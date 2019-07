La vigencia del diario papel

Hace tiempo que el futuro de los medios impresos es centro de debates tanto del ámbito editorial como de la tecnología.

Las diferentes predicciones que se realizaron van desde la convivencia de formatos digitales con el formato impreso, hasta la completa extinción del papel para la lectura diaria.

Quizás, la industria más afectada por estas predicciones sea la de los periódicos, cuya supervivencia se pone en duda frente al avance sostenido de la información disponible a través de la Internet y las nuevas tecnologías.

Desde una sola página web, se puede acceder a todas las notas del periódico de ese día y releer artículos de números anteriores, así como también se pueden leer otros diarios desde el mismo dispositivo.

Estos pronósticos se asientan en la creencia de que los datos de difusión de los diarios impresos, en la mayoría de los mercados desarrollados, muestran caídas notables a lo largo del tiempo o una congelación en sus ventas. Este descenso se estaría produciendo en paralelo al notable aumento de las audiencias de los distintos medios que difunden información a través de la Red.

El primer aspecto a tener en cuenta, es que la información y las noticias, suelen ser el uso más generalizado de Internet. Un segundo elemento que cabe destacar es que las páginas más visitadas por quienes usan Internet para informarse, corresponden a las versiones digitales de los diarios impresos. Si bien en un principio muchos medios dudaban de la necesidad de una versión digital de sus periódicos, hoy en día la amplia mayoría ha decidido tener una edición digital de sus contenidos, incorporando herramientas de diferente índole para ayudar al usuario a encontrar lo que busca y brindarle un amplio abanico de información de distinta índole.

Las motivaciones de acceso a una u otra versión son muy diferentes, teniendo similares características entre los dos sistemas de difusión:

* En los diarios en soporte tradicional se destacan aspectos de contenido y análisis: “lectura de editoriales y columnas de opinión”, así como “temas en profundidad”.

* En el caso de los diarios online, la decisión está más basada en la actualidad o en la búsqueda y acceso de información adicional de manera más económica.

A pesar del crecimiento de los diarios de Internet, los usuarios siguen accediendo a la prensa tradicional, justificando que puede leerse en cualquier momento o lugar, además de otros aspectos relacionados con lo cultural y el paso de generación en generación, como puede ser el disfrute de la lectura en el soporte de papel.

Por ello, en la próxima década, según las predicciones, seguirá existiendo el diario en papel, aunque en una versión de menor circulación, más cara y personalizada, frente a un potentísimo sitio web. Santiago Mauro

Para Raúl Olmedo, presidente de OPI

“Mantenemos esa llama viva porque en el interior, nuestros periódicos

son publicaciones serias, donde se publica la noticia tal cual es”

Raúl Olmedo Etcheverry, oriundo de Cerro Largo y director del diario “El Profesional” de Melo, es actualmente el presidente de la Organización de la Prensa del Interior (OPI), dialogó con EL PUEBLO sobre el rol de la prensa escrita en su formato papel y digital, el rol de los medios de comunicación y de los periodistas ante el fenómeno de las noticias falsas (fake news) y el trabajo realizado en procura de buscar un tratamiento más igualitario al momento en que el Estado distribuya la publicidad oficial también a los medios del interior del país.

EDICIÓN PAPEL FORTALECIDA

“En principio –comenzó diciendo Olmedo-, hablando sobre lo que es la prensa escrita del interior, lo que puedo decir sobre OPI, en el interior del país hoy existen unos cien periódicos, cien empresas periodísticas, de las cuales, sesenta están afiliadas a OPI. Hace ya un par de años que venimos manteniendo esas sesenta empresas, han cerrado algunas pero abierto alguna otra, entonces ese número se ha mantenido”.

“En el interior, hoy más que nunca la edición en papel de nuestras empresas está fortalecida pero más bien por lo que es el consumo local en cada ciudad, en cada pueblo, que esperan todos los días el ejemplar para nutrirse de información”.

“Básicamente lo que han sido estos últimos años, se ha mantenido más allá de lo que ha sido la apertura de los medios digitales, no hemos notado un retroceso en lo que son nuestras empresas periodísticas”.

NO ES UNA AMENAZA

“Cada una de nuestras empresas –agregó- se ha mantenido y también ha puesto en el medio el diario en formato digital, como para ir un poco formando parte de lo que es la nueva era de información. Eso hoy no lo veo como una amenaza, al contrario. El 95% tienen su portal digital y lo manejan de una manera diferente a lo que es la edición papel”.

