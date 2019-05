El viernes Diario El Pueblo editó un suplemento espacial Día de la Madre, con historias de madres que se animaron a compartir con los lectores su experiencia de vida.

Más allá que muchos lo consideran un día comercial, a las madres les gusta recibir el cariño de sus hijos que no siempre se trasluce en un regalo.

Para este informe dominical se entrevistó a mujeres, madres ellas que comparten la vida del hogar, conjuntamente con otras actividades incluyendo la política.

Las preguntas, similares para cada una ellas.

Mónica Silva – Dirigente gremial del sector agropecuario

“Ser madre es uno de los grandes privilegios que tenemos las mujeres”

Dirigente política de primera línea, hoy alejada de dicha actividad y apostando de lleno al gremialismo agropecuario, Mónica Silva, es una mujer fuertemente comprometida con lo social, condición heredada y que ha sabido heredar. Madre, esposa y abuela, tiene algo muy en claro: “primero, la familia”.

¿Cuántos hijos tiene?

Tengo tres hijos, ya grandes, y también dos nietos.

Díganos una frase que la defina como madre.

Madre con mayúscula. Es un orgullo ser madre, es un placer, y es uno de los grandes privilegios que tenemos las mujeres. Desde que están en nuestra panza, después cuando nacen, cuando crecen y, hoy, cuando están grandes, algunos ya formados y recibidos en su profesión, hasta ver ahora, a los nietos.

Para sus hijos, ¿eligió la educación privada o la pública y por qué?

La educación que elegí para mis hijos, primaria y parte de secundaria, fue en colegios privados y, por supuesto, cualquiera de los tres, luego cursaron secundaria en el IPOLL. Fue importante, así lo consideramos como padres, que hayan pasado por ambos lugares.

En cuanto a los estudios terciarios, los tres fueron a universidades privadas. Creo que para ellos fue importante poder hacerlo. Siempre lo recomiendo a los padres, y más a los que vivimos en el interior del país, porque las fechas están determinadas, porque las carreras se hacen en pocos años, y, rápidamente se van insertando en el mundo.

¿Leía libros con sus hijos?

Sí; por supuesto que leía libros a mis hijos. Y, hoy, también se los leo a mis nietos.

Ellos viven en Chile, y viajo con los Charoná, los que a pesar del tiempo, siguen estando, firme.

A mi nieto mayor le encanta esa revista y siempre me pide que le lea la última hoja, donde hay versos y adivinanzas. Además, sigue siendo importantísimo para el estudio; días atrás tenía que hacer un trabajo sobre la tierra, y usó el Charoná. La lectura es un momento mágico; es uno de los mayores placeres, sobre todo en la noche. La lectura la inculcamos desde siempre.

¿En qué lugar ubicaría a la tecnología a la hora de educar a los hijos?

La tecnología creo que es clave. El mundo ha cambiado y, vamos cada vez más hacia ello. Nos estamos acostumbrando, todos, a utilizar la tecnología, y por eso, siempre trate que ese recurso estuviera a mano y, sobretodo, que aprendieran a manejarlo bien.

¿Qué país desea para los mismos?

Quiero un país, primero, libre. Segundo, seguro. Tercero, un país donde las oportunidades sean para todos, sin distinciones, donde cada uno se destaque por sus talentos y virtudes. También, quiero un país con educación; porque esa es la mejor manera de ir ascendiendo, de ir mejorando, de ser mejor ser humano, y, así, formar un mejor país. Niños, adolescentes y adultos educados, tienen, siempre, una chance de mejorar en la vida.

¿Cuánto tiempo le insume sus actividades políticas?

Ante todo debo decir que, no estoy haciendo política; actué en el período anterior, pero, ahora, no. En estos momentos me estoy desempeñando como gremialista, en el sector agropecuario. Integro el Directorio de la Asociación Agropecuaria de Salto y, también, la Federación Rural del Uruguay. Y es hacia ahí, donde, en estos momentos va mi labor. Siempre he tenido una labor social; creo que desde allí, puedo canalizar lo poquito que pueda hacer.

¿Qué actividad o actividades no cambiaría de compartir con sus hijos por sus tareas?

