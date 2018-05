El desarrollo inmobiliario apunta hoy a la construcción de apartamentos como las unidades habitacionales más pedidas

El sueño de la casa propia se ha transformado en la vida moderna de las ciudades como el sueño de tener un apartamento.

En ese marco, los emprendedores inmobiliarios, constructores y arquitectos han notado el interés de la población por este tipo de unidades habitacionales y han marcado un rumbo en la construcción de la ciudad en este camino.

Así, buscando un lugar estratégico y en un espacio reducido y casi impensado se construye en poco tiempo un edificio, recurriendo al ingenio y la capacidad de los profesionales y a las modernas técnicas de construcción.

No se puede olvidar tampoco que la inversión en inmuebles continúa siendo un atractivo para quienes tienen el capital suficiente como para construir casas o edificios y administrarlos luego para generar rentas. Ofreciendo un buen lugar y un mejor producto final, los inversores aparecen si se ofrece como garantía un buen negocio.

Pero así como las construcciones edilicias son símbolo de desarrollo y progreso de una ciudad, trayendo mano de obra y trabajo a su población, también cambian la fisionomía de un lugar.

Como no se trata de construir cualquier cosa en cualquier lugar y hay que respetar la identidad de una zona, el diseño integrado con el resto de las construcciones linderas y los espacios verdes a su alrededor, con el paso del tiempo las autoridades han comenzado a regular cada vez más este tema.

Por ese motivo, la Intendencia de Salto, a través de su departamento de Obras, tiene a su cargo la regulación y el control de todas las construcciones que se realizan en la ciudad.

De esta forma, se elaboró un Plan de Ordenamineto Territorial con los lineamientos básicos a tener en cuenta en materia inmobiliaria y al cual deben ajustarse los proyectos.

En el presente informe, EL PUEBLO recoge la opinión del Director de Obras de la Intendencia de Salto sobre el tema y se detallan algunas de las construcciones edilicias más destacadas en estos momentos así como proyectos ambiciosos para la ciudad.

“Estas inversiones revitalizan la oferta de inmuebles, pero no sólo para estudiantes, lo cual no es poca cosa”

Elbio Machado – Director de Obras de la Intendencia de Salto

EL PUEBLO dialogó con el Director de Obras de la Intendencia de Salto, Elbio Machado, quien expresó la satisfacción de la comuna por los emprendimientos de inversión local que se vienen llevando a cabo en la ciudad, aseverando que, el Gobierno Departamental, debe continuar apoyándolos, no sólo por lo que significan económicamente, sino como un importante incremento de las fuentes de trabajo.

Como integrante del Gobierno Departamental, ¿qué opinión le merece el “boom” de la construcción que se está viendo últimamente en Salto?

Para nosotros como administración, el momento que estamos viviendo es muy importante; por eso tratamos de apoyar este tipo de iniciativas locales, de inversiones locales, dada la actual situación por la que atraviesa el departamento en cuanto a las fuentes de trabajo, siendo una vía para generar puestos de trabajo, lo cual es muy importante.

Hablaba de que las inversiones son locales, ¿todas ellas?

Sí, son inversionistas locales los que han apostado por Salto. Una empresa en concreto, posee alrededor de unos 15 inversionistas que son del medio, que decidieron invertir en este tipo de mercado.

¿Por lo tanto se genera una motivación en cadena desde el punto de vista económico?

Por supuesto, el dinero de dichas inversiones, quedan aquí en Salto, generando mano de obra local, invirtiendo en la plaza local, porque no solo mueve el mercado inmobiliario, sino que también mueve el resto del mercado, desde el ladrillero, la barraca, etc., la mano de obra directa y la indirecta.

Específicamente dichos emprendimientos, ¿están dirigidos hacia el alquiler o la venta?

La mayoría de estos emprendimientos son para alquiler y venta, particularmente, lo cual genera un espiral económico; pero, nosotros como Intendencia, estamos apoyando estas iniciativas locales, apostando, reitero, a lo que es la creación de mano de obra local.

Los trámites para adquirir las autorizaciones correspondientes para la construcción de este tipo de obras, ¿son muy engorrosos?

