Qué propone, quiénes se oponen y cómo funciona la votación

En las elecciones del 27 de octubre se votará la aprobación o no del plebiscito “Vivir sin miedo”, la reforma propuesta por el senador Jorge Larrañaga. Cumplimiento de penas, allanamientos nocturnos, reclusión permanente y guardia nacional con militares son los cuatro ejes que plantea.

Reforma Constitucional

Porque se necesita un cambio en seguridad La Constitución es el Contrato Político que nos damos como sociedad. No hay mayor derecho para un ciudadano que intervenir y decidir en el modelo de sociedad que queremos. El cambio necesario, solo se asegura con este mecanismo de reforma constitucional.

Cumplimiento de Penas

Se observa diariamente que delincuentes recuperan su libertad antes del tiempo establecido por la pena que le habían impuesto. Esto alimenta el fenómeno de puerta giratoria, que hace que los que delinquen entren y salgan con facilidad del sistema de Justicia. Cada año 6.000 presos son liberados, 4.000

reinciden en el delito. Si las penas no se cumplen, hay impunidad. El proyecto de reforma prevé que quien cometa delitos graves no podrá recibir beneficios liberatorios y deberá cumplir la pena en su totalidad.

Allanamientos Nocturnos

Es sabido que muchos delincuentes usan casas para la venta de droga, como las denominadas bocas de pasta base o para cometer otros delitos. Estos delincuentes sacan provecho de la especial protección que actualmente brinda la Constitución al hogar, para evitar de ese modo la acción policial.( El proyecto de reforma prevé habilitar que la LEY le de el derecho a los JUECES para que, cuando haya sospechas, puedan ordenar este tipo de medidas para combatir la delincuencia en horas de la noche. Esta medida será un nuevo instrumento para la policía, fiscales y jueces.

Reclusión Permanente Revisable

Porque existen delitos de una aberración tal que ameritan una severa respuesta de la sociedad. Y porque quienes los cometen son difícilmente recuperables, por lo que la sociedad debe protegerse de estos individuos. (Esta pena se aplicaría a los que violan o abusan y matan a un menor de edad, al sicariato (los que matan a cambio de un precio) y a los homicidas múltiples. Estos tipos de delincuentes suelen ser de difícil o imposible recuperación y hoy, cumpliendo su pena de prisión, a pesar de no estar rehabilitados, recuperan la libertad y conviven con el resto de la sociedad.(El proyecto prevé que este tipo de delincuentes permanezcan 30 años recluidos, y recién ahí, si se demuestra su rehabilitación; recuperarían la libertad. Si no están rehabilitados, permanecerán recluidos.

Guardia Nacional con Militares

Porque es necesario tener una nueva fuerza de seguridad pública: una Guardia Nacional. Estará integrada por 2.000 efectivos militares. Estamos ante una situación de emergencia. Hay que usar todos los recursos del Estado para cuidar a los ciudadanos. Es necesario acudir a militares porque están calificados, poseen disciplina, tienen una estructura jerarquizada, están instruidos en el manejo de armas, tienen equipamiento, están a disposición del Estado, podemos recurrir a ellos sin mayor demora. Además ya cumplen tareas típicamente policiales en la Prefectura Nacional Naval, en la Policía Aeroportuaria y en la guardia perimetral de varios establecimientos carcelarios. El propio gobierno le ha ido dando algunas funciones típicamente policiales. Se trata entonces de usar adecuadamente los recursos del Estado, preparándolos previamente para nuevos cometidos. Este modelo de fuerzas de seguridad con organización militar, complementariamente y en paralelo a la policía civil, ya existe con notable eficacia y prestigio institucional en España, Francia, Italia, Portugal, Holanda, Chile, entre otros países. Se plantea un diseño que existe -y con éxito- en muchos países.

¿Cuándo comienza a regir?

Si el próximo domingo 27 de octubre la Corte Electoral informa que se llegó al mínimo necesario para que se reforme la Constitución, los cambios entrarán en vigencia inmediatamente. Así lo establece el texto del plebiscito, que prevé que para aquellos casos en los que se necesitan aprobar leyes, se agreguen disposiciones a la Constitución. El artículo 332 de la Constitución indica que no es necesaria una reglamentación extra para que una norma constitucional entre en vigencia.

Este artículo establece que “los preceptos de la Constitución que reconocen derechos a los individuos, así como los que atribuyen facultades e imponen deberes a las autoridades públicas, no dejarán de aplicarse por falta de reglamentación respectiva, sino que será suplida, recurriendo a los fundamentos de leyes análogas, a los principios generales de derecho y a las doctrinas generalmente admitidas”.

