El mes de mayo es considerado el de las madres más allá que puntualmente el domingo pasado fue la celebración, se toma todo el mes para homenajearlas.

En este informe entrevistamos a hijos que cuentan su relación con sus madres, lo que han heredado de ellas y de que manera han marcada su vida.

En la lectura de las respuestas dadas por los entrevistados percibimos anécdotas jocosas como también algunas cargadas de mucha emotividad, mostrando una faceta desconocida de sus vidas.

En preguntas sencillas podremos ir descubriendo el vinculo que existe entre los protagonistas y sus madres, reconociendo cada uno de ellos cuanto han aprendido de las mismas.

Marcelo Cattani: “Fui criado en un hogar de amor donde se respiraba cultura”

Marcelo Cattani reconoce que en su familia su mamá Gladys siempre fue el eje, en un núcleo de seis hermanos. “Hizo todos sus esfuerzos para que todos saliéramos adelante con alegría y con una sonrisa. Con mi padre trabajador de la construcción no era fácil mantener una familia tan numerosa. Gracias a ella la gran mayoría logró un nivel universitario. “Lo más maravilloso es que se respiraba cultura en esa cocina familiar. Mamá nos leía a grandes autores tales como García Marquez… nos inculcó el amor profundo hacia la lectura y la cultura por el cine… ello nos marcó para toda la vida” – remarcó Marcelo. Si bien su mamá Gladys nunca hizo diferencias entre loshermanos, se estableció una especial relación con Jorge Luis, que fue el hijo que quedó soltero y se mantuvo en el hogar. “El afecto es hacia todos por igual pero a nivel de hermanos sabemos que entre ellos existe una relación muy simbiótica” – expresa. Marcelo siente que heredó de su madre la capacidad de hacer varias cosas a la vez y el gusto por la cocina.

“Cuando hago mil tareas al mismo tiempo le comento a mis hijos que cada vez me parezco más a mi madre (risas)”. Admira de su madre su espíritu batallador, su sentimiento solidario… una mujer que nunca se quejó ni pasó facturas. El plato preferido de su madre es difícil definirlo porque tanto las pizzas como los tallarines caseros o milanesas no tenían rival. Gladys tuvo siempre la gran habilidad de con poca cosa hacer verdaderos manjares.

“Si le quedaba un pan del día anterior y hacía torrejas o con entrañas hacía unas deliciosas milanesas”.

¿Una frase? Gladys ante diferentes sucesos juveniles que vivió Marcelo como una vez cuando lo llevaron preso por pegar carteles en la época de la Dictadura – solía decirle que es necesario pelear “Por el mundo de las rosas, pero sin dejar de luchar por el pan de cada día”… una frase sin dudas que le quedó marcada a fuego. Marcelo tuvo la particularidad de tener también la protección de su abuela y tías, lo que llevó a que tuviera “cuatro madres”, lo que le hizo sentirse sumamente afortunado. Lo que más extraña de su niñez es el afecto, el amor que recibió… las charlas en la cocina… el café en la cama… todo se transforma en nostalgia al contrastarse con un mundo dominado por la tecnología, por el celular que en vez de reunirnos, nos aisla. “Nada se compara con la relación cara a cara, donde podemos compartir anécdotas, vivencias …. En mi casa no había televisión y ello nos llevó a la lectura, a tener inquietudes hacia lo cultural… me gusta mucho cocinar porque fue ese ámbito que nos llevó a compartir momentos muy valiosos” – concluyó Cattani.

“Mi madre siempre decía que en la vida había que conducirse de acuerdo a nuestros principios, y que si alguien nos hacía daño, era problema del que lo hacía”

Rodrigo Goñi Romero es el principal dirigente de la Lista 92 de Alianza Nacional del Partido Nacional, que postula al senador Jorge Larrañaga como precandidato presidencial. Fue electo Representante por Salto en dos períodos.

– ¿Cuántos hermanos son?

– Somos seis hermanos.

– ¿En la niñez pensaba que alguno de ellos era el preferido?

– No, creo que nuestros padres se ocupaban de dejar bien claro que la ley y el cariño eran parejos.

– ¿Qué habilidad o aptitud de su madre le gustaría tener?

– Me hubiera gustado tener el don de no levantar la voz jamás, aunque claro, con mi vozarrón es bastante más difícil.

– ¿Qué característica sí heredó de su madre?

– Mamá siempre decía en tono jocoso, que ella había sido mera incubadora de los seis hijos, porque entendía que prevalecían los genes de nuestro padre, aunque creo tener bastante del don que ella tenía de empatizar con la gente.

– ¿Recuerda qué

límite establecido por su madre le costó más

aceptar?

– Me costó muchísimo aceptar de niño que la hora marcada para llegar a casa debía respetarse siempre, y creo que yo no la respetaba nunca.

– ¿Recuerda alguna frase utilizada frecuentemente por ella?

