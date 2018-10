El incremento de la automatización y la innovación tecnológica impacta y desafía el trabajo y la sociedad

Los robots son cada vez más baratos y más inteligentes, además pueden trabajar tres turnos seguidos y no piden vacaciones ni aumento de sueldo”, dice el periodista y escritor Andrés Oppenheimer, en su reciente libro “Sálvese quien pueda – El futuro del trabajo en la era de la automatización”.

La automatización llegó al Uruguay y la revolución tecnológica trae aparejada la sustitución del hombre por las máquinas inteligentes programadas para realizar tareas que antes solo las hacían las personas. Ahora, un robot está ordeñando vacas por primera vez en forma autónoma en Uruguay, las cadenas de supermercados comienzan a instalar cajas donde el cliente se autodespacha sus compras, la ola de automatización en los servicios bancarios y financieros parece no tener techo.

Todo esto, afecta en primer lugar a los trabajadores que en una economía enlentecida como la nuestra, ven cada vez más como la robótica va ocupando sus puestos de trabajo. Asimismo, la sociedad en su conjunto debe ponerse al día en la nueva era digital y aggiornarse a los cambios tecnológicos para poder realizar un sinfín de tareas de la vida cotidiana.

Y otra vez el gran desafío lo encara la educación que debe estar a la vanguardia para que los futuros empleados adquieran oficios con un bajo riesgo de automatización apuntando más a una formación intelectual que manual.

«SÁLVESE QUIEN PUEDA», DE ANDRÉS OPPENHEIMER

En su nuevo ensayo, el reconocido periodista y escritor argentino, analiza el futuro del trabajo en tiempos de automatización, cuando los expertos aseguran que el 47% de los empleos que conocemos serán reemplazados por máquinas. La gran pregunta que atraviesa este libro es: ¿cómo reinventarse en un mundo robotizado?

En su libro, Oppenheimer trata de pronosticar el futuro de cada profesión y ocupación en particular y le dedica un capítulo entero al futuro de los médicos, de los abogados, de los banqueros, de los hoteleros, de los periodistas, de los camioneros, de los taxistas, de los trabajadores manufactureros, etc. Entrevistó a los líderes mundiales de la innovación en cada una de estas y otras ocupaciones.

Asegura que se van a crear muchos trabajos nuevos, y no solo en las áreas tecnológicas. Van a haber enormes oportunidades en todo lo que tenga que ver con la salud, el bienestar, el turismo, la docencia, la creación de entretenimiento, los nuevos deportes profesionales, y varias otras ocupaciones específicas. “Y muchos de estos trabajos van a ser más interesantes y divertidos que los actuales”, asegura Oppenheimer.

En ese cambio, quienes tengan mejor educación van a poder reinventarse mucho más rápido porque “va a ser mucho más fácil para un ingeniero textil reinventarse como mecánico de robots que para un camarero o un taxista reinventarse como analista de datos (…) debemos mejorar la educación para ser más versátiles, porque todos vamos a tener que reinventarnos varias veces a lo largo de nuestras carreras”.

En el mundo del trabajo actual, “a la empleada de la agencia de viajes, o al diagramador, o al obrero en la fábrica le están avisando de un día al otro que van a ser reemplazados por un robot o un algoritmo. Se está produciendo una aceleración tecnológica que va a sacudir el mundo laboral”, por eso, el escritor cree que el desempleo tecnológico va a ser el gran tema mundial de los próximos años.

Algunos ejemplos de automatización que más sorprendieron al autor fueron: el caso de un hotel robotizado en Japón, donde los conserjes ya son robots y hasta los peces en su enorme pecera son robóticos; así como algunos restaurantes totalmente automatizados donde ya no hay camareros y en algunos casos hasta el chef es robótico.

Sin embargo, “en 20 o 30 años, la tecnología va a crear más trabajos de los que eliminó, como ha sucedido siempre en la historia, o la productividad va a aumentar tanto que los países van a poder pagar un salario básico universal a todos los desplazados por la tecnología. Pero la transición va a ser traumática. A corto plazo, va a ser un ¡Sálvese quien Pueda!», sentencia Oppenheimer.

EL INFORME

En el presente informe, se busca dar una mirada local a esta problemática, con la opinión de diferentes actores involucrados y algunos salteños que dan su mirada sobre el tema y los desafíos que se enfrentan en el mundo del trabajo y en la sociedad en su conjunto.

