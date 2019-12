Sin duda la llegada de las fiestas trae consigo un tiempo de balance de las actividades del año.

Hoy queremos compartir este informe, con los colegas, con la gente del mismo palo como se dice habitualmente.

Los comunicadores, periodistas, locutores, informativistas, directores de medios, juegan un rol importante a la hora de informar.



Horacio de Brum

«Las Fiestas Navideñas son momentos en los que uno, tiende a revalorizar valores que está bueno tenerlos presente siempre»

EL PUEBLO dialogó con el Dr. Horacio de Brum, comunicador y Director de Radio Tabaré, quien resaltó la importancia de las fiestas tradicionales, como momentos de reencuentro y reflexión.

¿Cómo vive las fiestas navideñas?

Como cristiano, la Navidad la vivo en familia, ya que es un acontecimiento importante, es el nacimiento de Jesucristo, y, por otro lado, también, son momentos en los que uno, tiende a revalorizar valores que está bueno tenerlos presente siempre, como es el valor de la solidaridad, el valor de la familia, del amor. Un montón de valores que en estos momentos de fiestas tradicionales uno los trae nuevamente a sí. Es una cuestión de reafirmación, lo que nunca está de más hacer. Entonces, uno lo vive en familia, con los amigos. Y, como cristiano, reitero, es el momento del nacimiento de un niño, hecho que, siempre, trae felicidad, alegría, cambios, y, esta Navidad para mí es muy especial, porque, estamos con mi esposa, por recibir una bebé, por lo tanto, esta Navidad nosotros la vamos a vivir, seguramente, c on una doble felicidad. Por un lado por el nacimiento de Jesucristo y, por el otro, el nacimiento de una nueva integrante de la familia. No va a ser una Navidad cualquiera, sino que, va a ser una Navidad más que especial.

¿Dicha festividad no va separada de la creencia en Dios, por lo manifestado?

Es así. Esto de la Navidad para el ser humano, tiene que tener sentido; y, tener sentido es que uno encuentre una explicación en algo. Entonces, para mí, la Navidad tiene sentido por ser el nacimiento de Jesucristo, lo veo así como cristiano. Y es también, como decía, la oportunidad de reafirmar un montón de valores, sobre todo con los que tiene que ver con la familia y los amigos, y son momentos que a uno lo hace reflexionar. Por suerte, en nuestro país, cada uno vive la Navidad y las fiestas tradicionales como más le plazca, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a su pensamiento, y, eso, está bueno. Los que queremos vivir la Navidad desde el punto de vista cristiano, lo podemos hacer; y, el que quiere vivir la Navidad desde otro punto de vista, también lo puede hacer. Esa es la garantía de tener un Estado republicano y laico, donde, la libertad de cultos está amparada en la Constitución, y eso, está bueno, que a cada ciudadano se le pueda garantizar vivir las fiestas, las tradiciones, como cada uno las quiera vivir.

Si tuviera que agradecerle algo a alguien, ¿a quién lo haría?

Bueno. Esta Navidad en especial, le quiero agradecer a mi esposa. Es la que va a ser madre, nuevamente, por lo que voy a estar eternamente agradecido con ella.

¿Un regalo inolvidable?

Estar todos juntos alrededor de la mesa con mi familia y amigos.

¿Un sueño cumplido?

El poder finalizar un año más y decir, bueno, he cumplido ante mis posibilidades, en general.

¿Una meta a cumplir?

Criar con amor a mi hija.

Para Mariana Leal

«En mi vida tuve tres regalos inolvidables, y fueron los nacimientos de mis hijos»

Mariana Leal ha sido la gran revelación como conductora de este año. Se la puede escuchar en «Tardes Informales» por América FM junto a Juan Andrés Burutarán y además pudo ser vista en la conducción de la edición 2019 de la Ceremonia de los Fausto de la Asociación de Profesionales de la Comunicación con singular éxito.

– ¿Cómo vive habitualmente la Navidad?

– La Navidad la vivo como un momento súper especial del año. Me encanta ver la ciudad decorada, arreglar mi casa. Armar el arbolito y pesebre con mis hijos es uno de los momentos que más disfruto en estos días.

– ¿Cree en Dios?

– Sí, creo en Dios, soy Católica y vivo mi vida con mucha Fe. Para ser sincera, con la mamá que tengo (risas) es imposible no serlo! Siempre nos enseñó mucho sobre religión en casa. La Fe para mí es una fuerza increíble del ser humano que te ayuda a transitar cualquier inconveniente en la vida.

