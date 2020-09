El próximo domingo 27 de septiembre simultáneamente con el titular del cargo de intendente, se elegirán cuatro suplentes, que serán llamados por su orden a ejercer las funciones en caso de vacancia del cargo, impedimento temporal o licencia del titular.

En este informe dominical les presentamos a los 9 primeros suplentes de cada candidato a intendente con el fin de presentarlos.

Carlos Secco Gutiérrez acompaña a César Mari:

hacemos un buen equipo; hay mucha seriedad y conocimiento

Carlos Secco Gutiérrez acompaña como primer suplente a César Mari, candidato a la intendencia de Salto por el Partido Nacional, sub lema Cabildo.

Es nacido en Salto, el 14 de setiembre del año 1950, integrante de una familia de once hermanos, está casado con Esther con quien tiene 5 hijos; Mariana (Consejera Matrimonial), Carlos, Licenciado en Comunicación y Administración, Marcela, Economista, Esther María Licenciada en Comunicación, y Santiago que está haciendo su tesis de ingeniería mecánica. Tiene 14 nietos.

Carlos inició la primaria en una escuela rural (en la estancia familiar) en Colonia Itapebí, luego estuvo como pupilo en el Colegio Pío de los Salesianos, posteriormente volvió a Salto y cursó la secundaria en Colegio y Liceo Nuestra Señora del Carmen Salto (Salesianos) y preparatorio en el Ipoll,

Previo a iniciar la universidad, y debido a la repartición del campo familiar, debió ayudar a su padre durante un año en esa tarea, para luego comenzar la Facultad de Agronomía. Siendo estudiante se casó, y trabajó durante muchos años en Interagrovial (empresa de venta de maquinaria).

«Empecé a trabajar bastante en la actividad agropecuaria, gremial, sobre todo en la Asociación Agropecuaria de la que fui presidente, también tuve la suerte y el honor de que me eligieran presidente de la Federación Rural, éstas actividades más la familia, más el trabajo, dejaron en un plano secundario la tesis, hice toda carrera pero no llegué a presentar el título, es una crítica que mis hijos me hacen».

¿Tiene pasatiempos?

Tengo pocos, uno es la familia, porque como estamos lejos, nos hacemos alguna escapada para verlos (a sus hijos) porque uno vive en Colonia, dos en Montevideo, uno en Punta del Este y la otra en Argentina. Cuando estoy en el campo me gusta el jardín, los árboles frutales.

¿Cuándo comenzó a interesarse por la política?

A partir del año 1992-1994 me vinculé más estrechamente con el Dr. Jorge Batlle quien me cautivó desde el punto de vista de sus pensamientos y sus actitudes. Me pareció que había un ámbito donde lo que yo creía y creo, y son mis valores centrales como la verdad, la honradez, ser una administrador consciente y razonablemente aceptar la realidad, el respeto, una cantidad de valores que, en la política muchas veces no son los más valorados. Empecé a trabajar algo en política relativamente ligth al principio porque estaba demasiado vinculado y visualizado como dirigente rural por lo que al principio fue poca la actividad pública. Fui candidato a edil en el gobierno del Dr. Batlle, fui electo edil en la bancada de la 15 y fui presidente de la Junta en el año 2000. Fue una buena gestión de la Junta en general y del gobierno de Malaquina que, a mi juicio fue uno de los últimos gobiernos más o menos ordenados del departamento que permitieron ser lo que era Salto, la gente añoraba venir, era un departamento pujante en muchas actividades, hoy se ve todo muy desordenado, con problemas básicos y elementales que hacen mucho daño a la predisposición de la gente de tener el ánimo de invertir, de trabajar e ir para adelante.

Uno mira todos los rubros y están ahí, ‘como colgaditos’ (…) está todo en esta especie de situación mediocre que nos ha ido tocando vivir y la intendencia tiene un peso demasiado importante en la economía departamental y tiene un peso trascendente en el rumbo, en la facilitación que tiene que hacer para que haya cosas que se puedan hacer.

¿Por qué el candidato que acompaña?

Nos conocemos hace muchos años, trabajamos juntos con el Dr. Batlle, César fue en el período de gobierno presidente de la JUNAGRA (Junta Nacional de la Granja), es una persona de bien, muy trabajadora a quien tengo mucho respeto por sus conductas y sus valores. Él me tiene cierto aprecio también por lo que creo que juntos hacemos un buen equipo.