Lo que no les sacaría a mis hijos, y ante lo que nada ni nadie me detiene, es el o los momentos en que me necesitan, en ellos siempre trato de estar. Mi vida se suspende en dichos momentos, porque, a pesar de que hoy están grandes, mis hijos siguen siendo lo importante, y, repito, donde me necesiten, estoy y estaré.

Cra. Soledad Marazzano :“Soy una madre entregada y cariñosa”

La Cra: Soledad Marazzano – destacada figura política dentro del Frente Amplio comparte su sentir y vivencias como madre de dos niñas, Sol de 15 años y Abril de 10. Si tuviera que definirme con frases que ellas utilizan habitualmente sería: Sos lo más grande que tengo o Sos la mejor madre del mundo.

Creo que lo más acertado al momento de hablar de mí como madre, sería a través de mis acciones o de la forma que encaro la vida con ellas. Soy una madre entregada, muy cariñosa, consciente de estar ayudando a crecer y formarse a mujeres libres e independientes, fortaleciéndolas cada día y dándoles las herramientas necesarias para vivir la vida de la mejor manera posible encontrando la felicidad en cada detalle y en todo momento” – afirma. Soledad Marazzano está convencida que la educación más grande e importante que se puede recibir es desde la familia. “Desde que nacemos nos vamos construyendo con ciertos lineamientos que a medida que pasa el tiempo elegimos continuar o deconstruir pero que sin duda hay valores de los que no nos apartamos jamás.

Soy hija de la educación pública. Transcurrí todos los años de primaria, secundaria y facultad en instituciones públicas. Mis hijas por ahora no están recorriendo mi camino. Al momento de definir por la educación de los hijos, influye lo que ambos padres opinen y entiendan más conveniente poniendo en la balanza diferentes elementos”.

¿Qué importancia tiene para usted la lectura?

-¿A qué niño no lo gusta que le lean libros? De chicas era una práctica cotidiana, nos divertíamos mucho con ese ejercicio. Además de la lectura le poníamos actuación y nos transformábamos en grandes actrices. A medida que ellas crecieron, mi incidencia fue la de motivar su lectura, apartándome bastante en mi rol de lectora en voz alta. Me gustaría que leyeran más, pero no puedo ignorar otros intereses que corren un poco el centro de su atención”.

-¿En qué lugar ubica la

tecnología a la hora de educar a sus hijos?

-”La tecnología es una herramienta que cada vez toma más relevancia en todos los ámbitos de la vida. En la educación no lo tomo como algo fundamental, sí como un complemento a todo lo demás.

Quiero que nuestro país sea el lugar que ellas elijan para vivir. Trabajo a diario para que ese lugar tenga las condiciones para ser elegido ahora y siempre. Vamos bien. Hablo de lugar no solo como espacio físico, sino como la gente que lo habita. Hay factores fundamentales que nos diferencian como país y como ciudadanos que nunca debemos dejar de profundizar como son la libertad, la democracia, la solidaridad, la justicia.

Ese es el camino del país que quiero para mis hijas”.

-¿Cuánto tiempo dedica a la política?

-”La política es una actividad que insume el tiempo que uno le quiera dar. Podemos no estar teniendo acciones concretas, pero nunca dejamos de pensar e imaginar caminos por donde ir o qué hacer, en busca de objetivos que garantices cada vez más una mejor forma de vivir para todos.

Hay cosas que no se negocian. Mis hijas son lo más importante que tengo en mi vida. Parece una frase cargada de perogrullo pero es tan real como al parecer simple. De todas formas, cuando me comprometo con algo, me gusta cumplir. No sirvo solo para involucrarme. Entonces, si estoy en el baile, bailo a más no poder. Ellas me ven en mis múltiples actividades y estoy segura que de esa forma también estoy sembrando semillitas cargadas de amor por lo que se hace, entrega por el prójimo, descartando el interés individual y egoísta, pasando a optar por conductas y acciones hacia la sociedad en su colectivo”.

Lucía Minuti, madre de dos hijas, quiere

“un país que no genere techos sino sueños, esperanzas, posibilidades”

De apellido fuertemente arraigado al Partido Nacional y militancia en el mismo desde hace varios años, la psicóloga Lucía Minutti fue la candidata única a Intendente que su partido presentó en las últimas elecciones (2015). Para el presente informe, así dialogó con EL PUEBLO sobre su rol de madre.

