALUACIÓN A UN MES DEL COVID-19

Realmente, en éste período, en éste primer mes que llevamos trabajando en este tema estrechamente con el Comité de Emergencia, se puede catalogar como bastante positivo, porque, en general, ha habido un acatamiento importante de la gente. Si bien ha habido picos de desborde, llamémosle así, ha habido días en que la gente ha salido más normalmente a la calle. Lo que ha llevado a tenerse que hacer ciertos reajustes, en la notificación y en el pedido, exhortándolos a mantenerse en casa, y a mantener las medidas de aislamiento y/o distanciamiento en los diferentes lugares a donde se va.

Pero, también, hemos visto que ha sido puntualmente debido a diferentes circunstancias: los días de pago, que la gente cobró y salió a efectuar sus compras y a pagar determinados vencimientos que, como responsable que es la gente, a veces, no quiere dejar de cumplir, más allá de que, las diferentes financieras u otros lugares han extendido las fechas de pago, para no causar ninguna distorsión. O sea que, salvo esos picos, que han sido, reitero, por determinadas circunstancias especiales, el acatamiento ha sido muy importante.

TRABAJO MANCOMUNADO DEL CEOED

El trabajo se ha desarrollado normalmente, con mucha coordinación en los diferentes aspectos que nos involucra. Las operaciones realizadas han sido en conjunto con todos los organismos que lo integran, y en forma muy positiva.

MAYOR ESFUERZO

No hemos mermado. Lo que sí hemos hecho, fue disponer una estrategia diferente y, hemos aportado un esfuerzo mayor de los policías, para cumplir con las dos cosas. Porque, de ninguna manera, se ha dejado o mermado el patrullaje, y se ha apoyado, hasta donde las fuerzas nos da, al CECOED.

NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS TAREAS CON ALGUNA EXCEPCIÓN

De lo planificado, se ha ejecutado, prácticamente, entre un 80 y un 90%; el resto, digamos, de ese otro margen que nos queda, que tuvimos que modificar, se debió, básicamente, a temas de logística, en cuanto, a la merma, de repente, de vehículos deteriorados, vehículos fuera de servicio, y, lo otro, un poco al cuidado que hemos tenido con el personal, por determinados casos que se les ha ido puesto una cuarentena, algunos por edad, a otros por patologías médicas que tenían, y que teníamos que cuidar, y, otros, por la cercanía de algún positivo, a los que, también, hubo que poner en cuarentena para hacer los controles correspondientes. Ha sido, esto, el pequeño margen que nos deja, a veces, un poco, relegados en alguna tarea.

Pero, lo que sí no hemos querido afectar para nada, ha sido en lo que respecta a la seguridad. O sea, hemos sufrido, de repente, un poco, en la parte administrativa, que en la tarea de seguridad, propiamente dicha.

LAS MEDIDAS EN EL TIEMPO

La continuación será considerada o reconsiderada en la medida de cómo avance o no el tema del virus; en la medida en que se vaya superando etapas y que no vuelva a haber un rebrote, obviamente que, el Ministerio irá estudiando, analizando y cambiando sobre la marcha, algunas de las órdenes que están impartidas. Pero, mientras tanto, nosotros nos vamos a seguir manejando, siempre prolongándonos a un cierto período de tiempo hacia adelante, que no va a bajar de 15 días o un mes. Me refiero de proyección nuestra, de la policial, no de la sanitaria. Ellos nos marcan las pautas y, nosotros, ahí, reconsideraremos y ampliaremos a 30 días o más, si es necesario.

ALTO PORCENTAJE DE ACATAMIENTO A LA NO AGLOMERACIÓN

En cuanto a la no aglomeración de personas, en un altísimo porcentaje hubo acatamiento. Algunas cosas, sí, a veces, se han salido un poco de la norma, pero, en cuanto nosotros tomamos conocimiento, volvemos a reiterarles la exhortación y se acata. Pero, por suerte, no ha sido un desborde muy importante ni muy grande, para nada.

«SE VA A SALIR MUY BIEN»

Veo con buena perspectiva el que podamos salir bien de esta situación. Porque veo la respuesta de la gente, que ha tomado conciencia, realmente, de la situación. Entonces, es como dice el eslogan, acá salimos entre todos, y, así, tiene que ser. Creo que la gente lo ha entendido; más allá, reitero, de esos casos puntuales que, a veces, se dan, sí, se va a salir y se va a salir muy bien.Salto, a mi modo de ver, está dentro de los departamentos que más ha cumplido las normas sanitarias y, por eso, se ve que no ha habido un repique en cuanto a los casos, siendo los que hay, importados, no habiendo un rebrote, no habiendo una circulación masiva del virus. El que no haya habido más allá que esos casos puntuales, demuestra una gran cultura en lo que refiere al apoyo en la lucha contra esta situación.

