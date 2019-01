El pasado domingo presentábamos la primera parte de un Ping pong de preguntas y respuestas a diferentes personas de nuestro medio, preguntas sencillas y breves que permiten conocer más a cada uno de los entrevistados, que en todo los casos tienen cierta notoriedad en la actividad que desempeñan.

Con ese trabajo periodístico despedíamos el 2018 y con el publicado hoy, de similares características recibimos el 2019.

en cada respuesta se conoce los gustos, preferencias, anhelos de cada uno de los entrevistados.

Las preguntas planteadas han sido:

1 – ¿Qué fue lo mejor que le dejó el l 2018?

2 – ¿Recibió algún regalo en estas fiestas?

3 – ¿Qué le gustaría recibir y todavía no le han regalado?

4 – ¿Cómo y con quién compartió estas fiestas ?

5 – ¿Cuál es su comida y bebida preferida en las fiestas?

6 – ¿Le gusta los fuegos artificiales ?

7- ¿ Recuerda algún regalo de Reyes?

8 – ¿Tiene previsto irse de vacaciones en el verano, cuál es su lugar preferido y qué hace en ese momento?

9 – ¿Qué anhela para el 2019?

Oscar Amaral. Comunicador -Locutor

1 – ¿Qué fue lo mejor que le dejó el 2018?

Un año mas para aprender, a disfrutar de las alegrías y a usar las malas experiencias como aprendizaje para tomar mejores decisiones en el futuro

2 – ¿Recibió algún regalo en estas fietsas?

Los afectos. Como hace muchos años no me reunía con tantos familiares, y las anécdotas volvieron a surgir y fuimos jóvenes otra vez. La vida a veces te da los mejores regalos, y son los que no puedes ponerle un precio.

3 – ¿Qué le gustaría recibir y todavía no le han regalado?

Soy una persona feliz con lo que tengo, así que… dejémoslo librado a la sorpresa, si el regalo es de una persona que quiero, seguro me va a gustar

4 – ¿Cómo y con quién compartió estas fiestas ?

Una gran reunión familiar de 4 generaciones en el campo y con un asado criollo

5 – ¿Cuál es su comida y bebida preferida en las fiestas?

Un abrazo!, alimenta el alma… que no es poco

6 – ¿Le gusta los fuegos artificiales ?

Los fuegos artificiales si, los estruendos no

7- ¿ Recuerda algún regalo de Reyes?

Mi primera (y única) pelota de fútbol, era una Nº3. De todas maneras, lo que recuerdo de CADA año es la expectativa del despertar del 6 de Enero, era un sorbo de felicidad. ¿Cuenta como regalo?

8 – ¿Tiene previsto irse de vacaciones en el verano, cuál es su lugar preferido y qué hace en ese momento?

Me gusta el agua, playa o complejo vacacional, veremos que se puede hacer, lo importante es encontrar un lugar para conversaciones íntimas o una buena lectura, cosas que el año laboral no me quiere dejar hacer.

9 – ¿Qué anhela para el 2019?

Personalmente, seguir trabajando en lo que tanto me gusta y apasiona. Socialmente, que volvamos a tener una dirigencia política que piense en hacer lo que nuestra tierra necesita y no solamente lo que le permita mantenerse en el poder. Este año será clave para que podamos elegir. Ojalá la oferta esté a la altura

Juan Andrés Burutarán. Comunicador, locutor

1 – ¿Qué fue lo mejor que le dejó el l 2018?

Después de muchos años (12) volví a mí vocación la comunicación y el 2018 me trajo de nuevo a mi gran pasión la radio y tuve la oportunidad de hacer periodismo en televisión, que significó un nuevo desafío, en ambos medios, el 2018 me dejó un gran aprendizaje y pero sobre todo este año que pasó me permitió rodearme de personas maravillosas, que me ayudaron muchísimo.

2 – ¿Recibió algún regalo en estas fietsas?

Sí, Papá Noel se portó muy bien, jeje. No me lo esperaba.

3 – ¿Qué le gustaría

recibir y todavía no le han regalado?

Una experiencia compartida, una cena, una estadía, un viaje, un paseo en barco, un vale por una «tomada de mate», el tiempo de alguien para alguien, es el mejor regalo

4 – ¿Cómo y con quién compartió estas fiestas ?

