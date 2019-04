Al finalizar la Semana Santa con el Domingo de Pascuas hemos querido saber de qué man era se vive esta semana en otras partes del mundo.

En nuestro país para los Católicos es la semana donde Jesús muere y resucita por amor a la humanidad, al ser el Uruguay un país laico, esta semana se ha convertido en Semana de Turismo, Semana de la Cerveza, de la Vuelta Ciclista, en fin se la denomina de muchas formas, lo que no hay dudas es que la el origen de la misma es religioso y como en pocas partes del mundo, aquí, las oficinas estatales no trabajan ningún día de la misma.

En este informe dominical nos hemos contactado con salteños que viven en otros países o que circunstancialmente se encuentran fuera de nuestro país para que nos cuenten de qué manera se vive la Semana Santa en distintos lugares del mundo.

Han tenido la generosidad de enviarnos fotos de las diferentes celebraciones.

“Semana de Turismo no existe en Francia, Semana Santa sí, pero no se festeja de alguna manera en particular, no hay feriados”

El salteño Federico Palacios, llegó a Europa en 2001. Dedicado apasionadamente a profundizar sus conocimientos musicales y desarrollar su propia interpretación, ha viajado mucho desde entonces, con su clarinete bajo el brazo por los países del viejo continente. Músico profesional independiente, concertista y solista, Palacios inscribe su nombre hoy en el universo musical internacional, comprometido con perspectivas innovadoras y muy prometedoras. Observador y altruista, se ha convertido en profesor en varias escuelas de música, ofreciendo a sus alumnos la confianza y la libertad de la interpretación y a su audiencia, la poesía y el vuelo de su virtuosismo.La música de cámara, música sinfónica o como solista, clásica o contemporánea, le ofrecen el terreno para explorar su talento y los diversos repertorios tanto conocidos como menos conocidos.

Sensible y comprometido, ha sido galardonado muchas veces, obteniendo así Diplomas de clarinete en Uruguay, Francia y Grecia, una maestría en clarinete de la Universidad de Estrasburgo, dos premios «Juvenalis» y el Premio de la Orquesta Filarmónica de Estrasburgo, además de recoger buenos comentarios de sus conciertos por la crítica especializada internacional.

Es un virtuoso del clarinete que desprende su popularidad gracias al estreno mundial de obras para clarinete solo, clarinete con piano y piezas para clarinete con orquesta. Palacios es actualmente responsable de la Relación con los Artistas en Yamaha Music Europe. Y continúa, en paralelo, su vida como intérprete clarinetista profesional. Lo que se dice, un auténtico embajador de la cultura en el primer mundo.EL PUEBLO se contactó con él para conocer cómo un salteño lejos de su terruño pasa esta semana particular, con características religiosas para los devotos de la fe y de vacaciones y turismo para los laicos. Sin embargo, en Francia, donde radica su domicilio, tiene características distintas a las que conocemos por estas tierras. “Mirá, desgraciadamente no soy para nada el más indicado para responder a tal pregunta”, comenzó diciendo Palacios ante la consulta de EL PUEBLO sobre cómo se celebra la Semana Santa. “Estoy muy alejado de cualquier manifestación religiosa, católica u otra. Semana de Turismo no existe en Francia, Semana Santa sí, pero no se festeja de alguna manera en particular, no hay vacaciones (o feriados) como tales. La única impresión que tengo es que la gente, no todos, pero en general, festejan la pascua como algo comercial más que nada. Sin dudas debe haber católicos que lo festejan y rinden homenaje al Viernes Santo como lo exige su fe, pero en general me parece que la parte comercial es la más festejada”.

– ¿Se habla del domingo de pascua o de resurrección o del viernes santo?

– Se debe hablar, si, entre los creyentes, no tengo idea, no hago parte de ese círculo…

– En tu casa, el domingo de pascua, ¿comen huevo de pascua de chocolate?

– Se come chocolate, como parte del festejo pagano, no es un huevo, los niños comen unos conejos de pascua, y si tengo tiempo y está lindo, hago un asado. Pero otros domingos también. Tendrías que dirigirte a algún creyente, seguramente tiene otra imagen del tema.

