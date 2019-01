EL OPERATIVO DE LA CRECIENTE

Las instituciones y la sociedad toda están presentes cada vez que hay familias salteñas afectadas por la creciente del río Uruguay, que en los últimos tiempos y cada vez con más frecuencia, desplaza de sus hogares a cientos y miles de salteños que viven en la ribera del río o los arroyos que atraviesan la ciudad.

Todos tenemos un familiar, un amigo, un conocido, que cada vez que el río sube permanece con el corazón en la boca porque sabe que otra vez se viene el agua. Muchos, esperan hasta último momento, con la esperanza de que el río no llegue y otros más precavidos se movilizan con tiempo y prefieren evacuar antes de lo previsto para salvaguardar sus pertenencias.

Hogares y comercios se ven afectados por el pasaje del agua, que con su suciedad y turbulencia nos devuelve todo eso que fuimos tirando, bolsas, botellas, residuos de todo tipo, entre otras cosas.

Ahora, con el operativo retorno, comienza otra de las tareas de no menor importancia, donde la limpieza e higiene de los hogares así como de los espacios públicos que estuvieron ocupados por el agua se vuelve una tarea fundamental, para que todo lentamente comience a volver a la normalidad.

LAS ÚLTIMAS CRECIENTES

De los últimos registros que lleva el CECOED (Centro Coordinador de Emergencia Departamental) sobre las inundaciones en el departamento, se desprende que prácticamente cada año por medio llega una creciente afectando a cientos y miles de salteños.

En el 2014, el agua llegó a los 14,29 metros superando la cota de seguridad que en ese momento era de 12 metros, desplazando a 469 personas.

La inundación más grande después de la del 59 comenzó el 18 de diciembre del 2015 y se extendió hasta el 5 de enero de 2016, cuando el río Uruguay llegó a los 16,32 metros, evacuando a 6.128 personas.

Después, el río volvió a subir del 25 de mayo de 2017 al 16 de junio del mismo año, llegando a 15,30 metros y 3.560 personas afectadas.

Esta última creciente, comenzó el 10 de enero de 2019 con los primeros evacuados y en su pico máximo el río llegó a desplazar a 2.212 personas con una altura de 14,80 metros.

Hasta ahora, continúa manteniéndose como la creciente más grande, la ocurrida en el año 1959, cuyo registro marca que por aquel entonces el río llegó a los 18,17 metros y no se cuentan con datos de desplazados porque en aquel momento no se tenía un relevamiento o control sobre este aspecto.

EL INFORME

En el presente informe EL PUEBLO busca conocer como es la logística del trabajo de las diferentes instituciones que integran el CECOED, el mecanismo que llevan adelante, y la tarea que día a día realizan cientos de personas para brindar una mano a los damnificados.

Tanto el personal médico, asistentes sociales, el ejército, personal de Prefectura, de la Intendencia, además de diferentes organizaciones sociales y la población en general, se muestran solidarios ante una situación con la que Salto ha convivido desde sus inicios, la crecida del río. Vale por lo pronto, hacer un reconocimiento a la tarea que realizan a diario las personas que integran estas instituciones y organizaciones cada vez que el río sube y cientos y hasta miles de salteños se ven perjudicados por esta situación.

Asimismo, se da la ayuda que en muchos casos la da un familiar o un amigo albergando en su casa a alguno de los damnificados. También, están los que ayudan hasta de forma anónima, colaborando con ropa, calzado o colchones.

Porque Salto es solidario y está presente siempre que otro salteño lo necesite.

El Comité de Emergencia de Salto buscó evacuar “en seco” y transformar la oficina del CECOED en una central operativa

Desde hace siete meses Julio Texeira está a cargo del CECOED (Centro Coordinador de Emergencias Departamentales) y ésta fue su primera experiencia como encargado de un área que regula todo lo referente a la inundación.

Según informó a EL PUEBLO, se firmaron con las diferentes instituciones que integran el CECOED el protocolo de actuación incluyendo las Alcaldías con Comités Locales de Emergencia, comenzando desde las más tempranas (Belén, Constitución).

