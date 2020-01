La historia del maratón comienza hace muchísimos años en Atenas.

El mito dice que el nombre Maratón proviene de la leyenda de Filípides.

Filípides era un mensajero griego que habría sido enviado desde Maratón a Atenas para anunciar la victoria de su ejército frente a los persas en la Batalla de Maratón (490 A.C).

Filípides, corrió desde la playa Maratón hasta Atenas en 2 días y sobre terreno escabroso, para anunciar la victoria contra los persas; quien habría muerto por la fatiga de recorrer más de 42 kilómetros.

En el Uruguay hay muchas maratones con un larga trayectoria, aplaudidas por el público y esperadas por los corredores.

Recientemente se realizó la San Fernando en Punta del este con la participación de muchos extranjeros y también de salteños.

Otras maratones importantes son Corrida Doble San Antonio.

15 de febrero de 2020 en la Rambla de los Argentinos, Pirapolis.



Corré Montevideo, que se correrá el 14 de marzo en Kibón, con distancias de 5, 10 y 21 kilómetros.

La Paloma corre se realizará el próximo 19 de enero, en La Paloma, Rocha.

En el día de hoy se correrá Séptima vuelta Esencial en la ciudad de Pan de Azúcar.

Así podemos seguir enumerando una gran cantidad de maratones que se realizan en todo el país.

En nuestra ciudad está la Maratón Binacional Salto – Concordia organizada por el Club Remeros Salto y el Club Salto Grande de la ciudad de Concordia que año a año va ganando corredores que se suman a la iniciativa.

Historias del maratón: ¿Por qué 42.195 metros?

En los famosos 42.195 metros entran muchas historias y, en una serie de entregas, les traeremos algunas de las más particulares.

Para comenzar, vamos a hablar de la distancia. Esos 42.195 metros, tan arbitrarios como faltos de sentido, tienen un origen mitológico y un tinte caprichoso que terminó de moldearlos.

En el aspecto mitológico hay que remontarse a la historia y al origen mismo de los Juegos Olímpicos.

El primer maratón se corrió en los Juegos de Atenas de 1896 y se trató de una prueba de 40 kilómetros que unía la ciudad de Maratón (de allí su nombre) y Atenas, basándose en la leyenda griega de Filípides.

Esos cuarenta kilómetros no fueron exactos, ya que la medición minuciosa no era algo que preocupaba mucho a los organizadores de los primeros maratones. De hecho, en las ediciones iniciales de los Juegos Olímpicos rara vez se corrió la misma distancia.

Por Rodrigo Nardillo

Edición: Juan Martinez

Luis Alberto Avellanal – Más de 20 años participando en la San Fernando

«Luego del problema de salud que padecí, no me preocupo más por el tiempo que pongo; corro para divertirme»

El Esc. Luis Alberto Avellanal es un habitué de la tradicional corrida de San Fernando en Punta del Este. Con más de 20 años participando en la competencia, resalta la diversidad de gente que concurre a la misma, muchos por el hecho de obtener el triunfo, y otros tantos, entre los que se encuentra, de acuerdo a sus palabras, por el simple hecho de divertirse. EL PUEBLO dialogó con él, quien compartió anécdotas que recuerda de todos estos años, siendo este 2020 especial, ya que fue acompañado por uno de sus hijos, Eduardo.

Se han realizado más de 40 Corridas de San Fernando, ¿en cuántas participó usted?

En más de 20; no las conté, pero por los años que recuerdo y medallas guardadas, creo que 22.

¿Qué significa para usted dicha competencia?

Tiene un gran significado, sin dudas, lo demuestra mis más de 20 años corriendo. Un poco es la carrera que no la distingue de las otras, quizás por el entorno, por la diversidad de la gente, por el mes del año en que se disputa, por una serie de motivos que conforman una historia distinta.

Se puede apreciar que compite mucho extranjero, entre ellos, atletas procedentes de áfrica, ¿es así?

Hace un par de años, el costo de traerlos, tuvo como consecuencia que corrieran sólo del Mercosur; pero sí, participan muchos. Por el año 2000 y algo, tuve la oportunidad (sólo en la largada, risas), de estar junto a los ébanos africanos y algunos etíopes, gente que tiene una saneada de 1.20 a 1.25 mts., al lado de nosotros, fíjese que, si pasamos de 0.80, es mucho. Ellos nacieron para correr y es lo que hicieron en su vida.

Cuéntenos sobre la preparación previa a la corrida.

Bueno, por el momento del año, al final, es una exigencia de cuidados para toda la familia. Ya desde el 20 de diciembre hasta la fecha de la San Fernando (este año fue el 4 de enero), en casa se come sólo frutas, verduras, pastas y pescado, algo de dulce de membrillo y durazno en almibar; eso, hasta en Nochebuena y 1º de año, es una costumbre que la familia toda asumió, y la verdad, es que reconozco el aporte familiar de privación.

¿De qué manera se transforma Punta del Este para dicho acontecimiento?