“La automatización y la robótica están comenzando a pegar fuerte en estos tiempos”

Gustavo Vázquez – Director del Departamento de Informática y Ciencias de la Computación

Gustavo Vázquez – Director del Departamento de Informática y Ciencias de la Computación – Facultad de Ingeniería y Tecnologías de la Universidad Católica del Uuguay brindó su punto de vista y conocimiento en la temática. “En un contexto general no me centraría tanto en la robótica, sino más bien en el concepto de automatización de la tarea” – indicó.

Ya los trabajos que son de naturaleza repetitiva – que pueden ser llevados a cabo por computadoras o artefactos electrónicos con un software que los hace funcionar, evidentemente que transforma el mercado social de una manera tremenda tareas que otrora se realizaban en forma manual.

Pasan entonces a ser hechas por una máquina.

Ello se viene dando ya desde hace tiempo, por ejemplo con los cajeros automáticos.

En el caso de los cajeros – se hace en forma automática la labor de una persona que hace transacciones, que le da dinero y que puede hacer un pago en un cajero automático.

El concepto del cajero automático existe desde hace muchos años.

-¿Qué diferencia existe entre el concepto de automatización y lo que se concibe como robot?

-“El concepto de robot es la idea de tener un artefacto que realiza actividades a nivel mecánico; por ejemplo soldaduras mecánicas, transporte en forma autónoma. Se suelen ver las imágenes de esos dispositivos en Amazon, en los galpones donde se guarda mercadería y los robots transportan bultos de un lugar a otro en forma automática. La robótica está más asociada a cuestiones de tipo mecánico.

El concepto de automatización es más genérico donde no solamente intervienen acciones mecánicas sino que encierran ciertos procesos.

Voy a un cajero automático, me presento y me valido con mi clave, lo que exactamente haría frente a un funcionario.

Hay un montón de procesos que puedo realizarlo frente a una persona como con un cajero automático.

Existe dentro del cajero una mecánica que tiene una secuencia de procesos, un aparato que cuenta los billetes que luego entregará al cliente; o en los cajeros automáticos más modernos donde uno deposita un cheque y automáticamente el cajero saca una foto del cheque para tenerlo como respaldo.

También existen los cajeros donde se insertan los billetes y automáticamente el dispositivo va reconociendo de qué monto son, los valida… detectando si son fraudulentos o no”.

-La lectura que se hace entonces es que esta propuesta simplifica varias tareas…

-“No solamente simplifica sino que la reducción de costos es considerable. Hay un montón de cosas que las personas venían haciendo que son abreviadas por esos dispositivos.

La ventaja de las máquinas es que pueden trabajar las 24 horas al día sin cansarse.

No existen las interacciones y problemas que se dan en los seres humanos y también las ventajas en materia de seguridad.

Hoy los robots pueden hacer trabajos que resultan riesgosos en los seres humanos, como por ejemplo desactivar bombas.

Siempre depende desde la óptica que estamos mirando. En un entorno hostil resulta mil veces más útil que se envíe un robot a una persona que puede experimentar serios riesgos.

Desde el punto de vista industrial y de la reducción de costos obviamente tiene sus ventajas”.

-¿De alguna forma va en detrimento de las posibilidades laborales de la sociedad?

-“No se puede hacer futurología, pero evidentemente los trabajos automatizados hechos por computadoras y robots abrevian muchas fuentes de trabajo. Hoy por hoy muchos supermercados tienen cajas en donde los clientes pasan los productos, la tarjeta de crédito y se hacen los pagos en forma automática. La automatización y la robótica están comenzando a pegar fuerte en estos tiempos y va a seguir avanzando.

Ciertamente en un futuro cercano se van a dar nuevos tipos de empleo que hoy aún no existen. Hay un nuevo mercado de ofertas laborales que tienen que ver con la ciencia de datos. Ello nos ha llevado a adaptar nuestros programas de estudios y carreras universitarias”.

Opina la gente

“Muchos se quedan sin trabajo”

Isabel - “Cobro en el cajero pero siempre voy con mi nieta porque no he podido aprender a manejarlo.

Sinceramente no lo veo práctico; prefiero ir a cobrar en ventanilla. Si yo voy por ejemplo a cobrar el día 2 en el cajero todavía no está la plata y si voy a las oficinas sí. Aparte me parece que la gente se queda sin trabajo. No estoy de acuerdo con eso. ¿Electrodomésticos inteligentes?… Para nada… me gusta a la antigua usanza. Con eso me manejo bien.

