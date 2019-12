Las fiestas tradicionales son momentos de reencuentro, de reunión, sin embargo como se dice habitualmente el «show debe continuar», habiendo una serie de profesiones y trabajos que en esa noche tan especial están en funciones, brindando un servicio que en casi todos los casos es cuidar, acompañar, prevenir.

En general son actividades que llevan un alto grado de vocación y ser vicio. En este informe dominical presentamos el testimonio de personas que en la actualidad o en fiestas tradicionales anteriores han celebrado las mismas cumpliendo funciones inherentes a su trabajo. Por un lado Andrés con sus treinta años, Inspector de tránsito desde hace tres años, cuenta que cuando se elije esta profesión ya se sabe que el trabajo puede tocar días festivos con horarios peculiares. El matrimonio formado por Hernán y Georgina que se desempeñan como taxistas desde hace más de diez años , trabajar en estas fechas es una labor que la realizan con mucha dedicación y esmero. Facundo otro joven que cuenta su experiencia como pistero en una estación de servicio a quién le ha tocado trabajar en estas fechas.

Ítalo, medico que afirmas que desde que comenzó a ejercer la profesión sabía que iba a tocar. El sargento Barrios cuenta que al llegar las 12 y estar en funciones, se saludan y prosiguen con el trabajo, Eloísa hoy jubilada en sus años de trabajo recuerda el acompañar con mucho amor. Walter es sereno, cuenta con el apoyo de su familia, le gustaría estar con los suyos pero entiende que tiene una responsabilidad que cumplir.

Facundo de los Santos – Funcionario de la Estación de Servicio Axion Energy

“A las estaciones van dos tipos de personas, lo que te sacan conversación y los que no; en estas épocas es más o menos lo mismo, salvando alguna excepción”

EL PUEBLO dialogó con Facundo de los Santos, joven que comenzó a dar sus primeros pasos en el área laboral, quien considera que, a pesar del movimiento que por lo general se ve en estas fechas de fiestas tradicionales, tampoco es muy diferente al que hay en otros momentos del año. “La Navidad y Fin de Año, ya no son solamente instancias únicas, durante todo el año se ve el flujo de clientes, tanto cuando se cobra el sueldo a principio de mes, como con actividades excepcionales como el de las elecciones”, manifestó.

¿Le resultó difícil la tarea de pistero?

No es difícil, le agarras la mano muy rápido, sí hay que tener cuidado y estar atento que el combustible sea el correcto.

¿En la época de las fiestas tradicionales es mayor la tarea?

Podría decirse que sí, pero por ejemplo, en épocas de elecciones también se trabaja mucho, lo mismo pasa cuando la gente cobra el sueldo a principios de mes.

¿Cómo ve a la gente en dichas fechas?

A las estaciones van dos tipos de personas, lo que te sacan conversación y los que no, en estas épocas es más o menos lo mismo salvando alguna excepción.

¿Cómo es trabajar en esta época?

Lo peor de trabajar en esta época es el calor, porque estar en pista a las 5 de la tarde con 30 grados es mortal. Pero de vez en cuando hay un día en el que baja un poco la temperatura y ese día es especial para trabajar.

Andrés Grilli, Inspector de Tránsito:

“Es un gran esfuerzo con el objetivo principal de evitar siniestros y que las personas puedan volver bien a sus casas”

Andrés Grilli tiene treinta años de edad y se desempeña como Inspector de Tránsito de la Intendencia desde hace aproximadamente tres años y medio. En el diálogo mantenido con este diario para el presente informe manifiesta que “he trabajado las dos fiestas, tanto Nochebuena como los 31, así como también me ha tocado alguna vez trabajar solamente una, pero siempre por lo menos una seguro. Además, por ejemplo este año que estas fechas caen entre semana, es decir que hay un fin de semana en el medio, ese fin de semana también se trabaja realizando operativos, ya que la concurrencia de gente, el movimiento, es grande… Queda entonces una semana bastante larga en el tema de operativos”.

-¿Cómo vive su familia el hecho de que no pueda participar con ellos de la celebración por estar trabajando?

Desde el momento que uno elige desempeñar esta profesión, la familia ya está en conocimiento que nos va a tocar trabajar en días y horarios bastante peculiares, y días festivos sabemos me puede tocar trabajar.

-¿Qué recuerdos tiene de estas fiestas cuando aún no era inspector?