Texto de la reforma constitucional

Iniciativa de Reforma Constitucional al amparo del artículo 331 Lit. A de la Constitución.

Artículo 1º – Agrégase al artículo 11 de la Constitución el siguiente inciso: “No obstante, la ley podrá regular el allanamiento nocturno, para los casos en que el Juez actuante tenga fundadas sospechas que se están cometiendo delitos”.

Artículo 2º – Agrégase al artículo 27 de la Constitución los siguientes incisos: “La ley podrá establecer que quienes fueren condenados por sentencia firme por determinados delitos, no gozarán de ningún instituto que permita su liberación antes del cumplimiento de la pena en su totalidad.

La ley dictada por dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara, podrá establecer para quienes hubieren sido condenados por sentencia firme por los delitos graves que determine en forma expresa, pena de reclusión permanente, la que podrá ser revisada por la Suprema Corte de Justicia, quien podrá decretar su libertad luego de cumplidos 30 años de reclusión”.

Artículo 3º – Agrégase al numeral 8° del artículo 85 de la Constitución el siguiente inciso: “La ley por mayoría de dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara, podrá disponer la creación de una Guardia Nacional con integrantes de las Fuerzas Armadas, para cumplir funciones de seguridad pública interior en todo el territorio de la República”.

Artículo 4º.- Agréguense las siguientes disposiciones transitorias y especiales a la Constitución: Z ´´´) Mientras no se dicte la Ley prevista en el inciso segundo del Art. 27 de la Constitución, regirán las siguientes disposiciones:

“1º – (Cumplimiento efectivo de las penas) El que hubiere sido condenado por sentencia firme por cualquiera de los siguientes delitos: violación (artículo 272 del Código Penal), abuso sexual (artículos 272 Bis y 272 Ter. del Código Penal en redacción dada por la ley 19.580), rapiña (artículo 3442 del Código Penal), copamiento (artículo 344 Bis del Código Penal), extorsión (artículo 345 del Código Penal), secuestro (artículo 346 del Código Penal), homicidio con circunstancias agravantes especiales y con circunstancias agravantes muy especiales (artículos 310 Bis, 311 y 312 del Código Penal), trata de personas (artículos 78 y 79 de la ley 18.250), o por delitos de tráfico de estupefacientes previstos por los artículos 30 a 35 Bis del Decreto-Ley 14.294 con sus modificativas y concordantes, no le serán aplicables los institutos de libertad anticipada, vigilada y vigilada intensiva, ni ningún otro beneficio liberatorio o sustitutivo de la privación de libertad, debiendo cumplirse en todos los casos la pena dispuesta en forma efectiva.

Tampoco corresponderá la libertad anticipada cuando se haya acordado con el Ministerio Público pena de cumplimiento efectivo en proceso abreviado”.

Z´´´´) Mientras no se dicte la ley prevista en el inciso tercero del art. 27 de la Constitución, regirán las siguientes disposiciones:

“1º –(Reclusión Permanente Revisable) El que, luego de haber cometido el delito de violación o abuso sexual sobre un menor de edad, cometiera el delito de homicidio contra la misma persona, será penado con reclusión permanente.

La misma pena se le aplicará a aquel que cometa homicidio muy especialmente agravado de acuerdo a lo establecido por el artículo 312 de Código Penal en su numeral 2, o el homicidio muy especialmente agravado previsto por el artículo 312 del Código Penal en su numeral 6.

La imposición de esta pena importa la privación permanente de la libertad o hasta la rehabilitación comprobada del mismo, bajo un régimen especial de cumplimiento que se rige por las siguientes reglas:

a. Sólo podrá ser revisada a partir de los 30 años.

b. La Suprema Corte de Justicia podrá establecer, a partir de los 30 años, la liberación del penado en caso de acreditarse que el mismo está plenamente rehabilitado. A tales efectos recabará el dictamen del Cuerpo Asesor para penados a reclusión permanente, que se creará especialmente.

La tentativa de dichas conductas será castigada con una pena de la mitad a las dos terceras partes de la pena máxima prevista para los homicidios muy especialmente agravados.

2º – El Poder Ejecutivo reglamentará la integración y el funcionamiento del Cuerpo Asesor para penados a reclusión permanente”.

Z´´´´´) Mientras no se dicte la ley prevista en el inciso segundo del numeral 8º del art. 85 de la Constitución regirán las siguientes disposiciones:

“1º – Créase la Guardia Nacional como cuerpo especial de las Fuerzas Armadas, con atribuciones y cometidos en materia de Seguridad Pública. Dependerá funcionalmente del Ministerio de Defensa y la coordinación

operativa se hará con el Ministerio del Interior en la forma que disponga el Poder Ejecutivo.