Con amigos un poco, con familia otro poco, espere la Navidad con una pareja de amigos, y fue una experiencia senadora. Estoy muy agradecido.

5 – ¿Cuál es su comida y bebida preferida en las

fiestas?

En las fiestas trato de picotear un poco de todo un poquito, pero soy de la parrilla! Y para tomar, si es que no voy a manejar, cerveza o champagne, estas fiestas, ni una gota, me tocó conducir.

6 – ¿Le gusta los fuegos

artificiales ?

Para nada, no le encuentro la gracia, y cada vez hay más personas o seres vivos que se ven afectados por eso.

7- ¿ Recuerda algún regalo de Reyes?

Si! Un avión de Alitalia, que me trajeron cuando tenía 6 o 7 creo, lo amaba y hasta no hace muchos años lo tuve.

8 – ¿Tiene previsto irse de vacaciones en el verano, cuál es su lugar preferido y qué hace en ese momento?

No creo que me tome vacaciones en verano, estoy pensando en setiembre poder viajar, pero aún tengo un par de destinos por definir, porque hay amigos que reclaman visitas de varios lugares, pero me gustaría hacer el camino del Inca(Perú) este año, o poder ir a ver el mundial de rugby en Japón, dónde los teros están en el grupo D.

9 – ¿Qué anhela para el 2019?

Mantener una actitud positiva ante las circunstancias que se presenten y tener siempre a los que se ama

Diego Fischer-Escritor

1 – ¿Qué fue lo mejor que le dejó el l 2018?

El casamiento de mi hija; gané con mi yerno un nuevo hijo.La publicación de Doña Cándida Saravia, mi nuevo libro.

2 – ¿Recibió algún regalo en estas fiestas?

Sí. Un barra de mi chocolate preferido ,el Lindt.

3 – ¿Qué le gustaría recibir y todavía no le han regalado?

No creo que me lo regalen nunca,me lo tengo que ganar yo: un año sabático.

4 – ¿Cómo y con quién compartió estas fiestas?

Con mis hijos. Navidad en Montevideo , Año Nuevo en Punta del este, como en los últimos treinta años.

5-¿Cuál es su comida y bebida preferida en las fiestas?

Carne fría con variedad de ensaladas. Para brindar una copa de champagne Castelar bien frío.

6 – ¿Le gustan los fuegos artificiales ?

No mucho.

El estruendo que producen no me agrada y el nerviosismo que les genera a los perros tampoco.

7- ¿ Recuerda algún regalo de Reyes?

Una locomotora a pilas cuando tenía cinco o seis años. Siempre acompañado por un libro que mi madre dejaba con los juguetes.

8 – ¿Tiene previsto irse de vacaciones en el verano, cuál es su lugar preferido y qué hace en ese momento?

Ya estoy de vacaciones. Son diez días que paso en Punta del Este, luego trabajo en el mismo balneario. Durante las vacaciones trato de hacer algunas cosas que no hago el resto del año: caminatas, asados con amigos, siesta.

9 – ¿Qué anhela para el 2019?

Un cambio en la conducción del país. Se cierra un ciclo largo de quince años y empieza otro.

Estoy muy esperanzado que eso suceda, solo depende de nosotros.

Antonio Oliva. – Licenciado en Ciencias de la Comunicación. – Profesor

1- ¿Qué fue lo mejor que le dejó el 2018?

Horizonte y Futuro, aprendizajes nuevos y grandes amigos.

2-¿Recibió algún regalo en esta Navidad?

Si, y uno muy especial de un adolescente al que aprecio mucho con una dedicatoria p articular que me sorprendió.

3-¿Qué le gustaría recibir y todavía no le han regalado?

Me gustaría ser sorprendido, recibir una sorpresa franca y natural.

4-¿Cómo y con quién pasa la fiesta de fin de año ?

Con mi familia, reunidos en el círculo más íntimo, punto de partida de nuestra esencia como personas

5-¿Cuál es su comida y bebida preferida en las fiestas?

La escacha, una comida típica italiana, tradicional en mi familia, y como bebida el cóctel Moscow Mule.

6-¿Le gusta los fuegos artificiales ?