– ¿Un regalo inolvidable?

– Para mí, en mi vida tuve tres regalos inolvidables, y fueron los nacimientos de mis hijos. Cada uno fue diferente y especial y me movilizaron enormemente como mujer.

– ¿Agradecer a…?

– Me gusta mucho ser agradecida por la vida que tuve y por la que tengo, por la familia que formé, por el amor en la familia, por la salud de todos mis seres queridos pero en especial por la salud de mis padres. Hoy si me preguntas por agradecimiento les agradezco a ellos todo lo que siempre me enseñaron y cuidaron con tanto cariño. Hoy agradezco por poder tenerlos conmigo.

– ¿Un sueño cumplido?

– Un sueño cumplido es la familia que formé y otro es haber tenido la posibilidad de viajar y conocer muchos países que jamás hubiera pensado en llegar.

– ¿Una meta a cumplir?

– La meta a cumplir en mi vida, que pregunta difícil. Me encantaría poder dar siempre lo mejor de mí, que en mi familia, mis padres, mis hermanos, mi esposo, mis hijos y en cada trabajo, me recuerden por haberles dejado un poquito de luz, comprensión y alegría.

Vicente Massarino Ferrari, fotógrafo de EL PUEBLO y empresario

¿Cómo vive habitualmente la Navidad?

Últimamente bastante alocado, debido al trabajo (rotisería y autoservice) porque justo ese día hay mucha demanda por los productos que ofrecemos en el local, pero independientemente de ello, es un día muy tranquilo.

¿Cree en Dios ?

Sí creo en Dios.

¿Un regalo inolvidable?

Un regalo inolvidable fue un autito a control remoto que me regaló mi padrino cuando yo tenía unos diez años, en ese momento era una novedad y fue un regalo que siempre recordé, estaba muy bueno.

¿ Agradecer a…?

Agradezco a mi familia que siempre me está apoyando en todo, a mi novia que me está ayudando mucho con mi nuevo emprendimiento y a todos los clientes.

¿Un sueño cumplido?

Aún no lo cumplí, mi sueño está pendiente y ya falta poco para lograrlo; es armar un auto de carrera a mi manera.

¿Una meta a cumplir?

Una meta a cumplir sería crecer como persona y en mi trabajo como emprendedor.

Marcelo di Giácomo, Radio Libertadores: “Más que celebración religiosa, un motivo de encuentro de la familia”

Marcelo di Giácomo es, junto con su hermano Enrique, Director de Radio Libertadores AM 1020, legado que heredaron de su padre, Inocencio “Chencho”

di Giácomo, quien inició dicha emisora en febrero de 1997, tras varios años al frente de Radio Tabaré.

Ante todo, Marcelo quiso “desear buenos augurios para el próximo año a quienes conforman Diario EL PUEBLO y todos sus lectores, y agradecer la amabilidad de esta nota”. Luego comenzó a responder:

– ¿Cómo vive habitualmente la Navidad?

Más que como una celebración religiosa, vivo la Navidad como un motivo de encuentro de la familia. La vivo como una oportunidad para estar con los seres queridos.

– ¿Cree en Dios?

Si creo en Dios…(piensa). No practico ninguna religión, lo busco a Dios dentro de mí, porque entiendo que Dios está cuando uno está en paz consigo mismo.

– ¿ Un regalo inolvidable?

Un regalo inolvidable, son los valores que me inculcó mi padre para manejarme en la vida.

– Agradecer a…

A mi familia, que son los que siempre están, disfrutan mis buenos momentos y acompañan y apoyan en los no tan buenos.

– ¿Un sueño cumplido?

Ser padre.

– ¿Una meta a cumplir?

Agrandar la familia.

Oscar Amaral: “es una gran oportunidad para abrazarse y sonreír junto a los que más quieres”

Oscar Amaral es Director Artístico de América FM, además de informativista de Radio Libertadores. Este es el diálogo que mantuvo con EL PUEBLO:

– ¿Cómo vive

habitualmente la

Navidad?

Como un momento especial para revitalizar los lazos con la familia. El periodismo como profesión a veces nos pide tiempo prestado que se lo sacamos a nuestros afectos más cercanos. Por ello, un asueto de Navidad es una gran oportunidad para abrazarse y sonreír junto a los que más quieres. Provengo de una familia donde la cohesión en las relaciones intrafamiliares fue fomentada como uno de los principales valores del ser humano, así que soy un poco fruto de esa enseñanza. Las tradiciones como el árbol navideño, los regalos, la mesa bien servida, son parte del ritual que me rodea cada año.