2º – Se estructurará jerárquicamente según las previsiones del Decreto-ley Nº 14.157, sus modificativas y concordantes.

3º – Son competencias de la Guardia Nacional:

• Velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República.

• Amparar a las personas en el ejercicio de sus derechos individuales, susceptibles de ser vulnerados por conductas delictivas.

• Llevar a cabo todas las acciones necesarias para combatir el narcotráfico y todas las manifestaciones de crimen organizado.

• Participar en la acción preventiva, disuasiva y represiva tendiente a impedir la comisión de delitos, faltas o infracciones, en especial en aquellas zonas del país donde se registra un alto índice delictivo.

• Realizar todas las demás tareas tendientes a la preservación del orden y la tranquilidad pública que le encomiende el Poder Ejecutivo.

El Poder Ejecutivo coordinará la actuación de la Guardia Nacional con las demás fuerzas policiales con cometidos concurrentes, así como su relacionamiento y colaboración con el Poder Judicial.

4º – Los efectivos recibirán la formación intensiva previa para sus nuevos cometidos, siguiendo estrictos criterios de capacitación y especialización, hasta completar una dotación de 2.000 efectivos.

5º – Serán principios básicos de actuación de los integrantes de la Guardia Nacional: el estricto apego a la Constitución y a las leyes de la República y la sujeción a las reglas de actuación y de conducta de la ley Nº 18.315(Ley de Procedimiento Policial).

6º – El Poder Ejecutivo promoverá la equiparación de las retribuciones de los efectivos de la Guardia Nacional con la de los funcionarios policiales, considerando las equivalencias de grado que éste determine”.

Artículo 5º.- La presente reforma entrará en vigencia inmediatamente después que la Corte Electoral proclame el resultado afirmativo del plebiscito.

Pablo Bonet – Candidato a diputado por el sector Alianza Nacional

“Esta reforma tiene el apoyo del pueblo”

Pablo Bonet, candidato a diputado por el sector Alianza Nacional, liderado por el impulsor de la reforma constitucional “Vivir sin miedo”, Senador Jorge Larrañaga, manifestó su confianza en que el próximo domingo 27 de octubre, día de las elecciones nacionales, la papeleta del SÍ, obtenga el respaldo popular necesario para lograr su aprobación. El dirigente nacionalista sostuvo que “se han dicho y dicen muchas cosas falsas”, por parte de los detractores de la reforma, adjudicando dicha situación, a que no tienen “críticas serias y certeras para hacerle y, como lo han tomado como una batalla electoral, tratan de confundir al electorado con falsedades”.

Bonet enfatizó en que, hoy, con lo que indican las encuestas, se le da al SÍ, un porcentaje “por encima del 58% su aprobación”.

¿En qué consiste la reforma?

Luego de varios intentos de aprobar leyes en materia de inseguri dad, Jorge Larrañaga optó por el camino constitucional de la consulta popular. Viendo que desde el gobierno no se avanzaba con ninguna medida eficiente que solucionara el tema, pero, tampoco, aceptaba soluciones desde la oposición, Larrañaga optó por pedirle al pueblo su apoyo.

En tal sentido, propuso una reforma constitucional con cuatro puntos.

La autorización para realizar allanamientos nocturnos especialmente en las bocas de venta de pasta base, y los lugares donde el narcotráfico y la delincuencia actúa amparado por la oscuridad.

El cumplimiento efectivo de determinadas penas graves y gravísimas como la violación, copamiento, tráfico de drogas, trata de personas, extorsión, secuestro, rapiña.

La implementación de la pena de reclusión permanente revisable para los delitos extremadamente graves como la violación de menores, seguido de muerte, homicidas múltiples y sicariato.

Finalmente, la creación de la Guardia Nacional, como hay en muchos países y que nada tiene que ver con la militarización de la seguridad. Esta Guardia Nacional cumplirá tareas de complementariedad a la acción de la Policía en actuaciones peligrosas. Estará integrada hasta por 2000 efectivos que pasan del Ejército y son capacitados para cumplir tareas de vigilancia de sociedad civil.

¿Por qué cree que ha tenido tanta oposición no sólo desde el sector político sino que también de diferentes organizaciones sociales?

La principal oposición surgió desde el gobierno y el Frente Amplio, y las organizaciones sociales que están en contra, son las que tienen mucha vinculación ideológica con el gobierno. Pero, fundamentalmente, esta reforma tiene el apoyo del pueblo. Primero, cuando se buscaron firmas y se lograron superar ampliamente la cifra requerida y, hoy, con lo que indican las encuestas, que le dan por encima del 58% su aprobación.

¿Los detractores de la propuesta, le adjudican un espíritu diferente al que en realidad tiene?