Si, me gustan, sobre todo los sincronizados en formato espectáculo.

7-¿Tiene cábalas para recibir el año nuevo?

Algunas, tradicionales de mis ancestros italianos y transmitidos en forma oral a lo largo de las décadas.

8- ¿Tiene previsto irse de vacaciones en el verano, cuál es su lugar preferido y qué hace en ese momento? Si correcto, y el destino puede ser cualquiera siempre que tenga tranquilidad, modernidad y rincones y cosas por descubrir

9- Qué anhela para el 2019?

Que sea un gran año, de realizaciones y que como sociedad podamos elevar la mirada más arriba de las pequeñeces.

Horacio de Brum. – Abogado, profesor, director Radio Tabaré

1 – ¿Qué fue lo mejor que le dejó el l 2018?

En lo personal, poder compartir todo el año con mi familia y concretar algunos objetivos que nos habíamos propuesto. En lo profesional, seguir afianzando el proyecto, Tabaré 740 am.

2 – ¿Recibió algún regalo en estas fiestas?

Cariño de la familia y de los amigos.

3 – ¿Qué le gustaría recibir y todavía no le han regalado?

No soy afecto a los regalos materiales. Si los recibo, bien, pero sino no, está todo bien, igual.

4 – ¿Cómo y con quién compartió estas fiestas ?

Con mi pareja Alexa, sus hijos, mi madre y abuela. Muy familiar.

5 – ¿Cuál es su comida y bebida preferida en las fiestas? Carne y vino uruguayo.

6 – ¿Le gusta los fuegos artificiales ?No, para nada. Me sumo a la campaña del no uso de fuegos artificiales.

7- ¿ Recuerda algún regalo de Reyes?Si, claro. Un juego de playa. Un tejo.

8 – ¿Tiene previsto irse de vacaciones en el verano, cuál es su lugar preferido y qué hace en ese momento?

Seguramente una semana. Me gusta Rocha, más precisamente Punta del Diablo. Hago playa y me encargo de hacer el almuerzo todos los días.

9 – ¿Qué anhela para el 2019?

Será un año importante para nuestro país. Mis anhelos son de trabajo, salud y paz; sobre todo para aquellos compatriotas que están pasando alguna dificultad.

Martín Burutarán. – Contador -Partido Nacional

1 – ¿Qué fue lo mejor que le dejó el l 2018?

Nuestra hija, Federica que nació en Junio.

2 – ¿Recibió algún regalo en estas fietsas?

Si, me regalaron Ropa, un perfume, un whisky, muy lindo todo, se ve que me porte bien.

3 – ¿Qué le gustaría recibir y todavía no le han regalado?

No espero en especial, algún anzuelo para ir a pescar estaría bien.

4 – ¿Cómo y con quién compartió estas fiestas?

Reunión familiar en casa de mis padres. Con familiares y amigos

5 – ¿Cuál es su comida y bebida preferida en las fiestas?

El asado que me toco hacer, de postre algún helado y para tomar pomelo y cerveza.

6 – ¿Le gusta los fuegos artificiales?

Me gusta mirarlos, pero hace unos años que ya no compramos fuegos artificiales.

7- ¿ Recuerda algún regalo de Reyes? Una bicicleta para ir a la escuela.

8 – ¿Tiene previsto irse de vacaciones en el verano, cuál es su lugar preferido y qué hace en ese momento?

No tenemos previsto vacacionar, hay trabajo por hacer. Pero de hacerlo, no tengo preferencia de lugar siempre que sea en Familia.

9 – ¿Qué anhela para el 2019?

Salud, Familia, trabajo. Un cambio de rumbo de esta sociedad que todavía estamos a tiempo de rescatar!

Atilio Minervine – Presidente del Centro Comercial

¿Qué fue lo mejor que le dejó el 2018?

Lo vivido y la posibilidad de aportar desde los lugares que me han confiado la oportunidad de ocupar.

2 – ¿Recibió algún regalo en estas fiestas?

Todas las muestras de aprecio recibidas.

3 – ¿Qué le gustaría recibir y todavía no le han regalado?

Un perfume que me gusta mucho.

4 – ¿Cómo y con quién compartió estas fiestas?

En la chacra ,en familia, tranquilo.