El Comité de Emergencia está compuesto por el Ministerio de Defensa (Ejército y Bomberos), el Ministerio del Interior y Prefectura Nacional Naval, el Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud Pública, presidido por el Intendente del Departamento, que en este caso es el Dr. Andrés Lima. Además, participan del Comité otros organismos como UTE y OSE, que tienen un rol fundamental en cada inundación.

LA MENOR CANTIDAD DE EVACUADOS POSIBLES

Texeira reconoció que las inundaciones constituyen un proceso que es “cíclico” y que va a volver a pasar, por eso la idea es aprender de lo anterior para mejorar. En esta creciente, el CECOED tuvo como objetivo principal tener el menor número de evacuados posibles, esto es, aquellas personas desplazadas de sus hogares que deben permanecer en refugios, buscando sobre todo que los damnificados puedan trasladarse a la casa de un familiar o un amigo (autoevacuados).

De esta forma, se minimiza el número de personas a atender por parte de las diferentes instituciones logrando brindarles una mejor atención.

Para esta creciente se establecieron como refugios el ex hotel Biasetti, la escuela Nº 64, Nº 5, el Hogar Estudiantil en Dos Naciones y el Hogar de Varones de la Intendencia de Salto. Asimismo, tenían previstos otros lugares en caso de que el río continuara creciendo y hubiera más evacuados.

EVITAR LAS TRADICIONALES CARPAS

Asimismo, informó que se trató de evitar que se instalen carpas en las inmediaciones al río y que éstas personas estuvieran alojadas en lugares dignos. Más allá de eso, no se impidió que se instalen pero sí se instó a que si lo hacían con el fin de vigilar sus pertenencias, se solicitó que no se queden en el lugar con toda la familia y a lo sumo se turnen algunos integrantes si querían quedarse a cuidar sus cosas.

En casi todos los refugios los evacuados contaban con un espacio confortable e incluso en algunos casos hasta tenían acondicionador de aire, se les brindaba la comida y la atención de salud correspondiente, lo que hacía que esta alternativa fuera preferida antes que la carpa en la calle.

TRANSFORMAR LA OFICINA DEL CECOED EN UNA CENTRAL OPERATIVA

Texeira informó también que se buscó evitar las largas colas de damnificados en la oficina del CECOED, transformando dicho espacio en una oficina operativa.

Se buscó otras alternativas para solucionar la emergencia, llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, que permitían coordinar visitas y traslados.

En la mesa operativa del CECOED tres funcionarios comparten la tarea en diferentes áreas como movilidad, ingreso de datos, delegar a los servicios técnicos, etc.

EVACUAR “EN SECO”

Una de las particularidades con las que se trabajó este año fue con la política de evacuar con “pie seco”, esto es, antes de que llegue el agua a la casa, con la debida previsión y antelación correspondiente.

“Eso se hizo y se logró, le ganamos al río, llegamos al último evacuado en el pico de la creciente sin agua en su casa, salió en seco”, remarcó Texeira.

Cuando CTM (Comisión Técnica Mixta) de Salto Grande comunicaba la altura a la que se preveía llegar el río, se visualizaba en el mapa de análisis del río y sus arroyos la cantidad de familias afectadas con ese margen. Entonces, el equipo técnico del MIDES salía a notificar a esas familias que debían abandonar sus hogares el día siguiente. Una vez confirmado que la familia estaba lista para evacuar se movía el operativo de transporte para trasladar los bienes que necesitaran. Se buscaba en primera instancia la posibilidad de que esa familia se trasladara a la casa de un familiar o amigo y se tomaba en cuenta las necesidades que pudieran tener.

Alférez de Navío José Rivero – Jefe de Operaciones de la Prefectura Salto

“Cabe destacar el profesionalismo y el compromiso del personal de la Dotación de la Prefectura de Salto; algunos de ellos debieron, también, evacuar sus hogares”

EL PUEBLO dialogó con el Alférez de Navío y Jefe de Operaciones de la Prefectura de Salto, José Rivero, quien nos explicó la ardua tarea que lleva adelante Prefectura en coordinación con otras instituciones públicas, abocadas a enfrentar todo lo que conllevan las inundaciones, fenómeno climático cada vez más frecuente en nuestro departamento.