– ¿Allá toman algunas fechas de esta semana como feriados? Como tenemos acá el viernes santo, por ejemplo, que es como sagrado para todos, más allá de las creencias religiosas.

– El viernes trabajo. Creo que en Alsacia es feriado, el viernes santo.

– Otra pregunta, ya que estamos, ¿cómo viviste lo del incendio de la Catedral de Notre Dame?

– Estaba viajando hacia Alemania, me enteré en el aeropuerto lo que estaba pasando.

– Ahora se pone en debate si hay que reconstruirla o dejar la Catedral como está al ser un monumento histórico. ¿Cuál es tu opinión?

– Tengo un sentimiento muy personal sobre el tema, prefiero no compartir para evitar el debate, pero sí, pienso que hay que reconstruirla, como cualquier otro monumento histórico.

Lucía Villar Silva – Vive desde hace varios años en Santiago de Chile

“Chile está muy segmentado, entonces depende de dónde vives, como se festeje cada acontecimiento, incluso la Semana Santa”

Si bien Chile mantiene algunas tradiciones en cuanto a los festejos de Semana Santa, y particularmente en lo gastronómico, Lucía Villar, salteña radicada con su familia desde hace algunos años en la capital chilena, Santiago, sostiene que para los que son católicos “hay poco y nada distinto a Uruguay”.

¿Hay muchas diferencias en cuanto a la manera de festejar la Semana Santa?

Chile está muy segmentado, entonces depende de dónde vives, como se festeje cada acon tecimiento, incluso la Semana Santa.

Santiago, por ejemplo, está dividido entre “Oriente”, segmento ABC1, los que tienen un mejor pasar económico, y Santiago “Poniente”, el resto del país.

Yo vivo en Oriente, y trabajo en Poniente, así que puedo contar un poco de los 2 lados

Para los que son católicos, la verdad es que hay poco y nada distinto a Uruguay: domingo de ramos, idas a misa, lo más normal.

Acá se trabaja durante toda la semana, feriado hay es sólo los días viernes y sábado, así que no se vive tanto la espera de Semana Santa como en Uruguay, que parece que sí o sí hay que hacer algo. No hay nada muy peculiar de los festejos, somos todos al final colonias de España, parece que nos enseñaron a todos lo mismo. ¿Qué fue lo que te hizo pensar que Chile tendría algo especial?

Estuve en España para Pascua, y ahí sí que es mucho más entretenido, el entierro de la Sardina, los desfiles de las cofradías regalando caramelos… (risas).

¿Qué tradiciones son las más relevantes?

Por ejemplo, es común ver a algunas personas representando a los romanos que montan a caballo.

Es una costumbre muy vista en Valparaíso, así como también, en algunas parroquias de Santiago como por ejemplo Santuario de Schoenstatt de Bellavista.Valparaíso cuenta con diversidad de tradiciones en las que se puede participar como es el Viacrucis de la Iglesia Matriz, que se realiza el Viernes Santo. También, la tradicional “Quema de Judas” que forma parte del patrimonio inmaterial de la ciudad y se ha convertido en una gran fiesta ciudadana.

En cuanto a lo gastronómico, en Chile, el plato fuerte viene del mar. Es en Semana Santa, dónde, precisamente los pescados y mariscos son los platos ideales.

Uno de los platos preferidos es el pescado frito con chilena, un clásico de cualquier picada costera, una de las alternativas que más prefieren los chilenos durante estos días.

Otra alternativa son las empanadas de mariscos, ya sean fritas o al horno, son sabrosas y una alternativa a la hora de comer durante esta festividad. Pero es el curanto en olla, lo que cobra mayor vida, específicamente en el sur de Chile, así como también, las manzanas picadas o el pastel de manzana y queso.

¿La gente se moviliza mucho?

De Santiago, salen todos, al punto que prevén que van a haber unos colapsos de tránsito brutales, para ir a la costa (Viña del Mar, y todo el resto); el jueves de tarde, por ejemplo, salieron unos 300.000 mil autos creo que dijeron, un poco más un poco menos.

