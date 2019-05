Como lo manifestamos el pasado domingo, el mes de mayo es considerado mes de la madre, por ese motivo hoy hacemos una segunda y última entrega de testimonios de distintos entrevistados que se animan a contestar una batería de preguntas que de cierta manera pretenden ser un pequeño homenaje de hijos e hijas a sus madres en esta sección dominical.

“Mi madre no es de establecer límites sino que es de conversar y tratar de persuadir o llegar a un entendimiento

Pablo Bonet Cabrera es actualmente candidato a diputado por la Lista 180 del Movimiento Por la Patria del Partido Nacional, que postula al senador Jorge Larrañaga como precandidato presidencial.

– ¿Cuántos hermanos son?

– Soy hijo único, pero con ganas de haber tenido hermanos y hermanas.

– En la niñez, si hubiese tenido hermanos, ¿quién piensa que hubiese sido el preferido?

– Por razones más que obvias, siempre me consideré el preferido.

– ¿Qué habilidad o aptitud de su madre le gustaría tener?

– El orden y la prolijidad para su casa.

– ¿Qué característica sí heredó de su madre?

– La administración de los recursos económicos de la familia.

– ¿Recuerda que límite establecido por su madre le costó más aceptar?

– Realmente no es una persona de establecer límites sino que es de conversar y tratar de persuadir o llegar a un entendimiento, pero si no lo logra, no impone.

– ¿Recuerda alguna frase utilizada frecuentemente por ella?

– Más que una frase, ya casi una súplica, que la utilizó mucho conmigo y ahora también con sus nietos…. ”Negrito, por favor acordate de lo que te pedí que me hicieras”

– ¿Qué comida la caracteriza?

– No es cocinera.

– ¿A qué edad usted dejó la casa materna?

– Para ser sinceros, fui muy pero muy precoz. Y además me fui varias veces. Aunque involuntariamente, me tuve que ir a los tres años. Mi padre ya había fallecido cuando yo tenía 14 meses y cuando tenía tres años a mi madre la llevaron presa por política. Ahí fue la primera vez que me tuve que ir de mi casa y me fui a vivir con mis abuelos. Luego a los 19 años me fui a estudiar a Montevideo, a los 24 me fui a estudiar a Santiago de Chile y a los 28 me casé. Digamos que la última fue la definitiva.

– ¿Qué fue lo que más extrañó de ella?

– La primera vez no recuerdo pero seguro que mucho, aunque las visitas eran frecuentes durante los seis años que estuvo presa. Las veces restantes fue voluntario y muy deseado, y no extrañé. Siempre estuve en contacto y la tengo diariamente hoy.

– Cuéntenos algún episodio que enojó a su madre y otro que la hizo feliz.

– El que más enojo y con mucha razón fue cuando no seguí la carrera universitaria faltándome tres exámenes y la tesis para recibirme de Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Una decisión que hasta hoy me arrepiento. Lo que más la ha hecho feliz fue el nacimiento de mis dos hijos, sus nietos.

“Mi mamá es una gran artista, es autodidacta, y todo lo que se propone hacer, lo hace bien”

Andreína Rossi es actualmente precandidata a diputada por la Lista 30 de Vamos Salto del Partido Colorado, que postula al senador José Amorín como precandidato presidencial. Fue Jefa de Prensa y Directora de la Juventud en el gobierno departamental 2010-2015.

– ¿Cuántos hermanos son?

– Somos cuatro, Letizia (38), Antonella (34), Fabrizio y yo, que somos mellizos (31).

– En la niñez, ¿pensaba que alguno de ellos era el preferido?

– Ja, ja no! Los celos nunca fueron un tema entre mis hermanos, nunca nos hicieron sentir predilección por ninguno. Aunque el varón es su mimoso.

– ¿Qué habilidad o aptitud de su madre le gustaría tener?

– Mi mamá es una gran artista, es autodidacta, y todo lo que se propone hacer, lo hace bien, tiene una gran habilidad para las manualidades, cosa que admiro profundamente y que yo no heredé ni un poquito.

– ¿Qué característica sí heredó de su madre?

– La capacidad de reponerse y salir adelante ante situaciones difíciles. El humor ayuda muchísimo para quitarle el dramatismo a situaciones dolorosas. Y en mi casa lo que primó siempre es el humor. Nos tomamos todo con humor.

– ¿Recuerda qué límite establecido por su madre le costó más aceptar?

– Al ser los más chicos, nuestras hermanas nos allanaron el camino (risas), y eso hizo que tuviéramos más libertades, y no puedo hablar de límites porque siempre hicimos lo que creíamos era lo correcto.