¿Por qué habría que votar su lista?

Justamente por eso; hay mucha seriedad, hay conocimiento, hay sabiduría en el manejo de la caja, que es lo que estamos necesitando urgente.

Esos valores son lo que conducen el accionar.

Ojalá pueda haber un cambio, ya venimos de una rotación Colorado-Frente, Frente-Colorado que nos viene haciendo un poco de daño, creo que hay que ventilar, puedo decir que escoba nueva barre bien; entonces vamos por una escoba nueva.

¿Cree en Dios?

Sí, soy católico, estudié en mi niñez y juventud en los Salesianos, mi señora es muy creyente, me impulsa bastante.

Cr. Alejandro Campos Correa: por las propuestas

y el equipo, Feris es el candidato que Salto necesita

Alejandro Campos Correa es el primer suplente de Miguel Feris, candidato a la Intendencia de Salto por el Partido Colorado.

Es nacido en Salto, el 15 de mayo de 1972, es el mayor de cuatro hermanos, está casado con Mercedes con quien tiene dos hijos; Nicolás de 20 y Valentín de 19 años.

Campos cursó la primaria en el Colegio y Liceo Sagrada Familia, y la secundaria en el Liceo Ipoll.

Posteriormente realizó estudios terciarios en la Universidad de la República, en la Facultad de Ciencias Económicas, recibiéndose de Contador Público.

«Mis dos pasiones en la vida son; los números por un lado y el campo por otro», así es como actualmente «tengo el ejercicio de la profesión asesorando a empresas del medio en materia tributaria y contable y también – dos o tres veces a la semana- estoy en el campo donde tengo mi actividad».

¿Por qué la política?

Porque creo que es una actividad muy noble donde se puede trabajar por los demás y sobre todo por aquellos más vulnerables. Me parece que es una forma de devolverle a la sociedad lo que la sociedad nos ha dado.

¿Cuándo comenzó a trabajar en política?

Arrancamos en los años 2000, junto al escribano Malaquina que fue quien nos introdujo en la política, quien nos guió en esos primeros pasos. Empezamos a tomarle el gusto en esa época.

¿Por qué el candidato que acompaña?

Creemos que Miguel Feris es el candidato que Salto necesita para los tiempos que corren; se vienen tiempos difíciles y creo que es el candidato ideal para estos tiempos.

¿Por qué habría que votar su lista?

Por las propuestas que tiene, por el equipo que está acompañando a Feris en su candidatura, también por tener credibilidad que, no todos los candidatos la tienen hoy en día, y por haber demostrado en otras actividades una gestión que avalan lo que estamos diciendo.

Tiene propuestas interesantes; hoy Salto está pasando momentos complicados de emergencia social y entendemos hay que atacarlo lo antes posible, ya sea a través del trabajo, de la vivienda, creemos que es una necesidad imperiosa que tiene la población de Salto en este momento. Consideramos que más a mediano plazo hay que ver cómo desarrollar el departamento logrando que Salto tenga la infraestructura que necesita para poder desarrollarse haciendo obras públicas de calidad; esas son las principales propuestas que tiene nuestro candidato a la intendencia.

¿Cree en Dios?

Sí, soy católico. Creo que la sociedad donde vivimos tiene falta de Dios y considero que gran parte de los problemas es por eso; más allá de cómo cada uno conciba sus creencias, creo que hoy por hoy es una sociedad que tiene falta de Dios y en la medida que eso se pueda mejorar, creemos que vamos a ser mejor como sociedad.

¿Pasatiempos?

Me gusta leer, hacer deportes (fútbol y tenis), estar en contacto con la naturaleza al aire libre, disfruto mucho los días que estoy en campaña.

«Es necesario que de una vez por todas, dirija la intendencia alguien que realmente entiende lo que hay que hacer»

Para Rodrigo Goñi, compañero de fórmula de Francisco Blardoni

Rodrigo Goñi ha sido uno de los fundadores de la Lista 92 del Partido Nacional, edil en la Junta Departamental de Salto en varios períodos, Representante Nacional en dos períodos, varias veces candidato a intendente de Salto, e integrante del Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo hasta el inicio del actual gobierno nacional. Hoy es compañero de fórmula del empresario de la construcción (hoy jubilado) Francisco Blardoni por el Partido Nacional, y en esta oportunidad, para este Informe de EL PUEBLO, nos permite conocerlo un poco más.