– ¿Cree en Dios?

Tengo una formación cristiana, con todos los valores que ello implica. Aún así, como sé que le pasa a más de uno, mi práctica religiosa se ha vuelto un tanto “rebelde y egoísta”. Mantengo una comunión con Dios muy personal. Pienso que si le hablo, Él me va a escuchar. No necesito ir a la iglesia para ello. Ni siquiera cumplo los rituales sagrados para rezar. Le agradezco, le pido, le ruego sin el “protocolo eclesiástico”. Esto no significa que no respete y apoye la gran labor que realizan las iglesias como instituciones de servicio y como puerta de acercamiento a Dios. Mantengo mis reservas con aquellas que no han demostrado ser transparentes en su tarea y que a veces sospecho que promueven el bienestar de los hombres que la dirigen y no la de los fieles atrapados en su buena fe.

– ¿Un regalo inolvidable?

Una pelota de cuero Nº 3. Siempre fui y sigo siendo un “patadura” para el fútbol. Provengo de una familia a la que nunca “le sobró un vintén”, pero un día mi madre y mi padre decidieron complacer mis deseos y pedirle a Papá Noel la pelota de cuero que tanto había dicho que quería. Yo tenía 7 años, durante todo ese año, le “tiraba verdes a ver si recogía maduros” mencionando cuánto deseaba una Nº 5 de cuero. Es que en el barrio, en la calle de tierra donde vivíamos y frente a mi casa, todos se juntaban a la tarde luego de la escuela a jugar un picadito que se extendía hasta la nochecita. El ritual era el siguiente: el dueño de la pelota (de plástico) era capitán de un equipo y elegía el primer jugador que quería con él. A mí siempre me elegían entre los últimos, y me ponían de arquero. ¡La pelota de cuero cambió radicalmente las relaciones de poder en el barrio! Desde esa Navidad fui capitán y jugaba, aunque muy mal, en el puesto que quise.

– Agradecer a….

A la maravillosa gente que se cruzó y se sigue cruzando en mi camino. Aprendo de ellos a ser mejor cada día. Me señalan el camino, me advierten los errores. Es una enorme bendición si te tomas el tiempo necesario para disfrutarlo. Soy padre, que es el único pasaje seguro a la inmortalidad, no puedo agradecer lo suficiente por ello. Soy hijo, y tampoco se puede agradecer suficiente los sacrificios que tus padres hicieron por ti para labrarte un futuro o guiar tus pasos en el mejor sendero. No he dejado de trabajar desde los 17 años. ¿Cómo se puede agradecer la dignidad que otorga el trabajo y el pan que llevas a tu mesa cada día? ¿La oportunidad de compartir cada día jornadas con gente maravillosa que forja amistades que se vuelven eternas?

– ¿Un sueño cumplido?

Soy una persona feliz. Creo que es el mejor sueño de cualquiera. Yo lo cumplí.

– ¿Una meta a cumplir?

Todos los días tengo una, no sé cuál será la del día que esta nota será publicada (risas). Hay que dejarse sorprender, los desafíos te aparecen en los momentos menos pensados y hay que abrazarlos si crees en ellos. Me mantiene vivo, feliz y expectante esperar a que aparezca el próximo.

Federico Giovanoni Honsi: «a uno se le escapa un lagrimón al recordar tiempos de la niñez y adolescencia»

Federico Giovanoni es el principal de «Giovanoni Contenidos», que entre otros emprendimientos, incluye la Dirección de Radio Arapey y el Portal 10minutos. Así dialogaba con EL PUEB LO para este informe:

-¿Cómo vive habitualmente la Navidad?

Normalmente me gusta pasar la Navidad en familia. En esta época, uno suele hacer un balance de lo vivido durante el año. La navidad es una fiesta para compartir con los seres queridos. Lamentablemente cuando se pierde a personas que ama, queda un vacío el cual es sustit





uido por los mejores recuerdos, eso es inevitable, a uno se le escapa un lagrimón al recordar tiempos de la niñez y adolescencia, en navidad con los viejos, que en mi caso ya no me acompañan. Pero se debe pensar y celebrar con los que están, con la familia que es incondicional, la que siempre está apoyando en los buenos pero sobre todo en los malos momentos.

-¿Cree en Dios?

Sí, creo en Dios, aunque no soy de concurrir a la Iglesia, soy cristiano; y más allá de que me han tocado años difíciles con la pérdida de seres queridos, no he dejado de creer, y de tener presente a Dios en cada cosa que hago.