5 – ¿Cuál es su comida y bebida preferida en las fiestas?

Bebidas, saladitos y postres helados.

6 – ¿Le gusta los fue gos artificiales?

Disfruto verlos con mis hijos,es un lindo espectáculo y desde la Chacra se ve toda la Ciudad.

7- ¿ Recuerda algún regalo de Reyes?

Una excavadora de plástico amarilla..con articulaciones (estaba buena).

8 – ¿Tiene previsto irse de vacaciones en el verano, cuál es su lugar preferido y qué hace en ese momento?

No hay planes, pero para descansar todos los lugares son buenos.

9 – ¿Qué anhela para el 2019?

Espero que mejoren las condiciones para que todos los Uruguayos podamos convivir en paz, desarrollarnos como personas y colaborar en mejorar las condiciones económicas para poder realizar nuestros objetivos de crecimiento personal, profesional y económico.

Martín Apatie- Gerente Centro Comercial de Salto

1 – ¿Qué fue lo mejor que le dejó el 2018?

Varias cosas, a destacar el aprendizaje que para construir en las relaciones humanas es necesario darse nuevas oportunidades, y sin dudas lindos momentos de familia y encuentros de amigos.

2 – ¿Recibió algún regalo en estas fiestas?

Si, una camisa, un short ¡!! pero fue genial ver en Joaquín (mi hijo) la ilusión de la llegada de Papa Noel.

3 – ¿Qué le gustaría recibir y todavía no le han regalado?

Nada en especial.Será que uno comienza a valorar más que los regalos, los lindos momentos con los más cercanos, las fiestas hacen que uno haga una pausa y los tenga más presente.

4 – ¿Cómo y con quién compartió estas fiestas?

Reunidos en familia, compartiendo la mesa.

5 – ¿Cuál es su comida y bebida preferida en las fiestas?

Alguna carne mechada, con unas cervecitas, pero este año en especial Cordero a la parrilla.

6 – ¿Le gusta los fuegos artificiales?

Ya no.

7- ¿Recuerda algún regalo de Reyes?

Una paletas y pelota de tenis, cuando niño, ja ja como uno se acuerda de eso.

8 – ¿Tiene previsto irse de vacaciones en el verano, cuál es su lugar preferido y qué hace en ese momento?

Siempre que se puede, hacer unos días de playa, mucha agua, caminar, leer y compartir con amigos.

9 – ¿Qué anhela para el 2019?

Algunas concreciones, de cosas que venimos buscando en la familia, y el desafío en lo laboral de integrar más conocimientos y cambios para obtener mejores resultados, valorando lo que vamos construyendo, creo que las cosas que uno se propone, llegan en su debido momento, pero se concretan.

Walter Texeira – Contador -Productor Agropecuario

1 – ¿Qué fue lo mejor que le dejó el l 2018?

El reencuentro de la familia con el regreso de nuestros hijos, y sus logros que también son de la flia. Verlos crecer como personas e ir encontrando su camino.

2- ¿Recibió algún regalo en estas fiestas?

No es la costumbre hacerlo, algún detalle simbólico, nos regalamos estar juntos y si es posible pasar unos días de vacaciones en familia.

3-¿Qué le gustaría recibir y todavía no le han regalado?

No pasa por un regalo material, solo pido tiempo juntos, compartir la vida, ver crecer a la familia aportándole nuestras vivencias.

4. ¿Cómo y con quién compartió estas fiestas?

Con mi familia, mis padres, hermanos y sus familias, mis cuñadas y sus flias., tíos, primos, amigos. La familia amplia. Hacia 4 años que no estábamos todos y lo disfruto mucho.

5.- ¿Cuál es su comida y bebida preferida en las fiestas?

Alguna carne a la parrilla y un vino espumante para brindar.

6. ¿Le gustan los fuegos artificiales?

Me gusta el espectáculo de colores que brindan. No me gusta el ruido excesivo y el efecto sobre algunas personas y animales. Personalmente no los uso.

7. Recuerda algún regalo de Reyes?

Los reyes son un recuerdo imborrable, despertar con la ilusión de encontrar algo en los zapatos, y después ser nosotros los reyes magos de nuestros hijos, un disfrute de la vida.