Sí, sobre todo porque hay que respetar la normativa nacional y departamental, específicamente la Ley de Ordenamiento Territorial y las directrices departamentales. En las mismas, a raíz del nuevo plan que está en vigencia desde el 2017, haciendo hincapié en las construcciones de altura; se establece que, hay determinadas zonas en las que la altura no puede invadir cierto metraje, y ahí sí, para conseguirse los permisos de construcción la situación se vuelve un poco más compleja, por las mismas exigencias normativas. También, hay lo que se llama plusvalía, que son una contrapartida que se puede pedir en caso de que se pasen no muchos metros sobre la altura máxima; de todas formas, nosotros buscamos las maneras de facilitar dichos trámites para que el inversionista no se vea trancado en este tipo de inversiones, que son importantes para la ciudad.

¿En el momento, cuántas obras de este estilo hay aproximadamente en curso?

En estos momentos hay unas cuantas. Puntualmente podemos hablar de que hay alrededor de unos diez edificios entre los ya construidos, los que están en construcción, los que comenzarán en breve y los que han tramitado los permisos correspondientes, los que están en estudio, para su autorización, por lo que se está trabajando en conjunto los técnicos de los inversionistas y los de la Intendencia -de ordenamiento territorial, permisos y fiscalizaciones-, para concretar los detalles finales que se requieren.

A través de la proliferación de construcciones además de aumentar la solución habitacional de muchas personas, crece la oferta dirigida a estudiantes, eso, ¿fortalece a Salto como ciudad universitaria?

Por supuesto. Puntualmente se construyeron dos torres en las inmediaciones de la Universidad de la República, una por calle Rivera que está pronta, otra por Misiones, que está por terminarse, y empezó la construcción de una tercera por calle Rivera pasando Cerrito. También, se presentó un permiso que se enviará en breve a la Junta para su aprobación, que consiste en la construcción de un edificio importante frente a Plaza Artigas. Por lo tanto, podemos decir que sí; revitaliza la oferta de inmuebles, pero no sólo para estudiantes, lo cual no es poca cosa.

Esperan aprobación de la Junta Departamental para iniciar la construcción del Edificio Catedral frente a plaza Artigas

Hace un tiempo la empresa Cujó gestionó ante la Intendencia de Salto los permisos para iniciar la construcción de lo que será el edificio Catedral frente a Plaza Artigas, que se erigirá sobre calle Artigas junto a la UCMS (Unidad Cardiorrespiratoria Móvil Salto), en un terreno que hoy se encuentra abandonado pero que mantiene intacta una fachada de tipo colonial.

Se trata sin lugar a dudas de un lugar privilegiado para cualquier tipo de construcción y los inversores de este proyecto esperan con ansias que se culminen los trámites correspondientes para dar inicio a la obra que además cambiará la imagen de la cuadra.

De acuerdo al Plan de Ordenamiento de la ciudad, la Intendencia entendió que el proyecto del edificio Catedral debía ser enviado a la Junta Departamental para su autorización porque su proyección excede la normativa establecida.

El expediente continuó los trámites de rigor y ahora se está a la espera de la aprobación por los ediles salteños.

Según informó Igancio Cujó a EL PUEBLO, los técnicos que están a cargo del proyecto se reunieron con los integrantes de la Comisión que analiza el tema en la Junta “en una reunión muy amena y cordial” donde se explicó el alcance del proyecto.

El empresario explicó que en este tipo de casos donde se exceden los parámetros de la normativa vigente se pide una contrapartida y eso es algo que están analizando los emprendedores del proyecto.

CONTRAPARTIDA

Cujó, señaló que la empresa ya está pensando en la contrapartida que llevarán adelante para dar cumplimiento con las exigencias de las autoridades y así conseguir la autorización para la construcción.

Por el momento, se maneja la posibilidad de una mejora en las inmediaciones de donde se construirá el edificio o en una pasantía para estudiantes de UTU. Sobre esta última posibilidad y la concreción de pasantías para estudiantes de construcción de UTU, Cujó explicó que a veces a los alumnos se les complica poder realizarlas y si se concreta esta contrapartida, redundará en un gran beneficio para los estudiantes que se podrán vincular con lo que será en su futuro el ejercicio de su profesión.