-¿Cuántos hijos tiene?

Tengo dos hijas, una de 27 años, casada y por recibirse de médica, termina el 31 de julio; y la otra de 22 años, que también estudia medicina.

-¿Una frase que la defina como mamá?

Habría que preguntarle a ellas. Ellas me dicen: “sos abierta, siempre estás para lo que te precisamos y tratás siempre de escucharnos y aportar”. Ellas saben que cuentan conmigo para lo que sea, aunque a veces me enoje, pero para las cosas importantes pueden decirme y preguntarme lo que quieran, hasta sobre las diferencias que podamos tener. Soy medio “cuida”, medio pesada con que se cuiden.

-¿Qué elige para sus hijos: educación pública o privada? ¿por qué?

No sé si elegí o no, por una cuestión hasta económica fueron a escuela y liceo público. Fue muy buena su educación, no tuvimos ningún inconveniente, siempre les gustó estudiar, siempre tuvieron proyectos de futuro, de vida, que es lo más importante.

-¿Lee libros o leía libros con sus hijos?

Sí. Les gusta leer y leen mucho. Tanto yo como el papá les leíamos libros de cuentos. Se reían porque me daba sueño y me dormía leyendo. A esa edad piden que les vuelvas a leer una y otra vez, y una termina medio dormida. Siempre estimulé la lectura, en casa se lee mucho.

-¿En qué lugar ubica la tecnología a la hora de educar a sus hijos?

Creo que es importante, es una herramienta muy válida no sólo para la comunicación sino como recurso de conocimiento que genera autonomía. Es algo muy valioso que está cambiando y revolucionando los sistemas laborales. Ahora…Cualquier persona para poder crecer tiene que tener experiencias en la vida que le aporten y esas experiencias no pueden venir sólo de la tecnología, también está el deporte, hacer amigos, jugar, jugando el niño aprende sobre vínculos, relacionamiento con el otro, a imaginar mundos posibles, a encontrar soluciones. Hay cosas que la tecnología no sustituye, como el encuentro personal con el otro. La tecnología es importante, pero no lo fundamental.

-¿Qué país quiere para sus hijos?

Un país de oportunidades. Que se enfoque en desarrollar las potencialidades de cada uno, que el desarrollo de los niños pueda ser pleno, que genere las oportunidades para que esos niños puedan volar y el techo no lo tenemos que poner nosotros sino que lo eligen ellos, un país que no genere techos sino sueños, esperanzas, posibilidades.

Pero tienen que tener las oportunidades para desarrollar esas potencialidades y talentos.

-¿Cuánto tiempo le insume la política?

Siempre fue una parte importante, aunque cuando mis hijas eran chicas militaba muy poco. Ahora que cada una tiene su ritmo de vida le dedico más tiempo.

-¿Qué actividad con sus hijos no la cambia por la política, si las hay?

Todas aquellas que para ellas son importantes, desde su cumpleaños, casamiento, todo aquello de acompañamiento que para ellas es necesario que uno esté. Así ha sido siempre.

Marisel Calfani: para sus hijos, quiere un país donde “predomine el respeto y el amor”

Marisel Calfani, mujer identificada hasta hace algún tiempo con el Partido Independiente, del que fue varios años una de las principales referentes a nivel local y por el que incluso fue candidata a Intendente, se encuentra en la actualidad como firme militante del Partido Nacional. Durante algún tiempo del gobierno departamental anterior, se desempeñó como directora y subdirectora de distintas áreas, entre ellas la de Medio Ambiente. Por el partido del que ahora forma parte, aspira a ser Diputada.

-¿Cuántos hijos tiene?

Tengo dos hijos ya grandes

-¿Una frase que la defina como mamá?

Amor incondicional

-¿Qué elige para sus hijos: educación pública o privada? ¿Por qué?

Mis hijos fueron a escuela pública. Hoy día haría lo posible por enviarlos a una privada. No tengo garantías de lo que le transmiten.

-¿Lee libros o leía libros con sus hijos?

La tarea de lectura estaba abocada a su padre.