“ES IMPORTANTE QUE ESTEMOS SIEMPRE ACTIVOS”

Hilda y Teresa – Ambas se muestran de acuerdo con el avance tecnológico pero consideran que no se les instruye debidamente a los ciudadanos.“Queremos aprender porque nadie nos explica cómo funcionan por ejemplo los cajeros. Creemos que si dependemos de dispositivos automáticos eso nos quita movimiento y es importante que la gente esté activa”.

Camilo Monetta - Ingeniero Tecnológico en Electrónica y Magister en Electrónica Industrial – “En diferentes áreas del ser humanos está avanzando la tecnología, la robótica y la electrónica. Cada vez más esta realidad está interactuando con el ser humano. Se advierte el avance de la industria robótica en la automovilística, en el manejo de stock, en la aeronáutica, en la parte agraria y en medicina. Hay robots que pueden operar bajo el control del ser humano. En un futuro se creará una interfase cerebro máquina, que permitirá al especialista tomar decisiones en el momento necesario”.

Richard -(locutor) - “Como todo avance, tiene sus pro y sus contras, indudablemente la que mas sobresale es el de suplir al hombre por la máquina, en un país donde el desempleo está en alza”.

Preocupa al sindicato del sector “comercio y servicios” la reducción de puestos de trabajo por el avance tecnológico

Los efectos del avance tecnológico en relación a los puestos de trabajo en el mundo moderno es un tema que preocupa a muchos sectores sindicales y los trabajadores nucleados en FUECYS (Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios) no están ajenos a esta realidad.

En ese marco, el pasado 24 y 25 de octubre se llevó a cabo en Chile, el Primer Foro Latinoamericano vinculado a esta temática, denominado “El futuro del trabajo”, al cual concurrieron dos representantes de FUECYS a nivel nacional, la salteña Angelina Argüello y el Licenciado en Ciencias Políticas proveniente de Montevideo, Gastón Curcho.

En dicho Foro, se analizó la problemática del trabajo moderno vinculada a la tecnología, sobre todo en el sector del comercio y los servicios y se trató de hallar una alternativa para los trabajadores en ese aspecto, comentó a EL PUEBLO, una de las participantes del Foro, Angelina Argüello.

“Dentro del comercio ya se están viendo en pequeños sectores y de forma muy paulatina como la tecnología avanza. La preocupación que tenemos con eso es que se pierdan puestos de trabajo y la idea es poder armar un plan de acción para poder buscarle una solución a esta problemática, porque todos sabemos que ese avance tecnológico no es algo que se pueda detener”, explicó la entrevistada.

EN CHILE HAY SUPERMERCADOS AUTOMATIZADOS Y SIN EMPLEADOS

A modo de ejemplo, se comentó en el Foro el caso de Chile, donde allí hay supermercados que ya casi no cuentan con empleados sino que toda la tarea se ha automatizado. “Vos te servís la mercadería y la pagás a través de una aplicación del celular que te permite cobrarte tu propia compra y pagarla luego mediante una tarjeta de crédito por ejemplo. No se paga con dinero en efectivo”, comentó Argüello.

“La robotización y el avance tecnológico está cada vez más entre nosotros, en muchas áreas del trabajo y va de la mano de la bancarización, lo que sustituye cada vez más la mano de obra”, agregó.

“EL TRABAJO NO VAA DESAPARECER SINO QUE SE VA A TRANSFORMAR”

“Con todo esto que está pasando, hay quienes dicen que el trabajo no va a desaparecer sino que se va a transformar y nosotros venimos desde hace mucho tiempo estudiando este tema. En un principio tomamos una actitud de rechazo pero terminamos dándonos cuenta que estamos frente a una revolución tecnológica, que es inevitable y no la vamos a poder frenar. Facilita muchos aspectos de la vida diaria y hace que crezca la economía de los empresarios pero nosotros los trabajadores somos los que, como siempre, terminamos perdiendo. Por eso, estamos analizando el tema y buscando una solución para que no se pierdan puestos de trabajo”, explicó la represente de FUECYS.

De esta manera, desde el movimiento sindical lo que propone es una capacitación para los trabajadores donde los empresarios también sean partícipes. En ese sentido, la Cámara Empresarial tiene un convenio con la OIT donde se establece que ellos se comprometen a capacitar y formar a sus trabajadores “y eso es algo que no se cumple”, dijo Argüello. Más allá de eso, algunas empresas comenzaron a negociar de forma bipartita y pusieron este tema sobre la mesa.

Uruguay es un país que está muy avanzado en materia de legislación laboral y negociación colectiva respecto a otros países de Latinoamérica y eso permite un mayor avance para los trabajadores.