– Siempre decía que en la vida había que conducirse de acuerdo a nuestros principios, y que si alguien nos hacía daño, era problema del que lo hacía, que no debía caerse en la reacción por la mala obra del otro.

– ¿A qué edad usted dejó la casa paterna o materna?

– Me casé a los 32 años y hasta esa fecha viví en la casa paterna.

– ¿Qué fue lo que más extrañó de ella?

– La sensación de saber que ella estaría ahí siempre.

– Cuéntenos algún

episodio que enojó

a su mamá.

– Cuando siendo adolescente se me ocurrió darle una contestación soez, aún recuerdo la cachetada.

– Cuéntenos algún episodio que la hizo feliz.

– Menciono el último, cuando a sus 88 años fuimos a Buenos Aires, adonde hacía más de 65 años que no iba.

Leticia Baldassini Silva – Instituto Mundo Nuevo

“La sola presencia de mi madre es una caricia al alma”

Leticia Baldassini Silva – funcionaria del Instituto Mundo Nuevo pertenece a una familia de tres hermanos, tres mujeres y tres varones y reconoce que sus padres dieron lo mejor de sí mismos para cada uno de ellos.

”Seguramente siendo niña alguna vez lo pensé pero visto ahora de grande sé que mis padres jamás hicieron diferencia con ninguno de sus hijos, al contrario, siempre dieron lo mejor de ellos a cada uno de nosotros por igual” – afirma.

Mi madre, se llama Alba Silva Cartoccio, es Maestra y aunque hace muchos años que no ejerce como tal, su vocación es tan grande que trasciende un aula y eso es algo maravilloso en ella. Por ello es una persona muy querida, porque es un ser muy especial, es una madre para todo aquel que la necesite y eso es algo que destaco de ella” – sostiene.

-¿Cómo es su mamá ?

-”Mi madre es una persona cálida, cariñosa, comprensiva, amorosa, llena de ternura, de amor, de sabiduría y de todo aquello que hace grande a una persona.

Como madre es la mejor, siempre está ahí para cada uno de sus hijos, en las buenas y en las malas, con palabras o en el más profundo silencio, ella está ahí, siempre. Su sola presencia es una caricia para el alma.

Además trabajamos juntas y eso hace que me enriquezca con todo lo que ella es como madre y como persona”,.

¿Qué rasgos heredó de ella?

-”El amor por nuestros hijos y el valor de la familia.

Mamá y papá siempre nos llenaron de amor, de besos y abrazos.

¿Dificultades y carencias? Un montón pero nos sobraba todo aquello que sólo una madre y un padre como ellos son capaces de dar y eso lo heredé profundamente y por ello puedo decir que no hay ni un solo día en la vida de mis hijos (Joaquín y Agustina) en que nos los haya besado, abrazado y dicho cuánto los amo y eso, sin lugar a dudas, más que heredarlo de mi madre, lo sentí y lo viví con ellos”.

¿Recuerda alguna frase utilizada frecuentemente por ella?

-”¡Muchas! Cada palabra o cada frase dicha por ella siempre ha sido la indicada para ese momento”.

-¿Cuál es la comida en la que se destaca?

-”En todas… tiene la capacidad de hacer maravillas ya sea con dos verduras o con todo un súper a su disposición. Pero además es la comida de

“mamá” y eso tiene un toque único y especial.

¿A qué edad Usted dejó la casa paterna o materna?

-”A los 25 años”.

¿Qué fue lo que más extrañó de ella?

-”Su presencia constante… aunque el trabajar juntas me ha permitido tenerla siempre a mi lado”.

-Cuéntenos algún episodio que enojó a su mamá y otro que la hizo feliz.

-”Lo que puedo decir es que mamá es feliz con ver a sus seis hijos felices.

Todo lo demás es secundario para ella, nuestra felicidad es su felicidad y eso le llena el alma.

Eternamente agradecida a Dios y a la Vida por darme a mi mamá.

La amo con todo mi corazón”.

Germán Coutinho Rodríguez

“Cuando no hacía algo, mi madre siempre me decía, ‘bien, no lo hagas, cada uno es el arquitecto de su propio destino’”

Germán Coutinho Rodríguez es senador de la República por el Partido Colorado, electo en 2010 Representante por Salto optó por el cargo de intendente, cargo al que vuelve a postularse para mayo de 2020.

– ¿Cuántos hermanos son?

– Somos tres, Gisella María, Gonzalo Miguel, y yo que soy el del medio. Los tres ge, eme.

– ¿En la niñez pensaba que alguno de ellos era el preferido?

– Y era yo por ser el del medio (risas). No, no pensaba que fuera ninguno el preferido. Dicen mis hermanos que fui yo y que sigo siendo yo, y yo lo niego rotundamente (risas)

– ¿Qué habilidad o aptitud de su madre le gustaría tener?

– El temple que tiene, su personalidad, su fuerza. Es buena tiempista, tiene buen timing.

– ¿Qué característica sí heredó de su madre?