- Fecha y lugar de nacimiento.

– Nací en 1962 en Salto.

- ¿Dónde fueron sus estudios Primarios y Secundarios?

– Primaria la cursé en la Escuela Sagrada Familia. Secundaria en el Liceo Salesianos y Bachillerato en el Liceo IPOLL.

- Tiene otros estudios?

– Si, estudios terciarios en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República (UDELAR), donde obtuve el título de Contador Público.

- ¿Cuáles son sus actividades?

– Actualmente, el ejercicio independiente de la profesión, servicios inmobiliarios, administración de establecimiento agropecuario de terceros.

- ¿Tiene pasatiempos?

– La lectura, ver películas, reunión con la familia y con amigos, y cuando queda tiempo, caminar.

- ¿Cree en Dios?

– Creo en el ser humano y en lo inexplicable, en Dios

- ¿Por qué la política?

– Básicamente porque no puedo permanecer impasible ante la injusticia, tampoco ante lo que está mal. Y porque confío en el sistema democrático y republicano para gestionar la administración pública, de manera que ésta brinde servicios de calidad a los ciudadanos.

- ¿Por qué el candidato que acompaña?

– Porque es necesario que, de una vez por todas, dirija la intendencia alguien que realmente entiende lo que hay que hacer, y sus antecedentes demuestran que sí sabe, sí entiende, y, sobre todo, sí lo ha hecho. Porque no hay más tiempo para perder.

– ¿Por qué habría que votar su lista o a su candidato?

– Nuestra Lista 92, que contribuimos a fundar con el Contador Eduardo Minutti en 1993, tiene experiencia política, experiencia de gobierno, y un grupo humano que en estos 27 años siempre ha estado al servicio de Salto y su gente.

«Los cambios que se realizaron en este periodo de gobierno

tenemos que profundizarlos y avanzar en más derechos y justicia social»

Para Gustavo Chiriff, compañero de fórmula de Andrés Lima

Gustavo Fabián Chiriff Sánchez fue en este período de gobierno municipal, primero Director del Departamento de Turismo, para pasar a ser, antes de completarse el primer año de gobierno, Director General de Hacienda y Administración. Hoy es compañero de fórmula del ex intendente y abogado Andrés Lima por el Frente Amplio, y que en este informe de EL PUEBLO, nos permite conocerlo un poco más.

- Fecha y lugar de

nacimiento.

– Nací en Salto ciudad el 9 de febrero de 1966.

- ¿Dónde fueron sus estudios Primarios y

Secundarios?

– Primaria en Escuela N° 2 Etelvina Migliaro, Ciclo Básico y Bachillerato en Ingeniería en el Liceo N° 1.

- Tiene otros estudios?

– Bachillerato Tecnológico en Electrónica en UTU, tercer año del IPA en Matemática, Técnico Universitario Binacional en Turismo, que fue una carrera binacional realizada entre la Universidad de la República (UDELAR) y la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

- ¿Cómo se compone su familia?

– Estoy separado, tengo cuatro hijos (dos varones y dos mujeres) y dos nietas.

- ¿Tiene pasatiempos?

– Me gusta viajar.

- ¿Cree en Dios?

– No creo en Dios.

- ¿Por qué la política?

– Desde los 16 años me acerco a la política movido por las luchas estudiantiles a la salida de la Democracia, y en particular me incorporo a la Unión de Juventudes Comunistas y desde allí, en el Frente Amplio militando para transformar la realidad en que vivimos, hacer del Uruguay un país más justo, solidario y de oportunidades para los más desfavorecidos.

- ¿Por qué el candidato que acompaña?

– Andrés (Lima) es una persona que tiene mucho de lo que nosotros los comunistas luchamos, siente como propio las necesidades de la gente y trata de transformar esa realidad, es un compañero que está al lado de los que menos tienen, junto al trabajador.

Es un compañero que vive como piensa.

- ¿Por qué habría que votar su lista o a su candidato?

– Nosotros vamos a la elección de setiembre con la lista 1986, que es una alianza de grupos frenteamplistas, algunos de ellos fundadores del Frente Amplio, como la 1001 y el Partido Socialista, está el Partido por la Victoria del Pueblo (la 567), la Liga Federal (la 1813) y PAIS (Lista 52); es decir una autentica expresión frenteamplista en la candidatura de Andrés Lima.