-¿En qué lugar ubica la tecnología a la hora de educar a sus hijos?

La tecnología es muy buena. Pero hoy haría mucho hincapié en lo natural y los valores que se han perdido.

-¿Qué país quiere para sus hijos?

Un país en el que puedan vivir con puertas abiertas, sin miedo, y que predomine el respeto y el amor.

-¿Cuánto tiempo le insume la política?

Dedico el tiempo que puedo.

-¿Qué actividad con sus hijos no la cambia por la política, si las hay?

No cambiaría por nada el compartir una mesa con mi familia.

Escribana María Eugenia Almirón “Mi hija siempre ha sido mi prioridad”

María Eugenia Almirón es Escribana Pública representante del Partido Nacional y es madre de Sofía, de 31 años.

Como madre se define con un gran “coraje para vivir y generosidad para convivir”.

Eligió para su hija la educación privada en Primaria y parte en Secundaria en el Colegio Salesiano porque consideró que además de la educación formal, era necesario la educación en valores que complementara los transmitidos en la casa.

“Ya para el Bachillerato y la Universidad optamos por la educación pública, porque a esa altura, nuestros hija con una formación curricular y con valores, apostamos a una formación más enfocada a la orientación que ella quería, que era los idiomas, por eso hizo el bachillerato en Lenguas, y posteriormente su inclinación por trabajar con Recursos Humanos.

– “Leía libros con su hija?

-”Sí por supuesto, literatura infantil cuando era una niña, los clásicos Cenicienta, la Bella Durmiente, Patito Feo, etc, literatura juvenil más adelante, como por ejemplo Mujercitas, Hombrecitos, La cabaña del Tío Tom, y cuando fue creciendo, fuimos adaptando nuestra lectura o la discusión de libros a leer, como por ejemp lo algunos libros de literatura clásica que tuviera en su curricula como por ejemplo La Ilíada, La Divina Comedia, El Viejo y el Mar entre otros.

Cuando Fue más grande aconsejamos la lectura de libros como El Diario de Anna Frank, El Principito, Cumbres Borrascosas, Orgullo y Prejuicio También compartimos con ella gustos sobre la lectura en relación a libros como El Código Da Vinci de San Brown y su secuela, o la zaga de Millenniun de Stieg Larsson, que son libros con una trama de investigación y misterio que nos apasionan”.

-”¿En qué lugar ubica la tecnología a la hora de educar a sus hijos?

-”Dada la edad de mi hija, la tecnología formó parte muy importante en su educación, ya que en los años 90 se incorporó la computación dentro de su curricula escolar y ahí amabas hicimos nuestras primeras armas en esa materia. Considero a la tecnología como muy importante, pero indudablemente creo que debe ser complementaria a la educación clásica.

Es muy importante que se insista en la escritura tradicional, ya que la computadora hace perder la motricidad fina, y eso lo puedo decir con propiedad ya que me pasa en mi profesión, cada vez que tengo que escribir me doy cuenta que perdemos la práctica y la letra sale cada vez más inteligible

-¿Qué país sueña para su hija?

-”Mi hija ha hecho su vida fuera del país, pero nosotros no hacemos política en nombre propio ni buscando el interés personal o familiar y somos ejemplo de ello, nosotros queremos un Uruguay que vuelva a ser un país de oportunidades, para que menos hijos se vayan del Uruguay buscando algo que aquí no encuentran.

Queremos un Uruguay que además de tener instituciones sólidas, con libertades individuales y una democracia reconocida a nivel internacional, lo que me pone orgullosa, ya que esa imagen fue construida por muchas generaciones que nos antecedieron, genere las condiciones para crecer, que tengamos una sociedad integrada y segura, que permita convertir el crecimiento económico en oportunidades y mejorar de la calidad de vida de nuestros compatriotas y garantizar la convivencia social

-¿Cuánto tiempo de su vida dedica al quehacer

político?

-”La política es una actividad que insume mucho tiempo. No solo implica la mayor cantidad de tiempo cuando se está en campaña política, sino que además tenés que destinar mucho a capacitarse, estudiar los temas, hacer investigación, planificar y escuchar mucho a las personas, sus problemas, sus dificultades, ejercitar mucho la empatía, o sea, ponerse en el lugar de los demás. Esta actividad expone nuestra mayor solidaridad y destinando tu tiempo a los demás.