Realmente es un espectáculo. No se puede avanzar en el auto, no estacionás en ningún lado. Este año nos quedamos en Montevideo, me acompañó uno de mis hijos «Iaio» dos horas antes, calentamos y largamos; terminamos, un baño rápido en el Campus, y para Montevideo; no nos quedaba otra, era imposible moverse.

¿Recuerda alguna anécdota digna de contar?

Sí, en realidad, dos. La primera, sucedió hace varios años atrás, en la década del 90. Estaba en la Llegada, el Intendente de Maldonado, Miguel Burgueño, a la par de la gente que trabajaba en la carrera, entregando medallas en la llegada, cuando me vio, y, por supuesto, me entregó la que me correspondía, y me dijo: «Avellanal, llevále ésta de recuerdo a Moriondo». Con Moriondo compartíamos la Lista 904, y tenía una afinidad muy especial con el Intendente, creo que eran de la misma generación. Lo que resalto del hecho, es la intuición en el instante de verme llegar y acercarse, del político amigo, para tener una atención. Propio de políticos como él.

La segunda. Recuerdo a una maratonista ciega, absolutamente sin visión, que hacía el calentamiento como cualquiera de nosotros y hasta mejor, y luego, de la mano del compañero, la vimos arrancar en la largada, no sé cómo fue, pero fue heroico el temperamento, las ganas de vivir, de hacer deporte, con un entusiasmo alto y envidiable, cuando nosotros nos preocupamos si tenemos un dolorcito o un tirón. Admirable.

¿Cómo llevó esta última carrera?

Hace un par de años, luego del problema de salud que padecí, y el rompimiento del tendón de Aquiles, corro sin reloj, no me preocupo más por el tiempo que pongo; después, en casa, miro por internet cómo anduve. Corro para divertirme y, esta vez, fui acompañado, como ya lo dije, por mi hijo Eduardo, lo que significó un aporte personal y emocional muy grande.

¿Participará en alguna otra competencia en lo breve?

Este sábado estaremos participando en Concordia de la Maratón de Reyes, sobre 10 kilómetros. Hay más de 3.500 inscriptos con gente de todo el norte argentino. Largamos 20:30 hrs. Es una instancia que se pone muy linda, con todo Concordia en las calles, pendiente de la corrida.

Pablo Perna

“La corrida de San Fernando es verdaderamente una fiesta”

EL PUEBLO dialogó con el Dr. Pablo Perna, quien desde muy joven participa en la mencionada maratón, así como también en las 5 Millas Náuticas que se corren hoy en Punta del Este.

Perna manifestó su beneplácito por haberse ido profesionalizando poco a poco, aspirando para este año, competir en el ciclo de maratones que hay en el país y la región, programando, para un futuro, su presencia en la corrida de Nueva York, donde cree poder superar los 40 kilómetros de recorrido.

¿Desde cuándo participa en la corrida de San Fernando?

En primer lugar, debo decir que, desde que era adolescente, siempre corrí. Después, con los años, comencé a correr en algunos maratones, hasta que, hace 6 años, aproximadamente, en el 2013, 2014, empiezo a correr la San Fernando, aprovechando de que siempre veraneamos en el este.

La primera vez que participé lo hice con mi cuñado, y, a partir de esa primera vez, la he venido corriendo todos los años de forma ininterrumpida.

Es considerada una de las maratones más importantes de Latinoamérica, ¿es así?

Sí; estamos hablando de una competencia en la que, como mínimo, siempre corren unas 5.000 personas; para la cual, viene gente de todo el mundo.

La organización que se tiene para esta maratón es de primer nivel, a tal punto que, en la propia San Fernando, un joven tuvo una descompensación, una muerte súbita, y una de las personas que acompañan, lo pudo salvar. Tienen una gran organización y, la verdad, que es una fiesta deportiva.

Como experiencia personal y a las personas que les gusta, en definitiva, correr, es muy lindo y agradable. Hay, también muchas personas apoyando, lo que es muy bueno, durante todos los 10 kilómetros de trayecto, siempre hay personas acompañando, mirando, aplaudiendo, festejando. Es, verdaderamente, una fiesta.

Viene, lo reitero, gente de todas partes del mundo. Y, de Uruguay, muchos participantes, y, últimamente, particularmente, muchos salteños.

Correr acarrea toda una preparación previa,

¿verdad?

Es así. Es más, yo, desde principios del 2018, empecé junto a un grupo de maratonistas liderado por el profesor Nico Santos, el cual ha crecido enormemente, y muchos de ellos, hemos venido a participar en San Fernando. Él es quien nos da las directivas y quien nos prepara para que estemos bien físicamente, dándonos las coordenadas. Por lo tanto, si siempre corrí de forma amateur, desde que empecé con Santos, un poco se va perfeccionando la situación.

Lamentablemente, por las actividades políticas, el año pasado abandoné el grupo; pero, bueno, ya pasadas las elecciones, estoy volviendo de a poco.