“Mantenemos esa llama viva porque en el interior del país nuestras empresas, nuestros periódicos, antes que nada, son publicaciones serias, donde se publica realmente la noticia tal cual es. A algunos les puede gustar más y a otros menos, pero nuestras empresas en el correr de estos años han fortalecido lo que es la libre expresión y de esta manera, lleva a que tanto la empresa como el periodista trabajen en conjunto para ir desarrollando la noticia y a su vez fortaleciendo lo que es el vínculo con la comunidad de cada ciudad, de cada departamento”.

LAS FAKE NEWS EN LA ERA DIGITAL

Consultado por EL PUEBLO sobre el fenómeno de la aparición de noticias falsas, sobre el proyecto que se viene trabajando sobre este tema y que posiblemente sea presentado a fin de mes, Olmedo recordó que “es un tema que justo está en el estudio del Consejo Directivo de OPI. Es un tema bastante complejo, podemos tener diferentes opiniones”.

“Pienso que nuestros medios manejan lo que es la información tal cual es, ninguno de nuestros medios publicaría una noticia que es falsa. Ahí marcamos una gran diferencia con lo que es la prensa capitalina y con algún medio digital, porque vivimos en una ciudad donde todos nos conocemos, sabemos cómo actuamos, dónde trabajamos, en ningún momento pasaría tanto por el periodista que es uno más de la comunidad, inventar o publicar una noticia falsa”.

“Me imagino que como todo medio, el periodista pasa la noticia y hay un filtro para publicar eso. Estamos lejos de eso, ni qué hablar que la OPI viene trabajando y apoyando todos estos temas que son también nuevos para nosotros pero que a su vez no dejan de tener un poco de razón en lo que ha sido últimamente las publicaciones falsas en las redes sociales”.

PUBLICIDAD OFICIAL PARA EL INTERIOR

“En estos muchos años y con todos los gobiernos que han pasado, a la prensa del interior se le ha adjudicado entre el 1,5 o el 2% de la publicidad del Estado, y en ningún momento podemos vivir de esa publicidad”.

“Hoy, integrando una comisión, logramos presentar una ley que está aprobada por Diputados y que supuestamente en lo que corren estos días de julio puede quedar aprobada en el Senado, sobre el proyecto de ley de publicidad donde el Estado tendría la obligación legal de presupuestar un 30% de su publicidad a la prensa del interior”.

“Así como pueden ser el trabajo realizado sobre las noticias falsas, fue lo del proyecto de publicidad, y así hemos venido trabajando en cada cuestión que tenga que ver con la prensa escrita”, concluyó.

Lic. en Comunicación Antonio Oliva

“El diario formato papel no está en extinción más bien en proceso de reconversión”

El Lic. en Comunicación Antonio Oliva brindó su punto de vista acerca de la prensa papel y los soportes digitales.

“Cuando se habla que el periódico impreso está en lógica de extinción es que se habla del formato papel tal como lo conocemos, noconsidero que el diario como soporte vaya a desaparecer

Creo que se va dando una reconversión natural a las nuevas generaciones, a la nueva tecnología y al nuevo perfil de lectores.

La prensa sigue teniendo un rol preponderante, cuando estamos hablando de generar información de contenido, que no se pliegue a la naturaleza de las Fake News y demás cataratas de información que pululan a través de las redes sociales.

En esa lógica de identidad local, de contenidos de valor agregado donde los medios realmente muestran la producción de contenido que tienen, es donde cimentan su verdadero poder de desarrollo.

En nuestro caso, no nos olvidemos que vivimos en un departamento– al igual que en el litoral – donde el diario formato papel tiene una presencia muy importante y es uno de los dos medios de información más aceptados por los consumidores.

Cuando se les pregunta a los salteños cuál es el medio de información al cual recurren – a diferencia del resto del interior del paí s donde se juegan la radio y la televisión como centro de información – responden al diario formato papel.

Sostener que el diario – en su formato tradicional – está sufriendo un proceso lento de extinción no implica ni el fin del periodismo ni el de las publicaciones impresas.

¿Qué características se pueden advertir en ese nuevo formato adaptado a la realidad actual?

– “Tienen que ser multimedios y tener inmediatez, pero también deben contar con razonamiento, procesamiento de información.

