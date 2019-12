El 8 de diciembre tradicionalmente se arma el arbolito y el pesebre en muchos hogares, en los comercios y shoppings la decoración navideña se hace notar mucho antes.

También la venta de artículos navideños aparece cada vez más temprano en el mercado.

El pesebre y el arbolito tienen orígenes bien diferentes.

El pesebre nació con San Francisco de Asís en la Navidad de 1223, hace muchos años ya, en el pueblecito de Greccio, en Italia.

Francisco estaba enfermo, pensando que quizá fuera su última Navidad quiso celebrarla de manera diferente.

Junto a un amigo, dueño de un pequeño bosque con una cueva parecida a la que nació Jesús, juntos organizaron un pesebre viviente en secreto.

Algunas personas representaron a José y María, los pastores y un bebé al niño Jesús.

La noche de Navidad, cuando todas las familias estaban reunidas en sus casas, las campanas de la Iglesia empezaron a sonar, sonando y sonando hasta que los habitantes del pueblo salieron a las calles para ver que estaba ocurriendo.

Subieron al bosque con antorchas de luz y se encontraron con el hermoso pesebre viviente.

Orígenes del árbol de Navidad

Cuenta la historia que cuando los primeros cristianos llegaron al norte de Europa, descubrieron que sus habitantes celebraban el nacimiento de Frey, dios del Sol y la fertilidad, adornando un árbol perenne, en la fecha próxima a la Navidad cristiana. Este árbol simbolizaba al árbol del Universo.

Se dice que San Bonifacio (680-754), evangelizador de Alemania, tomó un hacha y cortó un árbol que representaba al Yggdrasil que es un fresno perenne: el árbol de la vida, o fresno del universo, en la mitología nórdica. Sus raíces y ramas mantienen unidos los diferentes mundos, en su lugar plantó un pino, que por ser perenne, simbolizó el amor de Dios, adornándolo con manzanas y velas.

Luego con el tiempo las manzanas y las velas se transformaron en esferas, luces y otros adornos.

Después se agregó la tradición de poner regalos para los niños bajo el árbol, enviados por Papá Noel.

Las fiestas que no siempre son fiestas

A pesar de que la Navidad también se la considera la Fiesta de la Familia, es una fecha que trae mucha nostalgia y tristeza, muchas personas suelen decir que les gustaría dormir entre el 24 de diciembre y el 2 de enero para saltear las fiestas tradicionales.

Los motivos de felicidad son muchos pero para ciertas familia poco a poco empiezan las frustraciones, con quién pasar las fiestas, dónde, que regalar, qué comer.

Para muchas personas son problemas agobiantes, otras sufren en soledad.

Las fiestas tradicionales es el rencuentro de las familias, de los amigos, cada uno las vive como puede, pero son signos de que la vida sigue.

En este informe consultamos a diferentes entrevistados para que den su punto de vista sobre las mismas.

Para el psicólogo Paribanú Freitas

«Son época complejas», análisis de las distintas situaciones que se viven en las fiestas

Paribanú Freitas es psicólogo y docente universitario. Recibió a EL PUEBLO para brindar su visión profesional sobre el verdadero sentido de las tradicionales fiestas.

– Desde el punto de vista de la psicología, ¿cómo se analiza a las familias de cara a las tradicionales fiestas?

– En términos generales, para los servicios de salud, ya sean privados tipo consultorio particular o también en los servicios de salud institucionalizados, son épocas complejas. Le pongo un ejemplo, muchas veces si bien uno cierra determinadas prácticas, hay pacientes que uno tiene que seguirlos porque se presentan cuadros como la ansiedad, debido a que hay un mandato fuerte al festejo, a un deber ser y a celebrar de determinada manera en condiciones de relacionamiento social que hacen que mucha gente, en la medida que esos mandatos son más tipo ideales o más teóricos que reales, se ven cuadros sobre todo cercanos a la depresión. Son épocas donde hay también otros factores que son, por ejemplo, el consumo de alcohol u otras drogas que esto de la celebración enmascara esa depresión y que muchas veces con la depresión hacen un combo bastante explosivo.

– Entonces, en algunos casos, la gente en lugar de disfrutar de las fiestas, ¿la sufren?