Sí. Han dicho y dicen muchas cosas falsas. Se lo adjudico a que no tienen críticas serias y certeras para hacerle y, como lo han tomado como una batalla electoral, tratan de confundir al electorado con falsedades. Pero, a la vista está que, con mentiras, no están logrando su objetivo.

¿Confían en alcanzar el respaldo necesario para que se logre su aprobación?

Confío, porque día a día ,vemos gente de todos los partidos que solicitan papeletas del SI. Muchísima gente que quiere ir con su voto el día de las elecciones, junto con la papeleta. Los dirigentes políticos nos dicen que la gente pide la lista con la papeleta adentro, si no, no la llevan. Eso ha llevado a que muchas agrupaciones de todos los partidos hayan levantado varias miles de papeletas del SI. Incluso, votantes del Frente Amplio que se acercan y se expresan como tales, pero que van a votar la reforma.

Para Mónica Cabrera, presidenta del Frente Amplio

“Reconocemos que en el país existen problemas de seguridad y convivencia, pero la reforma que se plantea puede llegar a agravar los problemas”

Mónica Cabrera es la presidenta de la Mesa Política del Frente Amplio e integrante de la fórmula a la diputación que encabeza la diputada Manuela Mutti por la Lista 90609 de dicha fuerza política.

Consultada Cabrera por EL PUEBLO sobre la postura que mantiene su fuerza política referida al proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad planteada desde el sector del senador nacionalista Jorge Larrañaga, comenzó reconociendo que el país tiene problemas en esta materia.

“Vamos a partir de la base que reconocemos que en el país existen problemas de seguridad y convivencia que hay que abordar y que es urgente, pero también creemos que la reforma constitucional que se plantea para solucionar estos problemas, no va a ser eficiente, y puede llegar a agravar los problemas”.

“En ese sentido, la Mesa Política Nacional del Frente Amplio con fecha 26 de julio del corriente declaro su adhesión y compromiso con el trabajo y los objetivos de la Articulación Nacional que actualmente impulsa la contracampaña para evitar la aprobación de esta reforma constitucional y su convocatoria a todas y todos los militantes frenteamplistas y progresistas del país a sumarse a las actividades que en ese marco vayan definiéndose”.

SOBRE LA GUARDIA NACIONAL

“Abordando el análisis de los distintos puntos que se plantean en la reforma, Cabrera recordó que “es importante que la población sepa que el plebiscito Vivir sin Miedo que se pone en consideración junto con la elecciones nacionales, es una propuesta desarticulada, muy limitada, sin ninguna coherencia, además de inaplicable”.

“Se propone la creación de una Guardia Nacional con efectivos de las Fuerzas Armadas, una propuesta inaplicable a corto plazo. Todos sabemos que los cuerpos policiales tienen un tiempo de maduración, no se crean de un día para el otro, sumado a que tampoco se soluciona pasando oficiales de Defensa a Interior, sino que es necesario crear normativa, discutirla, aprobarla, luego implementarla, tarea que lleva unos cuantos años”.

SOBRE LA CADENA PERPETUA REVISABLE

“También se propone la Cadena Perpetua Revisable, ¿qué significa? Que recién a los 30 años de que una persona lleve presa, si ahí a los 30 años, la Suprema Corte de Justicia revisará si está en condiciones de salir o no. Esto es para para determinados delitos considerados más graves (violación, abuso sexual, rapiña, copamiento, secuestro, trata de personas, tráfico de estupefacientes), por lo esta medida no va a tener ningún impacto en los delitos que más preocupan a la población que son los delitos contra la propiedad”.

SOBRE EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LAS PENAS

“Respecto al Cumplimiento Efectivo de las Penas, ya existen normas que con apoyo mayoritario se aprobaron y que permiten que en ciertos delitos, reincidencia o casos de acuerdos abreviados donde no se puede solicitar libertad anticipada. Por tanto, esta medida planteada es inaplicable por ser redundante”.

SOBRE LOS ALLANAMIENTOS NOCTURNOS

“Otra medida es la Habilitación a los Allanamientos Nocturnos. Aquí debemos recordar que el artículo 11 de la Constitución de la República establece que el Hogar es un sagrado inviolable. La reforma planteada modifica esto, por lo que nos plantea ingresar a los hogares (orden judicial mediante) en horas de la noche. Imagínense dentro de los hogares descansando con menores o personas mayores o personas enfermas y que ingrese la Guardia Nacional, que por otra parte, no será un allanamiento pidiendo permiso y sin romper nada, sino todo lo contrario, sumado a que no se puede aplicar hasta que exista una ley que lo habilite, y todos sabemos que los trámites parlamentarios tienen sus plazos y no son inmediatos”.