¿En qué momento comienza Prefectura a involucrarse ante una eventual creciente del Río Uruguay y a poner en práctica los operativos?

Nuestro trabajo comenzó el 10 de enero, cuando el río alcanzó los 10, 50 metros. En ese momento lo que hicimos fue cerrar el Puerto para el despacho de todo tipo de embarcación deportiva, ya que a esa altura, ninguna de dichas actividades se pueden hacer; y, después, cuando el río llegó a los 12,50 metros, el 18 de enero, a la hora 15:00, fuimos citados por el Centro Coordinador de Emergencia Departamental (CECOED), alineándonos y empezando a trabajar en conjunto en todo lo que es el plan de evacuación, según las directivas impartidas por el Coordinador en ese momento.

¿Cuál es el principal inconveniente que encuentran ante una situación como la que enfrentamos actualmente?

El principal problema que se nos planteó, fue, cuando las personas, las familias, se negaban a salir de sus hogares, por el tema de dejar sus pertenencias y demás, y bueno, a algunas se las trataba de convencer de que era riesgoso el quedarse en las viviendas, y, otros, se quedaron a pesar de las advertencias, hasta hoy mismo, solicitándonos el apoyo, por medio de las embarcaciones para trasladar víveres, trasladarlos al centro y demás.

A su vez, otra tarea que realizamos, es brindar constante apoyo a las instituciones como UTE, por ejemplo, trasladando al personal técnico a los lugares inundados para cortar las líneas de alta tensión, trabajar en los transformadores; también brindamos el apoyo al CECOED, a OSE, a la Intendencia, al MIDES, y a otros organismos públicos, para poder ver la inundación desde otro punto de vista, desde el agua, porque en seco ellos hacen recorridas, pero, nos solicitan a nosotros las embarcaciones para ver cómo está la situación desde el río.

También, en ciertas ocasiones se brinda un servicio continuo a la comunidad, trasladando desde sus hogares a aquellas personas que necesitan salir de sus fincas inundadas, ya sea por motivos laborales o de estudio, desestimulando de esa forma, también, la navegación de embarcaciones de carácter artesanal, que no cuentan con los requisitos técnicos en materia de seguridad y estabilidad.

Por ejemplo, un día estábamos haciendo una recorrida –de las que frecuentemente hacemos, diurnas y nocturnas-, y, pudimos captar que, justo al llegar a una intersección, había dos adolescentes en dos kayacks, sin chalecos salvavidas, ni otras medidas de seguridad, y en el momento en que nos acercamos, a unos 100 metros aproximadamente, una de las embarcaciones se dio vuelta, y el menor cae a las aguas del río, pidiéndonos ayuda porque no sabía nadar; afortunadamente nuestro personal estaba allí, y lo pudo rescatar con vida. Eso se pudo evitar, en cierta forma, por el aumento de recorridas diurnas y nocturnas que implementamos.

Esas recorridas que menciona, ¿incluyen patrullajes para controlar que no se hurte en las fincas inundadas?

Exactamente. Una de las mayores tareas que tenemos, es esa, salvaguardar los bienes de las personas afectadas por la inundación, a través de la prevención y disuasión de hechos y actividades ilícitas dentro de las zonas inundadas. Esos patrullajes, en algunos de los casos, se hacen en coordinación con la Policía. Hasta el momento solamente hemos recibido denuncias por hurto.

Por todo lo mencionado podemos advertir que, Prefectura se encuentra preparada ante estas eventualidades, en lo que respecta a recursos humanos y técnicos, ¿es así?

Sí. Estamos preparados tanto en recursos humanos, donde tuvimos un aumento significativo; en lo técnico, nos llegaron dos embarcaciones de gran porte, una camioneta cero kilómetro, una moto cero kilómetro, también; o sea que, podemos decir que tenemos preparación para afrontar todo este tipo de acontecimientos.