– ¿Recuerda alguna frase utilizada frecuentemente por ella?

– Cuando tengan hijos, se van a acordar de mí y van a decir “mamá tenía razón”.

– ¿Qué comida la caracteriza?

– Ahora que ya no vivimos con ella, está un poco “vaga” en ese tema. Pero es una excelente cocinera y cada uno de nosotros tenemos “la favorita” dentro de su menú y siempre que le pedimos nos mal enseña. No conozco a nadie que haga un Vittel Toné como lo hace ella.

– ¿A qué edad dejó usted su casa?

– A los 20 años.

– ¿Qué fue lo que más extrañó de ella?

– La cama siempre tendida y la comida recién hecha. Si bien hace ya varios años que me fui, nunca me fui del todo. Mi casa siempre está llena de gente. A mamá le encantan las visitas y a mí me encanta visitarlos. Además vivo cerca así que todos los días paso a darles un beso.

– Cuéntenos algún episodio que enojó a su mamá y otro que la hizo feliz.

– No tengo recuerdos de verla realmente enojada, hace 13 años le traje una perrita enferma que encontré en la calle con la promesa que solo la iba a curar y después llevarla a una veterinaria, ¡casi me mata! Pero al día de hoy Nacha vive con ellos y forma parte de la familia.

A ella le hace feliz nuestra felicidad, sobre todo cuando mis hermanas vienen de Montevideo y estamos los cuatro juntos, creo que ese es su momento de más felicidad.

Dra Leticia Girard – Médica – Madre y Modelo

“Mi madre es sin dudas mi modelo a seguir”

La Dra. Leticia Girard proviene de una familia de médicos, puesto que su padre Miguel es reconocido Especialista Ginecólogo y su hermano Adrián también es un profesional de la Medicina. Leticia reconoce que su madre Nilza Leal siempre estuvo muy pendiente del cuidado y crianza de sus hijos y les inculcó la disciplina y los límites. De ella heredó el repudio a las injusticias de cualquier índole.

-¿Cómo influyó su madre en su formación como

persona?

-”Nunca me dejo salir y cuando me dejaba iba con papá al lugar donde estaba siempre a controlar que todo estuviera bien…

– Una frase materna que la recuerde a menudo…

“Algún día me lo vas a agradecer”

Leticia destaca la cazuela de pollo como el plato más rico preparado por su mamá.

Dejó la casa paterna a los 17 años para emprender la carrera de Medicina y los primeros tiempos no fueron fáciles ya que extrañaba las reuniones familiares. “Durante meses no quise sentarme a comer porque estaba sola y extrañaba compartir a la mesa con ellos (sus padres)…comía algo en la Facultad pero siempre cosas rápidas parada y charlando con amigas..

.-¿Qué episodio recuerda en donde hizo enojar a su

madre?

-”Una vez recuerdo que yo tenía un noviecito que ellos no querían que tuviera y me escape a Termas con él y se enteraron. Me fueron a buscar… los dos estaban enojados… qu e mamá se enojara me resultaba común pero sí me resultó muy extraño ver a mi padre molesto por la situación.

Momentos en que mi madre fue muy feliz puedo recordar miles… sin dudas el momento de mayor felicidad fue cuando se convirtió en abuela…. Fue uno de los días más felices de la vida de toda la familia.

¿Cómo vive el hecho de que su familia sea tan unida?

-” Sé que no es común pero es parte de mi vida…estoy agradecida de la familia que me tocó y aunque para mucha gente somos raros o un clan como a veces nos llaman… nosotros estamos acostumbrados y somos muy felices así…me encantaría poder inculcarle a mis hijas el valor de estar unidos porque siempre hay en quien apoyarse y siempre los problemas y las satisfacciones los dividimos en cuatro o las multiplicamos.. .ahora el clan se agrandó por supuesto y estamos conectados todos y eso es sin dudas una bendición…. A veces nos sentimos algo invadidos pero en general es lindo funcionar en bloque”. Mi madre es sin duda mi modelo a seguir en muchos aspectos…la admiro profundamente… Somos casi opuestas en carácter y en muchos aspectos de nuestra vida pero creo que hizo un buen trabajo desde su postura hiper estricta… Yo soy distinta para criar a mis hijas…soy más permisiva y hablo mucho más con las nenas pero puedo asegurar que cuando las cosas se complican la llamo a mi mamá para que me de una manito(risas)… las nenas le tienen más miedo a ella que a mí”.