En lo que respecta a las mejoras en la zona, Cujó prefirió no ahondar en detalles pero afirmó que podría ser una mejora en la zona universitaria donde actualmente se desarrollan las actividades de la Universidad de la República, una zona pujante de la ciudad; o en mejoras de otro tipo.

UNA INVERSIÓN DE MÁS DE CUATRO MILLONES DE DÓLARES

“Cuando uno hace un proyecto busca llegar a la mayor gama de clientes posible. Lo que tiene el edificio Catedral es que por su ubicación, frente a plaza Artigas, en pleno centro de la ciudad, es un poco más caro por la propia locación del terreno porque esta en un lugar privilegiado de la ciudad de Salto. Eso hace que lo que uno vaya a poner arriba también sea más caro”, comentó Cujó.

En este edificio se está pensando en una inversión de entre cuatro y cuatro millones y medio de dólares.

EDIFICIOS EN LA ZONA UNIVERSITARIA

Otras de las obras sobre las que hizo referencia Cujó tienen que ver con el Regional 1 y Regional 2, ambos edificios de apartamentos que se ubican en la zona de la Universidad de la República y que van cambiando y mejorando la zona con un destacado desarrollo.

Uno de ellos está ubicado en calle Rivera 1080 y otro en Misiones casi Rivera. El Regional 1 está compuesto por apartamentos de uno y dos dormitorios y el Regional 2 tiene apartamentos de un dormitorio solamente. En ambos casos son edificios de seis pisos. En esta zona Cujó señaló que lo que se vio fue una demanda pujante de apartamentos y en ese sentido se apuntaron por buscar un lugar para desarrollar sus emprendimientos edilicios.

COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN

En lo que respecta a los costos de la construcción en Uruguay, Cujó comentó que los mismos han aumentado notoriamente en los últimos años y por eso “hay que ser muy celosos en cuanto a los proyectos, que tienen que ser en el lugar indicado y con los metrajes indicados, para que después el inversor pueda acceder a esas unidades”, comentó.

Edificios como el Regional 1 y 2 próximos a la Universidad apuntaron a invertir y desarrollar una zona en crecimiento

Está casi pronto el edificio en calle Misiones casi Rivera, frente a la Universidad de la República, el denominado Regional 2, que consta de 19 unidades, todas de un dormitorio, con cochera.

Según explicó Gustavo Carballo, principal de la Inmobiliaria Larrañaga a EL PUEBLO, el edificio es el segundo en la zona luego de haber inaugurado el Regional 1.

El empresario explicó que la inmobiliaria con 40 años de trayectoria en el medio viene trabajando en los últimos años de la mano de la empresa constructora Cujó en lo que tiene que ver con construcciones edilicias de gran impacto en la zona.

Además, “de la mano de nuestros arquitectos, el estudio de Fernanda Cujó y Richard Filipov, buscamos desarrollar los mejores emprendimientos”, señaló el entrevistado.

EL INMUEBLE ES LA MEJOR INVERSIÓN

Según explico Carballo, hay un público compuesto por inversores que buscan este tipo de emprendimientos para colocar su dinero y el inmueble es ideal para invertir “porque no solo capitaliza sino que además da una buena renta”.

Con este panorama, la empresa busca invertir en la construcción de unidades pequeñas y con una buena ubicación, como en este caso fueron los Regionales (que están cerca de la Universidad) o en una zona céntrica como fue el caso del edificio San José (frente a plaza Treinta y Tres).

EL EDIFICIO CATEDRAL TENDRÁ OCHO PISOS

El edificio Catedral, es otro de los proyectos que trabajan en conjunto con la empresa Cujó y por el cual los empresarios están a la espera de la aprobación de la Junta Departamental para su construcción.

Se trata de un edificio de ocho pisos y tres unidades por piso, que serán de uno y dos dormitorios con parrillero y vista a la plaza. El último piso, será una barbacoa con vista a toda la ciudad, lo que permite imaginarse una vista única y privilegiada en pleno centro de la ciudad.