Respecto a los cuidados, indudablemente que hay que comer liviano, esencialmente y, no mucho más que eso. Cuidarse con la alimentación, es lo más básico; tomar mucha agua, y, luego, previo a la corrida, un buen calentamiento.

¿Cuál es el recorrido realizado?

Casi siempre, como en esta oportunidad, se largó desde la parada 16 de la Mansa, corriéndose hacia la punta, hacia el puerto, luego se volvió por la Calle 20, y de ahí, se regresó por la Mansa, por la Rambla Claudio Williman, hasta la Parada 14, aproximadamente, se sube, y se finaliza, casi siempre, en la Intendencia de Maldonado. Es verdaderamente una fiesta, y la organización, desde los inspectores de tránsito, hasta, inclusive los bomberos, y ni que hablar de la limpieza, lo cual llama poderosamente la atención, es increíble. Fíjese que en los maratones, cada tanto hay espacios para tomar agua, a uno le dan la botellita y luego se la tira, es costumbre; ahí, el personal, actúa inmediatamente, dejando todo limpio, como si no hubiese pasado nada, cuando en realidad son 5.000 personas las que participan. Es algo envidiable, pareciéndonos mentira, comparando con Salto, que es una ciudad con características similares, poblacionalmente hablando, y que se ha convertido en una ciudad tan sucia.

Existen dos etapas. Una primera de 5 kilómetros, cuyo recorrido es otro, y es más temprano, en donde si bien corre mucha gente, el plato fuerte es el de 10 kilómetros al que ya me referí, la que comenzó, éste año a las 21:00 horas.

Con lo que se innovó este año, fue con la corrida San Fernandito, que es una maratón pequeña para niños. Así que calculo que, para el año que vienen, lo hago participar a mi hijo (Santino), que ya va a tener 7 años (risas).

¿Año a año ha venido superando su propio record entre la largada y la llegada?

Lo venía superando hasta que, se vio interrumpido por la actividad electoral (risas). Ahora, no he cumplido con mi record en 10 kilómetros, porque no estaba tan entrenado como en otras oportunidades en las que sí lo estaba, porque, indudablemente, le dedicaba más tiempo. Por dicha razón fue que tuve que suspender las prácticas habituales; si bien corrí bien, haciendo un buen record de tiempo, pero, de igual forma, fue uno de los peores (risas). Pero bueno, procuro para el año que viene, poder mejorar el tiempo.

¿Tiene en mente participar en otras competiciones?

Sí, por supuesto; es más, este domingo corremos las 5 Millas Náuticas en Punta del Este, cuyo recorrido es por la playa, en la que, también participo desde hace muchos años. Y después, durante el año, un una serie de maratones a nivel país y en la región, en las que de apoco, dentro de mis posibilidades, participaré.

En Salto, por ejemplo, el grupo de Nicolás Santo, organizó por primera vez una maratón de 5 y 10 kilómetros, que esperemos se transforme en una corrida tradicional, ya que desde lo gubernamental no se ha impulsado este tipo de actividades, que trae a gente de todas partes.

La idea es, indudablemente, es seguir con los ciclos de maratones e ir preparando, programando el maratón de Nueva York, donde, ahí sí, son 40 kilómetros y no 10. Todo un desafío.

Lic. en Educación Física y Deportes Nicolás Santos – representante de Personal Run

“Es importante hacer un buen entrenamiento para encarar Profesionalmente este deporte”

Nicolás Santos es Personal Runner y Licenciado en Educación Física, formado en la Universidad de Cuba y tiene a su cargo grupos de Running. Se recibió en el año 2011 luego de una carrera de cinco años.“Se llevan a cabo dos entrenamientos grupales por semana Los martes y jueves a las 20.00 horas y los lugares van variando de acuerdo a la carrera que se aproxime.

Por ejemplo, si participamos de una carrera Cross, los entrenamientos se adecuan al terreno y concurrimos a los parques Harriague o Solari. Se ha hecho uno que otro entrenamiento en Parque del Lago y las carreras que son en calle se entrenan en la zona de la Puerta del Trabajo. También en la zona del Club de Pesca, que es el lugar habitual, en la placita frente al Rowing. El resto de los días le envió al grupo lo que denominamos los deberes que van personalizados y acordes a la capacidad, condición de cada uno y al tipo de distancia que corran. Los ejercicios son realizados los lunes, miércoles, sábados y algún domingo y se participa de eventos en Chajarí, Concepción del Uruguay, Federación, Concordia, Paysandú y Salto.

Personal Run tiene ya más de un año y medio de formación, se inició en mayo del 2018 y cuenta con una cantidad aproximada de treinta runners activos que participan de las carreras y se han obtenido unos cuantos premios” – nos dice.

-¿Cualquier persona puede prepararse?

-“En el grupo no se hace distinción… sí a la hora del entrenamiento para que sea lo más profesional posible, cuidando siempre la salud de cada integrante. Tenemos gente que ya ha corrido la distancia máxima que son cuarenta y dos kilómetros y se están preparando para correr cien kilómetros y personas que estuvieron más de dos meses caminando en todos los entrenamientos.