Fabián Bochia – Secretario General de la Intendencia de Salto

“Extraño su llamada, su consejo, sus regalos, sus advertencias”

Fabián Bochia, Secretario General de la Intendencia de Salto, se refirió al “ejemplo de honestidad y trabajo excepcional” que le dejó su madre, quien falleció el pasado mes de septiembre, y su deseo de “ser así toda la vida; no fallar; no fallarle”.

¿Cuántos hermanos son?

Del matrimonio de mis padres soy el único hijo.

¿En la niñez pensaba que alguno de ellos era el preferido?

Mi madre murió el 5 de setiembre pasado. Y me dejó un ejemplo de h onestidad y trabajo excepcional. Quisiera ser así toda la vida. No fallar. No fallarle.

¿Qué habilidad o aptitud de su madre le gustaría tener?

Heredé el amor propio.

¿Qué característica sí heredó de su madre?

El priorizar el estudio. Ella trabajó siempre y me hizo ver el valor del título. Por suerte me vio recibido.

¿Recuerda qué límite establecido por su madre le costó más aceptar?.

“Que Santa Bárbara te proteja.”

¿Y una frase utilizada frecuentemente por ella?

Hacía pastas caseras, con carne mechada y doraba la papa.

¿Qué comida la caracteriza?

Ella me tuvo en Montevideo y a los seis meses de nacido me trajo a Salto con mis abuelos y tías. Estuve ahí hasta que me casé a los 24 años. Pero siempre estuvo a mi lado.

¿A qué edad Ud. dejó la casa paterna o materna?

Extraño su llamada, su consejo, sus regalos, sus advertencias.

Demasiado.

Cuéntenos algún episodio que enojó a su mamá y otro que la hizo feliz.

Se enojó cuando demoraba en terminar la carrera. Se alegró cuando concursé y entré a trabajar al plan Caif, a UTU, al Campus Regional de UTU y con el tema de la Intendencia y la Secretaría general. Y hablar al nacer Fabiana, mi hija. Luego murió cinco días antes de nacer Francisco.

María Noel Rodríguez – Directora de Turismo de la Intendencia Departamental

“Nos hacen felices las pequeñas cosas… las reuniones familiares”

La Directora de Turismo María Noel Rodríguez sostiene que de su madre Cecilia Zabala heredó el disfrute de las cosas sencillas, tales como una reunión familiar y su actitud de madre… la contención y el acompañamiento. Admira de su progenitora la voluntad y el ahínco que le pone a cada tarea, su simpatía y su calidad afectiva. En cuanto a los límites – María Noel no recuerda que una determinación de su madre la haya afectado, puesto que en ese tiempo se acataban naturalmente los mandatos paternos y maternos sin reclamos ni cuestionamientos. Con su hermana se lleva ocho años de diferencia, lo que las llevó a experimentar diferentes vivencias dadas por la edad.

¿Cuántos hermanos son?

“Somos dos hermanas, Carla y yo”

¿En la niñez pensaba que alguno de ellos era el preferido?

“No… tenemos una diferencia de ocho años de edad, por lo qué, generalmente, teníamos distintas actividades y responsabilidades cuando eramos niñas”.

¿Qué habilidad o aptitud de su madre le gustaría tener ?

“Mi madre es super simpática con todos, tiene muy buena memoria, muy buena voluntad para hacer cosas, creo que eso es una característica que me gustaría tener principalmente pensando que esas cualidades, las ha mantenido a lo largo del tiempo y sin importar las condiciones del momento”.

¿Qué característica sí heredó de su madre?

“Su actitud de madre, su acompañamiento…”

¿Recuerda qué limite establecido por su madre le costó más aceptar?

-”No, había límites pero era otra época donde no nos cuestionábamos las decisiones de nuestros padres, entonces, no costaba aceptar”

¿Recuerda alguna frase

utilizada frecuentemente por ella?

-”Muchas, tales como “Vamos a ver dijo Elvira, cual es el buey que no tira»,

¿Qué comida la caracteriza?

-”Hace todo rico, milanesas, puré, salsas, croquetas de arroz, dulce de zapallo, torta de manzana, la torta para el mate”

¿A qué edad dejó la casa paterna?

-”A los 17”.

¿Qué fue lo que más extrañó de su mamá?

-”Al principio se extraña todo”

-¿Recuerda algún episodio en que la haya visto a su madre muy enojada o un suceso que la haya hecho inmensamente feliz?

– “Ciertamente nunca la he visto demasiado enojada, siempre me cuentan que cuando tenia unos cinco años me viste completamente de policía con la indumentaria de mi padre, parece que eso los enojo mucho

Y los momentos felices están asociados a logros personales, a sus nietos. Somos bastante sencillos y lo hemos heredado de mi madre, nos hacen felices las pequeñas cosas, los encuentros familiares.