No repetir simples comunicados, sino que se vea que está presente la credibilidad, la elaboración de la noticia y la investigación a fin de poder visualizar qué es lo real, de lo que circula en el mundo digital y que la gente entienda ese concepto; de esa forma establecer una diferencia entre un contenido y otro”.

-¿Cómo responden las nuevas generaciones ante el formato papel actual? ¿Se interesan?

– “Las nuevas generaciones responden ante los nuevos formatos; si éste es ágil y dinámico; también tiene referencia para ese público, obviamente que va a reaccionar positivamente.

El tema está en pensar cómo reaccionan las nuevas generaciones ante el formato digital en escenarios como Salto, sin ser excesivamente tecnológicos porque el público puede no reaccionar positivamente ante ello. Hay que lograr encontrar la ecuación correcta entre la novedad, lo tecnológico y un contenido económicamente rentable para el territorio en el que se está moviendo cada soporte.

– ¿Cómo podemos enfocarnos en un formato de transición?

– “Para enfocarnos en un formato de transición tenemos que definir a quién le vamos a hablar. A partir de allí fijar cuáles son los requerimientos que tiene ese perfil de lector y qué otras cosas lo complementan, con qué se siente cómodo, cómo piensa que debe ser esa integración.

A partir de conocer cómo funciona el modelo comercial, porque obviamente desarrollar tecnología e infraestructura implica un reposicionar y refundar el concepto del diario tradicional”.

– ¿Cómo se da la convivencia entre el formato digital y el papel?

– “Creo que es una convivencia pacífica… los dos van a seguir conviviendo… lo que ocurre con el formato papel es más específico para un nicho que está identificado con su público y el digital es posible que sea más masivo.

En el futuro hablaremos de otras realidades y otro tipo de soportes… pensamos en la realidad aumentada, la inteligencia artificial… tenemos que ver hacia dónde esos soportes van a virar.

Tal vez el diario papel deba incorporar realidad aumentada o realidad virtual… allí comienzan a jugar otros detalles y es difícil hoy por hoy hacer ese tipo de futurologías. Creo que los dos deberían estar presentes y complementarse.

Veremos hacia donde nos lleva el desarrollo tecnológico. Pensemos que cada seis meses la capacidad tecnológica se va duplicando”.

¿QUÉ ES LA REALIDAD AUMENTADA?

La Realidad Aumentada es el término que se usa para describir al conjunto de tecnologías que permiten que un usuario visualice parte del mundo real a través de un dispositivo tecnológico con información gráfica añadida por este dispositivo.

Este dispositivo o conjunto de dispositivos, añaden información virtual a la información física ya existente; es decir, una parte sintética virtual a la real.

De esta manera los elementos físicos tangibles se combinan con elementos virtuales creando así una realidad aumentada en tiempo real”.

Para José Pedro Cardozo, Director del vespertino La Prensa:

Sitios web con noticias falsas “generan una pérdida de credibilidad que juega a favor del compromiso del diario en papel”

Al ser consultado por EL PUEBLO para este informe, José Pedro Cardozo no puede ocultar su pasión al hablar de estos temas. Lo hace con gusto y por extenso. De la conversación mantenida extraemos los siguientes pasajes. Proyectándose al futuro, sostuvo con énfasis que “no podemos saber qué va a pasar con el diario papel y con la forma que reinará como medio de información masiva”. Y agregó: “la incidencia de las redes sociales es inmensa, su peso y vigencia está en pleno desarrollo. No podemos saber hasta dónde podrá llegar y con qué influencia. Hoy tenemos una inmensa confusión. No sabemos qué peso específico tendrá el periodismo en sus diversas formas y qué valor tendrá para el común de la gente la información que brindamos. Lo que tengo claro es que los diarios o sus sitios web, no pueden ni deben comp etir en la inmediatez de los hechos. Sí en la información. Para los diarios y sus sitios se impondrá el periodismo de investigación y opinión. Ya el público no se conforma con la foto y el relato de los hechos, exige conocer los porqués y sus consecuencias, apunta a una noticia analizada, comentada”.

Decadencia en la cultura de leer: Cardozo vincula la pérdida de lectores en papel con un contexto más amplio de “caída” en la educación. “En los diarios en papel estamos en la búsqueda del nicho que atienda a lo que buscan y quieren los amantes de la lectura, que lamentablemente, dentro de la caída de la educación y la cultura actual, no son del número que era habitual –afirma-, porque al perderse educación, se pierde el interés en la lectura. Celulares, mensajes de texto, lenguaje inclusivo, han aportado para esta deformación cultural. Hoy todos sabemos que la mayor parte de la masa de lectores de diarios es gente madura, mayor a los 40 años. En las restantes franjas etarias, reina el desinterés por los diarios y por la información en general”.