Cabe destacar el profesionalismo y el compromiso de la Dotación de la Prefectura de Salto. Debemos reconocer dicho compromiso, dado que, algunos de ellos debieron, también, evacuar sus hogares por el nivel de las aguas. Es el mismo personal que, después, salen al río a asistir a otras personas. Por más que sea su trabajo; no deja de ser algo para valorar.

El ejército empezó cocinando a 30 personas y terminó con 300 en pico máximo de la creciente, dijo el Alférez Galarza

La tarea del ejército se repite en cada inundación y lamentablemente, porque el deseo es que no suceda tan seguido, pero tanto ellos como el resto de los integrantes del CECOED (Centro Coordinador de Emergencia Departamental) tienen muy bien aceitado el mecanismo que se debe llevar a cabo ante cada inundación.

En el caso del ejército, su trabajo se centra en todo lo que refiere a logística, transport e y evacuación de los desplazados y la elaboración de la comida que consiste en el desayuno, almuerzo y cena.

Por el hecho de que el ejército se encargue de elaborar la alimentación, ya de por sí, eso significa un apoyo muy importante, en tanto hay muchas personas que se deben quedar en refugios donde no cuentan con una cocina para poder elaborar sus alimentos de la misma forma que lo harían en sus respectivos domicilios. De esta forma, se ayuda a los damnificados y se contribuye con un aspecto importante como lo es la alimentación, buscando que todos los integrantes de la familia de evacuados cuenten con un elemento básico como lo es la comida.

En lo que tiene que ver al traslado de los damnificados por la creciente y de sus pertenencias, en este aspecto el ejército también juega un rol muy importante poniendo a disposición varios vehículos y su logística, conocimiento, entrenamiento y experiencia de su personal.

COMENZARON COCINANDO PARA 30 PERSONAS Y LLEGARON A 300

En esta inundación el ejército comenzó cocinando para 30 personas y en el pico máximo de la creciente llegó a cocinar para aproximadamente 300 personas, comentó a EL PUEBLO, el Alférez Ruben Galarza, encargado de esta área en la presente inundación.

La tarea de este sector comprende la entrega del desayuno, el almuerzo y la cena según el menú del INDA (Instituto Nacional de Alimentación) a los evacuados por la creciente.

A la mañana se reparte el café con pan con dulce o algún bollo; el almuerzo por lo general consiste en pasta, polenta o arroz con tuco, guiso criollo, cazuela de lentejas, entre otros menús y a las 20 horas parte la cena.

Cocinar para tanta gente implica una logística importante por parte del área de panadería y cocina del cuartel. A las seis de la mañana se empieza a preparar lo que será el desayuno, a eso de las ocho se comienza a picar la verdura que se usará en el almuerzo y a la tarde se sigue con el trabajo para la cena. Pero su tarea no termina cuando sale el último camión de reparto sino que continúa luego porque hay que dejar todo limpio para el día siguiente, desde ollas, utensillos y cocina.

En dicha área trabajan cerca de dieciséis personas, tres cocineros, cuatro ayudantes para pelar y picar verduras, tres panaderos y un equipo de distribución que se encarga de llevar los víveres a los diferentes refugios, explicó Galarza.

34 KG DE CARNE PARA 300 PERSONAS

El menú del INDA indica la proporción a utilizar y lo que le corresponde a cada persona pero las varias inundaciones que lleva este equipo de trabajo ha hecho que muchos de ellos tengan vasta experiencia y sepan al dedillo las proporciones a colocar en cada menú. A modo de ejemplo, Galarza comentó que en un menú que incluye carne para 300 personas se utilizan cerca de 34 kg de carne.

La comida se prepara en cocinas especiales, denominadas de campaña, que tienen ollas que rinden para 120 plazas de comida y funcionan a gas oíl.