– Si, en términos generales. Hay mucha gente, me animaría a decir que posterior a la adultez, después de los treinta años, tiene o ha tenido una pérdida o una ruptura, son fechas donde se movilizan esas pérdidas y también duelos y faltas. Son fechas que movilizan mucho al común de la población. Aunque el supermercado esté lleno de adornos con la musiquita, en la zona más íntima del individuo, se puede decir que con personas que al menos hemos trabajado los psicólogos, la vivencia más íntima no es la de la satisfacción plena, por el contrario, suele ser movilizante y/o angustiante.

– En un terreno más material, podemos ver cuando el anfitrión de la reunión familiar termina estresado o sobregirado por la preocupación de que todo salga bien, que todos disfruten, qué cocinar, qué regalar…

– Sí, tiene que ver con eso de los mandatos. Un mandato de cómo se debe celebrar, un mandato de felicidad y prosperidad en esas fechas, un mandato de ideal de familia y/o de pareja. Y esos mandatos, muchas veces, encorsetan la capacidad de celebración más espontánea o más relajada, y termina siendo una presión extra que no deja mucho lugar al placer, a la espontaneidad y a celebrar ese tipo de actividades.

– Entonces, desde el punto de vista de la psicología, ¿cuál termina siendo el verdadero sentido de estas fiestas?

– Hay varias cuestiones. Hay una cuestión de una intensidad psíquica fuerte, depende los tipos de trabajo, y todo cierre de año es un momento intenso. Si a eso le sumás que por cada uno de los trabajos o grupos a los que pertenecés tenés cierres de año, se torna súper intenso porque es como que se combina la presión de tener que cerrar el año contable y laboralmente, con la presión además de socializar mucho. Incluso, aunque sea gratificante, igual es como una cuestión de que el tiempo de diciembre se acelera y se hace mucho más intenso que en otros meses.

Otra cuestión es ver que muchas veces estas fiestas son como mandatos culturales muy fuertes que organiza la vida social. Entonces, en tanto que cultural sumado a un fuerte mandato, termina generando una presión psíquica en cuanto a cómo uno tiene que estar en esas fechas y cómo se tiene que celebrar con las expectativas de lo que tiene que pasar.

Lo otro que también pasa, es que de todos modos, más allá de las fiestas, también el cierre del año es una oportunidad o es el momento como para evaluar cosas que tiene dos niveles. Uno, que es el de evaluar lo logrado y también lo no logrado, que es cuando uno esperaba que pasara algo y no pasa.

En ese sentido, se moviliza una cuota de frustración, mayor o menor, pero que es una variable que anda en la vuelta, y si todavía se suma a esa variable alguna pérdida familiar o ruptura de pareja, es mucho más intensa todavía.

Pero al mismo tiempo, al cierre de ese proceso de diciembre lo que uno también ve es esta cuestión de la agenda nueva, el síndrome de la agenda nueva pongámosle, donde también es una oportunidad para reconciliarse con uno mismo y establecer metas futuras. De alguna manera es como volver a establecer un pacto de soñar y de planificar un futuro diferente.

En ese sentido, esa facilidad que se da, sobre todo con el fin de año más que con la navidad, en última instancia equilibra toda esa intensidad de diciembre con los altos consumos, con las fiestas, con los encuentros, con las dificultades, también aparece esta otra dimensión que me parece que es importante señalarla, porque no es cierto que sea todo gris. Aparece entonces también esta especie de pacto de renovación con la vida.

Reflexión del padre José García

La Navidad es el anuncio de la paz y es también una oportunidad para el reencuentro

La celebración de la Navidad, no es una fiesta que pase desapercibida para nadie; sino que para todos es una celebración con una acentuación más religiosa o con una situación humana, afectiva», manifestó a EL PUEBLO el padre José García, al ser consultado para este informe.

LA NAVIDAD SIEMPRE NOS CONMUEVE

El religioso acotó que «precisamente es una fiesta en la que todos nos sentimos invitados a ser un poco más buenos, más amables, a ser un poco más cercanos a los demás y cuando a lo largo del año o del tiempo, hemos tenido la experiencia de sentirnos separados, distan tes, de haber roto alguna relación, de habernos sentidos heridos de haber sentido que herimos a otros, la Navidad siempre nos conmueve en esa presencia del Señor que silenciosamente nace en Belén, a acercarnos».

«Dios se acerca a nosotros que hemos sido pecadores y le hemos desobedecido y ahora viene justamente a perdonarnos porque quiere salvarnos», dijo el padre y agregó que «como dice la Sagrada Escritura, Dios quiere que todos nos salvemos; entregó su propio hijo por amor para salvarnos».