– La solidaridad, el estar pendiente de todo, priorizar a la familia. Ser de mano tendida, ceder, la amabilidad, la sonrisa.

– ¿Recuerda qué límite establecido por su madre le costó más aceptar?

– Me ponía muchos límites, y cuando no hacía algo siempre me repetía la frase, “bien, no lo hagas, cada uno es el arquitecto de su propio destino”.

– ¿Qué comida la caracteriza?

– Mamá es cero cocina. Era maestra y a la misma vez trabajaba todo el día en el comercio, por lo tanto no la relaciono con la cocina, la relaciono mucho con el trabajo.

– ¿A qué edad usted dejó la casa paterna?

– Dejé a los 22 años cuando me casé.

– ¿Qué fue lo que más extrañó de ella?

– Lo mimosa que era, el estar todo el día ahí y lo mimoso que nos tenía a todos. Extrañé el día a día

– Cuéntenos algún episodio que haya enojado a su mamá.

– La vez que la vi más enojada con todo fue cuando mi hermana a los 37 años enfermó, y ella que es muy cristiana, con mucha fe y que siempre le ve lo positivo a todo, esa vez la vi enojada con todo el mundo. Entre enojada y triste. Nunca la había visto así.

– Cuéntenos algún episodio que la haya hecho feliz.

– Me vienen a la memoria dos. Cuando gané la intendencia, ella estaba al lado todo el tiempo diciendo “esto ya está, hiciste un campañón, esto es increíble”, y cuando se confirmó que gané fue el primer abrazo, porque estábamos juntos esperando el resultado. Pero cuando la vi como nunca de contenta, fue en el año 1983 o 1984, estábamos todos de vacaciones en La Paloma y llegó un policía de tardecita con un papel y se lo entrega, era avisando que liberaban a mi tío al otro día a las 12 del mediodía. Eso fue impresionante, caían al piso, se abrazaban.

Dr. Andrés Lima

“Mi madre tiene una capacidad de diálogo en todos los temas y con todas las personas, realmente admirable”

El Intendente de Salto, Dr. Andrés Lima, fue consultado por EL PUEBLO respecto a su relación con su madre, la que definió de muy buena, destacando como una de las aptitudes más sobresalientes de la misma, su “predisposición a atendernos, a apoyarnos en todo momento con su presencia”.

¿Cuántos hermanos son?

Tres, Álvaro, Ana Irene y yo.

¿En la niñez pensaba que alguno de ellos era el preferido?

No, siempre nos trataron a todos por igual.

¿Qué habilidad o aptitud de su madre le gustaría tener?

Tiene una capacidad de diálogo en todos los temas y con todas las personas, realmente admirable. También, cultura general que la ayuda a eso.

¿Qué característica sí heredó de su madre?

De mi madre heredé la perseverancia, la constancia.

¿Recuerda qué límite establecido por su madre le costó más aceptar?

Sí; cuando ingresé a Facultad de Derecho, que priorizara el estudio universitario frente a otras cosas que mucho me gustaban, y me gustan, como el deporte y el arte.

¿Y una frase utilizada frecuentemente por ella?

Que fuera perseverante en todo momento.

¿Qué comida la caracteriza?

Milanesas con papas fritas y huevo frito.

¿A qué edad dejó la casa materna?

A los 34 años.

¿Qué fue lo que más extrañó de ella?

El café mañanero y la predisposición a atendernos, apoyarnos en todo momento con su presencia.

Cuéntenos algún episodio que enojó a su mamá y otro que la hizo feliz.

Feliz la hizo el que haya logrado llegar a la Intendencia, los nietos, la carrera universitaria, la diputación. Y la enojó que no haya seguido estudiando en Montevideo cuando fui pensando en seguir, pero volví y reengaché en Derecho que realmente a la larga, me gustó mucho y me formó.

Cr. Martín Burutarán

“Mi madre tiene muchos motivos para estar feliz y orgullosa de su labor de madre, que es a lo que se ha dedicado toda su vida”

El dirigente nacionalista, Cr. Martín Burutarán, expresó a EL PUEBLO, que admira a su madre por la “resistencia” y el poder que la caracteriza de hacer “100 cosas a la vez”.

¿Cuántos hermanos son?

Somos 2 varones, 25 años Mauricio y 32 años yo.

¿En la niñez pensaba que él era el preferido?

No, con 7 años de diferencia que tenemos, cuando llegó Mauricio, yo ya estaba bastante grandecito como para tener celos, o por lo menos entendía que el bebé necesitaba de más atención. Nunca se me cruzó por la cabeza que hubiera un favorito.

¿Qué habilidad o aptitud de su madre le gustaría tener?

La capacidad de hacer 100 cosas a la vez, yo solo puedo hacer 20 (risas). La resistencia para ser la primera en levantarse y la última en acostarse sin que nadie sepa que está ca nsada.

¿Qué característica sí heredó de su madre?

La perseverancia, el carácter firme, y debe haber alguna más, seguramente. Pero eso, es lo que más resalta en ella y yo lo tengo.