-¿Un regalo inolvidable?

El mejor regalo es el que me dieron mis viejos, me regalaron educación, valores y una profesión. Desde chico siempre me interesó todo lo que es tecnología, y hasta el día de hoy estoy al tanto de los adelantos e intentando mantenerme actualizado. Gracias a mi profesión siempre estoy en contacto con estos temas que tanto me apasionan.

-Agradecer a….

En primer lugar a mi señora, Macarena, que siempre me hace el aguante y me acompaña en cada momento; y a mi hija Federica que nos llena de alegría día tras día, siendo ellas las razones por las que me levanto cada mañana con muchas ganas, con la frente en alto y mirando siempre hacia adelante. Por supuesto que no puedo dejar de agradecer a todos los que trabajan a mi lado, que no importa la hora, siempre están al pie del cañón.

-¿Un sueño cumplido?

El haber consolidado e innovado Radio Arapey; de niño la Radio era un sueño para mí y más allá de que me tocó la dirección, desde muy joven, gracias a todo el personal de Giovanoni Contenidos, seguimos presentes, vigentes, en carrera y avanzado día a día.

-¿Una meta a cumplir?

Ahora estamos con otros proyectos, comenzamos con la transmisión de eventos a través de streaming. Tuvimos una linda experiencia en la Liguilla de la Divisional A, transmitiendo a través de las redes sociales, llegando a tener más de 3.500 personas conectadas, mirando en vivo la transmisión. Esto nos motiva a buscar mejorar para el año 2020, con un proyecto en el que ya estamos trabajando y que pronto podremos estar anunciando a través de nuestro portal 10minutos. Cada año me fijo una meta y trazo un camino para poder alcanzarla. Y cuando la alcanzo, ya empiezo a planificar la siguiente.

Mario Goldman: «toda mi vida soñé con hacer lo que hoy estoy haciendo… con esto ya estoy bien»

Mario Goldman es un conocido locutor de nuestro medio, de tradición familiar vinculada a los medios de comunicación y actualmente se desempeña en Radio Tabaré.

– ¿Cómo vive habitualmente la Navidad?

Desde hace algunos años con la falta de mi padre, la navidad suelo pasarla con mi madre, mi hermana y su familia y luego de las 12 salgo a saludar mis hijos y demás familiares.

-¿Cree en Dios?

Sí, creo, y desde que entendí, ya un poco de grande te diría, el verdadero significado de Navidad, ha dejado de ser un fecha de gastos excesivos en comida, bebidas, más bien es un momento de recordar el nacimiento de Jesús, celebrar sí pero chiquito, a mi manera.

-¿Un regalo inolvidable?

Y como no podía ser de otra manera., el primer radio grabador, en sí no era para mí sino para la familia, claro que prácticamente me lo adueñé y comencé a grabar mis primeros audios (risas), tendría 7 u 8 años, no más de eso, pero fue ese radio grabador que despertó mi pasión por la radio y luego una cosa llevó a la otra e incursioné en la TV, pero ¡la radio es lo más!

-Agradecer a….

A la familia, a mis hijos por el aguante, ya que sé que no soy fácil pero bueno…es lo que hay valor! (risas); a los amigos, conocidos y a todas las empresas que apoyan mi trabajo, un gracias totales porque gracias a ellos tengo para mi familia el sostén económico para poder seguir adelante.

-¿Un sueño cumplido?

El sueño del hoy, del ahora, ¿por qué?, porque lo he dicho miles de veces, «toda mi vida soñé con hacer lo que hoy estoy haciendo» y vaya que eso es importante, porque no sé si todas las personas pueden decir que lo que toda la vida soñaron hoy lo están haciendo, sabiendo que muchas personas estudiaron carreras obligados por sus padres o por lograr un estatus económico o social y hoy se sienten frustrados porque eso que siempre soñaron lo han postergado, así que el hoy es mi sueño cumplido, podría pretender más, pero creo que con esto ya estoy bien, el sueño de la radio, ya está, el propio estudio de grabación es mi sueño cumplido.

-¿Una meta a cumplir?

Poder darle a mis hijos un mejor padre, un mejor amigo, seguir creciendo en lo profesional porque sé que aún me falta mucho por aprender ya que el día que crea que lo sé todo, será el día de mi acabóse (risas).

Jorge Jacques

«La Navidad es algo que te llega igual, seas o no religioso»

Jorge Jacques, productor y comunicador de dilatada trayectoria en el medio, hace hincapié en resaltar el valor de la tradición de las fiestas navideñas, y la importancia de vivirlas en familia. Eso manifestó en su diálogo con EL PUEBLO.