“Entendemos que lo que nuestro país necesita, es profundizar en sus políticas públicas enfoques combinados de prevención, rehabilitación y represión, con especial atención a los primeros y complementariedad interinstitucional y análisis cuidadoso en los últimos. Combatir fuertemente la desigualdad y los procesos de exclusión social, educativa y económica, y segregación urbana, y asumir el compromiso político de impulsar un cambio radical en la estructura y funcionamiento de nuestros centros de reclusión”.

“Esta reforma no es la forma, por lo tanto al momento de votar el 27 de octubre no se debe poner ninguna papeleta”, concluyó Cabrera.

Reflexión de Soledad Marazzano – Candidata a Diputada por el Frente Amplio

En primer lugar necesito expresar que la presentación de la reforma llamada Vivir Sin Miedo, no es un hecho jurídico, sino político.

La modificación de las leyes existentes, si se entiende conveniente, debe hacerse convenciendo mayorías parlamentarias en el sitio donde se hace la ley: el Poder Legislativo. Esta iniciativa tiene el fuerte contenido político, partidario y personalista, de un referente que al ir perdiendo cada vez más altura en la consideración nacional, apeló a un manotazo emocional, dirigido a detener su caída aferrado a la credibilidad de la gente sencilla. No parece razonable en una democracia fuerte como la uruguaya, de alta seguridad jurídica, modificar la constitución para detener algunos tipos de delitos.

Las medidas propuestas configuran un fuerte retroceso en los avances civiles de la sociedad uruguaya. Promueve el allanamiento nocturno, la creación de una guardia militar, el cumplimiento total de las penas aún en caso de rehabilitación y la creación de la cadena perpetua, bajo el nombre de “pena permanente revisable.”

No prevé el proyecto instancias de mejorar las posibilidades de reinserción de los delincuentes, como se plantea en las sociedades organizadas y en el mismo Uruguay. Los allanamientos nocturnos pueden parecer cosa sencilla para quienes no vivieron en la dictadura. Cuántos tienen el recuerdo de despertar sobresaltados al oír frenar un camión frente a su casa en la noche, temiendo que fuera una de las patrullas que tantas casas destrozaron buscando supuestos documentos, armas o “subversivos”. Una garantía, un derecho que se pretende cortar.

Cumplimiento total de las penas, cercena la posibilidad de que quiénes realmente busquen rehabilitarse y abracen el trabajo y el estudio en la cárcel, pierdan la motivación de obtener una libertad anticipada a través de esa conducta social e integradora. No construye, sólo castiga, aumenta la violencia. Pena permanente revisable, así se le llama en el m undo, como una delicada forma de presentar una cadena perpetua, que puede dejar de serlo. Otra forma de buscar solamente reprimir, sin generar oportunidades de rehabilitar. En la realidad el endurecimiento de las penas no baja la incidencia del delito ni evita la reincidencia. Por tanto sólo cabe pensar que después de esta “permanente”, cabe esperar la rehabilitación de la medioeval pena de muerte. Violencia y más violencia.

Ex profeso dejé para el final la creación de una llamativa “Guardia Nacional”, que no es otra cosa que poner la seguridad en manos de una guardia militar.

En primer lugar no hay ninguna seguridad de que sea eficiente, sólo sería una prueba más, puesta en manos de personas que no están específicamente preparadas. Fundamentalmente tengo muy vívidas las experiencias de la seguridad puesta bajo responsabilidad militar. Aún no se encuentran los restos de orientales hechos desaparecen por parte de quienes aplicaban sus medidas de seguridad.

Otro retroceso, peligrosamente grave. Vuelvo al encabezamiento: se trata de un juego de alguien que quiere réditos políticos personales, y pretende usar la necesidad popular como herramientas para lograrlo. Será un fuerte voto negativo de la población.

El país sin pausa sigue armando su política de seguridad y rehabilitación, con fuerte inversión y con respeto de los derechos de TODOS sus habitantes”.

Rodrigo Albernaz – Candidato a la diputación – Cabildo Abierto

“Tenemos una propuesta de seguridad que consideramos que es mucho mejor”

EL PUEBLO dialogó con uno de los candidatos a la diputación por Cabildo Abierto, partido político que encabeza el ex Comandante del Ejército Nacional, General ® Guido Manini Ríos. El entrevistado hizo hincapié en resaltar las propuestas que impulsan, y por qué no respaldan la reforma constitucional impulsada por el Senador Jorge Larrañaga.

¿Cabildo Abierto, respaldará la reforma constitucional impulsada por Jorge Larrañaga?