La gente lee “muy por arriba”: A menudo, quien lee en versión digital, lee menos, es decir, textos más breves. Sobre esto también reflexionó el entrevistado. “La TV y las trasmisiones de sus informativos, eventos deportivos, además de los sitios de diarios en la web, sumado a las redes sociales, es de donde se nutren de información en forma diaria, pero todo muy por arriba. He comprobado que muchos de esos lectores no pasan de los titulares y diez líneas. Los informativos radiales, creo que se mantienen e interesan casi al mismo público de edad madura de los diarios en papel. Radios que tradicionalmente se escuchaban casi religiosamente al mediodía, perdieron público con los noticieros de la TV. La costumbre de atender los avisos fúnebres también se ha perdido”, comentó. Asimismo, dijo que “las personas que leen el diario, son distintas de las que simplemente se interesan por la noticia. Estas últimas son en general superficiales. Los lectores de diarios son más proclives a analizar y desmenuzar las noticias y los temas”.

El gran desafío es la credibilidad: “Hoy podemos decir que tenemos más acceso a la información. Además de los medios tradicionales, tenemos los sitios en la web, y pesan las redes sociales. El gran desafío es de cuánta credibilidad tienen. Ya hemos visto cómo se utilizan las denominadas “facks news”, o noticias falsas, dirigidas tendenciosamente por esos sitios, algo que en los diarios en papel no se da. Rige la responsabilidad, la ética y aquello innegable de que “lo escrito, escrito está” y eso impide lanzar un informe interesado y luego borrarlo. Si se cae en la malversación informática, se enfrentan responsabilidades y se genera lo peor para un medio periodístico: perder credibilidad”, dijo Cardozo, y prosiguió: “por ende, nada de todo lo que fue “sagrado” en materia periodística se ha de perder. Pese a esta crisis, a este retroceso de lectores en sistema papel, hacemos y haremos el diario en ese material inmortal. No sé si por haber nacido dentro del diario, creemos en su vigencia e inmortalidad. Quizás el papel quede en su mínima expresión, pero no desaparecerá. Primero que nada consideramos que el diario papel fue y será el primer borrador de la Historia. Creo que con los teléfonos celulares ya la mayoría recibe la información de manera digital y a través de las redes sociales. Esa es la realidad y tenemos que vivir en ella”.

¿Qué futuro ante este hecho tendrán los diarios en papel? Ante esta pregunta, Cardozo insiste con que “esa es una de las grandes interrogantes, nadie lo sabe o acierta en el pronóstico”. Y además reflexiona: “Bill Gates, en los 90 del pasado siglo XX, estimó que no durarían más de una década más. Le erró y feo. Aún subsisten. Yo juzgo que el papel no morirá. Por el contrario, estimo que el diario, ordenado, jerarquizado, meditado, es imprescindible”.

El problema de los costos: Las dificultades económicas al momento de sostener un medio periodístico impreso son también un tema -y preocupación- muy actual. A propósito reflexionó el veterano periodista: “El problema de los diarios es su costo y financiación. Hoy estamos justos y en general los sitios web no se autofinancian. Le pesan al diario. La tendencia es comenzar a cerrarlos y salvo titulares y un resumen mínimo, el contenido “grueso” es brindárselo a quien se suscriba. Cobrando menos de lo que cuesta producirlo en papel, se apunta a recobrar a un público mayor, numeroso como habitualmente lograba el papel. En la crisis de los diarios en papel, pesa también por su precio de venta. Antes el diario no tenía competencia, los aficionados a la TV y radio también consumían diarios. Un diario costando más que un litro de leche en sachet o un pan, pesa en el bolsillo de mucha gente asalariada. Atendiendo esa realidad y la tendencia de manejarse con el celular o la “compu” para todo, la idea es apuntar a generar suscriptores y así poder, con las espaldas cubiertas financieramente, pagar más periodistas y mejorar el producto. Todo es un gran y apasionante desafío”. Finalmente, expresó Cardozo: “Probablemente ya no somos el “cuarto poder”, pero somos todavía el quinto. La prensa escrita ha demostrado que conserva poder para cuestionar y acabar con la carrera de un gobernante o político. Por primera vez un vicepresidente tuvo que renunciar acosado por las denuncias de sus pares y los informes periodísticos. Somos por lo tanto la parte creíble de un oficio que está en crisis. Con celulares, redes sociales y sitios noticiosos “piratas”, con muchas fackes news, están generando una pérdida de credibilidad, que juega a favor del compromiso del diario en papel con sus lectores”.