Tatiana Arrieta vive en Santiago de Chile y en cuanto a diferencias con el Uruguay destaca la variedad de comidas

Tatiana Vanessa Arrieta Silva tiene treinta años y emigró del país cuando apenas tenía dieciocho. Vive actualmente en la capital chilena, adonde se radicó el 16 de octubre del año 2007. Hasta ese momento había vivido en la tranquilidad del interior de Salto, concretamente en Pueblo Biassini – localidad de la que es oriunda-, por lo que pasar a vivir en Santiago significó un gran cambio en varios sentidos, y la forma de vivir la Semana Santa ha sido uno de ellos. “El cambio fue bastante notorio, yo venía del pueblo y pasar a una ciudad que no para nunca, donde todo el mundo anda rápido, es estresante, mucha gente, un estrés total”, cometa al iniciar el diálogo con EL PUEBLO.

Si piensa en cómo vivía estas fechas en su lugar natal, recuerda: “En el pueblo íbamos a catequesis y en Semana Santa había una Vía Crucis que hacíamos siempre… mi abuela salía a caminar y juntar Marcela… El Domingo de Ramos asistíamos temprano a misa y por tradición llevábamos ramos de olivo para que el sacerdote bendijera, ramos que luego se colgaban en las casas por su poder de protección del hogar. Era sagrado, súper sagrado, no comer carne roja sobre todo el Viernes Santo, sólo comíamos pescado u otras cosas como porotos o mazamorra. Pero tampoco era mucha la variedad de comidas sin carne que yo en ese momento conocía, salvo pescado”.

“ACÁ CONOCÍ MUCHAS VARIEDADES DE COMIDAS”

Pero en Santiago todo es diferente. “Acá aprendí a vivir de otra manera la Semana Santa”, dice, y agrega: “acá son todos muy católicos y prácticamente durante toda la semana no se come carnes rojas. Conocí muchas variedades de comidas, muchos mariscos y muchos tipos de pescado. Lo que pasa es que los chilenos son muy consumidores de productos del mar; a diferencia de nosotros, que parece que nos morimos si nos sacan la carne roja, acá la mayoría de la gente se inclina más por la carne blanca que por la roja: pulpos, camarones, mariscos, diferentes tipos de pescado… Son muy fanáticos de las carnes blancas y eso es fundamental en Semana Santa. Si uno sale a comer a un restaurante se ofrece eso. Tienen muy variados productos del mar y es lo que se consume toda la semana. Incluso más para el sur del país es mucho más arraigado lo religioso. En Santiago es básicamente no comer carne nomás. Hay eventos especiales, como ahí (en Uruguay) es la Patria Gaucha por ejemplo, aquí hay lugares que abren en Semana Santa para degustar comidas típicas, como la que llaman discada de mariscos”.

La discada es una especie de guiso elaborado generalmente en grandes recipientes, en base a la mezcla de diferentes carnes, en el caso al que se refiere la entrevistada no incluye las rojas.

“EN EL SUR, LAS FAMILIAS SALEN A PESCAR LO QUE VAN A COMER”

Hubo un año en que Tatiana, junto a su familia (su esposo, chileno, y embarazada de su única hija, Luana, también chilena), pasó toda la Semana Santa en el sur de Chile. Y sobre esa experiencia cuenta: “En el sur la tradición es que las familias, a la comida que vayan a comer el Viernes Santo la salgan a pescar ellos mismos, salen a pescar su propia comida. En Santiago, como es más ciudad, no tanto campo como en el sur, lo que hacen es habilitar ciertos espacios grandes con puestos de comida donde cobran la entrada, se instalan varios stands de comida a los que se puede entrar y degustar. Eso es tradición para Semana Santa, siempre respetando no comer carne roja”.

Prosiguiendo con el tema de la alimentación, dice que “las comidas no tienen los mismos sabores, hay un cambio bien importante. Yo no conocía mucho los mariscos, los camarones, pulpos, entonces cuesta acostumbrarse, fue complicado al principio, aunque ahora ya me adapté”.