TRASLADO DE LOS DAMINIFICADOS Y SUS PERTENENCIAS

Además, el ejército colabora con el traslado de los damnificados de la creciente y de sus pertenencias, ponen a disposición los camiones con los que cuentan y evacúan a aquellas personas a las que por prevención se les indica que al día siguiente les llegará el agua, cumpliendo el objetivo que se tuvo este año de evacuar “en seco”, esto es, antes que llegue el agua a las casas.Llevan las pertenencias a donde los damnificados se trasladen como por ejemplo refugios o casas particulares, de familiares o amigos.También, por este mismo motivo y la tarea de logística en la que se desempeñan muy bien, tienen un rol preponderante en el operativo retorno.

Psc. Marcela Azambuja – Directora Dptal. del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en Salto

“El MIDES es parte integrante del sistema de respuesta del Sistema Nacional de Emergencia (SINAE), y como tal, participa del diseño de la estrategia”

La Directora Dptal. del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en Salto, Psc. Marcela Azambuja, en diálogo con EL PUEBLO, efectuó un detallado informe de las actividades desarrolladas por el organismo que dirige, haciendo hincapié en destacar la labor mancomunada de las distintas instituciones abocadas a afrontar las inundaciones que afectan a Salto.

¿Cómo viene desarrolándose la tarea que le compete al MIDES ante la actual inundación?

El MIDES conforma, es parte integrante del sistema de respuesta del Sistema Nacional de Emergencia (SINAE), y como tal, participa del diseño de la estrategia, y trabajamos, no solamente en la emergencia, sino que venimos -en la reuniones con el CECOED-, trabajando sobre los Protocolos, que son los que nos permiten saber qué es lo que tiene que hacer cada uno en el momento de la emergencia.

Los Protocolos, para Salto, no estaban actualizados, y, recientemente, entregamos la versión actualizada por un trabajo conjunto que se hizo con todas las instituciones que lo integran, donde, cada una de ellas definió, cuánto personal tenía a disposición para la emergencia, de qué tarea se hacía cargo, en fin, qué actuación tendría cada una.

Y, eso fue lo que nos redundó en una donación que el SINAE hace a aquellos Comité de Emergencia locales que tienen los Protocolos actualizados, que consta de: herramientas informáticas y distintos instrumentos que ayudan a la hora de trabajar la evacuación, como, por ejemplo, tres ollas grandes para mantener la comida caliente en el traslado, eso llegó en el mes de diciembre.

Ese trabajo que se hace entre crisis, entre emergencias; el trabajo de tener todos los protocolos actualizados y tener aceitados los procedimientos.

En esta emergencia en particular, que tiene desplazados, MIDES lo que hace es, por ejemplo, definir qué tipo de documentos se iban a utilizar, además de definir, utilizarlo de manera simultánea por todas las instituciones. Para eso diseñamos una planilla de trabajo, donde, va toda la información de la inundación: cuántos mayores y menores hay, si tienen discapacidades y de qué tipo, y todo otro tipo de información relevante, a la que acceden las distintas instituciones (el área de la salud, el CECOED, ETC.) Se porta datos necesarios para tener una visión equilibrada de lo que ha sido la inundación. Dicha información, permite, también, dar las respuestas de forma más integrada, más acorde; la cual, se va nutriendo diariamente con las giras médicas, con las rondas que se hacen desde el MIDES. Estamos muy satisfechos al respecto. Ha sido una forma diferente de trabajar en comparación con otras inundaciones, y ha servido.

Por lo tanto, trabajamos en el diseño de la estrategia, en los contactos, para conseguir las escuelas como alojamiento, por ejemplo, y en las negociaciones que tienen que ver con la interinstitucionalidad. Y, desde luego, en la tarea operativa.

¿En qué consiste la misma?

Concretamente, es una tarea operativa, en la que estamos con nuestros técnicos, la mayoría técnicos sociales. Por ejemplo, antes de que subiera el río, estábamos yendo a las casas de las personas a avisarles qué día y aproximadamente a qué hora les iba a llegar el agua, basándonos en datos aportados por CTM, los que trabajábamos con Prefectura, la Policía, etc. Formamos equipos, con la gente de la salud y de otras instituciones, ya que los programas del MIDES casi en un 100% estuvieron abocados al temas inundación.