8.¿Tiene previsto irse de vacaciones en el verano, cuál es su lugar preferido y qué hace en ese momento?

En verano vamos de vacaciones a la playa tratando de juntar la familia. Descansar sin obligaciones ni horarios, almuerzos largos con charlas, algún deporte náutico, bicicleta, un libro, la cámara fotográfica. Disfrutar cosas juntos y ponernos al día.

9. ¿Qué anhela para el 2019?

El 2019 será un año muy importante para el país y nuestro futuro. Los uruguayos debemos elegir el rumbo que queremos, tenemos una gran responsabilidad. Espero que meditemos seriamente y logremos resolver nuestros problemas. Anhelo que nos pongamos de acuerdo por lo menos en las cosas básicas, no debería ser complicado. Especialmente entender que debemos construir un mejor lugar para vivir todos juntos, en colaboración, no poniendo unos contra los otros.

Luis Silva – Empresario. Principal del proyecto Volcán

1 – ¿Qué fue lo mejor que le dejó el 2018?

Ver concretado el sueño de un barrio nuevo en Salto.

2 – ¿Recibió algún regalo en estas fiestas?

Si la visita de mi hija con su familia de Montevideo.

3 – ¿Qué le gustaría recibir y todavía no le han regalado?

Ya con lo que tengo me siento una persona muy afortunada.

4 – ¿Cómo y con quién compartió estas fiestas?

Con mi familia en mi casa.

5 – ¿Cuál es su comida y bebida preferida en las fiestas?

No tengo preferencia siempre y cuando sea con mi familia y amigos.

6 – ¿Le gusta los fuegos artificiales?

No porque me traen feos recuerdos.

7- ¿ Recuerda algún regalo de Reyes?

Una bicicleta restaurada cuando tenia 10 años.

8 – ¿Tiene previsto irse de vacaciones en el verano, cuál es su lugar preferido y qué hace en ese momento?

Pienso ir con mi familia a brasil a llevarle a un sobrino una camiseta de Uruguay firmada por Cavani.

9 – ¿Qué anhela para el 2019?

Que las mas de 30 cooperativas de viviendas del proyecto volcán vean realizados sus sueños de la casa propia.

Jesús Arbiza- profesor. Psicólogo

Qué fue lo mejor que le dejó el 2018?

Hubo varias cosas:

* La estabilidad laboral y familiar. Hermosa y disfrutable familia. Gracias a la vida!!!

* El haberme recibido de psicólogo a los 52 años después de 6 años de estudio: algo largamente esperado y buscado desde los 20 años. Se concretó un sueño más.

* La docencia que me regala cada día muchas alegrías y esperanzas.

* Ir consolidándonos en el grupo de Ex curas de Uruguay después de más de 2 años de haberlo creado. Somos 45 en un grupo de whatsapp y como 50 más por fuera que participan de uno u otra manera. Vamos por el 7mo encuentro fraterno en Colonia del Sacramento.

¿Recibió algún regalo en estas fiestas?

* Sí. Varios. A mi edad me regalan mucho ropa ja ja

* Mis hijos cumplieron una buena labor escolar.

* El amor siempre vivo de mi esposa.

¿Qué le gustaría recibir y todavía no le han regalado?

* El seguir mirando la utopía como posible en una sociedad adormecida y fragmentada.

¿Cómo y con quien compartió estas fiestas?

* Navidad con mis suegros y año nuevo en casa con la Familia.

* Los italianos tienen una expresión que me gusta mucho: <insieme>, es decir: <juntos>.

¿Cuál es su comida y bebida preferida en las fiestas?

* Cordero.

* Ananá.

¿Le gustan los fuegos artificiales?

* Nunca me gustaron.

¿Recuerda un regalo de reyes?

* Uno: cuando tenía 5 años mi padre (ídolo total) me regaló un tractor que doblaba las ruedas.

¿Tiene previsto irse de vacaciones en el verano, cuál es su lugar preferido y que hace en ese momento?

* Siempre trato de irme unos días, que va variando de acuerdo a posibilidades y tiempos.

* Disfruto la familia, la buena lectura y el hacer cosas que uno no hace habitualmente: dormir hasta tarde ja ja

* Mucha paz y contemplación.

¿Qué anhela para el 2019?