Cabildo Abierto ha sido muy claro de no apoyar la reforma que propone el Sr. Larrañaga. Tenemos una propuesta de seguridad que consideramos que es mucho mejor y a tiende en forma integral abarcando diferentes áreas como son, la judicial, el ámbito educativo y la reorganización de la fuerza policial.

¿Qué proponen específicamente como alternativa?

La propuesta de seguridad establece muy claro, acciones sobre la gestión y operaciones del Ministerio del Interior, acciones sobre la gestión de personal policial, reformar el Código de Proceso Penal, diferentes normativas que afectan la seguridad, se tomarán medidas sobre las cárceles, se combatirá al narcotráfico; y, en cada una de estas propuestas, hay un desarrollo de diferentes medidas.

¿Consideran que los militares deberían cumplir una función típica de la policía?

Las dos formaciones son totalmente diferentes, tienen una formación específica cada una de ellas, por lo tanto, no es compatible que el Ejército cumpla funciones policiales.

Además, consideramos que la policía está preparada y tiene los medios para cumplir su función correctamente, careciendo entre otras cosas de respaldo legal.

Dr. Carlos Albisu

“Más allá de las diferencias que podamos tener la gente nos pide a gritos que hagamos algo”

“Como sector “Todos” hacia adelante no se promocionó la recolección de firmas , si tenemos dirigentes y militantes que si lo hicieron y son parte de esas 376.427 mil firmas ; incluso en locales barriales y de la campaña juntaron firmas.

En esta instancia del 27/10 los equipos que están recorriendo los diferentes barrios y en las diferentes departamentales de la 404 que hoy son 11 , 3 en la campaña (Constitución, Bele n y Pueblo Fernández) y 8 departamentales en la ciudad se está entregando la lista 404 junto con la papeleta del Sí a toda persona que la solicita , que como comentario cada 10 personas que nos piden nuestra lista 8 están pidiendo la papeleta del Si .

Lo que sí nos demuestra esta iniciativa, por sobre todas las cosas, que más allá de las diferencias que podamos tener entre los dirigentes en cuanto a las soluciones, la gente nos está pidiendo a gritos que hagamos algo porque no soporta más la inseguridad en la que vivimos.

En un país como el Uruguay, eterno ejemplo de convivencia pacífica, y que sin embargo en el año 2018 tuvo el triste récord de 414 compatriotas asesinados, uno cada 20 horas aproximadamente, lo que significó un aumento del 45,8 % respecto del año anterior, que ya había sido nefasto en esa materia. Una tasa de 11,2 homicidios cada 100.000 habitantes, lo que según la OMS significa que estamos inmersos en una epidemia de homicidios. Y ni hablemos del aumento de las rapiñas y de los hurtos que también fue escandaloso en los últimos años.

Por todo ello entendemos el sentir del ciudadano común, pero nosotros estamos convencidos de que la mejor reforma que les podemos ofrecer es cambiar al gobierno, para empezar a ejercer el 1º de marzo de 2020 toda la autoridad que la Constitución inequívocamente manda.

Para Hoover Rosa, Partido Independiente

“No acompañamos esta reforma, pero tampoco le decimos a la gente que no vote”

Hoover Rosa es el presidente del Partido Independiente de Salto y candidato a diputado por la Lista 314.

– ¿Cuál es la postura del Partido Independiente en cuanto a la reforma constitucional en materia de seguridad planteada por el sector del senador Jorge Larrañaga?

– Nuestra postura es la de no apoyar la reforma. Está claro que la gente ha vivido un enorme flagelo en estos años con la inseguridad y el aumento de la violencia que realmente quiere vivir sin miedo, como dice el eslogan, pero creemos que ese no es el camino. Pensamos que la seguridad interna corresponde al Ministerio del Interior, corresponde a la policía, pero para eso hay que modificar las políticas justamente para que ataquen el problema. La policía tiene que estar más profesionalizada en momentos de ingresar, para ser mucho más eficiente.

Las políticas del FA han fallado notoriamente en lo que tiene que ver con los delitos, ha retirado a la policía del territorio y eso es un error. La policía tiene que volver al barrio, hay que redimensionar las seccionales, que son de muchísimos años y ha cambiado la población y siguen las mismas seccionales, los mismos límites, eso hay que corregirlo.

Por otro lado, también se deben atacar las causas de la inseguridad. Tenemos el enorme problema del narcotráfico, tenemos un problema carcelario importante donde aquellos muchachos que entran por primera vez salen con un grado cinco como especialistas en delinquir, y ahí vemos que el sistema carcelario no está reinsertando a la gente a la sociedad como corresponde. Esto de sacar a los militares a las calles generaría hasta un problema entre policías y militares en algún determinado operativo, y podría ser más compleja la solución que la enfermedad. Uno entiende que la gente quiere vivir tranquila y en paz, pero uno tiene que estar a la altura de decir lo que piensa, por eso decimos que esta reforma no va a solucionar el problema.