Han arrancado con aproximadamente cincuenta años a entrenarse y en seis o siete meses estaban corriendo diez kilómetros sin parar, participando de diferentes carreras y hoy son uno más del grupo. Lo más grande que tenemos es el grupo humano que hay y tratamos de cuidarlo.

Es importante que la persona esté en condiciones aptas de salud. Debe tener un carnet de salud y aptitud física… es un requerimiento de carácter obligatorio. Estas dos semanas hemos tenido como objetivo principal un fortalecimiento y una adaptación para la pre temporada que arranca el lunes 20 de enero”.

-¿Es necesario llevar una dieta especial?

“Para mejor rendimiento – hay personas dentro del grupo – que es bastante variado – tienen objetivos más ambiciosos y cuentan con nutricionista y llevan una dieta pre y post entrenamiento. La gran mayoría se comienza a preparar cuarenta y ocho días antes con una dieta especial y son muy responsables”.

-¿El interés de las personas por practicar Running ha ido creciendo?

– “Sin dudas que sí. De hecho si fuera por el grupo correrían todos los fines de semana.

El principal objetivo es promocionar hábitos saludables y cuidar la salud de mis alumnos.

Si corrieran todos los fines de semana sería un esfuerzo muy grande y justamente tener el espacio justo para entrenar.

Por ello se corren dos carreras al mes”.

Martín Méndez – runner concordiense que se proyecta a las competencias internacionales

“Correr requiere una gran voluntad plasmada en el día a día”

Martín Méndez es un runner concordiense que en la actualidad vive en San Miguel, provincia de Buenos Aires.

Decidió emigrar para aquella ciudad con el afán de crecer en su carrera deportiva.

Dentro de su agenda 2020 está la intención de participar de varias carreras para las cuales se está preparandoAbordado por EL PUEBLO brindó algunos detalles de cómo es el proceso de entrenamiento anterior a cada competencia “Preparar una competencia requiere un plan guía bien pensado y con todas sus partes orientadas, representando así un punto de referencia que proporciona un inicio inteligente y continuidad razonable. Para ello principalmente se requiere de un entrenador con conocimiento. A partir de allí el planteo de objetivos, y para esto se distribuyen los entrenamientos buscando llegar de la mejor forma física y mental” – reveló.

Méndez conocido en toda la Argentina por su destacada labor diar ia como atleta, también ejerce su vida como profesor en el Instituto Superior de las Especialidades de la Educación Física y a cargo del grupo de entrenamiento MM Running.

-Cómo se vive la experiencia en cada corrida?

-“Correr requiere de una gran voluntad plasmada en el día a día, entrenamientos variados que estimulen las diferentes capacidades física, fuerza, resistencia, velocidad, movilidad.

Para esto utilizamos todos los días de la semana, vamos al gimnasio, corremos sobre terrenos variados con subidas y bajadas, corremos en pista. Y con ello un plan paralelo de alimentación y cuidados diarios, desde acostarse temprano a tener poca vida social. Renunciamos a muchas cosas pero verdaderamente hacemos lo que nos gusta que es correr”.

-¿Cuántos años hace que se dedica a este deporte?

-“Desde los 8 años. Es un deporte con resultados a largo plazo”.

-¿Qué medidas a tomar requiere la preparación para optimizar los resultados?

-“Descanso y buena concentración. Si es sábado la competencia un entreno fuerte el miércoles y luego leve.

-¿Qué planes tiene para el presente año?

-“Competir en 20 carreras aproximadamente durante todo el año

Para este 2020 buscaré correr maratón en Rotterdam y acercarme al índice olímpico

Qué son 42km de distancia y es una de las últimas posibilidades de clasificación a los juegos de Tokio”.

La maratón de Rotterdam es una carrera de 42.195 km que se realiza anualmente desde 1981 en la ciudad de Rotterdam en los Países Bajos.

Uno de los eventos más rápidos de su tipo por su recorrido plano y condiciones climáticas favorables es el maratón más popular del país y uno de los más importantes de Europa por su alto nivel técnico y su gran participación popular.

Es conocida por ser una carrera que ofrece tiempos rápidos ya que fue el escenario de la ruptura de tres récords mundiales.

Facundo Molina y Soledad Pereira – Participaron de la carrera de San Fernando el año pasado

“El running nos cambió la vida… es una cuestión de actitud”

Facundo Molina y Soledad Pereira son una pareja de salteños que el año pasado vivieron la experiencia de ser partícipes de la corrida de San Fernando.

“Comenzamos a caminar en la ciclovía con el objetivo de bajar quilos, además de acompañar con una buena alimentación un nuevo estilo de vida.

La idea nunca fue correr una maratón o un Cross Country, pero a medida que íbamos avanzando primero en metros y luego en kilómetros caminados y trotados al principio, nos animamos a anotarnos en principio en una Cross Country.