Por lo tanto, sostuvo que «quienes creemos en este misterio de Dios, en el misterio de la humanidad, la invitación de toda Navidad es, precisamente a encarnar un poco en nosotros ese misterio del perdón, de la reconciliación, de la cercanía, de dejar de lado las desavenencias». Indicó que hay múltiples testimonios de lo que significa la noche de Navidad incluso en la misma guerra, «se cuenta de momentos de guerras donde la noche de Navidad se paraba el fuego y se respetaba esa noche, para hablar de lo sagrado que significa».

NO HAY PAZ SINO HAY PERDÓN

El anuncio de la Navidad precisamente a los pastores, es el anuncio de la paz, expresó el padre García, «gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad», por eso – dijo – «no puede haber paz en nadie, en ninguna sociedad, en el mundo, en ningún grupo, en ninguna familia, en ninguna persona si no hay la experiencia del perdón y de la reconciliación». De esta manera, la Navidad «es siempre también una oportunidad para el reencuentro, para que en esa mesa enorme, compartida, donde siempre hay mucha gente, ahí podamos vivir esa comunión que la Navidad de alguna manera nos devuelve, nos reintegra, nos lo hace posible».

MOMENTO DE REFORZAR NUESTRA FE

«La Navidad va mucho más allá del dolor de las pérdidas», argumentó el Padre García, agregando que «no deja de ser un momento en el que de pronto se nos gana la nostalgia, el recuerdo de un ser querido que tenemos, una pérdida de salud, la falta de trabajo que de pronto nos ha hecho acarrear una situación económica complicada, y una cantidad de otros problemas, pero más allá de eso, la Navidad es el momento de reforzar nuestra fe y nuestra esperanza en un mundo que puede ser mejor y del cual nosotros también podemos ser partícipes en el sentido de construcción de ese mundo, de esa sociedad nueva».

«De ahí que a veces cuando la gente dice ‘qué sentido tiene celebrar la Navidad con tantos problemas, con tanta tristeza, con tantas ausencias…’, sí, es cuando más tiene sentido porque nos lleva a experimentar o a buscar lo más profundo que tiene la Navidad».

«Imagínense que si Jesús dijera; ‘¿tiene sentido nacer? si voy a nacer en un pesebre, en la noche oscura, van a venir los pastores son los únicos que van a estar al lado mío, me han rechazado’, sin embargo ahí está el Señor; es la luz en medio de la oscuridad, es la presencia de tantas ausencias, es la cercanía de Dios en medio del rechazo de los hombres, por eso la Navidad no solamente tiene sentido sino que tenemos que nosotros darle ese sentido para que sea de verdad una fiesta que desde sus raíces y no desde la apariencia y no desde el momento, transforme un poquito más nuestra vida con el encuentro en la dirección hacia Dios y hacia todos los hermanos y en especial aquellos que por un motivo u otro nos sentimos más alejados, lastimados o heridos».

«Nos acercamos a un momento del año significativamente especial»

«Navidad y finales de año nos exponen a un montón de movimientos y emociones encontradas» dice la Prof. de Yoga Manuela Piegas

Al iniciar este diálogo con EL PUEBLO, la Prof. Manuela Piegas (Directora junto a Lorena Marquez del «Centro de Yoga Luna India» y Profesora en ASISPER) dice que «para encarar el tema de las fiestas navideñas y fin de año desde la mirada del Yoga es importante tener claro que esta es una disciplina que nace en la India hace miles de años y nos acerca un conjunto de herramientas para lograr un equilibrio físico, mental, emocional y energético en nuestra vida. La palabra Yoga vine del término sánscrito que significa Unión. La unidad es lo que buscamos recuperar en cada práctica, el sentir que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones no están desconectadas sino como un gran universo donde todo está en interconexión, en unidad y se corresponde».

«Un montón de significados asociados a diferentes épocas del año facilitan que nuestro sistema nervioso aumente ansiedad, tensión y estrés»

«Así como la unidad interna de cada ser humano, existe una unidad que nos conecta con el exterior, en lo micro nuestros vínculos más cercanos que son familia, pareja, amigos y en lo macro la sociedad, cultura, ciudad, país etc. Todo lo que pasa afuera, afecta de manera significativa nuestro universo interior. Y si observamos con atención podemos ver que hay un montón de signific ados asociados a diferentes épocas del año que facilita que nuestro sistema nervioso en general, nuestra mente y nuestro cuerpo, entren en un período donde aumentan los niveles de ansiedad, tensión y estrés. Nos estamos acercando a un momento del año significativamente especial. La Navidad y los finales de año, nos exponen a un montón de movimientos y emociones encontradas», prosiguió comentando Piegas.