De chico recuerdo que siempre nos juntábamos con toda la familia, que es numerosa; al tiempo ya, después de medianoche nos juntábamos con amigos para salir, y siempre me llamó la atención la gente que tenía que trabajar en las fiestas, no sólo inspectores sino policías, médicos… gente que deja de lado sus festejos para desempeñar su tarea. Y hoy, estando “del otro lado del mostrador” te das cuenta lo fundamental que es trabajar en estas fechas y horarios para que la gente realmente pueda disfrutar.

-¿Y para usted qué significa?

Digamos que es una de las contras dentro de varias cosas a favor que tiene este trabajo, como todo trabajo…

-¿Qué cosas a favor mencionaría puntualmente de esta labor en estas fechas?

Si bien no se puede pasar con la familia, como algo positivo diría que es el compartir con compañeros con los que hemos entablado una gran amistad, que son amigos más que compañeros, y eso también es una de las cosas lindas que me ha dado este trabajo.

-¿Algo desagradable?

Y algo feo es tener que acudir a siniestros de tránsito, más que nada si son de entidad, se pasa momentos muy complejos, tanto para el lesionado como para los familiares.

-En síntesis, ¿cómo definiría lo que significa estar trabajando en momentos donde la mayoría de la gente está distendida y celebrando en familia?

Es un esfuerzo muy importante, significa dejar cosas de lado como compartir esos momentos tan especiales con la familia, esfuerzo que hacen también todos los compañeros. Es un gran esfuerzo para desarrollar la tarea, pero siempre con el objetivo principal de tratar de evitar siniestros de tránsito y que las personas puedan volver bien a sus casas. Por eso se hace énfasis en los controles de espirometría, para que no circule gente alcoholizada, que es uno de los principales factores de riesgo para siniestros graves.

Walter Rivarola – Sereno

“Lo importante es cumplir responsablemente la tarea”

Walter Rivarola es un militar retirado, quien, desde el año 2008 se desempeña como sereno, en una amplia zona de la ciudad. Con su amabilidad y responsabilidad, ha sabido ganarse el respeto de los vecinos, quienes, recomiendan sus servicios de manera recurrente.

¿Cómo es trabajar en las fiestas?

Por lo general la noche del 24 y la del 31 de diciembre trabajo. Lo importante es cumplir responsablemente la tarea. Al cliente hay que cumplirle. Porque, si durante todo el año nos da una mano, en estas fechas donde quiere estar tranquilo de saber que su casa o negocio estará cuidado, cómo no lo vamos a hacer.

¿A la hora del festejo, cuál es el sentimiento?

A uno se le viene a la mente la familia. Que le gustaría estar ahí con ellos pero, el trabajo, mientras se tenga hay que agradecerlo.

Indudablemente que lo ideal es estar todos juntos, pero la realidad de muchos uruguayos es que tienen que trabajar y, cuando hay trabajo, repito, hay que aprovecharlo y agradecer tenerlo, ya que la cosa está muy difícil.

¿La familia comprende esa ausencia en fechas tan especiales?

Por supuesto. Ellos siempre respaldan y estar apuntalándome. Si no fuera así, sería más difícil todavía. Ellos saben que lo hago porque es mi responsabilidad como trabajador y soporte de la familia. Nunca pusieron objeción ni hicieron problemas; claro, les gustaría que estuviera con ellos, o eso por lo menos es lo que dicen (risas).

Sargento Luis Barrios:

«Es un poco raro ver a todos festejando, escuchar cohetes, ver que son las 12, darnos la mano y seguir trabajando»

Si bien tiene sólo 41 años, el agente de Policía Luis A. Barrios, actualmente Sarg ento, inicia este diálogo con EL PUEBLO reflexionando que «me pongo a pensar y ya más de la mitad de mi vida la pasé como Policía; pasé más fiestas de Navidad y Año Nuevo como Policía que como civil». Sucede que ingresó a la institución policial con apenas 18 años (en 1996); fue en la Seccional Primera, adonde este año volvió (hace cuatro meses), luego de 22 años (de 1997 a 2019) en la Brigada de Policía de Tránsito. Barrios es consciente que sobre todo en épocas del año como esta, de celebraciones populares, su actitud en la vida debió cambiar radicalmente desde el momento que siendo aún muy joven se puso el uniforme por

primera vez: «Evidentemente tenés que hacer un giro de 180 grados, ya no podés hacer lo que hacías de civil en temas como el de salir con amigos y de repente tomar algo y andar en la vía pública; ya en este rol de Policía no lo podés hacer y no solamente porque se involucra a una institución sino por uno mismo como persona, por la imagen de la persona, hay que tener una determinada conducta, en especial en estas fechas», expresó.