Nos embanderamos con el programa del Frente Amplio y los cambios que se realizaron en este periodo de gobierno, tenemos que profundizarlos y avanzar en más derechos y justicia social.

«Ingresé en la política porque creo que es una herramienta de transformación»

Lic. Marcela Azambuja – Frente Amplio

Es una de las personalidades que, en los últimos tiempos, ha resaltado en la palestra pública por su compromiso en distintas áreas sociales, en lo público y, hoy, de lleno en la arena política, como la compañera de fórmula, como primer suplente, de la candidata a la Intendencia por el Frente Amplio, la Cr. Soledad Marazzano, cuya campaña ha sorprendido por su solidez y consolidación.

En diálogo con EL PUEBLO, la Lic. Marcela Azambuja nos cuenta el porqué de su militancia política, cuáles son sus inquietudes y sobre su convencimiento de que la propuesta que representa es la mejor para Salto.

PERFIL

Yo soy salteña, tengo 49 años, recién cumplidos. Soy Licenciada en Psicología, tengo realizado el Posgrado en Género y Políticas Públicas, habiéndome formado, también, dentro de la carrera funcional, dando concurso dentro del Ministerio de Desarrollo Social, asumiendo la referencia de género para el Departamento de Salto, en un momento que, el tema del género, del feminismo, no estaba tan a flor de piel, lo cual fue un hermoso desafío al ser pocas las que estábamos en eso, y la temática era muy dura de entrarle; eso, ha cambiado, en pocos años hemos visto que se ha transformado.

Después tuve una responsabilidad desde lo técnico en el Ministerio, desarrollando durante cinco años la Jefatura Técnica, trabajo netamente técnico pero que, también, requiere mucho contacto con el referente político. Y, en los últimos dos años y medio, estuve en la Dirección Departamental, donde, ahí sí, fue un cargo de carácter netamente político, experiencia que fue muy gratificante, que me permitió trabajar desde la interinstitucionalidad, con un montón de instituciones de Salto. Experiencias intensas y de muchos aprendizajes.

Volviendo a lo más personal, me considero una persona muy espiritual; me crié en una familia católica, he pasado por todos los ritos de dicha iglesia y, luego, la vida me fue llevando a que, sin dejar esa raíz religiosa, he desarrollado, por ahí, más la cuestión espiritual. Creo en el potencial que todos los seres humanos tenemos adentro, esa chispa universal que nos une y que, de alguna manera, tenemos la responsabilidad de hacer brillar la propia y la de los demás. Eso lo siento como una responsabilidad espiritual. Ingresé en la política porque creo que es una herramienta de transformación, un instrumento que, lamentablemente, muchos la miran mal porque se la ha bastardeado bastante; la considero una de las altas actividades, el arte de la negociación, de la articulación, de encontrarse con el que piensa diferente.

EL RESPALDO A SOLEDAD MARAZZANO

Creo que la extensión de la campaña ha ayudado a consolidar la candidatura de Soledad (Marazzano), quien, por el problema sanitario, tuvo la oportunidad de replegarse hacia la interna junto a los equipos del plan de gobierno, lo cual, dio sus frutos en cuanto, la población, está viendo una candidatura muy potente, sólida, consolidada, con algunos condimentos, además de ser la única mujer en la contienda, un plus interesante en el ámbito de las propuestas. Soledad (Marazzano), tiene mucha solidez conceptual, por varios motivos. Uno, porque tiene experiencia en gestión, por su propio rol profesional, y eso permite transmitirlo, sosteniéndola el convencimiento, la ética y la responsabilidad. En el Conversatorio realizado en el Teatro Larrañaga, pudimos ver cómo logró desplegar en escasos minutos, temas muy potentes, como por ejemplo, hablar de ideología, colocarlo en la discusión, porque si bien es cierto que en muchos casos existen coincidencias entre los candidatos, sobre en qué cosas hay que poner los acentos, también es cierto que, hay un tema ideológico, y Soledad lo colocó fuertemente sobre la mesa. Porque, no es lo mismo hacer determinadas cosas con determinados objetivos, que hacerlas por otros. Entonces, el que haya podido hablar de la conceptualización de izquierda, y de que a nosotros sí nos interesa bajar el déficit, tener controladas las deudas, etc., pero, eso es para un objetivo, que es colocar en el centro de la preocupación, en el centro de los desvelos políticos, a los ciudadanos. Eso fue muy interesante, muy potente, porque hay que discriminar entre el gran orador, el del discurso rimbombante, pero carente, muchas veces de contenido, de realidad; del que los tiene. Soledad tiene capacidad de adaptación, de trabajar con lo que hay, porque, no sirve pedirle el voto a la población, para después excusarse en que tal o cual cosa no pudimos hacerlas, por tal o cual motivo. Quien pide el voto a la población tiene que conocer el diagnóstico de la realidad, y eso, nosotros lo tenemos absolutamente ajustado, conociendo la situación de la Intendencia y del departamento. El suplente, este rol que ocupo hoy, no solamente es eso, el suplente, sino que, lo veo como el copensador, el que está al lado, más allá de que haya un equipo, que en nuestro caso lo tenemos-, es quien ayuda a remar.