-¿Qué se siente en estas fechas según su óptica y cómo ayuda el Yoga?

Por un lado la alegría del compartir en familia, de reencontrarnos con seres queridos que hace mucho tiempo no vemos, y si la creencia de la persona es cristiana, la del nacimiento de Jesús. Un mirar hacia atrás, un balance de todo lo vivido y logrado durante el año. Pero por otro lado, la contra cara de estos momentos, son mucho cansancio físico, mental y emocional acumulado de todo un año que termina. Mucha ansiedad, porque el nivel de consumo aumenta significativamente en este momento y si nos quedaron cosas pendientes, el acelerador al máximo para terminar todo antes de fin de año. La nostalgia de las personas queridas que ya partieron también entra en juego en esta época, en donde las ausencias se hacen más presente. Y por último, no menos importante, cambia nuestros hábitos alimenticios, hay una tendencia a consumir mucho más alimentos de lo que veníamos habituados, y eso genera junto a todos los anteriores movimientos un desequilibrio en nuestra unidad, cuerpo mente y emociones se des-regularizan y emiten alarmas, que se pueden experimentar como agotamiento, angustia, depresión, ansiedad, etc. Es en estos momentos donde necesitamos mucho más de las herramientas que nos ayuden a mantener nuestro equilibrio, a conectarnos con lo que realmente es importante en nuestra vida manteniendo un estado de presencia y atendiendo a nuestras emociones para darnos cuenta qué es lo que nos produce ese huracán y cómo podemos prevenirlo. El Yoga desde el movimiento del cuerpo, la respiración y la meditación nos da enormes recursos para gestionar de forma sana y saludable estos momentos, recuperado o manteniendo nuestro equilibrio, nuestro estado de paz y alegría interior. Las Asanas (posturas físicas) ayudan a todo nuestros sistemas a que funcionen de forma correcta y eficiente. En estos momentos debemos atender especialmente a los sistemas digestivos, depurativos y endócrinos de nuestro organismo. Los Pranayamas (ejercicios de respiración) nos ayudan a mantener la atención plena sobre las sensaciones que provocan los movimientos de nuestro mundo interno e externo, llevándonos a un lugar de observación profunda y mucha calma, creando espacio dentro de nuestra unidad y pudiendo disfrutar nuestro presente sin tanta ansiedad y preocupación. Consideramos la respiración una de las más valiosas herramientas para afrontar momentos como estos. Una respiración lenta profunda y pausada, ayuda a oxigenar todo nuestro organismo dándonos una sensación de calma interior. La meditación, abarca las dos anteriores. Podemos meditar en movimiento, caminando o en cualquier actividad diaria teniendo plena atención en lo que está ocurriendo, sintiendo nuestro presente como único e irrepetible. También lo podemos hacer en cualquier postura cómoda utilizando respiraciones o visualizaciones para lograr la conexión interna. Todas estas herramientas nos ayudan a transitar momentos intensos de forma armónica y saludable.

-¿Una reflexión final?

Recomendamos a las personas que se tomen un tiempito para reflexionar la inmensidad de bendiciones que día a día nuestra vida nos regala, conectar con el agradecimiento de las cosas más simples de la vida, disfrutar mucho de nuestra familia y amigos. Y a festejar que ya lo tenemos todo… la vida, ¡para vivirla y disfrutarla! Felices fiestas!

Un tipo de oración profundamente personal recomendada por muchos santos para reflexionar

Adoración perpetua, lo más parecido a caminar con Jesús

Las fiestas también traen eso del encuentro con uno mismo, un lugar que no existe en todas las ciudades de nuestro país.es la Capilla de Adoración Perpetua, capilla que está abierta las 24 horas del día, los 365 días del año. Allí se encuentra el santísimo que siempre se encuentra acompañado por una o más personas, nunca está solo.

El término puede sonar extraño y arcaico, pero la Adoración Perpetua designa uno de los mayores dones que Dios ha dado a la humanidad.