¿Recuerda qué límite

establecido por su madre le costó más aceptar?

No recuerdo un límite específico, siempre había que portarse bien en todo, y cumplimos bastante bien esa tarea. Siempre fuimos muy obedientes, así que no existían grandes límites. Si hacías todos los deberes, después podías hacer lo que quisieras. El problema que después de hacer los deberes, ya no quedaba mucho tiempo para nada.

¿Y una frase utilizada frecuentemente por ella?

“Hay que aguantar nomas”; “Solo una madre puede darlo todo, absolutamente todo, sin esperar nada”; “Si no haces nada no te pasa nada!”. Algo así como el que no arriesga no gana, o no cae el que no monta.

¿Qué comida la caracteriza?

Paaaaa todas!!! Cocina de todo y todo rico! Si tengo que decir una, serían las milhojas que hace con el dulce de leche casero. Pero sería muy egoísta terminar ahí la lista. Todo rico, es más, estoy pensando y se me hace agua la boca.

¿A qué edad Ud. dejó la casa materna?

En primera instancia cuando me fui a estudiar a Montevideo en el 2006; por suerte terminé en 2008, y ya estaba instalado otra vez en Salto y, por supuesto, en su casa, hasta el 2014 con 28 años.

¿Qué fue lo que más extrañó de ella?

Y, en casa siempre fuimos muy mimados, mamá siempre facilita todo. Por eso, es que siempre que se puede, uno da una vuelta por casa a que lo mimen un poco. Cada vez que está en Salto la visito a diario, a probar sus exquisiteces.

Cuéntenos algún episodio que enojó a su mamá y otro que la hizo feliz.

Recuerdo que la enojó mucho una vez que en el liceo nos fuimos de clase porque jugaba la Celeste; lo que hice, fue ir a casa, porque mi intención no era esconderme, creí que lo más sensato era ir a casa y decir la verdad; bueno, la verdad me costó un buen reto. Y momentos felices, hay muchos; siempre está muy orgullosa de sus hijos, y cada meta nuestra es una felicidad: cuando nos hicimos bachilleres, cuando nos recibimos, cuando nació la nieta. Tiene muchos motivos para estar feliz y orgullosa de su labor de madre, que es a lo que se ha dedicado toda su vida.

Fernando Alonso Corbo: “Es una santa…Me siento muy distante de su inmensa humanidad”

Gladys Corbo Acosta es la mamá de Fernando Alonso, periodista, docente, Coordinador de la Unidad de Comunicación en la Sede Salto del CENUR LN de la Universidad de la República. Así dialogó Fernando con EL PUEBLO para el presente informe:

-¿Cuántos hermanos son?

Dos; mi hermano 2 años mayor y yo.

-¿En la niñez pensabas que alguno era el preferido?

No, sólo en peleas y chanzas de chicos, que hasta hoy siguen. Siempre han estado claras las diferencias en las personalidades que cada uno de mi familia originaria tiene, en aceptarnos y querernos como somos.

-¿Qué habilidad o aptitud de su madre quisieras tener?

Muchas, mi madre tiene un enorme amor por los suyos por encima de todo, la capacidad de lucha y trabajo, la tolerancia, la humildad, sencillez, transparencia, son muchas en verdad, es una mujer íntegra. Y habilidades manuales ni te digo.

-¿Qué característica sí heredaste?

Seguramente heredé algunos rasgos, me gustaría tener muchos más. Me siento muy distante de su inmensa humanidad, lo digo muy convencido. Me queda más fácil, disculpame, que invierta la pregunta, y estoy seguro sí que algo no heredé y son “los nervios” de ella… (risas).

-¿Qué límite establecido por ella te costó más aceptar?

Rotundamente señalaría dos, casi traumáticos: tomar la sopa religiosamente todos los lunes e ir a clases de inglés. Con el tiempo me di cuenta que mi postura ante la sopa era más por rebeldía y mi negación al inglés era más a los modelos pedagógicos de esos tiempos, porque no tengo negación al idioma.

-¿Alguna frase utilizada frecuentemente por ella?

Una que hasta hoy la tiene siempre presente sobre todo frente a situaciones difíciles: “por algo será”. Eso habla de esa persona tolerante pero también muy creyente. Parece una frase sencilla, pero en los momentos difíciles te ayuda a abrir ventanas de esperanza o a no quedarte enroscado en el problema en sí, de ver que hay motivos que han llevado a que ello suceda o que se generarán consecuencias que de alguna manera lo justifican. Que no es de resignación.

-¿Qué comida la caracteriza?

Muchas, la variedad de platos exquisitos y con su sello distintivo.

Por suerte en la familia cada quien tiene sus predilectos. Entonces en cada reunión familiar rota el menú y nos turnamos los beneficiados. Voy a decir dos de mis favoritos: torta de palmitos y budín de coco. Manjar.

-¿A qué edad dejaste la casa materna?