Habitualmente, ¿cómo vive las fiestas tradicionales?

Son fechas que, uno que está bastante más chapado a la antigua, que venimos de una tradición bastante fuerte, son fechas en las que pesa mucho la familia. Hoy en día los jóvenes, o la mayoría, a estas fechas le dan otro significado.

¿Va relacionado, para usted, la Navidad con la creencia en Dios?

En mi caso particular te diría que no. No lo creo así, de verdad, porque no soy religioso. Además, porque la Navidad es algo que te llega igual, seas o no religioso, por un tema de tradición, te toca igual. La vivís de todas maneras.

¿Recuerda un regalo inolvidable recibido en estas fechas?

Es más lo que recuerdo que he regalado que lo que he recibido. Siempre, como padre, fue el tema de esas ganas de regalar en la Navidad, ya que es lo que va quedando en sí, ya que los Reyes se terminan medio tempranito, por la edad de los niños. En cambio, en la Navidad, uno puede sentir el deseo de hacer un regalo. Por lo tanto, en eso me he enfocado más. Sinceramente no recuerdo un regalo especial, que los habrá, pero no lo recuerdo.

En estas fechas, muchas veces se realizan balances personales, ¿si tuviera que agradecerle algo a alguien, a quién sería?

Sucede que hay muchas cosas para agradecer, por sobre todas las cosas, la familia, sin dudas; y, después el tener laburo, lo cual hoy en día es tener mucha suerte; a la gente que te rodea, con la que trabajás todos los días. O sea, son las cosas del ámbito familiar y del ámbito del trabajo en el cual te desarrollás todos los días.

¿Un sueño cumplido?

La familia que tengo.

¿Una meta por cumplir?

La verdad es que, gracias a Dios, me ha ido bien en el trabajo, con la familia. Si bien tengo alguna que otra meta, no son relevantes.

Daniel Caiazzo, periodista Quinto Elemento

¿Cómo vive habitualmente la Navidad?

La Navidad no es una de las fechas que más me emocione desde lo sentimental. Crecí casi solo. Y descubrí después de viejo que tiene un sentido de familia. Por eso trato de respetar eso y celebrar a mis descendientes valores innegociables de cómo actuar en la vida. Aceptando errores y potenciando virtudes.

¿Cree en Dios?

No creo.

¿Un regalo inolvidable?

Un auto de Max 5. La serie preferida de niño. Era de plástico y nada más que eso.

¿ Agradecer a…?

Agradezco a mis viejos que me dieron la posibilidad de ser resilente, de reinventarme.

¿Un sueño cumplido?

Ser lo que soy. Rebelde ante la injusticia.

¿Una meta a cumplir?

Tratar de demostrar que uno es auténtico, verdaderamente auténtico. Humano pero auténtico.

Valeria Giovannoni,

periodista – Quinto Elemento

¿Cómo vive habitualmente la Navidad?

La Navidad es muy especial para mí, me crié en una familia y con una mamá que hizo del 24 de diciembre, «el día especial». Ya al comienzo de diciembre empezaba toda la preparación, elegir el día para salir a buscar la rama del pino, buscar los chirimbolos de las cajas, comenzar adornar la casa, armar el pesebre con mamá y mis hermanos. Y explicar a los más chicos, somos 6 hermanos, quien es el bebé del pesebre, la pastora, etc.

Siempre lo viví muy especialmente y ahora es igual pero con cambios que hacen a la modernidad, el pino que no es rama, chirimbolos y luces de este tiempo. Pero el espíritu y la emoción de recibir a Jesús es el mismo, con amor y entrega, sin dudas que lo vivo así.

¿Cree en Dios ?

Creo en Dios, soy Salesiana por elección y convicción y mi fe es mi fortaleza diaria como muchos y muchas cristianas. Soy muy creyente del Padre Pío y ha sido en momentos sensibles de mi familia y personales, mi sostén absolutamente.

¿Un regalo inolvidable?

¡Qué recuerdos! Pero sin duda fue mi primer bicicleta Graziela, con 10 años. ¡Cómo quería esa bici! Todas las gurisas de mi barrio tenían y yo no, vivía frente de la plaza de Deportes y me sentaba en el muro a esperar los turnos, para dar la vuelta en bici. Cuando llegó; no lo podía creer, con bocina, luz y canastito; fue hace 37 años atrás, una preciosura!!!