«Salto precisa un volver a empezar, reinventarse»

Luis Gómez – Unidad Popular

Dirigente sindical de larga trayectoria en nuestro medio, Luis Gómez ha sido siempre un comprometido ciudadano con aquellas causas que consideró justas. Hoy, acompaña al candidato a la Intendencia de Salto por Unidad Popular, el Prof. José Buslón, como su primer suplente.

En diálogo con EL PUEBLO, hizo referencia a su visión de Salto y a su participación en la política partidaria.

PERFIL

Soy creyente, provengo de una familia católica. Tengo como pasatiempo organizar a los trabajadores, la actividad sindical, sin dudas; me gusta leer, y, también, lo que me gusta mucho, es disfrutar de mis nietos, de la familia, charlar con mis compañeros, y tengo, también, una gran debilidad que es el deporte, me encantan todos los deportes, por lo que trato de estar muy informado y leer al respecto. Pero me gusta mucho leer también sobre otros temas, Eduardo Galeano, Onetti, García Márquez, autores nacionales y latinoamericanos, soy latinoamericanista.

MILITANCIA POLÍTICA

Desde mi juventud siempre estuve identificado con la izquierda pero, en un momento dado, de los 18 a los 21 años, participé en el Partido Colorado. A veces uno necesita autodestruirse para autoreconstruirse y, después, uno ya no vuelve más a ser el que fue, es un hombre nuevo, y en eso estamos. En la política sindical, después de muchos años, nos dimos cuenta que, podíamos aportar en la política partidaria. Siempre estuvimos cerca del 26 de Marzo. En estos tiempos, muchos compañeros que fueron fundadores del movimiento hablaron conmigo, y acepté dar una mano para tratar de cambiar la realidad de nuestro departamento, desde la lista 326, departamento que está sumido, con cifras mentirosos, con desocupación -y nosotros lo sabemos más que nadie por ser sindicalista-, lo cual hemos manifestado desde hace más de cinco años; sumido en una realidad que hoy nos muestra con más claridad lo que ha venido pasando, desempleo, trabajadores en negro, pobreza, un basurero municipal que es una vergüenza, donde seres humanos realizan un trabajo infrahumano, sin ningún tipo de protección desde el punto de vista laboral, además de la contaminación que está causando, etc.

Contra eso estamos. Creemos que podemos luchar para cambiar esta triste realidad departamental.

INQUIETUDES

Creo que, en definitiva, todos estamos en la misma, a pesar de las distintas visiones, tanto ideológicas, como económicas, en cómo se levanta la economía y el sector laboral del departamento.

Salto es como Cataluña en España, un departamento muy rico, que necesita tener una buena administración y buenos sindicalistas para poder organizar todo el trabajo que hay en el departamento (Citricultura, horticultura, etc.) para que Salto crezca. Y lo que no está dando, por eso hay que rever su funcionamiento, es la Represa de Salto Grande, que ha sido solamente generadora de energía eléctrica, que ha sido la que le ha dado en estos últimos 30 años al Uruguay la soberanía de energía eléctrica, lo cual hay que recalcarlo; Salto Grande ha sido un bastión de los distintos gobiernos en ese sentido, otorgándole mayor soberanía a nuestro país. Eso no ha traído los beneficios que realmente, merece nuestro departamento.