Para mi gusto la mejor Running que hay es Soledad mi pareja.

A ella le gusta el Running en la calle; ella siempre corrió y se le ha hecho más fácil lograr la continuidad en el Traning, eso también me ha incentivado, cuando se hace de a dos es m ucho mejor, cuando hay apoyo y el objetivo principal es el mismo nos potenciamos. Comenzamos en setiembre del 2017 y en octubre del mismo año ya estábamos corriendo en Concordia nuestra primer Cross Country,

Luego corrimos en Paysandú y en Concordia una carrera callejera, nos preparamos para la San Fernando del 2019 porque nos gustó el ambiente del Running, la previa es muy linda, mucha camaradería y buena onda, luego durante la carrera se apoyan mutuamente, se dan aliento, una vez que entras en la onda uno también lo hace, es gratificante.

La idea no es competir contra otros sino con uno mismo, superarse, mejorar el tiempo si pero con respecto a mi tiempo anterior, y el hecho de terminar la carrera es una sensación indescriptible, a veces la ansiedad nos juega una mala pasada, más por ser nuevitos en esto, como me paso en la san Fernando que calentamos previamente y nos hidratamos bien, pero demoro en comenzar y comencé a trotar nuevamente para no enfriarme, y eso llevo a realizar un gasto mayor de energía lo que hizo que a mitad de la carrera ya estuviera fundido, pero se llegó bien, no mejore mi tiempo pero la culmine.

Comenzamos con el objetivo de cumplir bien los 5 kilómetros, ahora de vacaciones se nos hizo difícil darle continuidad al entrenamiento, el año pasado comenzamos a complementar el entrenamiento de trote con el gimnasio y entrenamiento funcional y este año el objetivo serán los 10 k, pero siempre sin grandes exigencias en cuanto al ganar una carrera, si se da mejor pero lo primero es sentirnos bien, mejorar nuestro estilo de vida y dejar atrás el sedentarismo y la comida chatarra.

En familia siempre se buscó tener la mejor alimentación y cuidar la salud realizando algún tipo de actividad física y es así que queremos seguir mientras el cuerpo aguante.

Este año ya nos bajamos el calendario nacional de Running para Uruguay y Argentina, hay un circuito de Cross Country en Entre Ríos que queremos realizar; son 6 ciudades y comienzan aquí en Concordia en el lago de Salto Grande”.

-¿Cuándo tuvo la oportunidad de participar de la corrida de San Fernando?

– “El año pasado… y fue realmente impresionante… la previa estuvo fabulosa, el estar de vacaciones y contar con toda la familia como acompañantes fue un plus, la cantidad de gente, la buena onda y el cumplir un sueño de correrla fue mágico.

Es un deporte individual… si bien estamos con muchas personas, la lucha es interna, te desestreza, no hay presiones y el lograr objetivos te fortalece como persona y motiva a seguir corriendo, porque sabes que si seguís siempre mejoras y te sentís privilegiado de poder hacerlo.

La motivación personal junto a la familiar es lo que logra hacernos más fuertes, porque solo es muy difícil, es por eso que se han formado muchos grupos de Runners; pues es necesario tener gente con los mismos objetivos y con la misma mentalidad.

En principio para bajar de peso, luego para mejorar las distancias y los tiempos, siempre comenzamos a caminar calentando un par de kilómetros, estiramos y comenzamos a trotar y correr y allí vamos, probando los ejercicios que nos recomiendan.

-¿Cómo es la preparación antes de la carrera?

-“Primero que nada, uno o dos días antes se descansa, se come liviano y nos hidratamos bien con agua sin gas

El descanso y la comida liviana en la previa son fundamentales. Y sobre todo la hidratación, que es una obligación”.

-¿En qué les ha cambiado la vida el running?

“Principalmente en tener una actividad que nos desconecta de la cotidianeidad. Nosotros corremos en la noche, ello nos hace desestrezarnos del día laboral. Salimos con nuestra perrita Liza que es muy competitiva y no se deja ganar así nomás, (risas).

Se duerme mejor, nos despertamos con más energía.

Realmente nos cambia la vida, una vez que lo incorporamos como rutina.

No hay edad para comenzar… mis padres lo hacen desde hace años, pero ellos a primera hora de la mañana, es una cuestión de adaptarlo a tu vida y tus horarios.

Pero no se deja nunca más, cuando entrenas mucho duele el cuerpo pero te sientes bien, cuando no lo haces te duele por no hacerlo.

El Running es una cuestión de actitud, uno tiene que tomar la decisión de moverse, de salir.

Primero asesorarse puede ser con otros Runner. En Salto por suerte cada vez son más, hay entrenadores.

Hay grupos que fijan una cuota que no es mucho, pero comenzar a caminar y luego buscar mejorar es una cuestión de uno, cumplir con las rutinas también, para empezar primero hay que querer y luego sí, asesorarse y motivarse. Si incluimos a la familia, la pareja, es mucho mejor y más fácil.