* Continuar disfrutando mucho de la vida como lo hice siempre desde una actitud interior de búsqueda y seguir construyendo espacios para una utopía que se nutra mucho de la esperanza.

* Como dice un fraile amigo: no basta con podar el árbol, la primavera debe tocarlo.

Ingrid Zas, Abogada, profesora de danzas

1 – ¿Qué fue lo mejor que le dejó el 2018?

Sin dudas lo mejor fue el logro de algunos objetivos que teníamos planteados, y lograrlos en un m arco familiar de unión y de realizaciones personales y laborales.

2 – ¿Recibió algún regalo en estas fiestas?

Muchos y hermosos, sobre todo, porque cada uno de ellos significó que personas muy queridas, se tomaron el tiempo de dedicar un momento de sus vidas para elegirlos.

3 – ¿Qué le gustaría recibir y todavía no le han regalado?

La vida me ha premiado con los mas hermosos y diversos regalos, pedir algo mas sería desconocer las bondades recibidas.

4 – ¿Cómo y con quién compartió estas fiestas?

Como cada año, felizmente en familia, compartiendo hermosos momentos y generando preciosos recuerdos.

5 – ¿Cuál es su comida y bebida preferida en las fiestas?

Como buena uruguaya, carne asada, lechón, cordero, y postres… muchos postres, no tomo alcohol, por lo que los refrescos son mi bebida preferida.

6 – ¿Le gusta los fuegos artificiales ?

Me gustan, pero reconozco que su uso afecta a muchas personas y también a los animales, por lo que prefiero algunas alternativas menos ruidosas.

7- ¿ Recuerda algún regalo de Reyes?

Sí… muchos… pero creo que los que mas atesoro en la memoria son lo de la niñez, porque iban acompañados de una ilusión indescriptible.

8 – ¿Tiene previsto irse de vacaciones en el verano, cuál es su lugar preferido y qué hace en ese momento?

Aun no está decidido, pero sin duda, la playa es mi lugar favorito. Aparte de las actividades típicas de ese entorno, disfruto mucho leer a la orilla del mar

9 – ¿Qué anhela para el 2019?

Mi anhelo mas profundo es que nuestro país recupere su esplendor, que cada uruguayo pueda ganarse el pan con un trabajo digno, que se recuperen los valores que hacen a la convivencia pacifica, destacando el papel fundamental que desempaña la familia en este sentido. De manera que vivamos en un país donde podamos volver a dejar las puertas sin traba y donde a la tardecita, los vecinos, puedan volver a sentarse en la vereda, sin mas preocupación, que la de ver si el agua para el mate ya calentó.

María Luisa de Francesco Escritora literatura infantil y juvenil

1 – ¿Qué fue lo mejor que le dejó el l 2018?

La posibilidad de realizar lo que más me gusta, escribir, programar actividades con niños y adolescentes, disfrutar de mi familia.

2 – ¿Recibió algún regalo en estas fiestas?

Sí.

3 – ¿Qué le gustaría recibir y todavía no le han regalado?

Un libro.

4 – ¿Cómo y con quién compartió estas fiestas?

Con mi familia.

5 – ¿Cuál es su comida y bebida preferida en las fiestas?

Ensaladas variadas,

cerveza.

6 – ¿Le gusta los fuegos artificiales?

No.

7- ¿Recuerda algún regalo de Reyes?

Sí, varios, el de los 8 años más aún, era una muñeca gigante que parecía una adulta y no me gustó.

8 – ¿Tiene previsto irse de vacaciones en el verano, cuál es su lugar preferido y qué hace en ese momento?

Aguas dulces.

9 – ¿Qué anhela para el 2019?

Tener salud, seguir haciendo lo que me gusta, trabajar por una sociedad más lectora.

Stella Magnini.- Edil

1 – ¿Qué fue lo mejor que le dejó el 2018?

Culminé un año con mucha PAZ, SALUD y Realizaciones Personales.

2 – ¿Recibió algún regalo en estas fiestas?

Somos una familia Cristiana muy unida el mejor regalo que he recibido el amor de mis hijos y nietos.

3 – ¿Qué le gustaría recibir y todavía no le han regalado?

Gracias a Dios la vida me ha regalado mucho , pero sería Feliz con la llegada de otro nieto.