-¿Qué recuerdos tiene de estas fiestas vividas como civil, es decir, en su caso, de su infancia y adolescencia?

Diría que son los recuerdos normales, la típica juntada o reunión familiar, con mis padres y hermanos, la previa, sin olvidarme del revoleo de la esponja de aluminio como juego de fuego artificial (risas) en calle Brasil (casa de sus abuelos maternos). Eso acá en la ciudad, porque muchas fiestas también las pasaba en campaña (establecimiento de sus padres en Cuchilla de Salto).

-Y casi inmediatamente pasó a tener que trabajar esas noches…

Sí. Ahora desde hace unos años hay una orden ministerial por la que los policías tenemos que tener libre una de las dos fiestas. Antes era distinto; por la rotación de turno, si te tocaba tenías que trabajar las dos fiestas. Ahora trabajás una y la otra no, en la otra tenés 48 horas libres. En mi caso, he trabajado tanto en Nochebuena como los 31. Cuando ingresé a la Policía, en el año 96, trabajé esas dos noches en la Seccional Primera. Y este año, después de más de veinte años, también me tocó trabajar la Navidad en esta seccional. Pero los otros veinte y pico de años trabajé desde la Brigada de Tránsito, que es algo muy diferente que el trabajo de comisaría. Allá en la Brigada eran operativos abocados a la prevención en el área de la siniestralidad vial, tratando siempre de prevenir que no se produzcan hechos indeseados, interceptando conductores en diferentes situaciones…

-¿Y teniendo que proceder en varias ocasiones?

Y por supuesto que muchas veces se tuvo que proceder, por ejemplo por el consumo de alcohol. Se procede porque es nuestra obligación hacerlo y porque estás evitando que esa persona pueda lastimar a otra. Entre todo eso también se hace la parte de seguridad pública, no sólo de seguridad en el tránsito; como policía en ese caso es como una doble función, te compete la parte de seguridad en el tránsito y la de seguridad pública en general.

-¿Algo lindo y algo feo que desee compartir de esas experiencias de trabajo?

Cuando te toca un operativo, hay un lugar fijado para presentarnos todos y desde allí el Jefe del operativo distribuye al personal a los distintos lugares asignados. Lo lindo es cuando nos juntamos en ese punto de reunión, porque además de recibir las directivas, es un momento, aunque sean unos pocos minutos, de encuentro entre compañeros que de repente hace mucho no nos vemos y entonces reencontrarnos y saludarnos es algo lindo. Como algo feo podría decir por ejemplo que más de una vez me tocó, estando en Brigada, recibir el año nuevo o la Navidad cuidando la escena de un siniestro de tránsito, lamentablemente.

-¿Anécdotas especiales del trabajo en estas fechas?

Puedo contar que antes no trabajábamos con formularios como ahora, sino que todo se anotaba con lapicera en los libros, entonces me pasó más de una vez estar escribiendo, dejar de escribir para darnos la mano y saludarnos con los compañeros y seguir «mandando lapicera»…Es un poco raro ver a todos festejando, empezar a escuchar cohetes, mirar el reloj y ver que son las 12, darnos la mano y seguir trabajando, varias veces me pasó. Para mí en realidad es una anécdota linda, porque estás cumpliendo con lo tuyo. También pasa estar en la calle y cuando llegan las 12 saludarte con la primera persona que esté a tu alrededor, que no sabés quién es, pero se le desea feliz Navidad o Año Nuevo.

Lo mismo estando en un servicio 222, salís a la calle, están los vecinos festejando y nos saludamos; o estando en alguna dependencia de la Policía misma, salís a la calle y siempre algunos vecinos se acercan a saludar al policía, es un gesto que siempre estuvo y está bueno.