“En nuestro país, a nivel de comercio, lo que estamos empezando a ver son las cajas automáticas, donde desaparece la categoría cajero y eso trae como consecuencia un puesto menos de trabajo. Todavía no hemos visto despidos por esta causa porque se ha redistribuido el personal pero igual es un puesto menos para el día de mañana que no se va a tomar”, comentó la entrevistada.

LOS DESAFÍOS DE UNA NUEVA ERA

En lo que respecta al Foro en sí, Argüello aseguró que fueron dos días de formación muy intensos y muy productivos, donde se entró en conocimiento de lo que pasa en otros países de Latinoamérica y se volcó información de gran interés para difundirla luego entre los compañeros del sector. “El Foro fue muy importante para hallar una alternativa para que el desarrollo tecnológico no termine con la mano de obra y poder hacer algo que permita seguir formando a los trabajadores para enfrentar estos nuevos desafíos”, concluyó la represente de FUECYS.

Walter Damtaz – Presidente de AEBU Salto

“El veloz desarrollo de nuevas tecnologías viene cambiando el mundo del trabajo en general”

En diálogo con EL PUEBLO el Pte. de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay – Salto, Walter Damtaz, explicó la visión de la institución respecto a la irrupción de las nuevas tecnologías y su repercusión en el sector.

¿De qué manera afecta el cambio tecnológico en la tradicional actividad bancaria?

Como es notorio, el veloz desarrollo de nuevas tecnologías viene cambiando el mundo del trabajo en general. Es uno de los aspectos que más inciden e incidirán en el empleo del sector financiero en el futuro, al cambiar tanto los puestos de trabajo en sí como los modelos de negocios. Ello desafía el empleo como tal, el mundo del trabajo, la seguridad social del futuro y, en definitiva, la organización social del futuro. Resulta clave, entonces, preparar a los trabajadores para adaptarse a los cambios rápidos en las formas de trabajo y en las tareas, por lo cual este proceso va a requerir de capacitación acorde y oportuna. Es necesario entender a qué fenómenos se está haciendo frente; algunos conceptos como fintech, blockchain o big data, deberán sumarse al diccionario de los trabajadores del sistema financiero.

¿En qué consisten?

Bueno; “blockchain” o “cadena de bloques” en español, es un gran libro contable de registros (bloques) encadenados y a su vez cifrados, protegidos. Es decir, los datos pueden compartirse pero no pueden modificarse sin afectar a las demás partes de la cadena de bloques. Las características de blockchain le dan un enorme potencial para su aplicación al sistema financiero; hay instituciones que ya están desarrollando estos instrumentos de forma intensa, aunque su capacitación aun no es generalizada.

Otra de las aplicaciones más potentes de blockchain son los “Smart contracts”. Estos contratosintelñigentes implican que un programa informático facilite, asegure y haga cumplir los acuerdos que se registran entre dos o más partes. Este programa se encuentra en un sistema que no es controlado por ninguna de las partes y es ejecutado de manera automática.

Puede pensarse a futuro en un ecosistema donde los fintech y la banca tradicional interactúen e intercambien información. La mayoría de los bancos del mundo incorporarían en su estrategia de desarrollo una fintech o ya la tienen incorporada.

Otra figura emergente es la del banco digital, con uso intenso de tecnología y automatización. Presentan bajos costos operativos y pueden ofrecer varios servicios de forma gratuita. Es el caso, por ejemplo, del banco británico Revolut, que actualmente tiene dos millones y medio de ususarios y mantiene un ritmo de crecimiento acelerado. Esto busca expandirse a nivel global, para lo cual admite veinticuatro monedas de todo el mundo y cinco criptomonedas. Defiende “una experiencia bancaria sin fronteras” y procura llegar a todos los países del mundo, encontrándose en una etapa avanzada en México y Brasil. Su ejecutivo principal manifestó recientemente su interés por radicar su actividad también en Uruguay y, según señaló, ya fue solicitada una licencia bancaria al BCU que esperan recibir en este 2018.

Este tipo de experiencias ya se están aplicando en Argentina. Este año comenzaron a operar allí los dos primeros bancos 100% digitales, Wilobank y TSA Banking, en los que todas las operaciones pueden realizarse desde un celular.

La Inclusión Financiera y la fuerte bancarización, ¿qué repercusión ha tenido?