4 – ¿Cómo y con quién compartió estas fiestas?

Compartí Navidad con mi hijo , nieta en Bella Unión y amigas brasileñas. Fin de año espere en Salto con el resto de la Familia y amigos.

5 – ¿Cuál es su comida y bebida preferida en las fiestas?

Un Whisky y un buen Asado.

6 – ¿Le gusta los fuegos artificiales ?

Si me gustan , me recuerdan mi niñez.

7- ¿ Recuerda algún regalo de Reyes?

Sí, un monopatín Rojo

8 – ¿Tiene previsto irse de vacaciones en el verano, cuál es su lugar preferido y qué hace en ese momento?

No tengo pensado vacacionar.

9 – ¿Qué anhela para el 2019?

Cuando comienza un nuevo Año siempre brindo por saber valorar la Vida, la Familia, los Amigos hoy debo agregar Paz, Mucha Fe, Trabajo y Comprensión e entendimiento entre el Pueblo URUGUAYO.

Olga Cereccetto Locutora-Comunicadora

Qué fue lo mejor que le dejó el 2018?

Que los amigos verdaderos existen.. mejor pocos y buenos que muchos y no les terminas de conocer

2 – ¿Recibió algún regalo en estas fiestas?

Siii… el mejor regalo…la alegria de toda la familia en un encuentro muy muy bello…lo mejor!

3 – ¿Qué le gustaría recibir y todavía no le han regalado?

El que no hayan mas niños con hambre…un regalo… casi…imposible…

4 – ¿Cómo y con quién compartió estas fiestas?

mis hijas mis yernos mis nietos hermanos sobrinos consuegros

5 – ¿Cuál es su comida y bebida preferida en las fiestas?

sin dudas un asadito y un buen vino.

6 – ¿Le gusta los fuegos artificiales?

No… si es por la imagen que vemos en un conjunto de colores y formas… pero me uno a los papas de niños autistas y la protección de animales… prefiero globos.

7- ¿ Recuerda algún regalo de Reyes?

Lamentablemente… vivia muy lejos y los reyes nunca podian llegar… pero… como en los cuentos de hadas un día… Día de Reyes encuentro en mis zapatitos… un bolsita con carmelos…fue tan emotivo que no los quería comer… los apretaba contra mi corazón… que momento

8 – ¿Tiene previsto irse de vacaciones en el verano, cuál es su lugar preferido y qué hace en ese momento?

ojalá pueda… playas… con mis nietos… y no tengo preferencias de lugares… aunque si playas tranquilas no mucho público.

9 – ¿Qué anhela para el 2019?

Un año difícil en nuestro querido Uruguay…tiempo de elecciones… Anhelaria mucha paz… que se actue con inteligencia serenidad y se piense en crear fuentes de trabajo ojalá así sea.

Adela Soto – Profesora

¿Qué fue lo mejor que le dejó el 2018?

El 2018 me trajo mi primer nieto, Mateo.

¿Recibió algún regalo en esta Navidad?

Recibí muchos regalos, pero el que más valoro es haber compartido Nochebuena y Navidad con Beto, mi esposo y con mis hijos María y Philippe, que viven en Suiza, y con Agustina, Claudio y su pequeño Mateo.

¿Qué le gustaría recibir y todavía no le han regalado?

Me gustaría que Nuestro Señor me regalara mucha fuerza para trabajar por quienes me necesitan.

¿Cómo y con quién pasa la fiesta de fin de año?

Con mi esposo, hijos, nieto, hermanos, sobrinos, sobrinos nietos y bisnietos. Pasaremos junto a la playa, brindando por un mundo mejor y una sociedad más justa.

¿Cuál es su comida y bebida preferida en las fiestas?

Compartiremos una paella y brindaremos con un vino Albariños para continuar las tradiciones que me legaron mis padres.

¿Le gusta los fuegos artificiales?

Me gustan pero reconozco que hay niños y animales domésticos que sufren por ellos.

¿Tiene cábalas para recibir el año nuevo?

Sí, como me gusta viajar acostumbro a dar doce vueltas alrededor de la mesa con una valija, después de medianoche.

Bernarda Lima – Escritora, Pintora, Escultora. Bella Unión

1 – ¿Qué fue lo mejor que le dejó el l 2018?