Hernán Méndez y Georgina Villalba: matrimonio de taxistas que reciben la Nochebuena y el 31 trabajando intensamente

Hernán Méndez (52) y Georgina Villalba (34) son un matrimonio de taxistas con una trayectoria de más de una década en el rubro; a lo largo de este tiempo se han forjado una importante cartera de clientes; sostienen que la labor de taxi les permite sostener a la familia, la formación de los hijos y lo necesario para salir adelante y seguir creciendo.

Para ello necesitan trabajar durante muchas horas en el servicio y en los días de las fiestas tradicionales es el momento en que más horas dedican para que las familias salteñas puedan disfrutar tranquilamente de la Nochebuena y del 31 de diciembre… también tener la confianza de que sus hijos adolescentes – cuando salen a los bailes – son trasladados con mucha seguridad y se les mantiene comunicados con la familia para que sepan que llegaron bien a destino. Hernán y Georgina comentaron a la redacción de EL PUEBLO que para ellos trabajar en las fechas tradicionales es una labor que la hacen con mucha dedicación y esmero… y que también disfrutan de ver el espíritu entusiasta de sus clientes cuando van de un lado a otro para compartir la medianoche con sus seres queridos.

“Solamente paramos para brindar con nuestra familia y luego retomamos el servicio hasta altas horas de la madrugada” – nos revela Georgina.

“Sentimos que le solucionamos el problema a mucha gente, ya que varios trabajadores del rubro en las fiestas deciden ese día no ofrecer el servicio.

Esas fechas aumenta sustancialmente la demanda y se suele cobrar fortunas. Por ello nosotros decidimos ofrecer el servicio por un precio más que razonable y los clientes quedan más que agradecidos. Existe una gran disparidad en los precios ese día.

Nosotros a la tarifa habitual agregamos unos cincuenta pesos más, por tratarse de una fecha especial, pero no más que eso.

– ¿Cómo surge la idea de ofrecer el servicio en las fiestas?

Hernán – “Es una tradición que cumplimos desde hace doce años. Venimos trabajando intensamente a partir de esa fecha, defendiendo la causa.

Es un trabajo que parece ser muy sencillo pero no lo es…. Tiene su grado de complejidad… a lo largo de la jornada podemos llevar clientes que van hacia una fiesta o reunión como otros que están atravesando una gran tristeza y se dirigen a un velorio.

Se dan instancias significativas para las familias, tales como un parto, un casamiento, cumpleaños de quince y demás”.

– ¿Qué valoración le brindan a la actividad?

Hernán – “Para nosotros es muy importante porque mediante el trabajo con el taxi cubrimos todas las necesidades de nuestros hijos… sus estudios, cobertura médica…todo lo que necesita una persona para llevar una vida digna y decorosa.

Me siento muy agradecido y pienso seguir trabajando en el taxi por muchos años más”.

Georgina – “Soy de Paysandú y ésta ha sido una nueva experiencia para mí… es la segunda vez que experimento el trabajo del taxi en tiempo de fiestas.

Como pareja lo vivimos desde otro punto de vista y nos sentimos felices al ver que los clientes se sienten cómodos y disfrutan.

Van con sus niños y familias en un clima de alegría. Con la mayoría de los clientes mantenemos ya una relación de amistad. Nos sucede que trasladamos en el taxi a niños que en su momento llevamos a su mamá al parto… por ello nos vamos familiarizando con la gente.

Es un trabajo que genera cansancio al cabo de las horas, pero los frutos son buenos”.

– ¿Trabajan juntos en el auto?

Georgina – “Sí… me encargo del teléfono y traspaso los pedidos a los demás autos que trabajan. Siempre consultamos cuántas son las personas que van a destino. Si son dos o tres viajan con nosotros y si son más, en el resto de los autos.

Durante las fiestas el servicio para para poder compartir un tiempo con la familia y luego se retoma el trabajo.

Una anécdota que deseen compartir…

Georgina – “Nos sucedió con una clienta que había perdido el monedero. Cuando paramos en una estación de servicio y nos dimos vuelta, encontramos el monedero que tenía veinte mil pesos. Fuimos hasta la casa de la señora a llevarle el monedero y la clienta quedó muy agradecida, pues justamente había ido a sacar un préstamo para la mamá que estaba enferma.

Permanentemente estamos encontrando celulares, ropa y objetos que se olvidan en el taxi”.

– ¿Cuántos hijos integran el hogar?

Georgina – “Tenemos en total cuatro niños… Candelaria (12), Isabella (7) y los hijos de mi esposo Inés (8) e Ignacio (7). Vivimos todos juntos”.