– La propuesta de reforma tiene otros puntos, como los referidos al cumplimiento de penas, allanamientos nocturnos, reclusión permanente revisable, ¿con esos puntos están de acuerdo o también discrepan?

– Con respecto a la cadena perpetua, ya hay leyes que indican que la pena máxima son 30 años más otros 15 años en caso de ser necesario. El gran tema acá es que no se hacen cumplir las penas. Así que herramientas hay. En lo que uno podría estar de acuerdo o al menos ponerse a conversar es en lo referido a los allanamientos nocturnos en el caso específico del narcotráfico, que puede ser una herramienta muy buena para la justicia para no perder la oportunidad allanar una casa que ya perdió el rango de hogar al estar dedicada al narcotráfico.

Ese es un punto que podríamos discutir y ponernos de acuerdo, siempre poniendo en salvaguarda a la gente de bien.

En esto hay que hilar muy fino. Este es el único caso que debería tratarse en una reforma constitucional, las otras propuestas pueden verse desde la ley sin necesidad de tocar la Constitución.

No acompañamos esta reforma pero tampoco le decimos a la gente que no vote.

La gente está en su justo derecho, la reforma cayó en ese momento en que está reclamando soluciones, pero nosotros tenemos una obligación ética y moral con ella de decirle que esta reforma no es la solución a los problemas de inseguridad que tenemos.

Para Germán Coutinho, senador del Partido Colorado

“Pedimos a la gente que pida la lista con la papeleta. Es importante no solo la intención sino también apoyar la propuesta poniendo la papeleta junto a su lista en la urna”

Germán Coutinho es senador y nuevamente candidato al Senado de la República, así como líder del sector Vamos Salto del Partido Colorado.

– ¿Por qué apoya este proyecto de reforma constitucional?

– Porque los medios tradicionales han probado ser ineficaces para la contención del delito. No solo no lo han frenado, sino que en un solo año los homicidios han aumentado un 45% y las rapiñas un 53%, hubo 414 muertos en 2018. Todos los días, durante un año, un uruguayo salió de su casa y no volvió. Hubo una rapiña cada 15 minutos, un homicidio cada 21 horas. El índice de homicidio en Uruguay es de 11,8 homicidios cada 100.000 habitantes, está a nivel de los países centroamericanos, y por encima de Argentina, a pesar que el presupuesto del Ministerio del Interior entre el 2000 y 2018, aumentó casi cinco veces, la gente no se siente casi cinco veces más segura.

– ¿Cuáles son para usted los aspectos más destacados de esta propuesta?

– Los aspectos más destacados a mi parecer son la habilitación para allanamient os nocturnos. La disposición existente es de 1830, cuando no existían bocas de pasta base, que son hoy uno de los mayores problemas. Son leyes anticuadas para realidades actuales, la realidad corre más rápido que el derecho, y por eso hay que actualizarlas. No se rompe con ninguna garantía, se cumple con el mismo procedimiento que se seguiría durante el día, con una orden de un juez competente, cuando existe fehaciente sospecha de que se está cometiendo delito.

Guardia nacional, compuesta de 2000 funcionarios del Ministerio de Defensa, que previo a un entrenamiento policial, van a actuar en cooperación con el Ministerio del Interior, bajo la ley de procedimiento policial. No es simplemente sacarlos a la calle, es darle entrenamiento a una guardia selectiva para que cumpla funciones civiles. Es lo que hace la gendarmería de Chile, España, Estados Unidos, no es lo mismo que Brasil o México, donde se habilitan sin procedimiento policial a salir a la calle. Hay quienes dicen que los militares no están preparados para realizar tareas civiles, sin embargo, cumplen funciones policiales, cuidando a la población, en países mucho más crispados al nuestro, en África y Asia, países que piden que los cascos azules sean uruguayos, porque saben que van a ser bien cuidados.Toda esta reforma no es ajena ni contraria al derecho internacional, el Tribunal de Estrasburgo, que es la máxima autoridad en Europa en derechos humanos, avala esta reforma, ya que ya ha fallado a favor en disposiciones similares en Europa Occidental y América (EEUU, Chile o Argentina).

– ¿Cuál es su mensaje a la población para el día de la votación?

– Que hemos trabajado fuertemente en la recolección de firmas porque estamos convencidos que es una buena propuesta. Le pedimos a la gente que pida la lista con la papeleta, porque es importante no solamente la voluntad y la intención sino también acompañar y apoyar la propuesta poniendo la papeleta junto a su lista en la urna, porque hoy es el gran instrumento para poder generar un cambio para vivir sin miedo y más seguros.