Mi hija siempre fue mi prioridad, las actividades de ella no las cambié, solo tuvimos que organizarnos para no resentir ninguna, pero en definitiva, la política a pesar de que es una actividad muy demandante, nos ha hecho valorar más la nuestras vidas , porque solo viendo las diferentes realidades, uno valora la suya”.

Manuela Mutti

«Para mi hijo quiero el país por el que estoy peleando»

La diputada Manuela Mutti, electa por el Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio, tiene un hijo, Facundo, de 8 años.

– Una frase que la defina como mamá.

– Juntos estamos como aprendiendo a ser mamá e hijo, eso ha sido una constante en cada momento de nuestra relación, es como que volvemos a aprender qué es lo que necesitamos cada uno del otro.

– ¿Qué elige para su hijo, educación pública o privada? ¿Por qué?

– Educación pública, porque primero que nada, es de acceso gratuito para todos en Uruguay. Es un lugar como el banco vareliano, en el que todos nos encontramos sin distinciones, y donde aprendemos a convivir con las diferencias.

– ¿Lee libros con su hijo?

– Sí, pila de libros. Ahora estamos leyendo uno sobre arte para niños que le regalaron.

– ¿En qué lugar ubica la tecnología a la hora de educar a su hijo?

– La tecnología, al igual que otros soportes, como los libros, ha sido un soporte para tener acceso a, y en este caso, ha sido principalmente para el crecimiento de compartir espacios juntos. A Facundo le encanta todo lo que tiene que ver con el arte y la historia, y hoy hay plataformas que tienen que ver con eso y que nos ha permitido, que es un gusto que tenemos en común, de sentarnos y conversar acerca de cosas e interactuar con estas plataformas que están adaptadas para ellos. Ha tenido un rol importante pero no más importante que un libro y no más importante que sentarnos juntos y compartir las experiencias cotidianas de todos los días de lo que nos va pasando.

– ¿Qué país quiere para su hijo?

– Para mi hijo quiero el país por el que estoy peleando, un país más justo, solidario, un país en el que no solo tengamos derecho a, sino que también tengamos las oportunidades de. Entonces, ese es el país que quiero para mi hijo, pero también quiero que mi hijo no se conforme con eso y que siempre tenga objetivos por delante y que se plantee para su vida siempre una actitud crítica y libre ante las cosas.

– ¿Cuánto tiempo le insume la política?

– Muchísimo tiempo. Creo que hago política en todo lo que hago, es algo que me define como ser humano. Los seres humanos hacemos política de forma permanente, y cuando soy madre también hago política porque le enseñamos a él la sociedad que queremos con nuestros actos y valores. Entonces trato de transmitirle permanentemente los valores del futuro que quiero y cómo quiero que sean las personas para adelante. Pero la política nunca va a suplir lo que son esas relaciones de amor, y si no se sustenta en eso, la política no sirve para nada.

O sea, siempre va a servir para el amor.

– ¿Qué actividad con su hijo no la cambia por la política?

– Ninguna actividad con mi hijo la cambiaría por la política. Lo que si he tratado de hacer es compartir eso con él.

Eso es una de las cosas que tenemos que cultivar los padres, en todas las cosas que podamos sumarlos y agregarle experiencias humanas, me parece que es sano, bueno y los hace a ellos comprender por qué a veces no estamos en casa, pero cómo eso tiene que ver con él también, porque yo milito porque quiero un futuro distinto para todos los niños, pero particularmente para el mío.

“Les digo a mis hijos siempre: estudien, tengan disciplina, sean responsables y honestos, lo demás, viene solo”

EL PUEBLO dialogó con la Dra. Mónica Cabrera, reconocida dirigente frenteamplista y actual Presidente de la Mesa Política Departamental de dicha fuerza política. Abogada de profesión, hizo hincapié en recalcar qué, su prioridad, son sus hijos, y que cuando su trabajo le deja tiempo, “lo dedico a la política”.

¿Cuántos hijos tiene?

Tengo tres hijos: Ana Paula de 23 años; Felipe de 21 y Camila de 18.