Pero, ¿de qué se trata la adoración perpetua? Para revelar esa interrogante, EL PUEBLO dialogó con el Padre Luis Faccioli, Párroco de la Parroquia Santa Cruz, quien, amenamente, explicó la esencia de una de las herramientas que más ha venido creciendo en los últimos tiempos en el terreno de la fe.

LA PRESENCIA EN SALTO

La Capilla de la Adoración Perpetua es un movimiento mundial, creado por el Papa Juan Pablo II. Hoy en día se encuentra en muchos países del mundo, y, para América Latina hay un delegado, el padre Patricio, quien hace unos años atrás nos vino a visitar, estando presente en la reunión del Prebisterio, donde hizo la propuesta de la instalación de la Capilla. A algunos sacerdotes les gustó la idea, otros quedaron con la duda del lugar dónde hacerla y si la gente respondería, al ser perpetua, 24 horas del día, de domingo a domingo, no pudiéndose cortar.

Gracias a Dios la gente hace tres años que está respondiendo, desde el momento de su inauguración con el cuidado de San José Obrero, ubicada en barrio Mi Tío. Nunca se tuvo que cerrar, nunca se tuvo que cortar la oración. Siempre ha habido gente, familias, inclusive de madrugada.

La Capilla es un lugar de encuentro; no sólo con Dios, sino que con uno mismo. Es un lugar donde reina el silencio absoluto. No se permite rezar en voz alta, ni poner música, porque es un momento de fuerte intimidad con el Señor que está presente allí, en la Eucaristía, para escucharnos.

La gente sale de ahí renovado, sobre todo en esta época del año, en las Fiestas, según los testimonios que nos han dado.

LA FE NO SOLAMENTE ESTÁ PRESENTE EN LAS FIESTAS

La fe no solamente está presente en las Fiestas. La Capilla de la Adoración Perpetua es un claro ejemplo de ello. En ella desde hace tres años, lo reitero, se ha visto una respuesta impresionante por parte de la gente; ésta concurre con fidelidad a cumplir su horario, asumiendo su compromiso. Eso es fe. Y es durante todo el año.

También se responde en las misas los días domingo. También se responde con la solidaridad las veces que hemos hecho campañas. Eso es fe. Por lo tanto, no puedo decir que en estas fechas la gente se vuelve más religiosa, no. Acá en Salto, la gente ha respondido al llamado de la fe durante todo el año.

HISTORIA

La adoración eucarística perpetua es un método de oración profundamente personal que muchos santos han recomendado durante los siglos pasados. Consiste en visitar una iglesia o una capilla pequeña para adorar a Jesucristo, verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento.

Como católicos, creemos que “la presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsistan las especies eucarísticas” (CIC 1377).

Esto implica que, mientras la Sagrada Hostia siga intacta y posea las propiedades físicas del pan, la presencia real de Jesucristo, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, permanece.

A causa de esta realidad, la Iglesia empezó a emplear un tabernáculo o sagrario (generalmente una caja de oro) como medio para proteger cualquier hostia consagrada que no se consumiera durante la misa.

Las hostias eucarísticas se almacenan normalmente en el tabernáculo, que es iluminado por una lámpara roja tanto tiempo como haya hostias en su interior.

Durante el siglo XV creció la popularidad de una práctica por la que se depositaba la hostia no en el tabernáculo, sino en un receptáculo de oro denominado “custodia“. La hostia se exhibía dentro de una pieza de cristal transparente rodeada de oro. Así, en vez de estar oculta en el tabernáculo, la hostia podía ser vista y adorada por todos en su custodia.

El propósito de esta práctica giraba en torno al deseo de los cristianos de adorar al Rey de reyes en la Sagrada Hostia.

La adoración ofrecía una oportunidad a los cristianos para mantener una “conversación cara a cara” con Dios, de cuerpo presente en la Eucaristía.

Pronto se desarrollaron varias órdenes y sociedades religiosas que asumieron como misión particular la Adoración Perpetua de Jesús en la Eucaristía. Colocaron la custodia en el altar y se turnaron para adorar a Nuestro Señor en todo momento, con la garantía de que una persona estaría en compañía del Santo Sacramento todas las horas del día. Esta práctica pasó también a ejercicio del laicado en lo que ahora se conocen como Capillas de la Adoración Perpetua, respaldadas en gran medida por san Juan Pablo II.

La práctica de la adoración eucarística solo tiene sentido bajo la luz del entendimiento católico de que la Eucaristía es la presencia real de Jesús. Los católicos creen de verdad que Jesús está ahí, de una manera especial como en ninguna otra parte del mundo. Es como si camináramos junto a Jesús cuando estuvo en este mundo.