¿Qué opina la comunidad acerca de la Reforma?

Angelina – Psicóloga

“Como psicóloga hay una cuestión de ética y moral implicadas, no puedo concebirun Estado que promueva más violencia.

Vivir sin miedo es algo que todes quisieramos, es un lindo slogan a simple vista. Pero ese mismo miedo es el que ha enceguecido a la sociedad y no promueve la capacidad crítica de lo que hay detrás de los puntos del plebiscito.

Necesitamos un Estado protector, pero que priorice la educación de las personas como pilar fundamental y el cuidado de la integridad física y sobre todo mental.

Hay caminos alternativos a estas “soluciones” que a mi criterio no son analizadas desde una perspectiva crítica.

Forma parte de acciones que ya se intentaron implementar como con la Baja de la imputabilidad.

Los argumentos en contra son variados para decir No.

De hecho puedo afirmar cómo muchas personas generan opiniones a expensas de conocer los argumentos del porqué sí y por qué no.

Existe mucha carencia de información, y la no reflexión consciente de lo que podría suceder si esto se aprueba.

Por mencionar algunos puntos, la creación de una Guardia Nacional no ha garantizado hasta el día de hoy la sensación de seguridad.

Por el contrario, caminar por las calles y ver muchas actuaciones represivas me dan más miedo.

Imaginarse más guardia militares en nuestras calles implicaría el aumento de la violencia social y el delito no ha disminuido aún con la presencia de los mismos hoy.

Los allanamientos nocturnos, nada asegura lo que pueda suceder con las familias afectadas.

Muchas veces en los delitos hay más personas (inclusive niñes) que salen afectados y traumatizados a raíz de estas acciones.

Basta con preguntarse. ¿Cuáles son las políticas de cuidado y prevención del delito que se visualizan en la Reforma?

¿Qué pasa cuando un privado de libertad cumple su condena? Realmente la pena de libertad, es garante de que quien comete un delito se rehabilite?Acaso no pueden existir otras estrategias y/o herramientas que nos permitan abordar la situación del delito desde otro lugar? Nuevamente la psicosis colectiva y la sensación de inseguridad hace que la gente pida al gobierno soluciones “rápidas”, que lejos están de la realidad.

Es decir, el aumento de delitos es histórico, cuanto más penas, más aumenta el delito, entonces cabe reflexionar ¿por qué la gente se empeña en el mismo camino, que ya ha demostrado no ser la solución?

Nada más se vote a quien se vote, espero la población pueda informarse, habilitar la reflexión crítica y cuestionar antes de poner o no la papeleta”.



Facundo – docente

“Es una campaña impulsada por el senador Larrañaga, responde a una necesidad de la población toda que reclama a gritos una solución al incremento de la inseguridad.

Hay artículos que son planteados en forma coherente pero en la globalidad creo que solo eso no es la solución, debe ser un proceso consensuado y que los involucrados en ejercer y disponer de las respues en cuanto a la gravedad de los hechos.

Hay muchos criterios que debemos tomar en cuenta, no es solamente reformar y no tomar en cuenta como implementarla.

Sobrados ejemplos tenemos de buenas intenciones que en la practica pierden fuerza y practicidad que en vez de solucionar empeoran la situación.



Ana Delia - “Soy del Partido Nacional a muerte y quiero que el actual gobierno termine. Estoy segura de votar a la reforma pues creo que es lo que queremos la mayoría de los ciudadanos.

Ya no podemos continuar así… la inseguridad está como nunca.

La Policía sola no da abasto. Peor que ahora no podemos estar. Ésto es un desastre y no podemos estar cinco años más así. Hace tres años en Montevideo fui víctima de una rapiña y aquí en Salto me robaron en el frente y en el fondo de mi casa.

Es momento de hacer algo y pienso que la mano dura va a ser la solución. Creo que la sola presencia de los militares va a cambiar la realidad”.



Fabiana y Gabriel de “Campo de todos”

Fabiana y Gabriel son dos jóvenes que votarán por primera vez y viven en el interior del departamento,.

“Vamos a votar a la Reforma porque está todo mal. No podemos andar tranquilos en ningún lado.

Hasta en la campaña la situación se está poniendo complicada.

Creemos que lo que propone Larrañaga puede generar un importante cambio”.

Leonel

“Creo que la Reforma puede ser positiva, siempre que se cumpla, porque los políticos nunca se ponen de acuerdo entre sí… dicen una cosa y después hacen otra. Pienso que voy a votar la Reforma.

No entiendo mucho de política pero entiendo que las cosas deben cambiar y la inseguridad tiene que ser combatida”.