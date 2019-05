En nuestra ciudad poco a poco se observan otras formas de medios de transportes que no son los convencionales.

Los mismos buscan bajar los niveles de contaminación cambiando los derivados del petróleo por medios de transportes eléctricos que cuentan con ventajas que hace que los usuarios se sientan atraídos por los mismos.

El menor costo de mantenimiento es una de las características principales junto a la contaminación que inclinan la balanza a la hora de optar por los mismos. Las patinetas eléctricas, los buses, las bicicletas eléctricas entre otros ya son parte de nuestra ciudad.“Los transportes que utilizan electricidad consumen energías renovables procedentes de las nuevas tecnologías que se han desarrollado en las últimas décadas y que han permitido sustituir en buena parte las más contaminantes. Energía solar, eólica o hidráulica entre otras son algunas de esas tecnologías”

Laura Giordano

Para el medioambiente es muy positivo que se usen vehículos eléctricos

Laura Giordano, es profesora de química y biología, y ha estado dedicada en los últimos tiempos al problema de la contaminación ambiental. En este sentido ha trabajado con la gente del Liceo N.º 3, y del Liceo N.º 1 Ipoll, y junto a profesores de química, biología y de geografía junto a quienes realizó un video sobre contaminación ambiental.

La docente y ecologista fue consultada para este informe, teniendo en cuenta la importancia del uso de vehículos eléctricos para el medioambiente. Giordano manifestó que la aparición de estos productos electrónicos, en Montevideo ha sido diferente, pues allí se han comenzado a realizar zonas delimitadas para su circulación lo cual a diferencia de nuestra ciudad, facilita el desplazamiento de los usuarios.

“A la gente le encanta, por la sencilla razón que toman la bicicleta o el monopatín cargado, sale, da la vuelta y se acerca al lugar de trabajo más rápidamente que estar esperando el ómnibus”.

Destacó que contaminación ambiental no se produce porque desde el momento que está moviéndose eléctricamente no hay contaminación y “eso es lo más positivo”.

Pero “todos los grandes descubrimientos siempre tienen aparejada una trampa”, resaltó y en este caso si bien está el beneficio para el medioambiente, quienes utilizan estos vehículos están más expuestos a tener un siniestro de tránsito, aún teniendo un lugar específico para desplazarse, explicó. Comentó que en otras ciudades por ejemplo en China y otras ciudades asiáticas, ya se nota mucho el uso masivo de bicicletas y de transportes con tracción a sangre; eso disminuye la contaminación “y eso es lo positivo”.

Considera que la gente está tomando conciencia de a poco, respecto a la contaminación y la importancia del uso de estos productos que no afectan al medioambiente.

Por otra parte indicó que estamos viviendo un momento político muy importante y un tema como este “nadie lo tocó”, hablando de la no contaminación, o sobre modificar las ciudades o dejar un espacio para la circulación de estos vehículos, el problema es que son tan chicas nuestras calles que habría que achicar las veredas para poder hacer un espacio con ese fin.

Diver Tour, un micro declarado de interés departamental que transporta, informa y entretiene

En Termas del Daymán funciona un micro, con la particularidad de ser eléctrico, que se encarga de realizar recorridos turísticos por la zona, pero también se ocupa de otro tipo de traslados. Al frente del emprendimiento, al que se ha denominado Diver Tour, se encuentra Juan Pedro Antipuy, quien iniciaba un diálogo con EL PUEBLO explicando: “Este es un micro eléctrico en el que hago paseos turísticos con actores, pero además, también se utiliza como medio de transporte acá en la zona de Termas, llevo gente al Padre Pío por ejemplo. Además, realizamos algunos traslados particulares, tenemos convenios con algunos hoteles también para llevar y traer gente a la terminal”. Los paseos turísticos pretenden ser un atractivo más en la zona, como entretenimiento para los visitantes pero también para aprender sobre el lugar, su presente y su pasado, porque durante el mismo se narran diferentes aspectos del lugar, siempre en forma amena y divertida.

-¿Cómo es eso de los actores?

Durante los paseos turísticos, en el transcurso del recorrido van apareciendo distintos personajes que animan el paseo. Los actores son contratados por Saladero Films, la productora del mexicano Salomón Reyes, que a la vez se encarga del guión que interpretan. El recorrido dura unos 40 minutos y los personajes que van apareciendo son “la gaucha Eulogia” (representa a la primera persona turista de Daymán); “el extraterrestre” (en referencia a la zona de La Aurora, estancia famosa por avistamientos de OVNIS); “el escritor Horacio Quiroga” (vestido de bañista) y “la prima de Cavani” (en este caso el actor cuenta sobre la vida de Edinson Cavani y Luis Suárez al momento que el micro pasa frente a la casa del primero). Esto se hace los sábados, domingos y días feriados.