Por otra parte, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, allá se limita solamente al Viernes Santo el día libre para trabajadores y estudiantes: “acá es feriado sólo el viernes, los demás días se trabaja y estudia normalmente”, acotó.

Iñaki Ikasuriaga Bertolotto: joven salteño radicado en Barcelona

“Aprovecho la Semana Santa para viajar hacia otra ciudad”

Iñaki Ikasuriaga Bertolotto es un joven salteño que desde hace unos años está residiendo en Barcelona – para ser más exactos – unos tres años.Nos cuenta que en estos momentos – del otro lado del mundo – se respira un aire más primaveral, ya que fue un largo invierno.

“Aprovecho la Semana Santa para dar un paseo y esta vez elegí Madrid” – compartió. Iñaki nos contó que es la primera vez que visita Madrid y cuando está en Barcelna, no puede salir demasiado porque está trabajando en una empresa de marketing directo.En cuando a su proyección de futuro revela que se radicará definitivamente en el lugar que le brinde oportunidades de desarrollo.

“Hoy es España… mañana puede ser África o América” – sostiene.

-¿Cómo se celebra Semana Santa en los pueblos de España?

-Las tradiciones de Semana Santa en las diversas ciudades españolas tienen un arrai gado origen religioso, que tienen lugar durante los días previos al domingo de Pascua.Es un momento en el que las procesiones, cargadas de emoción, van desfilando por la mayoría de ciudades y pueblos del país.

Las festividades de Semana Santa varían según la región, pero las de Andalucía son particularmente famosas por su alto contenido emocional.

Lo que todas tienen en común es una celebración apasionada de una tradición que atrae cada año tanto a devotos como a curiosos que se congregan en las calles y plazas. Todos quieren disfrutar al menos una vez en la vida el ambiente intenso producido por las bandas de música y los portadores de los pasos y tronos que aparecen en las procesiones.

Los costaleros, que llevan el peso de las andas donde descansan los pasos con escenas de representaciones bíblicas, van dirigidos por el capataz, cuya misión es garantizar que el paso sea llevado en procesión con la mayor solemnidad y unidad posibles.Tras estos marchan los nazarenos vestidos con largas túnicas, capuchas y máscaras, mientras que las mujeres llevan la vestimenta tradicional.

El punto álgido de la procesión coincide con la entrada y salida de los pasos en sus respectivas iglesias.

Este es el momento cuando arte y religión parecen fundirse en una sola cosa.

La talla de una imagen creada por magníficos artesanos y las mejores andas que datan de los siglos XVI y XVII que perduran en nuestros días.Las emociones afloran ante el lento ritmo de los tambores y la marcha de la procesión, el balanceo de los pasos y el quejido doloroso de las saetas, canciones que se entonan durante las procesiones de Semana Santa.

“Incluso si no eres religioso, es difícil no emocionarse ante una atmósfera tan conmovedora. Mientras que para muchos supone una fiesta llena de diversión, para otros implica una semana de recogimiento y reflexión.

Sin lugar a dudas, la Semana Santa es una parte integral de la cultura y una indiscutible seña de identidad”.

Año tras año, cada pueblo disfruta con orgullo de la belleza y misterio de la Semana Santa.

Los pueblos y caseríos realizan sus procesiones durante el jueves y viernes Santo, mientras que en las capitales de ciudad se celebran durante toda la semana, atrayendo a miles de personas de distintos lugares.

Independientemente de sus dimensiones, los pasos representan el orgullo y entusiasmo de cada devoto, que los acompañará desde el anochecer hasta el alba, en solemne verenación hacia la religión.

La Semana Santa en España como a nivel mundial se encuentra con la última semana de Cuaresma del calendario católico y es una de las mayores expresiones religiosas en EspañaEstá ubicada entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección. En ocasiones se la llama Semana Mayor.

La procesión hasta el Sábado Santo recibe el nombre de estación de penitencia. Las procesiones que se desarrollan el Domingo de Ramos.

LA SEMANA SANTA MADRILEÑA

Es la celebración popular más espectacular de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en la capital de España.