Lo que hacíamos, también, era trabajar con dichas familias la forma en que afrontarían la inundación, tratando de apostar a la autoevacuación, hacia casas de familiares o amigos, y no tanto de refugios, pues eso, el aglutinamiento, genera otros tipos de complicaciones.

Esta forma nos permitía charlas las estrategias con las personas; por ejemplo, si alguno -como sucedió-, debía trasladarse a otro departamento donde tenía familiares, se le facilitaba el pasaje.

En caso de que decidieran ir a lo de familiares o amigos, el MIDES colaboraba en la alimentación, ya que quienes van a los refugios, la tienen, pero, quienes recibían a los evacuados, debían tener algún tipo de apoyo, y que aquellos no fueran una carga. Esa alimentación se daban en forma de canastas, víveres secos, que los envía el INDA, al que se le sumaban productos de limpieza.

También, otro aspecto de nuestra intervención, la evaluación, en situaciones de evacuación de personas con discapacidades. Tuvimos varios casos de personas que se encontraban postradas, trasladándolas de forma especializada, requiriendo ambulancia. Asimismo, proveer pañales geriátricos, como otra forma de apoyo.

En cuanto a los refugios, más allá de lo conocido, tratamos el tema de la convivencia entre las familias, tema importante. Allí son los propios evacuados, por ejemplo, quienes se encargan del mantenimiento. Esa tarea tuvo que organizarla, dándoles todos los insumos necesarios para hacerlo. Se organizaron, también, actividades lúdicas, recreativas, de paseo en distintos lugares; un rincón infantil, en fin.

Y, es bueno recalcarlo, llevamos adelante el programa “Uruguay crece contigo”, que trabaja con embarazadas y niños hasta los 4 años. Este tiene diseñada una cuna de emergencia, por ejemplo, que se les dio a todos los bebés menores de 6 meses. Es una caja con ropita, pañales, productos de higiene, que se transforma en una cunita, para que el bebé pueda dormir en un lugar confortable.

El Grupo Obra de María de la Casa Diocesana se encarga de recibir, clasificar y distribuir ropa, pañales y hasta repelente

Las personas que deben abandonar sus hogares como consecuencia de la creciente, muchas veces no tienen un familiar o amigo que los reciba en sus casas y por lo tanto al ser ubicados en algún centro destinado para ello o al ubicarse en precarias carpas para permanecer cerca de sus hogares evitando así que les roben lo que les queda, necesitan ropa y otros materiales.

En este sentido el Grupo Obra de María que funciona en la Casa Diocesana cumple un trabajo importante en la distribución de éstos.

El Padre José García explicó a EL PUEBLO que es posible que desde otras Parroquias y Capillas también trabajen haciendo su aporte, pero en este caso las tareas de este grupo son dos, una es una coordinación directa con el MIDES (Ministerio de Desarrollo Social) quien ha solicitado que sea este grupo que administre la recepción y distribución de la ropa.

“Sabemos que las campañas masivas hacen que lleguen donaciones de materiales que después no se pueden utilizar”, por lo que esta vez si bien “no se hizo campaña masiva pero la gente igual fue donando, han ido trayendo esas donaciones a la Casa Diocesana y un equipo de señoras que hay aquí fue clasificando toda la ropa”.

García indicó que este trabajo se continúa realizando porque las donaciones continúan llegando, y también la Intendencia de Salto envía donaciones recibidas para que allí se puedan clasificar y luego distribuir.

Manifestó que el MIDES es quien recibe los pedidos de las familias afectadas, le pasa a la Iglesia Católica y desde allí se hacen los paquetes para distribuir en los diferentes centros. “Para evitar el desorden se canalizan los pedidos a través del MIDES, no se hacen entregas individualmente en la propia Casa Diocesana”.

Los centros donde se hacen las entregas son; la Escuela N.º 5, el Hotel Biassetti, el refugio, la Escuela Nº 64, y el Hogar Estudiantil ubicado en el barrio Dos Naciones.

Independientemente de ello, cuando se toma conocimiento de alguna necesidad en las carpas y demás, por iniciativa propia también el grupo acerca materiales.