Una pequeña historia en la vida de santa Teresa de Ávila resume perfectamente el razonamiento detrás de la adoración eucarística. Un día, santa Teresa escuchó decir a alguien: “Si tan solo hubiera vivido en tiempos de Jesús… Si tan solo hubiera visto a Jesús… Si hubiera podido hablar con Jesús”.

A lo que ella respondió: “Pero ¿es que no está presente en la Eucaristía Jesús vivo, auténtico y real, ante nosotros? ¿Por qué buscar más?”.

Con la disponibilidad de la adoración perpetua, podemos pasar tiempo —cualquier día, a cualquier hora— con Jesús.

Leticia Bistolfi: “diciembre es un mes de muchos excesos”

“Perdemos el foco de la unión familiar y nos centramos en la comida”, comentó

La Licenciada en Nutrición Leticia Bistolfi dialogó con EL PUEBLO sobre aspectos vinculados a la alimentación en estas fechas, destacando la importancia de “poder transitar las fiestas de la mejor manera, vivirlas en familia, de modo saludable”. Agregó que “diciembre se caracteriza por ser un mes de muchos excesos, porque además de las fiestas empezamos antes con despedidas de año en las que tenemos un consumo elevado de comidas hipergrasas, altas en azúcares y sodio, además del consumo elevado de alcohol; esto sumado a que diciembre es un mes donde los que realizan actividad física, bajan su frecuencia”. Para concluir: “la sumatoria de todas estas cosas se traduce en un aumento de peso, en pocos días aumentamos lo que tratamos de cuidar durante todo el año”.

-¿Cuál sería la propuesta de su parte?

Estar atentos a esto y tomarse unos minutos para planificar la semana, es decir, los días que no tengamos reuniones sociales, tengamos la prudencia de comer más sano, planificar un menú, tener opciones frescas, sanas y saludables a mano, frutas de estación. No intentemos hacer dietas mágicas que nos hagan pasar hambre y nos ocasionen después un “atracón”. Procuremos comer de forma ordenada, respetando los tiempos de comida que nos mantendrán estables durante el día. Siendo diciembre un mes de mucho calor, es fundamental mantenernos bien hidratados, manteniendo un consumo adecuado de agua; si nos cuesta consumirla podemos saborizarla con menta, limón, frutas, etc. Tener a mano frutas frescas de estación, en esta fecha tenemos mucha variedad, disfrutemos de las mismas como colación. Preparar ensaladas frescas como plato principal, sin olvidarnos el aporte de alimentos con proteínas que nos den saciedad como por ejemplo; carnes, huevo, lentejas, garbanzos, quinoa, etc.

-Nuestra cultura se caracteriza por festejar comiendo y bebiendo en abundancia…

Claro, y cuando llegamos a las fiestas perdemos un poco el rol socializador del alimento, que une a las familias, y nos centramos en el rol placentero prefiriendo alimentos muy apetecibles que son por lo general altos en grasas, azúcares y sodio. El problema está en el exceso. Los uruguayos nos caracterizamos por consumir en las fiestas turrones, budines, pan dulce, frutos secos y mucho alcohol, todos alimentos hipercalóricos. Son costumbres que adquirimos de los países europeos que tienen temperaturas muy bajas, acá con 30 grados no deberíamos hacer lo mismo. Otra costumbre de las reuniones familiares son las mesas buffet donde cada uno lleva su especialidad y nos encanta probar de cada cosa. Esto facilita que comamos en exceso. Además comenzamos a comer el 24 de noche y no paramos más hasta el primero de enero. Es ahí donde está el problema, la sumatoria de todos los días que no da tiempo de compensar. Mi recomendación sería no centrarnos en una mesa buffet sino en un menú planificado, con una entrada que puede ser ensaladas de muchos colores, hay muchas opciones que dejan una mesa colorida y saludable; un plato principal que pueden ser carnes de todo tipo, frías o calientes (carré de cerdo, pechuga rellena, colita de cuadril mechada), acompañadas con ensaladas o verduras al horno y un postre que podría ser una copa de frutas con helado de crema o ensaladas de frutas, opciones frescas y sin tanta variedad. En caso que haya una mesa buffet, la conducta a seguir sería probar de todo un poquito, la clave es la cantidad, la propuesta es agarrar un plato y servir de todo en ese plato, pero que la porción sea esa.