¿Podría compartir con nosotros una frase que la defina como mamá?

Podría ser lo que les digo a mis hijos siempre: estudien, tengan disciplina, sean responsa bles y honestos, lo demás viene solo.

¿Qué elige para sus hijos: educación pública o privada, y por qué?

Mis hijos fueron tanto a la privada como a la pública, cada etapa la resolvimos diferente, debido a su edad, a la contención que recibían, a que los grupos eran de menos alumnos, tenían una atención más personalizada, no por el nivel educativo que considero que es el mismo el público que el privado. Hoy, que ya están en educación terciaria los tres, son ellos los que resolvieron qué estudiar y dónde; por ello, están tanto en privada como en pública, lo resolvieron considerando la formación técnica que quieren recibir.

¿Lee libros o leía libros con sus hijos?

De niños se leían en casa libros para dormir; ahora, de grandes, lo siguen haciendo a través de e-book, o de sus computadoras portátiles o celulares.

¿En qué lugar ubica la tecnología a la hora de educar a sus hijos?

Hoy está en primera línea, ellos se manejan muy bien con la tecnología; la misma ha adquirido formación para ello y no paran de aprender.

¿Qué país quiere para sus hijos?

Uruguay, siempre.

¿Cuánto tiempo le insume la política?

Es poco tiempo, cuando me lo permite el trabajo lo dedico a la política.

¿Qué actividad o actividades con sus hijos, no cambia por la política, si las hay?

No cambio nada por la política; menos, actividades con mis hijos, ellos son más importantes que cualquier cosa.

Cecilia Eguiluz «Por mis hijas cambió todo»

La diputada Cecilia Eguiluz, electa por Vamos Uruguay, Partido Colorado, tiene dos hijas, la mayor de 11 años que se llama María Victoria y la menor, Sofía de 6 años. Eguiluz aprovechó para «dejarle un feliz día a mi madre».

– ¿Una frase que la defina como mamá?

– La verdad que ni idea, disfruto mucho ser mamá, así que nunca me detuve a definirme, creo que uno se va transformando siempre. Habría que preguntarles a ellas como me ven.

– ¿Qué elige para sus hijos educación pública o privada? ¿Por qué?

– A la educación de mis hijas la elegimos con mi esposo, , igual que lo hacemos con todas las cosas de ellas. Yo me formé en educación pública 100% y tengo el mejor concepto, mi esposo se formó mayoritariamente en la educación privada de la cual también tiene un buen concepto. Hoy en día elegimos para nuestros hijos la educación privada y estamos muy conformes. No fue una decisión sencilla, la meditamos bastante. Más adelante ellas decidirán como seguirán formándose.

– ¿Lee libros con sus hijas?

– Si, leemos. Cuando mi hija mayor era más chica, yo se los leía, le contaba historias, hoy las cosas cambiaron un poco, ella nos lee los libros a mí y a su hermana más pequeña, así que me queda la parte de contar historias y tratar de ser creativa porque si no la audiencia se da cuenta. Actualmente estamos leyendo «Martín Fierro», lectura que parece impensada para un niño de la edad de Mavi y sin embargo la sedujo. Mi hija menor está aprendiendo a leer así que es un etapa preciosa, lo que no sabe… inventa.

– ¿En qué lugar ubica la tecnología a la hora de educar a sus hijos?

– En casa la tecnología es muy importante, mi esposo es profesional en el área de las Tics o sea informático y por suerte las niñas tiene ahí su mayor apoyo. Para la educación de nuestras hijas usamos tecnología, también para controlar a lo que acceden desde sus aparatos electrónicos. La mayoría de las veces que se les pide tareas a nuestras hijas de buscar información que no está en sus libros, ni en la biblioteca, utilizan sistemas universales de comunicación, como todo el mundo. O sea que como cualquier niño de esta época, buscan información, comparan, seleccionan, a veces copian o imprimen depende del trabajo.

– ¿Qué país quiere para sus hijos?

– Un país donde mis hijas puedan crecer libres, felices y puedan desarrollarse como ellas quieran.

– ¿Cuánto tiempo le insume la política?