“Estamos muy ansiosos por que se apruebe ese proyecto y estamos trabajando en la contraprestación que nos piden desde la Junta y eso es algo que se está estudiando todavía”, comentó Carballo.

PROYECTOS EN EL EXTERIOR

La inmobiliaria Larrañaga, ha expandido sus proyectos e inversiones en la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio.

De esta manera, están a punto de inaugurar un edificio de siete pisos en Encarnación (Paraguay) con 42 unidades compuestas por monoambientes de un dormitorio y están por comenzar a construir el segundo edificio.

Carballo comentó también que en Asunción, la capital de Paraguay llevan inaugurados cuatro edificios, con lo cual la inversión en país se vuelve algo interesante para los empresarios.

SE VUELVE “PESADO” CONSTRUIR EN URUGUAY

“Paraguay hoy por hoy es un país con muchas oportunidades, con una carga impositiva menor a la de Uruguay. Se construye bastante más barato que acá y por eso es evidente que tuvimos que salir a buscar otros mercados porque acá se vuelve bastante pesado construir”, dijo Carballo.

“Los números acá se han ajustado mucho y como inversor uno busca los mejores mercados y oportunidades. Si el negocio está en Paraguay, Brasil o donde sea, el inversor se mueve muy rápido”, agregó.

EL GUARANÍ TERMAL FUE UN ÉXITO

Entre los últimos edificios más destacados de la inmobiliaria, Carballo recordó lo que fue la inauguración del Guaraní Termal.

“Es un edificio de 45 apartamentos con distintos propietarios, que lo disfrutan con su familia pero a su vez nosotros tenemos la administración para alquilarlo si no lo está usando y se vuelve algo rentable y novedoso.

Es un proyecto con el que estamos muy contentos”, afirmó.

INVERTIR EN UN BUEN PROYECTO

Uno de los principales de inmobiliaria Larrañaga, que tiene 40 años en el medio, afirmó que lo que se vende en este tipo de proyectos es confianza para el inversor con un producto final que apunta al éxito. Asimismo, señaló que en la medida que la ciudad va creciendo, poder ser parte de ese crecimiento y contribuir para que así sea, es un orgullo para ellos como empresa.

“Salto está topeado de proyectos y apartamentos pero no hay consumo”

Arquitectos Federico Chapuís y Gonzalo De Souza, encargados de las obras de los edificios Ibérico y Galo

Los arquitectos Federico Chapuís y Gonzalo De Souza en la actualidad tienen a cargo dos proyectos edilicios; uno responde al Edificio Ibérico – que está ubicado en Rivera 1480 a media cuadra de la Universidad. Se trata de un edificio de planta baja más siete pisos que tiene una cantidad de 23 apartamentos. “Este proyecto lo hicimos con inversionistas locales quienes nos acompañan en este tipo de emprendimientos. Cada inversionista queda con un piso, se creó un fideicomiso y se está construyendo” – explicó el Arquitecto Gonzalo De Souza.

La obra está ya en etapa de culminación; se están colocando los pisos, haciendo baños y cocinas y se estima que en unos cuatro meses más la edificación quedará terminada.

La obra comenzó en septiembre del año pasado. Al finalizar la obra el fideicomiso adjudica las unidades a cada propietario que ya está sorteado.

El profesional confirmó que la obra del edificio Ibérico va a muy buen ritmo.

Otra construcción se está empezando por Viera 248 entre 19 de Abril y Agraciada el edificio Galo que también es planta baja más siete pisos con un total de 21 apartamentos. En planta baja también va un estudio jurídico.

Esta obra está en la etapa de cimentación; se creó el fideicomiso y la mayoría de los inversionistas y al finalizar la obra se le adjudicará el piso a cada propietario.

-¿Qué tiempo estima usted que va a demandar esta obra?

-“También al igual que la otra demandará un año para su construcción”.

“LA VENTA ESTÁ BASTANTE TRANCADA”

-¿Qué situación están atravesando los proyectos edilicios en la actualidad?