Atilio Minervine – Presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto

“Heredé de mi madre, la responsabilidad y la capacidad de adaptación a las

EL PUEBLO dialogó con el Presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto, Atilio Minervine, quien se refirió a la “siempre equitativa” forma en que su madre lo trató tanto a él como a sus hermanos, resaltando la atención y dedicación que les profesó de forma incondicional.

¿Cuántos hermanos son?

Somo tres

¿En la niñez pensaba que alguno de ellos era el preferido?

No; mi mamá siempre es muy equitativa en lo que nos brinda y da.

¿Qué habilidad o aptitud de su madre le gustaría tener?

La paciencia y motricidad para las actividades manuales.

¿Qué característica sí heredó de su madre?

La responsabilidad y la capacidad de adaptación a las circunstancias que la vida me fue enfrentando y las ganas de salir adelante y superarme siempre.

¿Recuerda qué límite establecido por su madre le costó más aceptar?.

Muchos: además ella reforzaba los llamados de atención de las maestras…y eso… me costaba carísimo!!!

¿Y una frase utilizada frecuentemente por ella?

Portate bien, estudia!!!!

¿Qué comida la caracteriza?

Albóndigas (nunca más comí unas tan ricas)

¿A qué edad Ud. dejó la casa paterna o materna?

25 años (me casé a los 32)

¿Qué fue lo que más extrañó de ella?

Todo!!! Su atención y dedicación ; .de mañana a las 6 mientras me bañaba , ella me aprontaba el desayuno y el mate y si volvía a la 1 de la mañana , también me hacía la cena ; se ocupó, me ayudó y cuido en todo …hasta en mí trabajo.

Cuéntenos algún episodio que enojó a su mamá y otro que la hizo feliz.

Un día… jugando con fósforos, sin querer prendí fuego en una esquina el colchón donde estaba durmiendo mi hermanita de dos años , ella sintió olor a humo y vino rapidísimo…. no le gustó…. Es difícil verla sonreír….no es muy expresiva…pero sé que le di y le doy muchos motivos para que se sienta feliz y orgullosa como mamá. Hoy cuando me dice “te quiero mucho” la siento feliz. Sin dudas herede más cosas de ella que no me doy cuenta!!!



Dicen que heredó de su madre el poder “conversar con todo el mundo, aunque no haya mucho tema”

Juan Pablo Cesio es actualmente Director del Departamento de Salud e Higiene de la intendencia de Salto. Fue Director del Hospital Regional Salto 2005-2015. Es dirigente del Frente Amplio. Ex presidente del Partido Demócrata Cristiano. Fue periodista de EL PUEBLO.

– ¿Cuántos hermanos son?

– Somos tres, yo el del medio y el único hombre.

– En la niñez, ¿pensaba que alguno de ellos era el preferido?

– No, pero ellas (mis hermanas) aún hoy dicen que soy yo el preferid o.

– ¿Qué habilidad o aptitud de su madre le gustaría tener?

– El conversar con todo el mundo, aunque no haya mucho tema.

– ¿Qué característica sí heredó de su madre?

– Dicen que esa misma.

– ¿Recuerda qué límite establecido por su madre le costó más aceptar?

– El andar en moto cuando adolescente.

– ¿Recuerda alguna frase utilizada frecuentemente por ella?

– “Se terminó la discusión, llegó el sargento Cabral”, sobre todo cuando se daban las tradicionales peleas de hermanos. “Si no te gusta, andá a la fonda de la esquina”, cuando no gustaba la comida.

– ¿Qué comida la caracteriza?

– Varias, las milanesas con salsa de los sábados. El tocino del cielo y el budín de coco. La lasaña y las croquetas de arroz y las de carne que quedaba del puchero o la sopa. El pollo a la Carmelita, que es una receta que viene de generaciones anteriores. Hace poco tiempo el viejo hizo una “edición” de varias recetas clásicas de mamá para que no se perdieran y porque los nietos mayores reclamaban tenerlas.

– ¿A qué edad dejó usted su casa?

– A los dieciocho años, cuando me fui a estudiar a Montevideo.

– ¿Qué fue lo que más extrañó de ella?

– Obviamente que el cariño y el estar siempre, pero diría que la estufa a leña y las charlas interminables a su alrededor de noche; los mates de mañana leyendo los diarios locales y el olor a sopa con apio al volver de la escuela o el liceo a pesar de no tomar sopa.