Esta manifestación de religiosidad católica es llevada a cabo por un grupo de hermandades, cofradías, congregaciones y esclavitudes, algunas con varios siglos de historia, que realizan procesiones en las que portan imágenes sagradas, representando distintos momentos de la pasión de Cristo y de los dolores de María, su madre.

COMIDA TÍPICA DE LA SEMANA SANTA: EL POTAJE DE LA VIGILIA

Es un potaje que se ha servido los viernes de cuaresma generado por la prohibición religiosa de comer carne en esos días. El preparado contiene bacalao en salazón. También se consigue bajo el nombre de Potaje de Bacalao con Garbanzos y Espinacas. El bacalao por provenir de una salazón debe dejarse en remojo un día antes. El potaje se acostumbra elaborarlo con garbanzos y caraotas blancas, todo ello cocido con unos manojos de espinacas y cebolla, ajos, aceite y pimentón. Los garbanzos se cocinan en agua hasta que comiencen ablandar, luego se añade el bacalao, la espinaca y se espera a que esté preparado. Se agrega también un sofrito y hojas de laurel. Se deja reposar una media hora antes de servir.

El arte de esta preparación está sólo en conocer el momento exacto en el que se añade el pescado y la espinaca, sobre los garbanzos hirviendo.

En otros lugares del mundo también se respeta la tradición de no comer carne el jueves ni viernes santos, por ello el, pescado es un excelente sustituto.

Estela Echegoyen – Salteña radicada hace 18 años en Mallorca – España

“En estos momentos en que existen tantas divisiones, es importante la unión que permite la fe”

EL PUEBLO dialogó con Estela Echegoyen, una coterránea que desde hace 18 años vive en España, en la Isla de Mallorca (Mar Mediterráneo), en el Pueblo de Manacor. Devota y católica practicante, nos expresó con entusiasmo las tradiciones que se llevan a cabo durante la Semana Santa, haciendo hincapié en resaltar la fraternidad con la que la gente de su localidad vive dicho período, y la fe que demuestran en las diferentes Cofradías que veneran ya sea a la Virgen del Convento o al Cristo del Dolor, iconos religiosos del lugar.

La localidad en la que se encuentra, ¿es demostrativa de la fe, como lo son otras regiones de España?

La sociedad en la localidad en la que me encuentro, que es el Pueblo de Manacor, en la Isla de Mallorca, es muy católica. Es gente muy devota, que se proyecta mucho durante la Semana Santa; es gente que prepara la casa para las procesiones, ponen palmeras para el Domingo de Ramos, ponen los ramos de olivo, o sea, van preparándose para la semana. En estos momentos en que existen tantas divisiones, es importante la unión que permite la fe. La verdad que para mí que soy extranjera, me ayudó mucho y el recibimiento que tuve, me permitió una buena adaptación. Creo que sin la fe, no estaríamos aquí de la forma en la que estamos.

Cuéntenos sobre Manacor

Manacor es una ciudad y un municipio español de la isla de Mallorca, en la comunidad autónoma de las Islas Baleares. Situada al este de la isla, es la capital de la comarca de Levante. En el año 2018 contaba con más de 42 mil habitantes, y se encuentra situado a una altitud media de 80 mts. Por su población, Manacor es el tercer municipio de la isla y el segundo en cuanto a superficie. En cuanto a la gente, lo que le puedo decir es que es muy hospitalaria.

¿Hay alguna actividad en particular que identifica a Manacor en estas fechas?