– ¿Cómo es el balance al culminar este año?

Hernán- “Dentro de todo es muy positivo porque se amplió la clientela… aspiramos a que las autoridades abran más el espectro y que más trabajadores puedan tener chapa para su remís y que se puedan unificar los criterios del valor monetario del servicio”.

Un mensaje para compartir…

Georgina – “Agradecer a todos los clientes por elegirnos siempre”.

Eloísa Carrizo pasó muchas fiestas cuidando enfermos

Me perdí momentos de estar con mi familia pero lo hice con mucho amor”

Eloísa Carrizo –hoy jubilada – se desempeñó como acompañante de enfermos durante muchos años y le tocó trabajar en Nochebuena y 31 de diciembre en varias oportunidades.

“Son fechas muy especiales en donde se intensifica la parte emocional y queremos pasarla en compañía de nuestros familiares. A las 20.00, 2100 o 22.00 horas tenemos que agarrar nuestro uniforme y bolsito e ir a nuestro trabajo.

Me tocó pasar las fiestas varias jornadas tanto en el hospital como en el sanatorio”

Una vez que se llega al trabajo nos vamos ambientando, porque la persona que está enferma es la que necesita de nosotros, necesita nuestra atención, que le levantemos el ánimo.

Con las enfermeras tratamos de generar el mejor clima para pasar bien y ayudar a los pacientes. Porque los pacientes que no están de alta es porque todavía están vulnerables y necesitan cuidados especiales.

Hoy pienso que en su momento cumplí con mi trabajo pero me doy cuenta que postergué de estar con mi familia… de todos modos di lo mejor de mí. No me arrepiento porque cumplí mi función con mucho amor y alegría… hay mucha gente que hace grandes sacrificios y trabaja durante las fiestas”.

Eloísa reconoce – que más allá de desempeñar su función laboral – que le encantó cumplir… siente que fueron grandes experiencias y aprendizajes.

Le tocó cuidar pacientes de diferentes edades y para todos siempre supo tener una palabra de aliento y cariño.

Por lo general siempre uno se encuentra con un familiar o con los mismos pacientes que nos agradecen y ello es muy reconfortante.

Se forman vínculos de amistad, donde se dan muestras de respeto y gratitud, confianza…que trasciende a la cuestión laboral.

Algunos de los pacientes saben su fecha de cumpleaños y la llaman… también en la época de las fiestas.

Por más que pasa el tiempo se acuerdan y me llaman Lo mismo pasa a fin de año o en Navidad, te llaman para saludarte o saber cómo estás. Son gestos muy lindos y uno se da cuenta que se encariñan y nosotros también

Para Eloísa – desde su larga experiencia sostiene que a los pacientes hay que cuidarlos, entenderlos y escucharlos para que se sientan lo más cómodos posibles y que es necesario dedicarles de lleno todas esas horas de acompañamiento… transmitirles cariño, alegría y seguridad.

Es una tarea que requiere tener vocación y ello se potencia en los días de fiesta, cuando las familias quieren reunirse y disfrutar.

Carrizo explicó como primordial “la dedicación”, aunque reconoció que no es una tarea fácil porque hay todo tipo de personas, algunas que son más dóciles que otras y eso puede hacer el trabajo más complejo, porque al adulto mayor hay que tratarlo con respeto y cuidado.

Ya en otra oportunidad Eloísa nos señalaba que “el cuidado debe intensificarse en los ancianos y una dificultad mayor se presenta en aquellos casos que presentan alguna enfermedad o dolencia que les impide realizar las actividades propias de cada persona e incluso aquellas propias a la fisionomía humana.

Todo depende del adulto mayor, hay gente que camina y hay gente que no camina, hay algunos que tienen problemas del corazón y otros que tienen otro tipo de enfermedades e incluso Alzhéimer.

Cada caso tiene su particularidad y es diferente por eso hay que saberlo atender y enfrentar como corresponde, con paciencia en muchos casos y con mucho cuidado siempre” – expresó Eloísa.

El cuidado de una persona de la tercera edad requiere sobre todo mucho Hay que tener una personalidad muy particular para hacer esa tarea.