Esta política procura, entre sus fines, la inclusión de colectivos que antes se encontraban fuera del sistema financiero, a través de la provisión de servicios básicos a los que no tenían acceso. También se propone la modernización y mejora de la eficiencia del sistema de pagos, reducción de la inseguridad que se asocia al uso de dinero físico, mayor transparencia y formalización de la economía. Esto último, en particular, resulta clave para los intereses de los trabajadores pues, la formalización de la economía implica formalización de su mercado de trabajo y, en consecuencia, acceso a derechos de salud y seguridad social para todos los trabajadores, principalmente para aquellos que históricamente han sido más vulnerables frente a prácticas de precarización del trabajo y abusos varios.

Ese constante avance de la tecnología, ¿tiene efectos positivos o negativos?

Resulta fundamental avanzar en el estudio de los impactos cuantitativos y cualitativos de la incorporación de tecnología. Ello para estar en condiciones de proponer, generar alternativas e incidir de forma decisiva y oportuna en defensa de los trabajadores. La tecnología como tal no es mala, por el contrario, brinda potencialidades de gran beneficio a toda la humanidad. Lo que puede ser malo o bueno son las relaciones sociales que se tejen en torno a la tecnología. Es allí, en el campo de esas relaciones sociales, donde se jugará el futuro.

Daniel Constantin – Pte. Asociación Agropecuaria de Salto

“Es muy difícil poder suplantar tareas que realiza la mano del hombre con ganado ovino, bovino o el que fuere”

EL PUEBLO dialogó con el Pte. de la Asociación Agropecuaria de Salto, Daniel Constantin, quien expresó el reconocimiento del avance de las nuevas tecnologías en la vida de las personas y en los diferentes ámbitos de trabajo, aunque sostuvo que ve “más adelantado el tema de la robótica a nivel de comercio, en la ciudad, que en el campo”.

¿Las nuevas tecnologías están desplazando al productor tradicional o al modus operandi de cada sector?

Bueno, sí. En parte quizás sí, pero veo que esto avanza, la tecnología de última generación y la robótica. No tenemos duda de que va a estar, pero, todavía, no hay tecnología como puede si haber en el sector lechero, donde hay un robot que ordeña, pero, es solamente para eso, luego alguien tiene que soltar a la vaca, a la que antes tuvo que traer al ordeñe, y después, se le tiene que alimentar, y eso, lo hace una persona.

Veo, hoy por hoy, más adelantado el tema de la robótica a nivel de comercio, en la ciudad, que en el campo. Porque tener un robot para que junte el ganado, por ejemplo, no lo veo, es muy difícil, o para que realice la operativa de la trazabilidad. Va muy lento el proceso. Capaz llegue un momento que sí; pero aún no lo veo en el campo, sí en la ciudad.

Es muy difícil el poder suplantar tareas sean con ganado ovino, bovino o lo que fuere, que realiza el ser humano. Sí ha habido mucho avance tecnológico en cuanto a la trazabilidad, la lectura electrónica, digitales, la reproducción, la transferencia de embriones; desde ese punto hubo mucho avance en el sector agropecuario. No así en tareas que de repente vemos que sí ha sucedido en lo urbano, como por ejemplo en los supermercados, donde ya se han suplantado a las personas en el cobro de las mercaderías.

En el campo ha habido mucha tecnología como por ejemplo en la esquila, donde hoy se utilizan máquinas con motor eléctrico, o el hecho de que la lana se enfarda y no se coloca en bolsas. Son procesos evolutivos, pero que todavía precisan la mano del hombre.

Un elemento tecnológico que va asomando como herramienta es el dron, ¿puede llegarse a utilizarlo en el medio rural con efectividad?

Lo que sí puedo decir respecto al dron, es que está comenzando a ser utilizado en el sector agropecuario, sobre todo para captar imágenes del campo, de determinado potrero, si algún animal está amenazado por algún depredador, o que haya gente intentando cometer abigeato. Está empezando a usarse desde ese punto de vista. No tengo el conocimiento de que haya un dron con la capacidad para poder juntar un rodeo de animales. Seguramente, en un futuro, quizás se logre. Pero, hoy, por hoy, sé que está más enfocado el tema, por lo menos en Uruguay, en el área de la vigilancia.

Un medio como el que mencionó, ¿podría llegar a evitar la proliferación del abigeato?

Creería que sí; y que va a llegar un punto en el que la tecnología va a estar al servicio del productor, sobre todo para este tipo de cosas. Sin dudas de que también no se suplanta a nadie; lo que hará es facilitar el trabajo, pero alguien tendrá que monitorear las imágenes. Pero, sin duda, son cosas que ya están y van a seguir avanzando. Hoy, sí está más establecido el uso del dron en el sector agrícola que en lo ganadero.

Empresarialmente, ¿es rentable el acceso a la tecnología?