El pasado martes se llevó a cabo lo que le llaman la “Procesión del silencio”; dicha procesió n sale de las iglesias del pueblo de Manacor, de cada pequeña iglesia: la del Cristo Rey, la de La Pau, la del Convento, etc., juntándose todas las procesiones, las que son integradas por los cófrades de cada cofradía, que es mucha gente por cada una, y una vez recorrido todo el pueblo, se forma la “Procesión del Silencio”. Luego de ir rezando todos juntos por el trayecto indicado, llegan hasta la Iglesia Nostra Senyora dels Dolors (Nuestra Señora del Dolor) la que se construyó a finales del siglo XIX, y que se ubicó en el mismo lugar que las iglesias anteriores (la más antigua posiblemente construida sobre una mezquita árabe). Es la más grande que hay en el pueblo de Manacor, donde se encuentra el Cristo de Manacor, del cual, la gente, es sumamente devota. Existen otras actividades durante el resto de la semana, como lo son la procesión de los días viernes, que es la más grande, y recorre todo el pueblo; la “Penitencia” de los días sábados y, el domingo, se realiza el último gran encuentro, donde toda la gente se reúne en la Plaza Sa Bassa, que es una elegante plaza con muchísima historia, con edificios, algunos que la circundan, son del Siglo XVII. Es la principal, dónde, se unen las procesiones que llevan una, al Cristo del Dolor, y la otra, a la Virgen del Convento, juntándose la madre con el hijo, y realizándose la misa en la Iglesia del Dolor.

¿Dicha Iglesia podemos decir que es la que nuclea la parte más importante de las festividades?

Sí. Es una de las construcciones principales y la Iglesia principal. Ella está situada en la plaça del Rector Rubí, en el centro de Manacor y tiene mucha historia. Fue iniciada a finales del siglo XIX. Parece ser que el solar donde se encuentra la parroquia ya era un lugar de culto en época musulmana. También es el lugar donde en 1248, justo después de la conquista de Jaume I, se situaba la iglesia de Santa Maria de Manacor.

Como esta iglesia era muy pequeña ya en el siglo XIV se estaba construyendo otra, que se acabó en el siglo XVI, aunque el portal mayor era de finales del siglo XVIII y se encontraba en el lado del campanario.

Esta fue la que se derribó para construir la actual. Quedan algunas partes de finales del siglo XVIII, como las capillas de San Antonio y San Francisco hasta la altura de las tribunas, las torres del antiguo frontis principal a los lados del campanario, parte de la sacristía de la Virgen y parte del campanario viejo a la capilla del campanario. En la nave principal hay diez capillas, cinco a cada lado, y en el presbiterio hay una capilla a cada lado y el altar mayor. En cada brazo del crucero hay siete capillas, entre las cuales destacan las dos del fondo: una dedicada a la Virgen de la Inmaculada y la otra al Santo Cristo de Manacor. Es el icono religioso del lugar.

Existe una leyenda sobre dicho Cristo, ¿es verdad?

Dice la leyenda que, en 1260, una barca con pescadores italianos consiguió llegar a nuestras costas después de una gran tormenta portando un Santo Cristo y una imagen de la Virgen con el niño en brazos.

El nombre de Porto Cristo, que es el puerto, fue fruto de una promesa por haber llegado sanos y salvos. Según la leyenda aquel Santo Cristo es el que se venera en la Iglesia de los Dolores de Manacor.

Nestor Balbuena un salteño radicado desde hace varios años en Ecuador

“La Semana Santa nos hace encontrarnos con nosotros mismos”

Nestor Balbuena es un salteño que está radicado desde hace muchos años en Ecuador y nos cuenta que se considera un ciudadano del mundo pues tuvo la oportunidad de residir en varios países y nunca experimentó problemas de adaptación.

En esta oportunidad nos cuenta cómo se vive la Semana Santa en aquel país y cuáles son las costumbres que todavía conserva de su tierra de origen

“Ecuador es un país que está bastante ligado a la iglesia y a la religión, por lo tanto la Semana Santa es muy trascendente, sobre todo porque hay mucha gente católica y tradicionalmente entre otras cosas se celebran dos grandes procesiones; la primera es la del Cristo del Consuelo; se lleva a cabo en la zona suroeste de la ciudad de Guayaquil y es considerada la procesión más grande que hay en el Ecuador y una de las más grandes de América Latina. Moviliza alrededor de 500.000 personas y se realiza el Viernes Santo.