-¿Más sugerencias para postre?

Lo ideal sería tener una o dos opciones, así no nos tentamos con tanta variedad. En caso de que tengamos más opciones y queramos comer todas, servimos un poquito de cada una en un plato de postre, para disfrutar sin después sentirnos mal. Como opciones más saludables podemos centrarnos en las frutas, copas de frutas con helado de crema, ensalada de frutas, mousse casero de frutilla, brochette de frutas, etc. Si queremos un brownie con dulce de leche, podemos preparar una torta de chocolate con cacao amargo en polvo con menos aceite en vez de manteca, reducida en azúcar y menos huevo. A esto se le puede poner una cucharadita de dulce de leche acompañado con helado de crema light.

-El alcohol es un tema que preocupa…

Sí, de los temas que más complica, porque sumado a todas las calorías que ingerimos en cada comida, agregamos alcohol, que aporta nada más que “calorías vacías” sin ningún aporte de nutrientes; y lo peor es que relaja un poco y eso nos libera a comer de más. Cada mililitro de alcohol aporta 7 kilocalorías, casi como las grasas.

-¿Cómo sugiere manejar ese tema?

La propuesta es ser más cautos y medidos. Una estrategia es, entre cada vaso de alcohol, tomar un vaso de agua, de esa forma reducimos el consumo y nos hidratamos a la vez. Uno de los efectos del alcohol es la deshidratación y esto lleva a que nos duela la cabeza y más efectos indeseables, por lo tanto si nos mantenemos bien hidratados, entre copa y copa, los efectos secundarios del alcohol van a estar reducidos. Así que hay que hidratarse bien, algún refresco habrá, pero podemos poner en la mesa aguas saborizadas, que quedan muy vistosas además de ricas. Podemos agregarle limón, menta y jengibre; frutillas, naranja…quedan muy coloridas y créanme que si están en la mesa se consumen.

-Usted habló de la necesaria “compensación” que casi nunca hacemos, ¿a qué se refiere?

Lo importante es dejar para el almuerzo de navidad algunas cosas para probar y no comer todo la noche del 24 como si fuera “la ultima cena”. Disfrutar con moderación y cocinar con moderación así evitamos que sobre mucha comida. Esto permitirá que al otro día comencemos a comer de forma ordenada compensando el relajo del día anterior. Los días 26, 27, 28, tratemos de planificar un menú para esos días, que dispongamos de los ingredientes para elaborar opciones frescas, livianas y saludables. Que tengamos frutas a mano para elegirlas siempre, y así de a poco ir compensando el exceso de los días anteriores y esperar a recibir el año nuevo donde nuevamente habrá excesos.

-¿Alguna reflexión final?

No es la última cena como a veces parece. Planificar el menú de modo que no queden muchos excedentes de comida y nos obligue a seguir comiendo el resto de la semana. Seamos medidos, evitemos el “picoteo”, las picadas previas es lo que más engorda. Las picadas aportan mucho más calorías que un plato principal, por lo tanto procuremos limitar el consumo o brindar opciones saludables y bajas en densidad calórica como por ejemplo: queso de untar magro con cibulette, mayonesa de vegetales o mayonesa light con ajo, humus de girasol ó garbanzo. Bastoncitos de zanahoria, apio y morrón o algunos bastoncitos de masa casera integral para servir con los diferentes “dips”. Alguna tostadita de pan francés con atún o con lomito canadiense, jamón magro, palmitos con salsa golf, cubitos de suprema de pollo con salsa de mostaza, melón o ananá con jamón, frutos secos sin freír y sin salar, como almendra, castaña, maní, nueces, (recuerden que estos tienen mucha densidad calórica y hay que cuidar su consumo pero son opciones saludables). Tomates cherry con queso y albahaca, queso magros, aceitunas, champiñones a la provenzal, etc. Opciones hay muchas, pero recuerden que el “picoteo” es lo peor porque no medimos lo que comemos, y después viene el plato principal y comemos igual aunque estemos satisfechos, sin tener en cuenta nuestro poder de saciedad. Tratemos de tener una fiesta saludable, y que después no tengamos arrepentimientos ni busquemos hacer dietas locas para bajar esos 2 ó 3 kilos que tanto cuestan. Así que disfrutemos en familia y procuremos una mesa saludable, dejando en segundo plano el exceso de alimentos.