Me preocupa que muchas veces no se pueda conciliar el mundo sindical con el político. Pero, por ejemplo, en estos últimos 15 años de gobiernos frenteamplistas, han sido de conciliación con el movimiento sindical, hablo de la cúpula, lo aclaro; Salto, ha sido muy diferente porque ha tenido dirigentes sindicales que viven la realidad y son muy salteños, muy defensores del departamento, y eso, ha hecho que haya habido muchas diferencias con la patronal y los gobiernos departamentales. En estos 15 años que pasaron, a nivel nacional, el movimiento sindical, más allá de las diferencias que hayan existido con algunos dirigentes de la cúpula, ha sido una herramienta que ha estado conciliadora con el gobierno nacional. Esperemos que eso continúe por el bien de todos.

Salto es un departamento muy rico, primero en muchas cosas como la citricultura; en un momento de la historia aportábamos un alto porcentaje de la producción nacional, etc. Hoy estamos muy venidos a menos y eso hay que cambiarlo.

Salto precisa un volver a empezar, reinventarse. Creo que un Harriague, un Ribes, un Campos Pierri, un Vinci, un Andrade, fueron hombres de lucha, precursores de Salto Grande, por ejemplo; lamentablemente últimamente no hemos estado a la altura de esos hombres. La verdad que creo que hay gente con capacidad, aunque hemos, también perdido mucho peso político, nos han avasallado.

Luchamos para cambiar esa realidad, luchamos para avanzar. El diálogo es importante, por eso nos reuniremos con el Presidente de la República Lacalle Pou, hecho que vemos con importancia porque significa que se nos tiene en cuenta. Estamos preparados como equipo para aportar al mejoramiento de Salto. Que esto no se tome solamente como política, sino como una demostración de amor a su terruño, para aportar y no estar enemistados por política por ganar o perder o por tener la razón. Debemos luchar juntos para que no haya tanta pobreza y desempleo en un departamento tan rico.

«La política me parece una actividad preciosa,

cuando se ejerce con desinterés y por el bien común»

Cr. Walter Texeira Núñez – Partido Nacional

Multifacético, ha desarrollado diversas tareas, entre ellas la de dirigente gremial en su condición de productor agropecuario al frente de la Asociación Agropecuaria de Salto; como profesional, al ser contador público, y últimamente, como dirigente político, acompañando y liderando junto al candidato a la Intendencia de Salto, el Dr. Carlos Albisu, una de las fórmulas con más chances de ganar la contienda, según lo indican varias encuestas realizadas.

Walter Texeira Núñez, en diálogo con EL PUEBLO, contó su postura frente a la realidad de Salto, y sus anhelos para el mismo.

PERFIL Y PARTICIPACIÓN

POLÍTICA

Soy casado con María Angélica Devotto, tengo 3 hijos: Ignacio, Juan Manuel y Verónica. Soy muy familiero, me gusta reunir a la familia, como también a mis amigos. Tengo un grupo con quienes nos juntamos periódicamente, asado de por medio, desde la época del liceo.

Soy un hombre que cree en Dios, soy católico, cristiano, practicante, tengo alguna actividad dentro de la Iglesia Católica.

Tengo como pasatiempo la fotografía, desde hace muchos años.

Debo decir que, no es que la actividad política sea totalmente nueva para mí. Cuando era estudiante, en la salida de la dictadura, en Montevideo tuve militancia en el Partido Nacional, al que estoy afiliado desde esa época. Es la ideología que, a veces, nos inculca la familia, pero que, uno la abraza y la termina comprendiendo y, la hace suya.

Y luego participé con la Lista 10 en las elecciones de 1989, cuando Minutti fue electo intendente, siendo Edil el Arq. Rodríguez Fosalba; la verdad que nunca fui a la Junta, tomé para el lado gremial, y me dediqué de pleno a eso. Esa fue mi última participación en política.

Hace más de 30 años que estoy en la parte gremial, además de mis actividades particulares. Yo sentía que, viniendo de una familia, quinta generación en el campo, debía dar mi aporte por ahí, ya que la actividad gremial agropecuaria necesitaba algunos cambios, necesitaba tener y que se le diera otro perfil. Le di bastante de mi vida y lo sigo haciendo.

La política era algo que me quedaba pendiente, en realidad, y fue cuando aparecieron algunos amigos que, desde hacía tiempo me hacían algunas invitaciones que negué, hasta que llegó Carlitos Albisu y, como me parecía que era el momento, hablándolo primeramente con la familia, porque en la actividad política muchas veces son más las luces rojas las que se prenden que las verdes, verdad; y ahí acepté. Es una actividad muy riesgosa, donde uno está muy expuesto. A veces, la contienda electoral, contienda política pasa ciertos límites, que, personalmente, tratamos de no pasar, pero, del otro lado, lamentablemente se ve, y eso expone a la familia, cuyo apoyo es fundamental y sin el cual no hubiese dado ese paso.