La otra procesión se celebra en la cuidad de Quito y se denomina la procesión del Cristo del Gran Poder y convoca a aproximadamente 300.000 y en esa procesión atrás del crucifijo de Cristo vienen hombres vestidos de romanos, de soldados y se van azotando por las calles a modo de penitencia a lo largo de toda la procesión”Fue a mediados del siglo veinte que, en uno de los sectores populares del suroeste de Guayaquil se empezó a construir una iglesia, la cual iba a estar destinada a consagrarse a Jesús bajo la advocación cristífera del Señor de la Misericordia”. Uno de los vecinos del lugar, Luis Alvarado, partió en marzo de 1959 a una gira por Europa a visitar varios templos religiosos.

Mientras Alvarado estaba en Madrid, en un santuario del Inmaculado Corazón de María, había una imagen del “Cristo del Consuelo” que llamó de inmediato su atención, tanto que consiguió estampas de la imagen para traerlas a Guayaquil, sin embargo, tiempo después, durante su visita a Portugal fue asesinado en el hotel en el que se hospedaba.

En aquel entonces no eran comunes las repatriaciones, por lo que Alvarado fue enterrado inicialmente en Portugal. No obstante, las varias peticiones de la familia de Alvarado en suma a las del padre Ángel María Canals, párroco de la iglesia en ese entonces, hicieron posible la repatriación del cadáver.

Entre las pertenencias se encontraron las estampas del fallecido, que fueron entregadas al padre Canals, quién eligió que la parroquia sea consagrada a la advocación del Santísimo Cristo del Consuelo.Las prácticas más comunes se ven sobre todo durante las procesiones, donde los fieles cargan cruces, se cubren de espinas o caminan con cadenas.

Las penitencias más fuertes eran las de la Santa Marianita de Jesús, la azucena de Quito.

De ella, se conoce que hasta usaba un chaleco con espinas, lo cual no concuerda con la época actual.

Pese a la tradición, en la historia de Quito desde 1971, se nota un cambio radical en la celebración de la fiesta religiosa. La práctica contemporánea es más laica o se reduce por el cambio de religión.

-¿La mayoría de la gente es religiosa?

-”Ciertamente… se suele ver a la gente con los ramos el Domingo de Ramos yendo a la iglesia. Mantienen una relación estrecha con todas las manifestaciones de la iglesia. Y por supuesto que aquí sigue siendo Semana Santa, si hablo aquí de la Semana de Turismo nadie entiende nada. Durante la Semana Santa en Ecuador se trabaja hasta el día jueves; luego son feriados viernes, sábado y domingo. Personalmente nunca fui muy vinculado a las manifestaciones religiosas, sí aprovecho esos días para dar un paseo. El año pasado disfruté muchísimo cuando tuve la gran oportunidad de estar en la Semana Santa visitando Sevilla, Granada y en Roma estuvimos en el Domingo de Gracia con el Papa y fue una experiencia maravillosa.

Me llenó de energía ver las procesiones de miles y miles de personas.

Una de las cosas que hacemos aquí es comer fanesca, que es el plato tradicional de Semana Santa; es muy caro hacerlo porque tiene diferentes tipos de granos, pescados y otros aditivos.

¿Extraña vivir la Semana Santa en su tierra natal?

– “Tal vez los primeros años cuando me fui a vivir a los Estados Unidos sí… pero ya no. Me siento un ciudadano del mundo y me adapto fácilmente a las diferentes culturas. Lo peor que le puede pasar a un inmigrante es vivir arraigado a las costumbres que dejó en su país porque no va a estar ni de un lado ni del otro… puedo decir que soy un uruguayo en Ecuador y un ecuatoriano en Uruguay.

No obstante hay cosas que adquieren un valor potencial, como por ejemplo el mate, el fútbol… Peñarol y Nacional, el asado… se vuelven imprescindibles.

A La Semana Santa la paso con mi señora Garde y esta vez también se ha sumado una sobrina que nos va a acompañarnos y mi suegra que vive cerca. También pasa con nosotros nuestro perrito Peñarol.