Además del uso de tapabocas, en supermercado Felice no descartan implementar otras medidas a futuro

A nivel de los supermercados esta semana se dio a conocer el uso obligatorio de tapabocas para todas las personas que ingresen a los locales.

Consultado por EL PUEBLO el encargado del local Felice; Eduardo Rueco, explicó que desde la aparición de la pandemia en nuestro departamento -y por ende en el país- se comenzaron a tomar medidas, las que, con el correr de los días se fueron incrementando. En este sentido indicó que al comienzo se implementó el uso de tapabocas en la parte de fiambrería y luego se extendió a los funcionarios de todos los sectores. Otra de las medidas, fueron marcas pintadas en el piso para que la gente mantenga la distancia fundamentalmente en la cola de la caja, para que haya una separación mínima entre ellas. Por otra parte se implementó el uso de productos especiales de limpieza, con los cuales se desinfectan zonas estratégicas como las manijas de las puertas, de los carros, en las cajas. Dicho producto se utiliza día por medio dada su eficacia y se aplica con el local cerrado. Además se usa continuamente alcohol en gel principalmente en la zona de cajas.

Si bien no hay una política restrictiva respecto a la cantidad de gente que entra al local, sí invitan a los clientes a que entre un solo integrante por grupo familiar.

HAN AUMENTADO LAS COMPRAS WEB Y PEDIDOS TELEFÓNICOS

Felice cuenta con servicio de reparto a domicilio, cuyos pedidos se pueden realizar mediante una App, así como también vía teléfono y WhatsApp., y las compras mediante este sistema han aumentado significativamente después del 13 de marzo.

A FUTURO

Si bien esta semana se tomó desde el gobierno la medida del uso de tapabocas para todos los clientes, desde Felice lo ya estaban previendo. Por el momento las medias tomadas son esas, aunque no descartan tomar otras como por ejemplo limitar el número de clientes dentro del local; «hoy los invitamos pero quizás en un futuro se controle directamente», aseguró Rueco.

NO HA CAMBIADO EL NÚMERO DE CLIENTES QUE CONCURREN AL LOCAL

En los últimos días se ha notado más movimiento, la gente ha empezado a salir, y se nota más presencia de público en las calles, pero a nivel del supermercado, no ha habido diferencia ya que en los días previos, si bien aumentaron las compras web para clientes de otras zonas, los que habitualmente concurren al local, han continuado yendo.

INCREMENTO EN LA VENTA DE ALGUNOS PRODUCTOS

Luego del surgimiento del Coronavirus, se notó el incremento en la venta de algunos productos. A nivel de alimentos mencionó que se vende más limón y miel, aunque a nivel de productos de desinfección y antibacteriales la venta se disparó, uno de los más vendidos que siempre quedan sin stock es el Lisoform, y el alcohol.

Residencial «Lo de Ana», un lugar donde la vida también está cambiando

Hay abuelos que lo entienden y otros que no

Con dos casas ubicadas en el centro de la ciudad, una en calle Artigas al 900 y la otra en Uruguay al 1200, «Lo de Ana» es un hogar que atiende actualmente a unas cuarenta y cinco personas de la tercera edad. Su principal, Ana Aguirre, dialogó con EL PUEBLO y explicó que a partir de esta pandemia por Coronavirus que estamos viviendo, «en lo que cambió principalmente es en el sentido que estamos trabajando sin visitas, con cero visitas; si se necesita un médico se lo llama telefónicamente, y si es algo que sí o sí tiene que ver al paciente, el médico toma el protocolo correspondiente antes de entrar, es decir la desinfección con alcohol, el lavado de manos, usar tapaboca. También el personal del Hogar, lo que hace es quitarse la ropa con la que llega de afuera, lavarse las manos, colocarse tapaboca y uniforme, y no trabaja con el calzado que trae de afuera».

-¿Cómo nota que sienten los abuelos estos cambios?

En cuanto a los cambios, diría que cambió en la depresión de los abuelos, porque tenemos que estar con las puertas cerradas y tomando un mundo de precauciones. Los familiares ya no pueden venir, porque no sabemos con quién habitó esa gente. Ellos (los residentes allí) estaban acostumbrados que por lo general los domingos los llevaban y hoy preguntan, y no entienden mucho, y a veces se ponen a llorar…

-Ahora se está intentando, lentamente, ir volviendo a la normalidad, ¿cómo se da eso en el Hogar?

Como tenemos una habitación en el frente, ahora la medida que tomamos es que en esa habitación colocamos al abuelo y el familiar que vaya a entrar, esta semana vamos a hacer entrar dos o tres, va a estar totalmente vestido con un mameluco de tela TNT, zapatones, tapaboca, gorro y guantes. Es la manera de que pueda visitar a su familiar. Sabemos que eso va a causar impresión, pero por lo menos lo ve y le explica que anda un bichito en el aire… porque les tenemos que explicar de esa manera. Hay algunos que lo entienden y otros que no.