Depende mucho de las actividades y la escala de la empresa. Hay que ir con mucho cuidado; hay que ir adoptando las tecnologías con mucho cuidado, y viendo el tema de los números, los costos, porque todas estas cosas, cuando recién llegan, no voy a decir que son prohibitivas, pero, son caras. Después, a medida de que pasa el tiempo, aparecen otras empresas, otras marcas, surge la competencia y ahí los costos de la tecnología, se ponen más accesible. Por eso, digo que hay que mantener el equilibrio, porque hoy, está caro producir, eso lo sabemos todos.

Reflexión del Profesor César García

“Siempre que una tarea es automatizada por medio de la tecnología, hay beneficios para quien toma la decisión de hacer esta automatización, ya sea en la optimización del tiempo que lleva la tarea o en los costos de la misma, por citar dos claros beneficios.

Ahora, como contraparte, siempre sale perdiendo quien realizaba esa tarea antes, es decir, pierden las personas que aportaban su fuerza productiva, ya que es remplazada por un máquina. Dicha fuerza era su “medio de vida”, su sustento, y ahora no la puede utilizar.

Un ejemplo claro lo tienes ahí mismo en el Diario. La tarea que antes realizaban 100 personas, ahora la realizan 5, ya que con la incorporación de las computadoras se logró optimizar tiempo y se redujo gran cantidad de personal, lo cual resulta en un beneficio el dueño de la empresa. Pero en un sobrante de mano de obra que se ve en la situación de buscar un nuevo trabajo.

Esto se da en cualquier área laboral o a nivel personal, una máquina remplaza a una o muchas personas, se beneficia el interesado en automatizar y se ve perjudicado aquellos que aportaban la fuerza de trabajo.

Así es como funciona este mundo de hoy, y como viene funcionando hace varios siglos desde la industrialización y más allá, pero desde ahí crece exponencialmente, en un sistema capitalista que considera beneficios personales del “capitalista”, sin tener en cuenta el costo a nivel humano, no es lo importante en la cadena productiva. Otra consecuencia más es la disponibilidad de mucha mano de obra barata. Los puestos de trabajo se reducen y se hacen más específicos, esto lleva a que quien quiera trabajar deba especializarse cada vez más en las tareas para tener una oportunidad entre tanta mano de obra o mantener su puesto de trabajo. Ocupa más “tiempo vida” en su especialización, dejando de lado otros aspectos de su vida, ya sea familia, amigos, recreación personal, etc., ya que el tiempo es uno, y si lo dedico a una cosa, lo resto a otra.

Como dice Ernesto Sabato en “Hombres y Engranajes” hablando el hombre en general y este nuevo mundo de la tecnología, en el capítulo “La Tumba del Hombre-Cosa”: “Triángulos y acero, logaritmos y electricidad, sinusoides y energía atómica, unidos a las formas más misteriosas y demoníacas del dinero, constituyeron finalmente el Gran Engranaje, del que los seres humanos acabaron por ser oscuras e impotentes piezas.”… “…La máquina y la ciencia que había lanzado sobre el mundo exterior, para dominarlo y conquistarlo, ahora se vuelven contra él, dominándolo y conquistándolo como a un objeto más. …” No está mal que “se avance”, que se crea que hay “un progreso”, no está mal la nueva tecnología, que el mundo cambie, que hoy no sea igual a ayer, aunque muchos siempre piensan “que todo tiempo pasado siempre fue mejor”.

Está mal si en el camino dejamos de ser lo que somos, seres humanos, dejando de lado tiempos personales, dejando de considerar a las personas y los hechos desde los sentimientos, y “mecanizándonos”, siendo “nuevas máquinas” guiadas únicamente con razonamientos netamente lógicos regidos por “las reglas del mercado” (en donde entramos todos, tanto el que quiere automatizar como el que es remplazado por la automatización, al menos en este mundo occidental), y quienes quieren escapar buscan el escape en lo personal comprando el libro salvador de autoayuda, o llenando los bolsillos de psicólogos, o tomando “la pastilla de la alegría” para seguir funcionales al sistema; y que con todo esto nos preparemos para saber muy bien “qué hacer”, y dejemos de lado el “cómo ser”. Como ser humanos entre los humanos. O sino, tendremos que redefinir el último concepto, el de “ser humanos”.

En definitiva, el problema no es “la tecnología”, sino lo que el hombre, sin ser consciente de ello por estar inmerso en ella, él mismo, hace con ella y cómo la emplea.

Mientras tanto, como dice un amigo, “la Vida va…”.