Ramón Fonticiella: los diarios de papel seguirán siendo vehículo del mensaje no inmediatista

El maestro Ramón Fonticiella, periodista, ex intendente de Salto, ex director de Radio Tabaré opinó que es indiscutible el empuje que han tenido los medios de comunicación digitales; eso es algo innegable.

Recordó la influencia que tuvieron los diarios en papel a través los siglos XIX y XX, y a la vez indicó que sus costos y la lentitud de llegada teniendo en cuenta los diarios digitales, “les ha obligado a buscar otros perfiles”. Asimismo entiende que seguramente los diarios de papel “seguirán siendo vehículo (actualizado) del mensaje no inmediatista y de fondo”.

Marcelo Di Giácomo: El diario en papel no va a desaparecer, pero tendrá que adaptarse a la tecnología

Marcelo Di Giácomo, director y titular de Radio Libertadores, manifestó que “los diarios en papel no van a morir, pero se van a tener que adaptar a los medios tecnológicos”.Entiende que los diferentes medios pueden convivir y a modo de ejemplo mencionó que la venta de libros (en papel) ha aumentado en los últimos años, pese a que por Internet se pueden leer.

Sostuvo que si bien puede cambiar el modo de acceder a la información, los diarios en papel no van a desaparecer.

Personalmente es lector de diarios de papel, a excepción de algún artículo puntual que le interese en la web.

Di Giácomo señaló que la elección de leer diarios se debe no sólo a que se puede leer en cualquier momento y cualquier lugar, sino por una cuestión de costumbre y algo generacional.

En este sentido agregó que quizás la gente más joven al tener incorporado el celular, ya tiene incorporado el acceso a los portales digitales.

Por otra parte indicó que si bien es una tendencia que los diarios en papel tienden a desaparecer, algunos van a sobrevivir adaptándose a la tecnología.

Además mencionó que el diario de papel no sólo compite con el diario digital sino que los canales de televisión tienen sus medios con el formato de portal digital, pero insistió que los diarios “no van a desaparecer del todo”.

Adriana Martínez – Directora Diario EL PUEBLO

“El salteño es lector; el salteño sigue comprando el diario”

La Directora de nuestro medio, Mtra. Adriana Martínez, expresó su confianza en que la prensa escrita, continúe su camino como medio de comunicación confiable, destacando la particularidad que tiene nuestra ciudad, donde tres medios escritos, cada cual con su particularidad, mantiene el respaldo de sus lectores, constituyéndonos en un claro ejemplo que, por ahora, la prensa goza de buena salud.

¿La prensa escrita se encuentra en vías de extinción, o tan sólo es una sensación térmica?

Yo creo que puede ser una sensación térmica, pero, creo que también, tiene algo de mito; tantas veces repetimos algo que, al final, se convierte en verdad, o así lo creemos. Obviamente que el diario, el papel, se tiene que ir transformando, tiene que ir acompasado con las nuevas tecnologías (sitios web, redes sociales), pero creo que, el valor del diario papel, es el valor del documento y eso, sinceramente, no creo que haya algo que lo pueda suplir; el valor histórico de los hechos que encierra ese documento, es único.

Más que nada en el interior del país que somos un tanto conservadores aún en muchos aspectos, el diario papel conlleva una confianza del lector y una credibilidad importante, ¿es así?

Creo que el papel en el medio escrito, ha sido importante a lo largo de la historia y ha tenido tanto peso, por la credibilidad que ha conseguido, lo cu al, hoy en día, se mantiene. En general todos los diarios, todos los medios escritos trabajamos para ser medios confiables; eso, en contrapartida de la inmediatez que hoy tiene la noticia, que muchas veces pensamos que puede ser una ventaja o algo bueno, pero, muchas veces, esas noticias no están chequeadas, no están corroboradas. Y, más allá de la aparición de las “fake news” o noticias falsas, hay noticias que son inexactas. Entonces, el medio escrito, tiene otro tiempo de chequear la información, aunque, no tenga esa inmediatez que tienen las redes sociales. Hay una frase que nosotros utilizamos mucho, que dice, que perder una batalla no significa perder la guerra. Creo que, cuando el lector quiere saber los detalles de alguna información que le interesa, recurre a los medios escritos y, en el interior, los medios escritos tienen un apoyo muy importante, concretamente Salto es un ejemplo de ello. Aquí tenemos tres medios escritos, y, cada cual con su impronta, cuenta con el respaldo de sus lectores.