Como parte de esa función – sobre todo los que requieren más cuidado y atención – un cuidador debe controlar que la persona se encuentre bien, cómoda, si está en la cama debe cambiar sus sábanas, higienizarlo, alcanzarle la comida. Si camina, lo acompaña a caminar o a realizar alguna actividad física.

Entre las tantas actividades que compartía Carrizo con las personas a las que cuidaba se encontraba el compartir un momento, una charla, siendo frecuente incluso sentarse a leerles el diario.

Trabajar en la época de las fiestas requiere de un plus en el espíritu de dedicación, aprecio hacia el trabajo y máxime cuando se trata de atención hacia los enfermos que están en situación de vulnerabilidad y procuran que su cuidador les brinde atención y cariño”.

Para Italo Gelós, médico pediatra

«Capaz que una guardia de fin de semana o de las fiestas es algo no muy agradable pero uno empezó la profesión ya sabiendo que en algún momento le iba a tener que tocar»

El doctor Italo Gelós es médico pediatra, encontrándose en este momento terminando su segunda especialidad médica, en este caso como fisiatra. Fue consultado por EL PUEBLO para este informe sobre cómo se vive en una guardia médica estas tradicionales fiestas de Navidad y Fin de Año.

– ¿Cómo se vive tener que sacrificar el poder participar de las fiestas en familia, sea en Navidad o en Año Nuevo, por tener que estar de guardia en alguna de esas fechas?

– Es como todo, cada actividad, cada profesión tiene sus claros y oscuros, son cosas que uno va asumiendo cuando tenés una profesión. Como todo, encontrás cosas lindas y cosas no tan lindas. Capaz que una guardia de fin de semana o de las fiestas es algo no muy agradable pero uno empezó la profesión ya sabiendo que en algún momento le iba a tener que tocar. Entonces, son de las cosas que uno se va haciendo cargo con el tiempo, va asumiendo que te va a tocar. Depende mucho del tema de que te tenés que mentalizar, tenés que hacerte a la idea que te va a tocar y son sacrificios que uno va asumiendo. En definitiva, simplemente estamos dispuestos a hacerle frente y darse cuenta de lo que significa ese sacrificio tanto en lo familiar como en lo personal.

– No solo por las fiestas, sino que por alguna guardia también pueda perderse algún día especial para la familia y amistades…

– Claro. Uno tiene que darse cuenta que habrá algún día en que uno no estará con ciertas personas con quien quiera estar, después también están ese tipo de actividades donde uno se divierte y se distiende, y capaz que uno ya se da cuenta que no lo podrá disfrutar. Por eso digo que uno debe mentalizarse en ese sentido y saber que irá perdiendo cosas y momentos que después uno es consciente que no se repetirán, y que personalmente me ha pasado. Luego viene el tema de arrepentirse y busca repensarlo, pero son decisiones que uno va tomando y debe asumirlas con la responsabilidad que corresponde acorde con la profesión que uno mismo eligió.

– ¿Cómo se vive en la interna de una guardia médica, sea en Navidad o en Año Nuevo?

– Está bueno porque se genera toda una atmósfera bastante diferente de lo que uno está habituado. Es un contexto donde la gente está viviendo la misma situación de vida que tiene sus sacrificios, sus temas familiares y personales que dejó de lado, y pasamos a compartir lo que es la atmósfera especial de ese momento. Entonces, ese sentimiento de complicidad, de compañerismo bastante especial nos permite confraternizar de manera bastante importante que se pone bueno porque no solo se genera otra atmósfera, se genera otro ámbito, otra forma de disfrutar que lo vuelve especial.

– ¿Se ve mucho movimiento en las guardias médicas en estas fechas o está más calmo que en días normales?

– Son fechas que son bastante complicadas. Uno trata de esperar lo mejor, trata que no sea tan movida esa noche por una cuestión que al estar evidentemente en una puerta de emergencias, sabe que van a llegar personas con problemas de salud, por eso uno trata que todo esté lo más tranquilo posible, al menos eso espera uno. Lamentablemente no siempre se da el caso porque tenemos el tema de los accidentes de tránsito, heridos, gente alcoholizada que de repente, por un tema de las fiestas, tienden a discutir y luego pasan a tener problemas familiares. También está el tema de la pirotecnia, que lleva a que haya muchas personas lesionadas, muchos quemados.

Eso es bastante negativo y le quita el encanto que deberían tener esos días. Son cosas que también oscurecen el clima de la festividad.