– Mucho, la política insume tiempo en horas pero también dependencia, porque tu cabeza está siempre pensando dentro de esa lógica que es adictiva. Hoy estoy retirada de la política electoral, así que mi tiempo de trabajo político está concentrado en cumplir las tareas en la diputación por Salto. Pero hay algo que entendí, recién cuando decidí ser mamá, es que por más que creas que lo mejor es darle «tiempo de calidad» a tus hijos, siempre te vas a cuestionar si eso no es solo una justificación y te preguntas, ¿no será mejor simplemente darles tiempo y solo eso? Tu tiempo para estar con tus hijas, simplemente «estando», «escuchándolas», «compartiendo», «disfrutándolas», «riéndote con ellas», ¿quién mide después cual tiempo tiene más calidad que otro? ¿vos o ellas?

– ¿Qué actividad con sus hijos no la cambia por la política?

– Yo por mis hijas cambió todo, la política jamás estará antes que ellas, ni que mi familia.

Catalina Correa

“No cambio un abrazo y una charla con mis hijos por la política”

La diputada Catalina Correa, electa por la Agrupación Humanista “Armando Aguirre”, Frente Amplio, tiene dos hijos, Diego y Mariana, “a los que amo profundamente y que ya están independizados”. Correa aprovechó para recordar a su madre, al cumplirse ayer un año de su fallecimiento.

– ¿Una frase que la defina como mamá?

– Más que una frase capaz una palabra, que es protectora. A veces mi hijo Diego, un poco en broma me dice, “mamá, vos sos demasiado madre”, porque siempre estoy pendiente de todo lo que les pasa, a pesar que son grandes. Así que protectora y enamorada de mis hijos, sería lo que me define como madre.

– ¿Qué eligió para sus hijos, educación pública o privada? ¿Por qué?

– Elegí la escuela pública para educar a mis hijos, porque soy hija de la escuela pública y porque gracias a sus principios de laicidad, gratuidad y obligatoriedad es que mis hijos pudieron estudiar. La escuela pública es más igualitaria. Siempre digo que donde no llega nadie, allí está la escuela pública, diseminada en todo el territorio del Uruguay.

– ¿Leía libros con sus hijos?

– A mis hijos siempre les leí cuentos y siempre los acerqué a los libros. Cuando ellos fueron más independientes, igualmente siempre traté que tuvieran libros a mano.

– ¿En qué lugar ubica la tecnología a la hora de educar a sus hijos?

– La ubico en el exacto lugar en el que tiene que estar, como auxiliar de la enseñanza y del aprendizaje. A veces la tecnología se piensa como el centro del universo, y considero que este mundo ha llegado a dónde ha llegado sin duda por un desarrollo tecnológico fantástico en todas las áreas, no solo en el de educación, pero nunca podrá suplir el afecto y la cercanía del Hombre, ese contacto docente – alumno no se puede perder. Pienso también en el uso desmedido de los celulares, que llegan a dificultar el diálogo dentro de la casa, lo que es una barbaridad.

– ¿Qué país quiere para sus hijos?

– Quiero un país como el que queremos todos, un país de equidad, donde cada uno pueda obtener lo que le falta para poder desarrollarse como persona. Vamos hacia ahí, Uruguay va rumbo de esa equidad, pero es un camino largo y desparejo, por eso cuesta llegar y vemos algunas cosas que a veces nos duelen y que no nos gustan. Queda mucho por hacer, y en eso estamos y estaremos siempre, desde el lugar que sea.

– ¿Cuánto tiempo le insume la política?

– Me insume casi todo mi tiempo, y digo casi porque no dejo de tener contacto con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros de la vida que son la recarga necesaria de las pilas para poder seguir adelante.

– ¿Qué actividad con sus hijos no la cambia por la política?

– No cambio un abrazo y una charla con mis hijos, un momento compartido, que no son muchos porque ellos viven lejos, por eso atesoramos esos momentos de encuentro. Y siempre en alerta, porque si alguno de ellos me llama, nada me frena hasta estar con ellos. Y mi nieto, que es el hijo de Mariana, es el centro de felicidad de esta familia, estamos todos enamorados de Pedro, y hasta que no le salga competencia de hermano o de primo, será el centro de atención de todos, lo amamos profundamente.