¿El Estado propicia la competitividad y productividad de la prensa?

En realidad, la Organización de Prensa del Interior (OPI), que es la que nuclea a los medios del interior, en lo que ha venido trabajando muy fuertemente, es en conseguir que se apruebe la ley de distribución de la publicidad oficial; lo cual, lamentablemente, en el 2018, no se aprobó, y ahora, tendremos que esperar. Creo que la aprobación de ese proyecto de ley, va a beneficiar y mucho a los medios del interior. Porque, siempre pongo el ejemplo, si hay una suba del combustible, nosotros tenemos la disyuntiva de publicarlo de forma gratuita o no publicarlo y dejar al lector sin la información, entonces, siempre optamos por lo primordial, que es informar al lector; pero, esa misma información, en los diarios de nivel nacional, aparecen habiéndose pago el aviso.

En porcentaje, es alrededor del 5% de la publicidad estatal la que llega al interior, hoy por hoy. Sería muy importante lograr esa ley, la que permitiría, también, avanzar en la parte tecnológica de los medios.

¿El tiraje ha venido bajando?

En el interior y, sobretodo, en Salto, hay una realidad diferente a la de los medios de Montevideo, por lo menos de acuerdo a los datos que manejamos. El salteño es lector; y el salteño sigue comprando el diario. Hoy, lo que sí hay, es un tema económico, por lo que la gente no puede, por ahí, comprar todos los días el diario, por eso es la gran diferencia del tiraje y la venta durante los días de semana y los domingos, días en que el diario es un clásico; en eso no hemos sentido que se haya bajado mucho. O sea, si hay dinero en la calle, se compra el diario, se vende. También, es cierto que, la empresa, ha hecho un esfuerzo muy grande por mantener el precio del diario y hacerlo accesible.

¿Se ha tenido que reestructurar la tradicional empresa?

Sí, sobre todo en la parte de la compra de insumos como el papel, lo cual, se ha vuelto un desafío permanente; constantemente se tiene que estar viendo qué se compra, dónde se compra, cómo se compra, justamente, para no trasladar la suba de los precios al lector.

. Es una apuesta de la empresa, pensando y apostando a que este tiempo va a pasar.

Por lo tanto, ¿la prensa sigue en pie?

Estoy segura de eso. Cuántas veces escuchamos que la radio desaparecería por la televisión, y no pasó; que la televisión iba a desaparecer por internet, y tampoco. Puede ser que cambie la metodología; hoy, internet y las redes sociales están en una curva ascendente que, como todo, luego, empieza a descender. En estos últimos días que hubo problemas en la comunicación, me preguntaba, qué pasaría si por uno o dos días no tenemos acceso a las redes. Eso es un ejemplo de que no es verdad que lo escrito, el papel, vaya a desaparecer; no por el momento. Continúa siendo un medio seguro.

Horacio de Brum: lo importante es el contenido, más allá de con qué herramientas se brinda la información

El abogado y docente Horacio de Brum Delgado, director de Radio Tabaré, fue consultado para este informe y al respecto indicó que cuando se informa, lo hace por diferentes medios, sin abandonar nunca el diario de papel.

De Brum afirmó que pudiendo tener información por un medio de comunicación como los diarios de papel o semanarios, los utiliza mucho. El profesional conside ró que más allá de cómo uno puede recibir la información, a su criterio “lo más importante es el contenido”.

Explicó que si el contenido es bueno, si la información que brinda un medio de comunicación es seria, creíble; tiene contenido, “eso puede superar esta situación con la irrupción de la tecnología que ha avanzado tanto inclusive a nivel de los medios de comunicación”.

Por ello afirmó que “la base de todo, lo importante, es el contenido que se brinda, más allá de si estamos hablando de un portal digital, de un medio de comunicación que utiliza el papel, una radio o la televisión; lo que va a primar va a ser el contenido”.

Subrayó que si el contenido es interesante, es atrapante y desafiante para el lector, “va a permitir que esos medios sigan adelante”.