-“Nosotros hemos tenido suerte al poder trabajar con los inversionistas; advertimos que está trancada la venta para el consumidor final. Se invierte en tres o cuatro apartamentos pero luego es difícil vender.

-¿Y las reformas?

-“Estamos trabajando en algunas reformas pero también es un rubro que está muy estático en estos momentos. Lo cierto es que hay un bajón general.

-¿Qué lectura hace usted de los impuestos que hay que hacer frente para construir?

-”Evidentemente que el metro cuadrado de construcción en nuestro país es muy caro y el factor más grande que hoy impide construir es el aporte al BPS, que es lo que la gente se queja.

Creo que el costo de mano de obra está acorde; si bien los materiales son un poco caros, tampoco salen de lo estimado.

-¿Cómo vislumbra la etapa que se viene en materia de proyectos y construcciones?

-“Si la realidad no cambia para favorecer al consumidor final, difícilmente se pueda avanzar. Salto está topeado de apartamentos y proyectos y no hay consumo a corto plazo.-

-¿Están involucrados en obras que en estos momentos están en suspenso?

-“Tenemos con la Intendencia otro proyecto de edificio en calle Rivera, cercano al edificio Ibérico, un edificio con planta baja y siete pisos.

La altura máxima de construcción allí era de 21 metros. A los meses cambió la reglamentación en todo Salto, el Plan Director de Salto y esa zona la altura máxima es de 15. 20. Hemos solicitado autorización para poder hacer la construcción de 21 para hacerla viable… es lo que estamos negociando a nivel municipal”.

“Este no es un emprendimiento para gente pudiente; este es un emprendimiento para gente de trabajo”

Luis Silva – Proyecto Volcán

Luis Silva, es junto a su familia, el promotor del Proyecto Volcán; emprendimiento que revitalizará la zona sureste de la ciudad. En su diálogo con EL PUEBLO, resaltó la importancia de que se haya podido concretar, con capitales salteños, con el involucramiento de diferentes actores sociales.

¿Qué lo impulsó a llevar adelante un emprendimiento de la magnitud de Volcán?

Elegimos el lugar porque eran 26 hectáreas en donde pensamos –y tenemos la seguridad-, que Salto se va a desarrollar, como lo hará hacia el este. Verdaderamente fue un éxito, por lo menos así lo considero hoy. Lamentablemente no es algo que esté visto por los políticos, por la gente verdaderamente responsable en promocionar esto y en aceptarlo; pero, sí, hoy es una realidad.

En esa zona se vendieron cerca de 250 terrenos, que tuvimos la gran suerte de, al no poder hacer un emprendimiento deportivo, turístico y termal, de contactarnos con las cooperativas. Por eso, hacemos hincapié en resaltar que, este no es un emprendimiento para gente pudiente; este es un emprendimiento para gente de trabajo, gente que precisa tener su casa, porque desea agrandar la familia.

En el emprendimiento están trabajando muchos profesionales locales (escribanos, arquitectos, asistentes sociales), o sea, es un emprendimiento para Salto. Y, diría más, pienso, sin temor a equivocarme, que deben de hacer 40 años que en Salto no se lleva adelante un desarrollo de este tipo, con una inversión así. Porque, a acá no vinieron inversionistas de otras partes, no; en esto, fueron todos capitales de Salto. Con mi familia hicimos un gran esfuerzo para llevarlo a cabo; comenzamos vendiendo un perímetro que no nos posibilitó utilizar ese dinero para empezar a trabajar dentro del predio, el cual cuenta con 3.000 metros de saneamiento; 3.000 metros de agua potable; 2.000 metros de caminería; la relumínica, por lo que se pagó a las intendencias de turno lo correspondiente al alumbrado público.

De todas formas, podemos decir que, en Salto, en este momento, hay un estancamiento generalizado en lo que tiene que ver con la construcción.

¿A cuántas familias beneficiará el Proyecto Volcán?