Tenía 18 o 19 años, me fui a estudiar a Montevideo, ahí comenzó la salida de casa, con algunas intermitencias cuando regresé y formé mi nueva familia.

-¿Lo que más extrañaste de ella? Además del afecto tan cercano, a esa edad se extraña las comodidades del hogar, las comidas de mamá. Pero compartíamos el hábito en la tardecita, cuando ella volvía del trabajo, de sentarnos a tomar mate.

– ¿Algún episodio que la enojó y alguno que la hizo feliz?

Es una santa, no recuerdo un enojo que le haya durado más de 15 minutos.

Si tuviera que mencionar una situación es cuando recibe un regalo un poco más destacado, no le gusta para nada, en eso somos iguales… (risas).

Entonces claro, se le “mezcla el pastel”, de quedar agradecida y contenta, pero a su vez embroncada. Más allá de ello, la pone muy feliz los avances familiares y personales de cada integrante de la familia, como en el estudio, lo laboral.

Adela Fraga, una madre que transmitió a sus hijos solidaridad y respeto hacia los demás

Adela Fraga es la mamá de siete hijos. La menor, Leticia Blanco Fraga, secretaria de Radio Libertadores desde hace varios años, dialogó con EL PUEBLO en estos términos:

-¿En la niñez pensaba que alguno de los siete hijos era el preferido?

No, no había preferidos. Pero como soy la menor, soy la más malenseñada.

-¿Qué habilidad o aptitud de su madre le gustaría tener?

Sobre todo saber tejer y ser buena madre.

-¿Qué característica heredó de su madre?

Los valores, la solidaridad y el respeto hacia los demás.

-¿Recuerda qué límite establecido por su madre le costó más aceptar?

Siempre fue muy generosa en el tema límites, confiaba en mí.

-¿Recuerda alguna frase utilizada frecuentemente por ella?

Siempre dice que “no hay mal que por bien no venga”, pero sobre todo “nunca hay que perder la fe”.

-¿Qué comida la caracteriza?

Varias… pero podría decir estofado, ñoquis, tortas.

-¿A qué edad Ud. dejó la casa de sus padres?

Cuando tenía 24 años.

-¿Qué fue lo que más extrañó?

Tomar mate y comer con mis padres.

-Cuéntenos algún episodio que enojó a su mamá y otro que la hizo feliz.

En cuanto a lo primero, recuerdo que siempre la enojaba cuando yo no quería tomar los medicamentos. En cuanto a lo segundo, no hay uno en particular, pero la hace muy feliz tener a toda su familia reunida. También destacaría como episodio feliz cuando le festejamos su cumpleaños, que fue sorpresa.

Lorena Molina, Directora de la Biblioteca

Departamental: “para mí no fue fácil incorporar límites y para ella no fue fácil imponérmelos “

Magdalena Molina es la mamá de la actual directora de la Biblioteca Departamental “Felisa Lisasola”, Lorena Molina. Hija única, cuenta Lorena que “en la niñez pensaba en tener más hermanos para jugar, pero no se dio y sin duda terminó siendo un debe. Siempre pienso cómo hubiese sido tenerlos, pero también ha sido un factor que en parte me ha potenciado a resolver todo un poco por mí misma, en definitiva dicen que es más fácil siendo unos cuantos, pero cuando no tenés otras opciones aprendés a resolverlo a tu manera. Igualmente me hubiese gustado tener hermanos”.

-¿Qué habilidad o aptitud de su madre le gustaría tener?

La habilidad que me gustaría tener es tal vez la paciencia, es una mujer muy paciente, y serena. A veces me falta un poco esa parte, porque uno vive en un mundo más acelerado que el que le tocó vivir a esa generación, y el hecho de enfrentarnos continuamente a desafíos nuevos, a un mundo que transmite todo en tiempo real, a cambios sistemáticos y constantes, a las pautas de consumo de productos en permanente cambio y renovación, a las exigencias de la tecnología, todo de la mano de un modelo que nos exige cada vez más en menor tiempo, a veces nos determina a no tener el 100% de la paciencia que tienen las generaciones que nos antecedieron, asimiladas sin dudas a un mundo no tan acelerado.

-¿Qué característica sí heredó de su madre?

Pienso que la capacidad de revertir situaciones, y seguir luchando siempre. No bajar los brazos y el convencimiento de que siempre se puede.

-¿Recuerda qué límite establecido por su madre le costó más aceptar?

Creo que no fue fácil para mi madre criarme en un mundo que en ese momento no naturalizaba, como hoy que es algo socialmente aceptado, la situación de una madre soltera. Le costó un poco más que otras familias tipo, con padre, madre, hermanos. El hecho que me haya faltado esa figura paterna pudo haber derivado en que para mí no fue fácil incorporar límites y para ella no fue fácil imponérmelos. Pero fue un proceso de construcción, que me llevó un poco más de tiempo pero en el que finalmente aprendí a autoexigirme. Creo que es parte de esa construcción, límites que costaron un poco en llegar pero que finalmente están.