La aspiradora robot le cambió la vida

Nancy Ivana Rodríguez: “La uso todos los días… es super práctica”

Nancy Ivana Rodríguez es hija de una salteña y vive en Buenos Aires y desde que adquirió una aspiradora robot las tareas del hogar se le han simplificado.

“La máquina tiene una base donde se carga.

Es solo apretar un botón y la aspiradora recorre toda la casa.

Lo único es que es necesario levantar las sillas. Limpia por debajo de las camas y de los sillones.

Tiene una cajita en su interior donde se depositan los pelos. Cuando se lleva para y avisa que hay que sacarlos. La uso todos los días y es super práctica” – relata.

Cuando la batería se acaba se carga sola la base. El único detalle es que el dispositivo no puede aspirar bien las esquinas.

El horario de encendido y apagado se puede programar desde el celular.

Nancy nos cuenta que existe una máquina robot que lava los pisos y otra que cocina.

“Por el momento no estoy interesada en comprarlas” – expresó.

LA ASPIRADORA ROOMBA

La aspiradora está diseñada especialmente para limpiar todo tipo de suciedad: migas, polvo, pelo de mascotas, cabellos y otras fibras, el nuevo robot de limpieza aspiradora Robot Roomba 621 permite limpiar suelos con solo pulsar un botón.

Mediante un sistema de limpieza en tres etapas patentado, Roomba 621 aspira cualquier tipo de piso (moqueta y pisos de baldosa, laminados, de madera). La tecnología AeroVac y un nuevo diseño de cepillo maximizan los resultados de limpieza.

El nuevo robot de limpieza aspirador iRobot Roomba 621 ofrece un nivel de limpieza superior mediante un sistema de limpieza en tres etapas patentado, Roomba aspira en profundidad cada sección del suelo varias veces.

Un flujo de aire optimizado retira el pelo de los cepillos de Roomba y lo dirige hacia la parte posterior del depósito AeroVac; así se llena de forma uniforme y necesita vaciarse con menor frecuencia.

Evita escaleras y otros desniveles.

Se guía según las paredes para abarcar la máxima superficie posible del suelo.

Se desplaza por cables, bordes de alfombras y flecos.

Utiliza la detección de suciedad Dirt Detect para encontrar áreas especialmente sucias y emplea más tiempo en limpiarlas.

Regresa a su base de carga Home Base para acoplarse y recargarse entre sesiones de limpieza.

Evita escaleras y otros desniveles.

El Roomba 960 navega sin problemas por todo el nivel de su casa, controlando su ubicación y recargando según sea necesario hasta que el trabajo esté terminado.

Con la aplicación iRobot HOME puedes limpiar y programar en cualquier lugar.

el robot se carga solo, lo que significa que no va a detener la limpieza a mitad por falta de batería.

Al necesitar de más carga, el robot vuelve solo a la base, se recarga y continúa limpiando donde se detuvo, todo sin necesidad de ninguna ayuda.

También tiene la funcionalidad puntual para detectar las zonas más sucias con tierra que tu mascota ha traído, la comida desparramada, y así sucesivamente.

También suben y bajan de las alfombras que tengamos sin ningún problema, no lo detecta como obstáculo y lo limpia igual que el suelo.

El robot sólo saldrá de allí cuando sus sensores no detecten más suciedad.

En los modelos de gama media y alta nos permite programarlos para que comiencen a limpiar a una hora determinada.

Por ejemplo, en nuestro caso lo tenemos puesto de lunes a viernes a las 9 y media de la mañana y los fines de semana a las 11 de la mañana.

De esta manera, cuando volvemos de la jornada laboral, tenemos el suelo limpio.

El robot necesita de un buen tiempo para limpiar una casa entera, especialmente si el espacio es muy grande o tienes demasiados muebles en las habitaciones, ya que cada obstáculo hace que el robot tenga que volver a calcular su trayectoria, buscando otra manera de llegar a donde necesita ir.

Es necesario limpiar las escobillas y cambiar el filtro de la aspiradora regularmente para no llegar a casa esperando ver el piso limpio y encontrar el robot en su base emitiendo una alerta de filtro lleno con el suelo limpio por la mitad.

Quien tiene un aspirador más moderno ya se ha acostumbrado a ver cómo aspira líquidos de alfombras y otros tejidos.

Los salteños entrevistados coincidieron en que el avance del uso de la tecnología trae beneficios y “no se puede detener”

Algunos salteños opinaron sobre el avance de la tecnología en los últimos tiempos y en general coincidieron en que así como trae beneficios también quita mano de obra, pero es algo que no se puede detener. En ese sentido, algunos se aventuraron a señalar la necesidad de buscar nuevas formas de trabajo, más intelectuales y apuntaron a una educación diferente para preparar a los jóvenes de hoy a un futuro cada vez más robotizado.