MERIENDA

Por otro lado el grupo Obra de María ha hecho algunos días -no todos- el ofrecimiento de una merienda (chocolate, leche, bollos, galleta) para la gente que está en carpas, aunque este año hay menos personas en esta situación que en las inundaciones anteriores.

El Padre García comentó que además que desde la Iglesia se ha hecho un aporte importante a las familias que están en el barrio La Humedad donde un vecino (Cabrera) tomó la iniciativa de hacer una olla popular a la que varias familias pueden acceder.

NYLON

También para la gente que está en carpa desde la Iglesia han conseguido con una empresa del medio, nylon de silos de grano, el cual han cortado y distribuido en varias carpas como para fortalecer las mismas.

“Con las visitas a las familias afectadas hay más pedidos pero que no se han podido responder”, lamentó el Padre.

ROPERÍA PERMANENTE

Se ha recibido también ropa de invierno, pero como en la Casa Diocesana tienen una ropería permanente que funciona durante todo el año, también esta ropa es bien recibida, si hay necesidad se lava y se clasifica para irse distribuyendo cuando alguien así lo requiere.

PAÑALES Y REPELENTE

García añadió que también se distribuyen pañales que con frecuencia es un tema bastante requerido y hoy se ha incorporado el repelente ya que al aumentar el calor y la humedad aumenta la presencia de mosquitos y más aún teniendo en cuenta que una de las zonas afectadas está próxima a la zona donde apareció el primer caso de Leishmaniasis en humanos por lo que es importante el uso de éste.

“La gente acerca no sólo ropa, sino alimentos y dinero en efectivo el cual se va destinando a la compra de los materiales requeridos”, señaló.

BUENA RESPUESTA

García dijo que la respuesta de la sociedad es buena, “son problemas de fondo que son casi imposibles de resolver desde lo más profundo pero con la solidaridad de la gente de Salto, se puede ir paleando la situación”.

Agregó que la gente de las carpas sufre además cuando por ejemplo este miércoles se registraron lluvias importantes porque las carpas no soportan la cantidad de agua y las horas posteriores deben vivir en la humedad.

Afirmó que si bien el río ha bajado, seguirán recorriendo los lugares -no todos los días como lo han hecho en otras oportunidades – pero seguirán con ese servicio hasta que sea necesario.

Dr. Oscar Mendoza – su décimo segunda actuación en la asistencia a los pacientes inundados

“La experiencia nos revela el valor de trabajar en equipo”

El Dr. Oscar Mendoza – que forma parte del equipo multidisciplinario que asiste a las familias inundadas – ya tiene en su haber la labor asistencial en la décimo segunda inundación. Empezó a trabajar en el equipo en el año 2007 y sostiene que el trabajo se ha ido perfeccionando y la organización también.

“Mi retorno a Salto luego de desempeñarme muchos años como médico rural – en el 2007 – da lugar a mi participación en el décimo segundo evento de crecidas, que de alguna manera nos toca por el perfil y por el lugar donde trabajamos”.

El trabajo en el primer nivel asistencial – que es el que el Dr. Mendoza ha emprendido a lo largo de su carrera – al principio como médico de guardia en la emergencia del Hospital Regional Salto y a posteriori como médico rural – en el transcurso de hechos que van ocurriendo en el ámbito comunitario – la periódica crecida del río hace que la labor sea constante.

“Lo cierto es que el río cada tanto se toma el trabajo de devolvernos todo lo que le tiramos, lastimosamente” – caviló el médico.

-¿Cómo se organiza el trabajo de asistencia? – El médico actúa a partir de que las familias afectadas ingresan a los refugios?

-”Hay una Mesa Departamental que atiende todas las necesidades. Está integrada por la gran mayoría de las instituciones del Estado que es el CECOED. Ello se replica en cada departamento y a su vez existe un organismo central que depende de Presidencia de la República – El CECOED es el encargado de la coordinación, de acuerdo a los datos de la crecida del río y se ha podido observar a lo largo de estos años es el hecho de ir previniendo para no sacar al vecino con el agua adentro sino ir convenciéndolo para que se retire antes.