Y lo mejor de todo es que no tienes que ganar carreras para motivarte; la motivación esta en uno, y eso hace que sea un deporte de crecimiento personal.

No me considero un referente ni nada por el estilo de este deporte, simplemente lo practico en familia y les puedo asegurar que se siente muy bien”.

Para Álvaro Llama, ex presidente del Club Remeros

La Maratón Binacional Salto – Concordia apunta al deporte, pero al traer gente de otras ciudades, incide en el turismo. Pero eso no se entiende y no hay suficiente apoyo

El Contador Álvaro Llama fue hasta agosto presidente del Club Remeros Salto, institución privada que desde sus inicios ha impulsado actividades deportivas, como la reconocida Maratón Binacional que se realiza desde hace años junto al Club Salto Grande de Concordia.

– ¿Cómo se organizan eventos como la Maratón de San Fernando?

– La San Fernando es un evento muy importante, no solo desde el punto de vista deportivo, sino que también trata de un tema turístico. Eso lo vemos en el Club Remeros cuando se organiza la Maratón Binacional, que también tiene quizás tantos años y que se realiza en conjunto entre Salto y Concordia. Es una actividad que genera la participación de mucha gente, porque no solo llega el que corre, sino que también llegan los acompañantes, generando todo un movimiento interesantísimo como el de Punta del Este en la Maratón de San Fernando, donde se habló de más de seis mil perso nas corriendo, dejando hoteles completos, restaurantes llenos y todo el caos que generó ese día el tránsito en Punta del Este. En Salto uno también ve lo mismo cuando se hacen actividades de ese tipo, como la maratón, natación o canotaje. Quizás no se valore en sus justos términos, pero llega a Salto un movimiento turístico de suma importancia en el fin de semana cuando se desarrolla esa actividad, teniendo hoteles completos y a los restaurantes brindando sus servicios, gente conociendo a nuestra ciudad que luego en un boca a boca se irá extendiendo y posibilitando que luego venga más gente.

– ¿Qué tan fácil o complicado es ingresar en la agenda de eventos nacionales e internacionales a este tipo de eventos en Salto?

– Es complicado, difícil, costoso, pero debería ser parte de la agenda de nuestros representantes políticos para generar ese tipo de actividades pensando también en la parte turística. Es difícil porque genera costos, la distancia siempre es el eterno problema que tenemos en Salto, la distancia de los centros donde está la mayor cantidad de gente que va a competir en este tipo de actividades. Pero bueno, es un trabajo a largo aliento. La Maratón Binacional hace ya muchos años que se hace, pero nos ha costado en el Club Remeros de, por ejemplo, tener que trabajar en las distintas Federaciones con las que el Club está asociado, para conseguir que la gente venga a competir a Salto. Siempre la respuesta que nos dan es que Salto está lejos. Los uruguayos somos un poco más lentos para movernos, pero entiendo que es un trabajo que hay que encararlo y hacerlo, porque puede llegar a tener mucho rédito para nuestro departamento.

– Atando lo deportivo al aspecto turístico, ¿se podría conseguir una mejor inversión?

– Pienso que sí. La conjunción de actividades junto al Centro Comercial, con la intendencia, con la parte turística, porque uno hace números, que los hemos hecho, para asegurar a la gente que puede venir porque encontrará lugar dónde alojarse y comer, y son números sorprendentes. Competencias nacionales de natación donde llegan distintos clubes de Montevideo y del interior, donde estarán más de cien competidores, deja fácil a Salto entre doscientas a trescientas cincuenta personas que se tienen que alojar, comer. Por eso entiendo que hay que darle mayor atención a este tema y generar una agenda que vuelque a Salto todo lo que ese tipo de actividades implica.

En el caso concreto del Club Remeros, donde me ha tocado estar, hay una agenda que va con la natación, con el canotaje, con el hockey. O sea, normalmente los fines de semana, no digo todos pero bastante seguido, hay actividades deportivas de importancia que trae a mucha gente a nuestro departamento.

– ¿Es difícil conseguir espónsores para este tipo de actividades?

– Estamos lejos en Salto. Uno ve en otros lugares, como en Montevideo o en los puntos turísticos más importantes, que hay mayor apoyo comercial, seguramente sea un tema de mercado. Me ha tocado también en el fútbol, con Universitario concretamente, con el cual simpatizo y participo también, de estar en torneos del interior y la verdad que cuesta lograr la esponsorización. Con la televisación del fútbol es una cosa, pero en los otros deportes no participa y cuesta. Hay algunas leyes de mecenazgo y ese tipo de cosas que no creo que en el interior haya habido alguien que la haya podido utilizar, como volcar parte de los impuestos de las empresas a las actividades deportivas y que eso sea descontado de sus impuestos. Pero no veo que en el interior, hablo concretamente de Salto, haya una gran esponsorización como para poder emprender eventos de estas características. La Maratón de Salto y Concordia es un esfuerzo importante de dos clubes de la zona, como el Club Salto Grande de Concordia y el Club Remeros en Salto que tiene un costo importante, tiene apoyos, aunque no los suficientes.