-¿Qué características de funcionamiento tiene este micro?

Tiene capacidad para 13 personas. Es cien por ciento eléctrico, la carga dura 4 o 5 horas, lo que da para hacer unos 80 quilómetros, es decir tiene unos 80 quilómetros de autonomía, con una velocidad máxima de 50 quilómetros por hora.

-Además de Termas tenemos entendido que hace algunas tareas acá en la ciudad…

El servicio en Daymán es el paseo turístico y traslados al Padre Pío principalmente. En Salto, los viernes y sábados lo traigo para la cervecería Porco Negro y funciona en exclusividad para los clientes de allí. Los vamos a buscar y después los llevamos a la casa. También hacemos servicios para fiestas, cumpleaños, casamientos, cuando son grupos grandes, para que puedan tomar tranquilos y no preocuparse por la conducción. Tenemos permisos que nos dio la Intendencia, que incluso nos declaró de interés departamental, tenemos chofer profesional, seguro para transportar pasajeros, todo como tiene que ser.

En los últimos dos años se ha incrementado la venta de rodados eléctricos

Poco a poco los medios de transporte electrónicos van ganando su lugar en el mercado; a nivel comercial la venta de estos productos se ha incrementado en los últimos dos años, así lo manifestó a EL PUEBLO Daniel Machado, principal de Litnor Hogar. Machado informó que los rodados eléctricos comenzaron a tener demanda aproximadamente en el mes de diciembre del año 2017, comenzando con las bicicletas eléctricas que tenían precios muy elevados y por lo tanto era poco lo que se comercializaba. Ahora han bajado un poco los precios y si bien la venta no es tan fluida, sí hay un cierto público que se inclina por la bicicleta eléctrica por su doble función, es decir, el usuario puede hacer ejercicio, es además ecológico y en el momento que necesita (ya sea por cansancio o una subida), usa el motor eléctrico de la bicicleta. También en este último tiempo han aparecido las motos a batería tipo scooters o choperas.

Por otra parte como juguetería, se ha incrementado la venta de patinetas donde hay una gran variedad en cuanto a pulgadas – aunque la mayoría son de 6,5»-, vienen con luces, con Bluetooth, y tienen accesorios. Las patinetas son muy fáciles de usar, con el movimiento del cuerpo van tomando más o menos velocidad (hasta 10km/h) y si bien las hay de mayor pulgadas, indicadas para 80 -100 kilos, de manera que también los adultos pueden andar; el uso de este accesorio es para diversión de los más chicos ya que entre los accesorios, se le puede agregar un carrito y queda como un kart y son usados por chicos de entre 5 y 9 años aproximadamente.

TRICICLOS Y MONOPATINES

A diferencia de las patinetas, los triciclos eléctricos sí son usados para traslados, al igual que los monopatines, de los cuales existe una gran variedad de modelos y son usados por jóvenes.

BATERÍAS

Tanto las bicicletas como las scooters y triciclos tienen batería de litio,o las baterías comunes, cuya diferencia está en la mayor duración de carga.

Para cargarlas, se conectan a 220 v y la duración para completar la carga es de 2 o 3 horas aproximadamente.

Al igual que otros productos, la duración depende del cuidado, pero de todas formas las baterías se pueden cambiar.

AUTONOMÍA

La autonomía de estos productos es de 20-25 minutos aproximadamente dependiendo de la velocidad a la cual se desplace (mayor velocidad- mayor consumo).

La batería de litio tiene mayor autonomía y puede durar hasta una hora.

COSTOS

El costo de una patineta de 6,5” ronda los 230 dólares, las de 8” 280 dólares, las de 10” entre 320-330 dólares. El precio de un monopatín es de 170 dólares (dependiendo del modelo). Un modelo de moto tipo scooter ronda los 700-800 dólares. Una moto tipo chopera tiene un costo de 1.300 dólares aproximadamente.