Lo mejor fue que conocí a muchas personas tanto nacionales e internacionales en los eventos de los premios que he recibido por mi quehacer social y cultural.

2 – ¿Recibió algún regalo en estas fiestas?

El mejor regalo fue la llamada desde Montevideo de mi padrino con 100 años deseando una Feliz Navidad.

3 – ¿Qué le gustaría recibir y todavía no le han regalado?

Un libro de Clarice Lispector en Español.

4 – ¿Cómo y con quién compartió estas fiestas?

Con mi familia compuesta por: hijos, nueras, nietos y mi madre de 89 años.

5 – ¿Cuál es su comida y bebida preferida en las fiestas?

Cordero al horno, acompañado de variadas ensaladas, helado y el infaltable Budín Inglés realizado por mí- Bebidas gaseosas.

6 – ¿Le gusta los fuegos artificiales ?

Me encanta verlos.

7- ¿ Recuerda algún regalo de Reyes?

Un oso blanco que me regalaron a los 10 años y no era de peluche, sino que de plástico, lo amaba.

8 – ¿Tiene previsto irse de vacaciones en el verano, cuál es su lugar preferido y qué hace en ese momento?

En verano pasaré en mi casa disfrutando de la piscina, leyendo y estudiando en el taller literario On-Line de Nelson Guerra.

9 – ¿Qué anhela para el 2019?

Que haya paz en el mundo, comprensión y tolerancia. Personalmente seguir editando libros.

Esc.Luis Alberto Avellanal (Presidente Comisión Departamental del Partido Nacional) y Asoc. Española de Socorros Mutuos

1) ¿Que fue lo mejor que dejó el 2018 ?

Destaco 3 situaciones y hechos significativos:-I)-la consolidación de una experiencia de vida que estoy volcando y aportando a las instituciones que las que participo, en la cara visible del Partido Nacional que me encomendarnos una responsabilidad especial y relacionamiento por igual con todos;- II)-en lo particular, estar compartiendo con mis hijos y familia los «40 años de la Escribanía Avellanal!! que tuve la satisfacción de iniciarla en el año 1978;-este año no nos dio el tiempo para realizar alguna celebración que teníamos prevista, pero saldrá este año;- III)-Haberme recuperado luego de 10 meses de una seria lesión en el tendón de

Aquiles, que me va a permitir participar este fin de semana la tradicional corrida de San Fernando por décimo quinta vez.-

2) ¿Recibió algún regalo esta Navidad?

Sí.-El aprecio y el cariño de la familia y de los que se han agregado y de ambos que los tengo en buena cantidad y la amistad hay que renovarla y cultivarla permanentemente.-

3) ¿Qué le gustaría recibir y todavía no le ha regalado?

En realidad nada en especial,-tengo que agradecerle a la vida con lo que me ha dado y pedir más actualmente, sería de desagradecido, que no lo soy.-

4) ¿Cómo y con quien pasó las fiestas de fin de año y Navidad?

Las pasé con mi familia y también con la familia política, porque este año agregamos otro integrante a quien mucho queremos.-

5) ¿Cual es su comida y bebida preferida es las fiestas?

En cuanto a comidas, por el entrenamiento nada en especial, no salgo de ensaladas,-pastas y polenta y en bebida, whiscola moderado.

6) ¿Le gusta los fuegos artificiales?

Solo verlos y disfrutarlos

7) ¿Tiene cábalas para recibir el año nuevo?

No ninguna, soy cristiano y mi cábala es la fe en Dios y San José .

8) ¿Tiene previsto irse de vacaciones en el verano, lugar preferido que hace en ese momento?

Estoy viajando el viernes 4 a Punta del Este paro por la Maratón San Fernando (no de paseo) en la que vuelvo a competir después ,de 2 años;-quizás tome unos días más, pero no mucho, tengo en Salto permanentemente una agenda apretada.

9) ¿Qué anehla para el 2019?

Es un año en que las ilusiones salen a escena y lo que anhelo es que la ciudadanía en noviembre se pronuncie por un cambio, creo que los uruguayos son inteligentes;- anhelo lo mejor de nosotros para el último domingo de noviembre,en esa gran cita ciudadana con la ilusión.-