Lic. María Eloísa Sánchez:

La nutrición “juega un papel crítico en el atleta”

Para este informe, EL PUEBLO dialogó también con María Eloísa Sánchez Esteva, tengo 28 años de edad, Licenciada en Nutrición desde 2018 y Antropometrista. En 2018 comenzó estudios adicionales sobre Nutrigenómica y Nutrición Deportiva.

-¿Qué significa Nutrición Deportiva?

Se define Nutrición como el estudio de los alimentos y cómo los mismos mantienen e influyen en la salud. Estudia los nutrientes y sustancias que aportan los alimentos, funciones que cumplen en nuestro organismo, la interacción que existe entre ellos, la relación que presentan en el proceso de salud-enfermedad, entre otros. Si nos referimos al rendimiento deportivo, hay factores que afectan en el mismo: herencia genética, calidad del proceso de entrenamiento y la nutrición. Esta última juega un papel crítico, debido a que lo que el atleta consuma diariamente afectará su salud, peso corporal, composición del mismo, disponibilidad energética durante el ejercicio, tiempo de recuperación entre entrenamientos o competencias y por lo tanto, su performance. Es importante que la alimentación no solo juegue un papel importante durante la competencia sino también durante el período de entrenamiento, con la finalidad de lograr un aporte adecuado de: – Energía: consumir suficiente cantidad de energía es esencial para mantener la masa magra y una adecuada función inmune. -Correcta distribución de macronutrientes: Dentro de los mismos encontramos a los hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Es importante que los mismos estén distribuidos de forma adecuada dependiendo del: deporte qu e se practica, tiempo de entrenamiento, intensidad del mismo, edad, sexo y horarios de consumo de alimentos del deportista. Por esta razón es importante que los planes sean personalizados.

-Hidratación: Una correcta hidratación lleva a presentar menos fatiga en el ejercicio prolongado. Ademas, la deshidratación aumenta el uso de glucógenos muscular durante ejercicios intensos, llevando a un menor rendimiento. La hidratación juega un papel fundamental tanto antes de la competencia, durante y después. Teniendo en cuenta que dentro de hidratación no debemos tener en cuenta solo al agua como tal sino también a minerales como el Sodio, siendo el principal a reponer luego de un ejercicio prolongado.

Es esencial que cada deportista presente un plan de alimentación que le aporte alimentos en cantidad y calidad adecuada con la finalidad de poder brindar lo mejor en cada entrenamiento o competencia, evitando tanto fatiga como lesiones.

-¿Cuál es la diferencia entre la alimentación de un deportista y la de alguien que no lo es?

La alimentación de cada persona es diferente, depende del sexo, edad, de su actividad diaria, si realiza deporte o no, si presenta una patología o no. Cada uno es diferente, es por eso que es importante que los planes de alimentación sean realizados de forma personalizada en base a todos esos factores mencionados anteriormente, además de gustos y disponibilidad de cada uno. La diferencia que hay en un plan de alimentación de un deportista y una persona que no lo es, es el aporte energético, el mismo es más elevado ya que debe cubrir con el gasto energético que se presenta dependiendo de las horas e intensidad de entrenamiento, además en el deportista la distribución del plato varía dependiendo de la etapa en la que se encuentra el mismo (entrenamiento, pre-competencia o competencia).

-Si alguien, por ejemplo un mes antes decide participar de determinada competencia, ¿qué le sugiere desde el punto de vista de la nutrición?

Es importante consumir alimentos variados, aportando todos los macronutrientes (hidratos, proteínas y lípidos) sin excluir ninguno. Cada uno juega un rol importante en nuestro organismo y además de aportarnos energía para afrontar nuestro día y entrenamiento, también cumple funciones importantes. No debemos olvidarnos de los micronutrientes (vitaminas y minerales) siendo fundamentales para mantener una salud óptima ya que participan en numerosas vías metabólicas y en diversas funciones. No debemos olvidarnos de consumir un aporte adecuado de agua para evitar fatiga y lesiones durante la competencia.

-¿Qué finalidad tiene la nutrición en competencia?