RECIBEN IMPORTACIÓN PARA EL DÍA DEL NIÑO

Las fechas de mayor demanda son el Día del Niño, Navidad y Reyes, si bien durante el año continúa la venta de forma menos fluida. Teniendo en cuenta la proximidad del Día del Niño, en los próximos días Litnor estará recibiendo una importación de varios productos, incluyendo una novedosa moto eléctrica que- si bien tiene el costo de una moto común, de 1.300 -1.400 dólares, tiene la ventaja de ser recargable, además por el momento no paga patente y es ecológica. Este vehículo alcanza una velocidad de 50 km/h y el alcance por carga es de 40 km aproximadamente. En cuanto a los elementos de seguridad, Machado explicó que en el caso de Litnor, entregan las bicicletas con kit de seguridad y las motos con casco protector de regalo, por lo tanto, dependerá del usuario usarlo o no, ya que no hay exigencia ni controles. En cuanto al por qué del uso de estos productos, Machado consideró que se debe en parte al ahorro de consumo de combustible, también para cuidar el medioambiente, pero es algo que está costando, al igual que los autos eléctricos que están entrando al mercado, pero más bien es por un tema económico más que por la contaminación. “Son productos que hoy son caros, deberían valer bastante menos, pero son los primeros, después de a poco van a ir bajando de precio”, analizó..

La “Barredora” de la Intendencia, casi medio año recorriendo las calles del centro

Pese a que ya hace casi medio año que está en Salto, para muchos continúa siendo una curiosidad verla recorrer las calles céntricas. Nos referimos a la barredora con que cuenta la Intendencia para su tarea de limpieza en la ciudad. Sobre ella, para el presente informe dialogó con EL PUEBLO el encargado del área de Recolección y Barrido, Fernando González.

¿Desde cuándo Salto cuenta con esta máquina?

Llegó a Salto en noviembre del año pasado.

¿Qué características generales tiene?

Es una máquina italiana que trabaja con dos cepillos y aspiradoras, roceadores e hidrolavadora. Esas son las prestaciones y lo que hace es el barrido de calles. Hubo q ue hacerle algunas adaptaciones para que se adecuara a nuestros cordones y nuestras veredas, porque viene del mercado europeo que tiene sus diferencias, después de eso ya está trabajando al cien por ciento y cubriendo prácticamente un 70 % de la zona de barrido en el microcentro.

¿Sustituye a muchas personas en el trabajo?

No sustituye sino que amplía la zona de barrido. La gente que se encargaba del barrido lo continúa haciendo en forma manual y se va a seguir haciendo, esta máquina permite optimizar, abarcar una zona más amplia.

¿Cuántas personas se necesitan para trabajar con ella?

Un operario solo. En turno de 8 hrs, se hace una quincena un barrido nocturno de 20 a 4 de la mañana y la siguiente quincena se hace un trabajo de 4 de la mañana a 12 del mediodía.

Ese trabajo, sin la máquina requeriría más gente…

Sí, llevaría prácticamente unos 15 funcionarios más, que hoy no los tenemos.

¿Están satisfechos con la implementación de la barredora?

Estamos muy conformes. Se nota bastante en cuanto a que hemos tenido una semana donde se ha dejado acumular las hojas de otoño, luego empezamos a trabajar con la máquina y están desapareciendo las hojas de las veredas, así que la máquina sirve.

¿Hay en otros departamentos barredoras como esta?

Sí, nos hemos encontrado que hay de este tipo y de otro tipo de barredoras. Por ejemplo en Canelones, que cuenta con muchas ciudades chicas, la costa, los balnearios, y es importante otro tipo de barredoras por las distancias que ellos manejan, no es lo mismo que esta, pensada para el microcentro.

¿Le gustaría tener otras?

Me gustaría tener una más grande, ese es el desafío para el próximo período, ya tener una para otro tipo de usos y podamos trabajar en las grandes avenidas y espacios abiertos, para eventos por ejemplo. Pero este es el comienzo. En poco tiempo podremos tener un camión barredor que permita un montón de cosas más.

¿Fue necesario capacitar funcionarios para manejarla?

Por supuesto que cada vehículo que llega viene con un curso técnico de operación y curso mecánico por parte de las empresas que los proveen. Se formó funcionarios, hay cuatro funcionarios capacitados para esa máquina y uno tiene la responsabilidad de manejarla.

En cuanto al mantenimiento, ¿qué requiere?

Tiene el mantenimiento por garantía y después se hace acá en los talleres de Recolección. Es una mecánica bastante sencilla, con un motor diesel y una parte hidráulica, estamos acostumbrados acá en los talleres a esos mantenimientos.