Hay un importante trabajo de logística por parte de Prefectura que le permite saber a medida que sube la cota cuánta gente se va desplazando.

Para ello también nosotros como equipo de salud nos vamos acomodando a la cantidad de familias que vamos a asistir.

Dentro de ese proceso asistencial también se determinan diferentes etapas. Es una coordinación interinstitucional en donde tanto los encargados de retirar a las personas como el resto tratan de tomar todos los recaudos para que no se produzca ninguna otra circunstancia adversa.

Cada uno por su lado con sus habilidades pero también en conjunto, tratando de dar el mejor potencial.

Me conmovió mucho conversar con un señor chofer de la Intendencia que me contaba con qué cuidado y amor se trasladaban las pertenencias de las personas afectadas.

Ese grado de compromiso que felizmente se asume – y que a lo largo del transcurso de estos doce años es que se ha podido ir evaluando y tener lugares previstos.

En estos momentos el Hotel Biasetti cuenta con el mayor contigente de alojados, también el Hogar Estudiantil, el Hogar Municipal y las escuelas No. 64 y Número 5.

También se alojó a otra familia en otro lugar, puesto que el niño estaba cursando una enfermedad eruptiva.

Entonces correspondía tenerlos en ese lugar para preservarlos a ellos y al resto de la comunidad evacuada.

Hay que tratar de que las personas puedan transitar ese momento complejo en el cu al están alejadas de sus hogares y de sus pertenencias de la mejor manera posible.

Ello también genera que el equipo de asistencia vaya pasando por distintas etapas.

-¿Cuáles son las enfermedades que son más comunes que surgan en este tipo de eventos climáticos?

-”Las enfermedades infecto contagiosas que conforman un amplio grupo. En este caso en particular con las condiciones que a veces salen por el contacto con el agua contaminada del río se pueden dar enfermedades de piel, enfermedades gastrointestinales y enfermedades respiratorias.

Los diagnósticos van entrelazados con las acciones, es un proceso muy dinámico. También hay enfermedades crónicas donde el paciente no logra llevarse a tiempo su medicación.

El lavado de manos es esencial en estos casos para prevenir cualquier enfermedad. Es una de las acciones destacadas por la Organización Mundial de la Salud.

-Otro gran tema es la preservación de la salud mental, ya que en estos casos las personas atraviesan por una circunstancia de gran vulnerabilidad…

-“Absolutamente… por ejemplo, un paciente hipertenso con un cuadro de ansiedad.. advierte que va bajando el río y quiere volver cuánto antes. En ese caso la medida más importante es lograr disminuir el nivel de ansiedad. La experiencia nos marca que a la tercera semana surgen dificultades de convivencia y allí tambié hay que mediar.

Al equipo le significa muchísimas horas de trabajo donde se valora notablemente la presencia.

Vale decir que hoy el concepto de salud es mucho más amplio del que se manejaba en un pasado no muy lejano.

Se busca que el estado del individuo sea lo más parecido a un estado de plenitud, de felicidad, que es un objetivo muy elevado y ambicioso pero que también lo abarca desde una perspectiva completa.

Por ello se invierte en capacitación año tras año del personal médico y no médico, de quienes conforman el gran equipo en pos de la atención basada en la persona. Pues nosotros no atendemos enfermedades sino que atendemos personas.

Desde toda esa dimensión que acabamos de hablar lleva una dimensión más, que es la de la plenitud, para que los seres humanos puedan realizarse. La escucha es una herramienta fundamental para poder consensuar y establecer una buena comunicación, a fin de que la convivencia sea lo más saludable posible

¿Qué enseñanza deja toda esta experiencia?

– “Primeramente la importancia de trabajar en equipo, tanto en el equipo de salud como en forma interinstitucional. Es importante de que haya una buena comunicación y coordinación. A lo largo de estos años pudimos advertir que la fortaleza la tenemos en tres pilares fundamentales: el trabajo en equipo, la presencia del Estado en un rol fundamental y el compromiso de personas serias y capacitadas”.