El sábado y domingo tenemos que atender un negocio que tenemos en el centro comercial más importante de Ecuador.Aquí cualquier punto turístico es una verdadera locura de gente… si retornamos a nuestros hogares dependiendo del tráfico nos lleva entre seis y ocho horas volver, debido a la gran cantidad de vehículos que retornan a la ciudad. De cualquier manera la Semana Santa es de recogimiento que nos hace pensar, encontrarnos con nosotros mismos y aferrarnos a nuestra fe”.

María Florencia Gazzave y María Pía Carvallo – Semana Santa viajando por el sudeste de Indonesia

“Experimentamos un tobogán de emociones en cada lugar que recorremos”

María Florencia Gazzave y María Pía Carvallo se encuentran en plena Semana Santa en el territorio asiático – un viaje que fue planificado minuciosamente, puesto que era una materia pendiente entre ambas amigas. Florencia es Escribana Pública mientras que María Pía es Licenciada en Administración de Empresas.

Junto a un grupo de uruguayos están recorriendo el sudeste asiático.

Impactadas por el paisaje, las costumbres y culturas, las dos amigas son presa de emociones encontradas… allí se conjugan de una forma casi indescriptible la belleza, la espiritualidad y la pobreza… un universo distintos donde la religión forma parte del diario vivir de los ciudadanos que siempre se muestran amables, con una sonrisa afable para regalar.

“Decidimos con mi amiga este viaje a fines de febrero.

Conocer Asia era algo que teníamos pendiente, nos organizamos y nos mandamos” – revela Gazzave.

Si bien ambas se definen como católicas a la Semana Santa la están viviendo en carácter de turistas.

Cuando decimos que nos definimos como católicas decimos que nos definimos como personas, sin catalogarnos y así lo vivimos de este lado del mundo viviendo y aprendiendo a convivir con las culturas y sus religiones” – detalló Florencia.

Ni bien llegaron a Indonesia fueron sorprendidas por una cultura totalmente diferente a la nuestra y sus creencias.

“Nuestro primer destino fue Indonesia… fue mágico, cada nuevo país que conocemos es sorprendente.

Es increíble su cultura, sus costumbres, su forma de vivir, tan diferentes a nosotros.

Viven con tan poco, son muy amables, siempre están con una sonrisa en la cara.

Cada ciudad de Indonesia es diferente y hermosa, cada una tiene su encanto particular, su rareza.

También cada una tiene su religión y sus creencias, tanto Hinduísmo, Budismo, Islamismo y es increíble como practican su religión todos los días de su vida y en todos los ámbitos de la misma. Sus creencias son el sentido de sus vidas.

Pero no todo es lindo… también está el lado feo… la realidad de la vida en la que viven, nos impactó la pobreza, la contaminación, en algunos lugares los habitantes no tienen acceso al agua potable.

Pasamos por muchos sentimientos y emociones y los seguimos viviendo en cada nuevo país que conocemos”.

– ¿Y por dónde las lleva el pensamiento?

-”Nos hizo reflexionar mucho sobre nuestro país y nos hizo pensar que vivimos en un paraíso.

Vivimos llenos de lujos que no nos damos cuenta que los tenemos.

Ahora estamos rumbo a Hoian, Vietnam”.

-¿Cómo se manejan con la comida?

-”Es totalmente diferente a la nuestra… usan mucho picante… demasiado.

Pero la venimos llevando bien, expresándonos y aclarando que los platos sean sin especias.

Este viaje era algo que queríamos hacer…conocer todas estas culturas, y todos sus paisajes”.

Rumbo a Vietnam las jóvenes van trasladándose en un bus cama, experimentando un calor que llega a los 39 grados centígrados y ya se han informado que en el destino la temperatura es aún más elevada.

-¿Cómo es el trato de los asiáticos?

“En Indonesia recibimos un trato espectacular, al igual que en Camboya.

Super amables y muy agradecidos… tuvimos el privilegio de llegar a Camboya cuando allí se estaba festejando el año nuevo camboyano según el calendario budista”.

-¿De qué manera lo celebran?

-”Saliendo a festejar con sus familias a las calles, como un estilo Carnaval nuestro… super familiero y divertido hay muchos acontecimientos en la ciudad”.