-¿Qué comida la caracteriza?

Canelones a la rossini, que por cierto le salen muy bien.

-¿A qué edad dejó la casa materna?

A los 25 años. Pero ella después se vino a vivir conmigo y continuamos siempre transitando juntas, en familia, es una característica que tenemos. Ella siempre me ha acompañado, y yo a ella. Casi siempre hemos vivido juntas, es muy poco el lapso que hemos estado separadas, un año o dos. Actualmente estamos juntas.

-¿Qué fue lo que más extrañó de ella en aquel momento?

La situación de poder resolver las cosas en conjunto, en colectivo, desde la posición de las dos, poder acompañarnos, porque siempre hemos estado muy unidas en las situaciones buenas y en las no tan buenas.

-Cuéntenos algún episodio que enojó a su mamá y otro que la hizo feliz.

Tenemos una característica en común que es que cuando se da una situación de injusticia y vemos que no podemos revertirla, surge el enojo. Y un episodio de felicidad absoluta, imborrable, es el nacimiento de mi hija, que hoy tiene 20 años, nació el 20 de agosto de 1998. Recuerdo la felicidad total por el nacimiento de su nieta.

Dr. Carlos Albisu “Mi madre me ha transmitido el amor que le pongo a cada actividad y la vocación de servicio”

El Dr. Carlos Albisu es hijo único y define a su madre Juanita Emed como “un ser muy especial, una persona muy positiva, con mucho amor, con la vocación de servicio en sus venas, impregnado como su modo de vida. Es una mujer que admiro mucho, por eso no sabría elegir una aptitud o habilidad, sino que la destaco en su ser en general” – nos comparte.

En cuanto a los valores transmitidos, Carlos sostiene que tanto su mamá como su padre se encargaron de ello. “Creo que me han transmitido los dos, pero en este caso mamá como decía antes la vocación de servicio y el amor que ponemos al hacer nuestras actividades, pensando en la gente como fin último de nuestras actividades diarias.

Una frase que siempre ha escuchado de su madre y que la proyecta en su vida, llevándola consigo es “Si Dios quiere”… y no recuerda ninguna situación en que fuera necesario establecer los límites por parte de su progenitora… una comida preferida es el arrollado de carne.

A los 18 años Carlos dejó el hogar de su niñez para ir a estudiar en la capital del país… lo que más extraña de su mamá Juanita es la protección y el cariño, la comodidad y los afectos del hogar.

El suceso que la hizo más feliz a su mamá fue el nacimiento de sus tres nietos, también cuando Carlos obtuvo su título de Médico.

Carlos Albisu destaca también que su madre es una señora muy querida y que siempre está permanentemente ayudando a quien lo necesita y a lo largo de su vida ha integrado varias comisiones de apoyo, desde una iglesia, a un centro CAIF siempre tratando de brindar de sí.“El servicio es una vocación pero también debemos formar a nuestros hijos en ese valor, el ser solidarios… tuve la suerte de ser criado en esos principios”. Su madre Juanita siempre acompañó a su esposo en las tareas solidarias y fue lo que desde muy niño Carlos vivió y hoy lo valora y dimensiona.

Mtra. María de los Ángeles Márquez.

“Aprendí de mi madre a disfrutar hoy, de las cosas lindas y buenas”

En diálogo con EL PUEBLO, la ex Presidenta de la Junta Departamental y precandidata a la diputación por el Partido Colorado, María de los Ángeles Márquez, destacó la relación de “complicidad” que la une a su madre, y el haber heredado de ella, entre muchas cualidades, la de “valorar a la familia y los hijos antes que nada”.

¿Cuántos hermanos son?

Somos dos hermanas. Olga de 47 años y yo de 41. Siempre tuvimos una excelente relación entre nosotras y las tres con mamá. Tres columnas firmes que nos defendemos como leonas.

¿En la niñez pensaba que alguna era la preferida?

Nunca de mamá; si hay algo en lo que mamá siempre se esforzó y se esfuerza es en no hacer diferencias entre las dos, aunque somos absolutamente diferentes Olga y yo. Sin embargo, en el caso de papá, mientras vivía, sí era evidente que aunque él sentía un orgullo enorme por mí, prefería evidentemente a Olga. También, es cierto que yo prefería a mamá, es un amor de admiración inigualable que tengo hacia ella.

¿Qué habilidad o aptitud de su madre le gustaría tener?

Creo que heredé la mayoría de sus virtudes, somos muy parecidas. Pero, me hubiera encantado heredar el placer de comer todo lo que se me ocurra y no engordar. Es una capacidad realmente envidiable.

¿Qué característica sí heredó de su madre?

Las relaciones públicas, la simpatía, la elegancia, el buen gusto, la empatía, el valorar a la familia y los hijos antes que nada, el valorar las cosas buenas de las personas más allá de sus defectos, el lenguaje oral y escrito, el gusto por la lectura, la belleza, la compostura, la educación, las buenas costumbres, lo correcto, la honestidad, la buena administración, a cocinar bien, a ser buena madre, hermana y compañera. A disfrutar hoy, de las cosas lindas y buenas, porque hoy estamos vivos; mañana no sabemos.