Hace poco hubo un sorteo en el cual tuvimos la suerte de que salgan sorteadas 14 cooperativas, lo cual no es poca cosa; de las que 6, se vieron beneficiadas, que a un promedio de 20 casa por cooperativa, estamos hablando de 120 casa. En total, en su momento, en dicha zona habrá unas 1.000 casas, que a un promedio de 50 metros cuadrados por cada una, llegamos a los 50.000 metros cuadrados de construcción, que a 1.000 dólares el metro, son 50 millones de dólares invertidos en 26 hectáreas, acá en Salto.

¿Cuántas cooperativas son las involucradas?

Son 30 cooperativas, de las cuales 20, son 600 casas sólo de cooperativas. Hay 300 terrenos, en los cuales ya están haciendo más de 40 casas. O sea, el emprendimiento, constituye un desarrollo de mano de obra, impresionante. No hablamos sólo de las cooperativas que van a trabajar, de las personas que tienen que contratar, sino también, los terceros que se verán beneficiados en esto.

Pero, no solamente habrá viviendas, también se contará con un supermercado, auto servicio, locales de cobranza y un montón de ideas que les facilitará la vida a los habitantes del lugar.

Por lo tanto, ¿podemos hablar de la participación de varios actores sociales?

Creo que Salto, está involucrado en esto. Hay 40 empresas del medio auspiciando el Proyecto Volcán; por lo tanto, están involucradas ellas; las personas que necesitan su vivienda y nosotros.

El Gobierno Departamental, ¿ha colaborado con el emprendimiento?

Debo reconocer que el Intendente de Salto, Dr. Andrés Lima, nos ha dado una mano.

Esperamos que se dé el apoyo que realmente merece este tipo de iniciativa; esperamos que los políticos, dejen de disertar y comiencen a actuar, en lo que tiene que ver con agilizar la burocracia, otorgándole a las cooperativas que salieron sorteadas, el dinero necesario para empezar a construir.

Esmeralda Daymán tendrá 37 viviendas para la venta

El emprendimiento Esmeralda del Daymán es un complejo de viviendas dúplex para la venta ubicado en el principal acceso de nuestra ciudad entre las avenidas Wilson Ferreira Aldunate y Gobernador de Viana. Se trata de un total de 37 viviendas de las cuales, actualmente, 5 de ellas están terminadas.

Las viviendas son de 2 y 3 dormitorios con 1 y 2 baños respectivamente, desarrolladas en predios de 105 m2 cada una aproximadamente. Todas ellas cuentan con jardín al frente, entrada principal y lateral, cochera, patio generoso y espacios verdes para el disfrute de las familias.

El complejo será atravesado por una calle interna privada la cual brindará un adicional de seguridad a quienes habiten en el mismo. También tiene los servicios básicos –UTE y OSE-disponibles con el adicional de alarma, cámaras de vigilancia y servicio de respuesta móvil.

La construcción edilicia está realizada con materiales de inmejorable calidad, todo en obra tradicional como ticholo de importación propia, revestimientos en porcelanato, carpintería en aluminio gala y terminaciones de primera calidad.

“Es un proyecto que cuenta con exoneraciones tributarias y otras bondades de índole fiscal, lo cual nos ha permitido invertir en la mejora de la propuesta en cuanto a la calidad de la construcción y la posibilidad de reserva pozo, lo cual haría un diferencial el precio”, indicó a EL PUEBLO Álvaro Severo, de inmobiliaria Bentisol, responsable de la obra.

Agregó que “al ser un proyecto con exoneraciones tributarias no solo nos enfocamos en compradores que adquieren la vivienda para hogar propio sino también en inversionistas. Es decir, quien compra puede comprar para vivienda propia, arrendamiento o posterior venta. En el caso de compra para vivienda propia no paga ITP y en el caso de inversión no pagara IRPF ni IP por 10 años”.

PROYECTOS

“En cuanto a los proyectos que tenemos en la inmobiliaria, tenemos pensado seguir en el rubro de la construcción, edificando casas y/o apartamentos tanto para la venta como para alquiler.

Actualmente apostamos a un equipo de trabajo conformado de jóvenes entusiastas que le aportan positividad y energía a la empresa. Nuestro objetivo es ampliar nuestra cartera de clientes lo cual paulatinamente estamos logrando”.