No obstante resaltó que hay muchos desafíos para los medios de comunicación, y a su vez destacó que “los desafíos son oportunidades, de manera que habrá que ir aggiornándose y buscando las nuevas oportunidades”.

Fabián Cardozo – Pte. Asociación de la Prensa Uruguaya

“Los grandes periódicos del mundo tienen una muy potente versión digital pero, el papel sigue presente”

EL PUEBLO dialogó con el Presidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), Fabián Cardozo, quien sostuvo su convicción de que la prensa a nivel internacional continúa teniendo vigencia, más allá de la indispensable necesidad de aggiornarse a los nuevos tiempos, en los que, las redes sociales, tienen una fuerte impronta que no debe de desestimarse.

Como representante de APU y como periodista ¿cómo ve a la prensa a nivel nacional, siendo que con las nuevas tecnologías, muchos han augurado la desaparición de la misma?

Bueno, porque, como pasa también con los libros y con muchas cosas, la versión en papel, sigue siendo necesaria y fundamental. Conozco tanto la realidad de Montevideo como la del interior, donde viajo por cuestiones de trabajo, y veo como más presente el hecho de tener el diario como una cuestión de cercanía y, por esa razón, es valorado y respetado. Incluso, en los medios a nivel nacional, hay una mayor penetración de lo digital, pero igual, no ha desaparecido, es más, en ningún lugar del mundo; los grandes periódicos como el New York Times u otros diarios de Europa, o los de la República Argentina, siguen teniendo una muy potente versión digital, pero, el papel sigue presente, y creo que, tiene que ver con el respeto que se ganan los periodistas y los medios. La gente sigue leyendo el papel, porque confía en ese medio.

Yo creo que vale la pena defender el trabajo de los periodistas y de la prensa; lo que sí es necesario es actualizarse, no quedarse en el pasado. Todos los medios estaría bueno que mantuvieran una buena versión digital, que trabajen las redes, que se adapten a las nuevas épocas, pero, que también contemplen a todos los públicos; y, los que tenemos ganas de recibir y leer el diario papel, también tengamos ese derecho.

¿Esa perdurabilidad puede ser, en el caso uruguayo, un tema generacional, al tener nuestro país una población mayoritariamente adulta?

Debe de influir sin dudas, pero, como le dije, es un fenómeno a nivel internacional; los grandes diarios tienen una muy buena versión digital pero, mantienen el papel. Probablemente siga siendo una cuestión de respeto; y, recordemos también que, hoy, los adultos mayores tienen la posibilidad de acceder a las versiones digitales de los medios a través del Plan Ibirapitá, que es la computadora que les brinda el Estado a los jubilados, que tal vez no se ha universalizado mucho pero, hay muchos que la tienen. Por lo tanto, yo, reivindico la gestión y el trabajo de los periodistas de los medios, en la responsabilidad y seriedad que le da la versión papel.

¿Considera que por parte del Estado se le brinda a la prensa un respaldo suficiente?

Hemos hablado mucho al respecto con otras asociaciones vinculadas al tema; en realidad, a nosotros nos interesa que haya un apoyo a los medios, sabemos que se ha intentado y que no se ha logrado; pero, también decimos que, si hay un apoyo del Estado hacia los medios, se traduzca en no más pérdidas de fuentes de trabajo. Eso nos preocupa y mucho. En los últimos tiempos, seguramente por efectos de la crisis, ha habido muchas pérdidas de fuentes de trabajo, por lo que entendemos que, si hay en algún momento un apoyo, una subvención por parte del Estado, como contrapartida, se debería exigirle a los directores de los medios a nivel nacional, que no existan pérdidas de puestos de trabajo, para que todos, trabajemos más tranquilos; los empresarios con su interés comercial, y, los trabajadores, con el interés de no tener todo el tiempo la inseguridad de no saber qué va a pasar con las fuentes de trabajo.

¿Qué opinión le merece la pauta publicitaria estatal existente actualmente?

Nosotros hemos impulsado y apoyado una ley que regula el tema de la publicidad oficial, para que tenga que ver con el tiraje, como una opción de análisis, pero, también, con el reparto equitativo de la publicidad para que no favorezca a los mismos de siempre o a los grandes grupos, y las empresas pequeñas queden golpeadas; o sea que, en realidad, estamos de acuerdo con la regulación de la publicidad oficial, para que la misma sea positiva.