LA TECNOLOGÍA “TRAE MUCHOS BENEFICIOS PERO TAMBIÉN QUITA MANO DE OBRA”

“Toda la maquinaria que hay ahora le saca puestos de trabajo a la gente. Y las computadores que hay le quitaron también el trabajo a mucha gente que estaba en los escritorios y en la contabilidad. Las oficinas antes funcionaban con cuatro o cinco empleados y ahora hay uno solo trabajando con una máquina”, comenzaron diciendo Rubén y Marlene de la Zona Este de nuestra ciudad.

“Pero también es linda la tecnología y no se puede detener. La tecnología quita mano de obra. En las fábricas de autos trabajan los robots y eso no se puede detener”, agregaron.

“En todo oficio han aparecido maquinarias que fueron sustituyendo la mano de obra. Yo soy jubilado de carpintero y ahí también se notó la baja. Los muebles brasileros que entraron y son todos ensamblados ha quitado mucho lugar al trabajo de los carpinteros, pero la gente los consume por el precio. Y muchas herramientas que aparecieron fueron sustituyendo el trabajo que antes lo hacías de forma manual o con un peón”, comentó Rubén.

Sobre el incremento del uso de la tecnología en sí, reconocieron que “por un lado trae muchos beneficios y por otro lado quita mano de obra y eso no se puede detener, va a ser cada vez peor porque la tecnología ahora avanza a pasos agigantados. El otro día estábamos hablando con una nieta que está en España y eso fue gracias al avance de la tecnología, por eso digo que hay cosas que son fabulosas”, concluyeron los entrevistados.

“CREO QUE TIENE QUE HABER UNA REESTRUCTURA” EN LOS ESTABLECIMIENTOS

“Yo creo que esto del avance tecnológico no es nuevo. Ya se vivió con la Revolución Industrial y ese cambio no lo puede detener el hombre. Creo que tiene que haber una reestructura de lo que son las funciones de los diferentes establecimientos públicos y privados. Por supuesto que hay un desplazamiento del trabaja dor a otros sectores y las máquinas sustituyen la tarea manual. A lo largo de la historia apareció el avance en diferentes rubros que de alguna manera bajó los costos de producción, facilitó la tarea y en realidad si bien es negativo para aquellas personas que deberán reubicarse dentro de sus trabajos, al usuario de esos productos le es mucho más beneficioso. A veces cuando uno va a un lugar y no ve una computadora, por ahí piensa ¿qué atraso?”, señaló Matías.

“Hoy, se está incentivando a los niños desde muy pequeños al uso de la tecnología. Yo soy docente de dibujo y no puedo exigirle a un niño que me pinte solo a mano cuando hoy por hoy tenemos tecnologías que permiten hacerlo de forma digital y el mercado al cual se van a integrar el día de mañana les exige el uso de la tecnología. Lo que habría que ver es como formar equipos de trabajo más teóricos dentro de las empresas que realicen otro tipo de tareas y redireccionar esas funciones. Yo no veo el avance tecnológico como algo catastrófico sino como algo a lo que tendremos que readaptarnos”, concluyó el entrevistado.

“NO ME HABÍA PUESTO A PENSAR EN LOS EFECTOS” PERO “NO CREO QUE DEJEN DE HACER MÁQUINAS”

“Yo no me había puesto a pensar en los efectos del cambio tecnológico pero creo que es parte d el avance del mundo y de la historia. No creo que dejen de hacer máquinas, pero la mano de obra de un humano no es igual a la de las máquinas, pueden tener errores”, dijo Agustín, un joven de 18 años.

“Yo estudio bachillerato agrario en la UTU y hemos visto videos y nos han contado los profesores que hay máquinas que ordeñan y así sustituyen a un trabajador. Por ejemplo en el medio del campo ponen una máquina donde entra la vaca y cae un poco de comida para que el animal quede comiendo y salen algo así como dos manos tecnológicas y así se ordeña a la vaca.

Eso hay en Europa y si viene a Uruguay le quitaría el puesto de trabajo a mucha gente. Lo que pasa que es una máquina cara y si se rompe no es fácial de arreglarla pero eso no quita que pueda llegar a Uruguay porque capaz ordeña mucho más una máquina sola que dos o tres empleados y hasta mucho más rápido”, concluyó el entrevistado.