La nutrición en competencia se basa en desarrollar un plan nutricional que permita reducir o demorar la aparición de fatiga y disminución del rendimiento. La misma debe ser individualizada y ensayada previamente para evitar la aparición de malestares gastrointestinales. Dentro de la misma se deben tener en cuenta estrategias nutricionales para aplicar antes, durante y después de la competencia. La nutrición pre-competencia debe tener como objetivo principal la optimización de reservas musculares y hepáticas de glucógeno. Debido a que la falta de depósitos de hidratos de carbono en el organismo es uno de los principales factores de fatiga en el ejercicio. Se debe tener en cuenta también que la glucosa es el principal combustible del sistema nervioso central y que una falta del mismo podría afectar las habilidades motoras. Durante la competencia, es importante el consumo de agua para mantenernos hidratados y en caso de ejercicios prolongados es importante priorizar también nutrientes como hidratos de carbono y sodio. Las reservas de glucógeno en el hígado son limitadas y en competencias de larga duración es importante consumirlos con el fin de demorar la aparición de fatiga ya que mantienen los niveles de glucosa en sangre estables. El sodio, es el principal mineral que se pierde por el sudor, debiendo aportarlo en ejercicios que duren más de 2 horas o en condiciones ambientales que lleven a grandes pérdidas de sudor. En post-competencia debemos recuperar los depósitos corporales que se perdieron en la misma. Haciendo énfasis en nutrientes como: hidratos de carbono y proteínas con la finalidad de reparar el tejido muscular dañado. Es necesario consumir los nutrientes apropiados en cantidad y “timing” (“momento”) adecuados. ¿Sabías que en las primeras 2 horas post-ejercicio, el musculo tiene la capacidad de absorber mejor los nutrientes?

-A ver, ¿cómo es eso?

Debemos asegurarnos de consumir alimentos de buena calidad porque dependiendo de lo que consumimos es como estamos nutriendo nuestro cuerpo. Una fruta o frutos secos pueden ser una adecuada opción para nutrirnos por dentro y por fuera.

Como podemos ver, la nutrición juega un papel fundamental en el deporte y en la vida diaria. Hay que asegurarse que los alimentos te aporten todos los nutrientes y que los mismos sean de calidad.

La hazaña de Katherine Switzer, primera mujer que corrió un maratón

El 19 de abril de 1967, Katherine Switzer forjó el destino de las mujeres corredoras en Estados Unidos y el resto del mundo.

Se inscribió para correr la legendaria maratón de la ciudad de Boston, Estados Unidos. Un hecho sin precedentes en una época en la que los hombres creían que las mujeres no eran capaces de correr más de una milla y media (2,4 kilómetros). Durante la carrera, Switzer fue fotografiada como la gran curiosidad, perseguida para evitar que siguiera adelante y, finalmente, descalificada cuando cruzó la meta. Empecé a correr cuando tenía 12 años porque quería ser del equipo de hockey sobre hierba. Mi papá me animó para que corriera una milla al día. Yo era una niña flaca e insegura, y cuando corrí esa milla, aunque nunca entré al equipo de hockey, me convertí en una persona muy empoderada. Conocí a este hombre que ayudaba a entrenar en la Universidad de Syracusa (Nueva York), en el equipo de cross-country masculino. Su nombre era Arnie Briggs. Le dije que yo quería correr el maratón de Boston. Y él me dijo sin titubear: «las mujeres no pueden correr el maratón de Boston. Las mujeres mismas no entendían que ellas tenían la capacidad. Tenían los temores de todo lo anticuado de las señoritas: que se agrandaran las piernas, que les saliera un gran bigote, que el útero se cayera.. Discutimos. Y él dijo «Si puedes mostrarme en la práctica que puedes correr la distancia del maratón -26 millas y 385 yardas (algo más de 42 kilómetros)-, seré la primera persona en llevarte. Un día, de hecho, corrimos 31 millas (49 kilómetros) y cumpliendo su palabra me inscribió a la carrera. Me dijo: «No hay nada sobre género en el reglamento y no hay nada sobre género en el formulario».

El gran día del maratón

La mañana del maratón fue increíble. Estaba nevando con un terrible viento de frente.

Yo llevaba puesta una bonita camiseta que quería exhibir, pero estaba tan frío que no fui capaz de quitarme mi pesado suéter de entrenamiento.

Los oficiales nos acomodaron en la línea de salida, y todo el mundo se veía igual, con esos sacos calientes y anchos, así que nadie se dio cuenta que no era uno de los hombres.

Le dije a Arnie: «Tenías razón, no hay problema». Y él respondió: «Te dije que no habría problema».

La carrera

Las primeras dos millas estuvieron fantásticas. Pero la prensa me vio desde afuera, y se volvieron locos: «¡Una chica en la carrera! ¡Tiene un número!», gritaban. Y también nos tomaban fotos.

Nosotros respondimos saludando con la mano, ya que era simplemente un instante mediático. Pero de repente, escuché detrás de mí el sonido de unos zapatos de cuero, claramente no eran zapatos para trotar. Y vi a este hombre de mirada furiosa. Fue aterrador. Me tomó por los hombros y me empujó hacia abajo, y trató de quitarme el número del pecho.

«Sal de mi maldita carrera y entrégame esos números», dijo. Y aunque me dio mucho miedo, mi novio lo tomó y sacó de fuera de la carrera.

En algún punto sobre la milla 21, la rabia me dejó. Uno no puede correr largo si está enfadado. Le dije a mi entrenador: «Tengo que terminar esta carrera, así sea sobre mis manos y mis pies, porque si no la termino nadie creerá que las mujeres pueden hacer esto, que las mujeres deben estar aquí». “

https://www.bbc.com/