¿Recuerda qué límite establecido por su madre le costó más aceptar?

Siiiiiii. A callarme la boca y no contestar. Siempre quise tener la última palabra. Aún me cuesta.

¿Y una frase utilizada frecuentemente por ella?

»Tráiganme cualquiera a casa pero que no sea vago, no soporto la vagancia».

¿Qué comida la caracteriza?

La sopita. Las pastas. El maní. El whiscola.

¿A qué edad Ud. dejó la casa materna?

La dejé a los 20. Volví a los 26. Y no volví a irme. Ahora tengo 41. Me cuesta mucho imaginarme viviendo lejos de mi mamá. Reconozco que tenemos una relación muy cercana y cómplice.

¿Qué fue lo que más extrañó de ella?

Los años que no viví con ella justamente extrañé esa complicidad diaria. Ella sabe exactamente lo que necesito en el momento justo. El té para la gripe. Creo que nos cuidamos mutuamente. Extrañé las charlas. Podríamos hablar decenas de horas y no se nos acabaría el repertorio nunca.

Cuéntenos algún episodio que enojó a su mamá y otro que la hizo feliz.

La enojó mucho que en la escuela me gasté el dinero de la fomento en un helado. Y se ve que fue significativo para mí porque nunca pude olvidarme. La hizo muy feliz cuando asumí la Presidencia de la Junta Departamental, yo sentía el orgullo que ella y papá sentían y que desbordaban de felicidad. Creo que de alguna manera sintió realizados sueños propios porque ella militó mucho en política, pero en épocas donde las mujeres nunca fueron tenidas en cuenta, y ella no soporta las injusticias. Creo que sintió que se hizo justicia en ese momento.

Dra. Agustina Escanellas

“Mi madre es una mujer que admiro muchísimo”

EL PUEBLO dialogó con la Dra. Agustina Escanellas, precandidata colorada a la diputación, quien, de acuerdo a sus comentarios, indudablemente heredó de su madre el “ponerle corazón” a lo que hace.

¿Cuántos hermanos son?

Somos 3 hermanas: María Pía es mi melliza y después de 16 años llegó María Magdalena, como una bendición inesperada.

¿En la niñez pensaba que alguna era la preferida?

Nunca sentí eso, siempre tuve a mis padres presentes al igual que mis hermanas. He sido muy afortunada con la familia que me tocó y soy una agradecida de mis padres, siento que a cada una de nosotras intentan darnos lo mejor. Somos muy distintas las tres y han sido incondicionales con cada una de nosotras, en las distintas etapas de nuestras vidas.

Hoy, sin dudas, Esperanza y Victorio, sus dos nietos, nos han desplazado a las tres y son sus preferidos! Pero, la verdad, es que son la debilidad de todos.

¿Qué habilidad o aptitud de su madre le gustaría tener?

Mi madre es una mujer que admiro muchísimo. Se casó muy joven y, siempre, puso por delante de sus aspiraciones personales a sus hijas y su matrimonio. Siempre estaba en su casa pendiente de todos, y se brindó a nosotras y papá a toda hora. Es una gran cocinera y es muy prolija y ordenada.

¿Qué característica sí heredó de su madre?

De mamá heredé el saber darle a la familia la prioridad que se merece, el gusto por recibir en casa a la familia y amigos, la mesa grande con todos alrededor y a ponerle corazón a lo que hago. También, heredé su sentido de la solidaridad y el valor de la amistad. Es una gran amiga de sus amigos.

¿Recuerda qué límite establecido por su madre le costó más aceptar?

De chica me costaba irme a dormir temprano. Siempre fui de tiro largo y en casa son de horarios más tempraneros.

¿Y una frase utilizada frecuentemente por ella?

Siempre nos decía: “Tienen que ser buenas personas” y “tienen que estudiar “. También, junto con el beso de buenas noches, el “hasta mañana si Dios quiere“; mientras viví con ella, era un ritual que, viviendo en Montevideo, lo trasmitía por teléfono y, ahora, lo hace en el grupo de familia de WhatsApp todos los días.

¿Qué comida la caracteriza?

Mamá es más de lo dulce que de lo salado. Su comida preferida es un postre que le hace mi abuela, siempre, para su cumpleaños o su aniversario.

¿A qué edad Ud. dejó la casa materna?

Hice hasta segundo de facultad de Derecho en Salto. Con 20 años me fui a terminar la carrera a Montevideo. Volví a los 31 años y ahí volví a vivir con ellos tres años más, y luego me pude independizar. Vivo a 5 cuadras de su casa y mi escritorio está abajo de su domicilio, nos vemos casi todos los días.

¿Qué fue lo que más extrañó de ella?