-¿Qué se les dice a ustedes por ejemplo desde el Ministerio de Salud Pública?

El Ministerio nos está apoyando en el sentido que nos dicen que cualquier síntoma que un abuelo tenga, nosotros llamemos, y la doctora del Hogar también. En cuanto a temperatura por ejemplo, ya no dejar entrar cualquiera que pase de los 37 o 37,5 grados. Y en el personal también tomar esas mimas precauciones. Pero principalmente acudir a la línea telefónica ante algún síntoma, aunque en este período no hemos tenido nada de eso.

-En cuanto a la vacunación contra la gripe, una de las recomendaciones es que lo hagan los mayores de 65 años, por ser población de riego…

Sí, acá ya fueron vacunados todos los abuelos, en las dos casas.

Paola Silva, Presidente de la Asociación Down: «estamos tratando de aggiornarnos… viendo cuándo volvemos y cómo lo hacemos»

Algunas actividades se realizan virtualmente

Desde diciembre estamos en planes con los arquitectos para reformar la casa (Brasil 1265)…Nos agarró la feria de la construcción, después esta situación de emergencia sanitaria en que la construcción estuvo parada, todo eso enlenteció los planes, pero la idea es reformar. Presentamos el proyecto a tres empresas constructoras locales y estamos en la etapa de comparar presupuestos. De todos modos, por lo que vimos de los presupuestos, tendremos que ir haciendo por etapas, no nos da para todo junto. Incluso ya estamos tratando de conseguir otros convenios para seguir con la reforma y dejar la casa como queremos, a pesar que igualmente está habitable…». Así comenzaba a comentar a EL PUEBLO la situación que se vive actualmente desde la Asociación Down de Salto, su actual Presidente, maestra Paola Silva, mamá de Maxi, que pertenece a la Asociación desde bebé y ya está por cumplir 19 años.

-Una casa donde funcionan, o funcionaban, varios talleres…

Claro, justamente queremos que la casa quede con todas las condiciones requeridas por BPS, Salud Pública, Bomberos…porque por ejemplo se podría conseguir que BPS pagara los honorarios a los talleristas, como hace en otras instituciones, pero para eso hay que tener todas las condiciones. La idea era en abril empezar con todos los talleres pero esto de la emergencia, como a todo el mundo, nos tomó de sorpresa. Estamos tratando de aggiornarnos, los profesores empezaron a mandar tareas virtuales como se hace en todas las instituciones, los gurises y las familias están respondiendo bien, los profesores les mandan tareas, rutinas, desafíos y a ellos les gusta grabarse, enviar videos que a veces subimos a las redes sociales, les gusta verse allí… Así que ahora con el Coronavirus estamos con estas actividades digitales, a través de whatsapp sobre todo, y planificando la vuelta, ya que por la obra va a ser imposible utilizar la casa. Estamos viendo cuándo volvemos, y ver cómo lo hacemos o si seguimos unos meses más de esta forma, digital, y quizás nos enfocamos al año que viene, que estaremos más seguros en la parte sanitaria, estará todo más seguro para poder encontrarnos y poder estrenar la casa.

-¿Cuáles son esos talleres?

Apoyo pedagógico, Alfabetización, Elaboración de alimentos, Empleabilidad, Educación Física, Natación, Música, Apoyo psicológico. Alfabetización es por cuenta del CODICEN y MIDES. Para el de Apoyo pedagógico conseguimos tener otra maestra, porque la lectoescritura hay que reforzarla siempre, sin importar la edad, entonces tenemos la maestra nuestra y otra, y dividimos el grupo. El de elaboración de alimentos apunta a la alimentación saludable. Música es más bien musicoterapia para los más chicos y ritmo y canto en los más grandes…

-Puede resultar llamativo, al menos no es común, un taller de Empleabilidad…

Es un taller que era nuevo este año. Estamos trabajando desde hace años con el tema del empleo. El año pasado se hizo una campaña de sensibilización, nos apoyaron los comercios y por un día incluyeron como empleados algunos chiquilines con Síndrome de Down, para que se viera cómo pueden hacerlo y a la vez que se pudieran abrir esas puertas, que eso comercios se animaran a tomar algunos de estos chiquilines. Ellos y las familias estaban muy motivados, y para los comercios, según nos comentaron después, también fue una muy buena la experiencia. Se desempeñaron muy bien. Los dueños de los comercios nos dijeron que ese día había cambiado el ambiente laboral, donde a veces hay mucho estrés, roces, como en todo trabajo, ese día no, porque había un ambiente más de alegría y estaban pendientes de poder ayudarlos. De uno de los comercios, Mafalda, incluso después nos llamaron que querían contratar a la chiquilina que fue a trabajar ese día, Florencia. También pudimos después incluir a un muchacho en el Club Remeros. En fin…ese taller es algo de lo que quedó cortado por esta situación, pero la idea es seguir trabajando en todo eso.