COMPROMISO

Cuando me propongo una actividad la hago con mucha responsabilidad, y con mucho compromiso, por lo tanto, no me pongo a medias, voy con todo.

Yo siempre he mantenido una visión y he hecho un análisis de la actividad política; creo que hay que profesionalizar todas las actividades y la política me parece una actividad, cuando se ejerce con desinterés y por el bien común, preciosa, que, lógicamente, como decía Wilson Ferreira, llegan los mejores y llegan los peores, aquellos que tienen verdaderas intenciones de hacer las cosas bien y trabajar por todos, y, por la condición humana, llegan aquellos que buscan aprovecharse meramente de la política. Entonces, en los partidos, hay que tratar de propiciar esto último, por más que sea imposible estar ajenos a los dos extremos. Eso es lo que tratamos de hacer, manteniendo una línea de acción política que es la que tiene el Dr. Albisu y su grupo, con el cual congeniamos, hablando de propuestas, de respetar a las personas, sin tocar a los individuos sino a sus gestiones, y de hacer una actividad política leal, con la línea en la que vamos.

Mi papel en esto, creo que es respaldar a nuestro candidato, formando parte de un equipo formado por varios compañeros, que lo que tiene que hacer es organizar todas las actividades y poner en orden la casa, Intendencia de Salto, para que el Intendente, pueda desplegar toda su energía y actividad en el contacto con la gente, con el gobierno nacional y con los posibles inversores que necesitamos que vengan para traer trabajo.

Necesitamos una casa en orden; el intendente no puede estar preocupado todos los días por si hay o no plata para pagar los sueldo, esto o lo otro.

La primer tarea a realizar, es reorganizar la Intendencia en su parte financiera pero, también, en el trabajo, que entendemos que, es donde se ha hecho, además del tema económico, un desastre inmenso.

«El esfuerzo va a estar puesto en la reconstrucción del tejido social roto»

Para Julio Franchi, compañero de fórmula de Gonzalo Leal

Julio Franchi es compañero de fórmula a la Intendencia de Salto del doctor Gonzalo Leal por el Partido Colorado. De dilatada trayectoria política que en este Informe de EL PUEBLO, nos permite conocerlo un poco más.

- Fecha y lugar de nacimiento.

– 22 de marzo de 1956 en Salto

¿Dónde fueron sus estudios Primarios y Secundarios?

– En la Escuela N° 5 y el Liceo N° 2 Antonio Grompone.

- Tiene otros estudios?

– Sí, cursos y capacitaciones en Administración Pública, Manejo de Personal, Auditoría interna, Orientación a Procesos Organizacionales y de Desarrollo Profesional.

- ¿Cuáles han sido o son sus actividades?

– Fui funcionario de la CTM de Salto Grande durante 42 años, en los últimos 10 como Jefe de Compras y Contrataciones. Actualmente estoy jubilado. Además, he sido presidente del Club Atlético Palomar por varios periodos, abarcando más de 15 años entre 1980 y el 2000 y Delegado ante la Liga Salteña en dos periodos. En mi faz como dirigente político, puedo mencionar algunas de las tareas que emprendí. Fui edil departamental en cuatro quinquenios (1985-1990, 1990-1995, 2000-2005 y 2010-2015). Presidente de la Junta Departamental entre los años 2011 a 2012. Fui miembro del Cuerpo Deliberante Del Río Uruguay periodo 2000-2005. Presidente del Cuerpo Deliberante del Rio Uruguay Año 2002-2003. Miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales, de la Mesa Permanente y de la Mesa Ejecutiva del Congreso Nacional de Ediles en el Periodo 2010- 2015. Miembro del Comité Nacional del Corredor Bioceánico Central. Participé en Congresos Latinoamericanos de Legisladores Municipales y Foros del Corredor Bioceánico Central, en otros países. Actualmente, soy dirigente político y miembro de la directiva local de Cooperativa ACAC de Salto.

- ¿Cómo se compone su familia?

– Estoy casado con Liliam Orihuela, tenemos dos hijos: Ana Claudia y Darío Fabián, que nos han dado tres nietos, Antoine Dayo, Anne Doufhine y Seun Félix.