Tomar mate juntas a la tardecita. Cuando vivía en Montevideo, en el 2006, falleció mi abuelo, fue difícil estar lejos en aquel momento que fue el más triste de mi vida, y no poder estar en Salto todo lo que hubiese querido estar con mi familia que estaba toda acá. ((

Cuéntenos algún episodio que enojó a su mamá y otro que la hizo feliz.

Ahora se enoja cuando me habla y en vez de prestarle atención agarro el celular. Tiene razón e intento mejorar eso, pero, me cuesta bastante. Sin dudas la hizo feliz el día que me recibí y el día que se recibió mi hermana. También, con la llegada de los dos nietos la vi feliz.

Lic Andrea Dos Santos: “Nuestra madre siempre nos hizo sentir preferidos y elegidos a todos”

“En primer lugar quiero agradecer a Diario EL PUEBLO por la entrevista y felicitar al equipo por esta iniciativa tan linda en el Mes de la Madre que de alguna forma hace visible la vida de mujeres que han sabido maternar amorosamente.

En especial gracias por preguntarme por mi mamá “ – nos comparte la Lic. Andrea Dos Santos al brindarnos detalles de sus vivencias familiares.

¿Cuántos hermanos integran su familia?

-”Mis padres tuvieron 8 hijos. Mamá tuvo 7 embarazos, los 6 primeros nacimos por parto natural y el último embarazo fue cesárea y nacieron mellizas. Durante 10 años, m i niñez transcurrió en la casa de nuestros abuelos paternos entre dos hermanos varones, el más grande y el que me seguía a mí, que falleció en el año 99.

Cuando mis padres edificaron y nos mudamos, nacieron mis cinco hermanas mujeres.

Y en esa cotidianidad de llevar adelante el hogar, la familia y su trabajo, a mamá la vida le tenía reservada la experiencia más dolorosa: el fallecimiento de un hijo.¡ Y ella se convirtió en ejemplo de resiliencia!”

¿En la niñez pensaba que alguno de ellos era el preferido?

-”No por parte de mi mamá. Sí sentía que personas muy cercanas hacían diferencia entre nosotros y allí aprendí esto de los preferidos. Pero no por parte de mi madre. Ella tuvo esa gran virtud, de hacernos sentir a todos preferidos y elegidos sobre todo”.

¿Qué habilidad o aptitud de su madre le gustaría tener?

-”Ella es modista y es muy talentosa, ya sea en el diseño de una prenda especial para alguien como en la confección, es muy prolija y cuida hasta el más mínimo detalle.

Tiene una gran habilidad para las manualidades en general. Y creo que la habilidad que más me gustaría tener es la atención a los detalles.

¿Qué característica sí heredó de su madre?

-”La paciencia y la tolerancia, que no sé si la heredé, porque no siempre fui así sino que aprendí y la fui desarrollando de grande

Supongo que ahí tomó fuerza el ver de niña la templanza de ella”.

¿Recuerda qué límite establecido por su madre le costó más aceptar?

-”En realidad en casa el de la puesta de límites siempre fue papá.

Quizás lo que más me costó aceptar es que ella los compartiera y no dosificara un poco esos límites.

Pero bueno… dicen los psicólogos que para los niños es fundamental la unidad de criterios de los padres(sonríe)”.

Recuerda alguna frase utilizada frecuentemente por ella.

No es una frase frecuente, pero sí una frase que la dijo una vez y me impactó, me quedó grabada y que después dimensioné y me causa mucha gracia cuando la recuerdo: “Ayyyyyy no me digan más Mamá”. Y uno de mis hermanos incluso le preguntó – ¿Y cómo querés que te digamos? y ella dijo: “Alice”.

Claro… ahí éramos 5 hijos que gritábamos “Mamáaaaaa”, después nacieron

3 más.

Pero siempre le seguimos diciendo mamá o mami”.

¿Qué comida la caracteriza?

-”Las pastas y el Rogel, que fue el menú el Día de la Madre.

¿A qué edad usted dejó la casa de sus padres?

-”A los 21 años, aproximadamente, no recuerdo bien”.

¿Qué fue lo que más extrañó de ella?

-”Me mudé de casa pero no de ciudad y a la vez siempre fui muy independiente, entonces no hay algo concreto que pueda contarte que extrañé. Creo que más bien agradezco la independencia con la que fui criada”.

Cuéntenos algún episodio que enojó a su mamá y otro que la hizo feliz.

“No la he visto enojarse mucho, pero sí puedo contar que sus enojos han tenido que ver con nosotros, sus hijos, se ha enojado cada vez que alguien o algo nos hacían daño.

En cuanto a episodios que la hicieran feliz, no es fácil describir uno en particular…mamá es una persona muy sencilla y humilde, la hacen feliz los encuentros en familia…la he visto feliz con cada logro de sus hijos, con el nacimiento de sus nietos, es feliz cuando se reúne con sus hermanos, se la ve feliz en las fotos que comparte cuando sale de paseo o hace algún viajecito con papá… es feliz con el amor de quienes la rodeamos”.