- ¿Tiene pasatiempos?

– Si, básicamente juegos on line en PC.

- ¿Cree en Dios?

– Si.

- ¿Por qué la política?

– Porque es una herramienta que permite accionar con poder y hace posible generar cambios sobre lo que creemos debe cambiar.

– ¿Por qué el candidato que acompaña?

– Porque apuesto a la renovación en la forma de ver y hacer política. Esta debe centrarse en empoderar al ser humano como el valor fundamental y del cual dependan todos los demás valores y también debe tener equilibrio en la administración de los recursos económicos, humanos y materiales. Tiene clara la diferencia entre gobernar y administrar y su fuerte será la Gestión.

- ¿Por qué habría que votar su lista o a su candidato?

– Porque tiene el sueño realizable de lograr con su gestión un departamento donde se respire salud, bienestar y sosiego, en un entorno bello que alegre los ojos de quienes aquí vivimos y nos asegure el mejor desarrollo futuro para nuestros hijos y para nuestros nietos. Porque el centro del esfuerzo va a estar puesto en la reconstrucción del tejido social roto y a partir de allí fortalecer el creer en nosotros mismos y en nuestras capacidades y que nos permita alcanzar los objetivos de vida, con la responsabilidad social necesaria y sin necesidad de evadirnos porque la realidad nos ahoga y no podemos visualizar la salida. Porque además su administración será equilibrada logrando detener el déficit anual, buscando las medidas para reducir el acumulado actual y devolviendo servicios de calidad al salteño.

Nicolás Sant´Anna: en la política para «mejorar la forma

en que vivimos», y con Coutinho «por varios motivos»

El primer suplente del candidato colorado Germán Coutinho es Nicolás Sant´Anna Lucas, a quienes luego siguen en la lista: Eduardo Minutti Reyes, Lizabeth Machiavello y Sergio Acuña. Empresario, Licenciado en Dirección de Empresas, de 53 años de edad, así dialogaba Sant´Anna con EL PUEBLO para este informe de hoy:

-¿Salteño de nacimiento?

Sí, nací aquí en Salto el 1º de noviembre de 1966.

-¿Dónde estudió?

Cursé tanto Primaria como Secundaria en el Colegio y Liceo Crandon de Salto, y después Preparatorios en el Liceo 1, el IPOLL. Hice luego un Post Grado en Dirección y Administración de Empresas en el IEEM (Escuela de Negocios) de Montevideo, y egresé de la Universidad Católica como Licenciado en Dirección de Empresas.

-¿Había tenido ya participación activa en política?

No; esta es mi primera participación en política. Mi única actividad digamos pública, fue mi incursión en el Centro Comercial, que participé en la Comisión Directiva y después estuve dos años como Presidente. Esa fue mi actividad gremial incluso, pero en política es la primera vez.

-¿Cómo surgió ese acercamiento?

La llamada fue primero por un tema técnico, y después derivó en la participación en la política y en la fórmula.

-¿Cuáles son sus actividades actuales?

Actualmente soy Director de «El Tropero», empresa mayorista de alimentos y otros productos, como productos de limpieza por ejemplo.

-Háblenos de cómo se conforma su familia.

Soy casado y tenemos cuatro hijos, un varón y tres mujeres.

-¿Tiene algún pasatiempo?

Pasatiempo… el paramotor (parapente motorizado).

-¿Cree en Dios?

Creo en un Ser Superior.

-¿Por qué la decisión de vincularse a la actividad política?

Porque entiendo que la política es el ámbito donde se puede mejorar la forma en que vivimos.

-¿Y por qué acompaña a Germán Coutinho como candidato a Intendente?

Acompaño a Germán Coutinho por varios motivos. Primero porque es buena gente, a esta altura me doy unos gustos en la vida, uno es estar con gente de buena madera. Esto incluye que es trabajador y honesto. Segundo, porque tenemos el mismo objetivo, poner a Salto en el desarrollo nuevamente. Tercero, porque es una persona inteligente, que puede decir «me equivoqué en esto, voy a mejorar lo otro» y que busca rodearse con los mejores. Cuarto, porque es el político más importante del norte del país y creo que a eso tenemos que aprovecharlo.

-¿Qué diría sobre por qué la gente tendría que votarlo?

Y hay que votarlo por esas mismas cuatro razones.