¿ Agradecer a…?

Agradecer a mi familia, a mis abuelos paternos y maternos, a papá y a mamá que me formaron, con sus vidas, más allá de la educación, de lo vivido, de sus valores, de lo bueno y de lo malo, lo aprendido, el amor y la entrega. En la misma línea a mis hijos que me enseñan y me aman así, con mis errores, con mis aciertos. Y a mi compañero de vida, de luchas diarias y de amor.

¿Un sueño cumplido?

Un sueño cumplido para mí es mi familia, así como son, llenos de vida .

¿Una meta a cumplir?

La meta a cumplir es seguir trabajando y fortaleciendo nuestro trabajo en la radio, tv y portal. Despegar en ese sentido, un poco más, posiblemente con más carga horaria en uno de estos medios, esa es la meta a cumplir en este 2020 sin dudas. Extender las plataformas.

Jorge Rodríguez

“Poder decir « soy feliz con lo que tengo» es mirar el camino recorrido”

El reconocido periodista político, Jorge Rodríguez, expresa su concepto de la Navidad, desde el punto de vista religioso, resaltando el valor que la fecha tiene en sí misma, más allá de los diferentes credos, sosteniendo que “el simbolismo del nacimiento, es recreado como fuente inspiradora de Fe, renovación espiritual y Paz”.

¿Cómo vive habitualmente la Navidad?

La comunidad Afro Umbandista vive y celebra la Navidad como parte del sincretismo religioso que emerge de la fusión de corrientes espirituales de esclavos traídos desde África a América y de indios.

Reconocemos que la Navidad no es parte del culto africano, pero el sincretismo al que hacemos referencia hace que no sea un día más para nuestra comunidad.

Las celebraciones del santoral católico tienen aún hoy incidencia en las celebraciones africanista.

El 25 de diciembre rinde culto a Oxalá (sincretizado con la figura de Jesucristo).

El simbolismo del nacimiento, es recreado como fuente inspiradora de Fe, renovación espiritual y Paz.

¿Cree en Dios?

La existencia de un Dios creador de la vida, fuente inagotable de energía, está presente en la cultura Afro a través de Olorum (entre otras denominaciones)

Es Olorum para cuktuan la religiosidad de matriz africana el Ser Supremo, responsable de la llegada de los Orixas al mundo.

¿Un regalo inolvidable?

Pensar en un regalo inolvidable no es fácil. Todos son importantes a través del tiempo.

Hoy, mi regalo inolvidable (atemporal) se transforma en inmaterial y es la compañía, el respeto y las demostraciones de afecto de las personas.

Si tuviera que agradecer algo a alguien, ¿a quién sería?

Los tiempos de reflexión son tiempos espirituales, tiempos para renacer en la Fe, por sobre las corrientes religiosas que hemos elegido vivir y poner en práctica.

Soy convencido que es a través del agradecimiento que se vive mejor (sumado al trabajo y esfuerzo que cada uno ponga).

Agradezco a Olorum (Dios) y a mi Orixa Ogum (santo) por la fuerza espiritual, la capacidad de poder estar en pie y ayudar a otros a mantenerse firmes y esperanzados ante la adversidad. Agradezco a mis padres, creadores de vida y hacedores de quien soy, vínculo directo de la sangre compartida.

Agradezco a quienes encuentro en el camino….

¿Un sueño cumplido?

Darme cuenta que el valor de la vida es dar forma y contenido, es el mayor sueño cumplido.

Poder decir « soy feliz con lo que tengo» es mirar el camino recorrido.

¿Una meta a cumplir?

Reflexionar sobre metas es también pensar en las frustraciones cuando las metas (sueños) no se hacen realidad. Las metas sin puntos de llegada, son suelos por los que se luchan. No hay meta si no hay punto de partida.En cada persona habitan metas, habitan sueños individuales y colectivos, son las utopías perseguidas por todos. La mía, con 50 años vividos, poder Ser y Vivir plenamente, aportar a la construcción de una sociedad más justa (desde el ámbito laboral y religioso) donde el Respeto y la Dignidad sean valores y motores que abran puertas para ser felices.

Para Juan Andrés Burutarán

“Soy un tipo más bien poco festejador y la verdad lo vivo como una reunión familiar más”

Juan Andrés Burutarán es un reconocido locutor comercial y actual conductor de los programas radiales “Buenos Días América” y “Tardes Informales” por América FM, además de tener también un pasaje televisivo.

– ¿Cómo vive habitualmente la Navidad?

– Soy un tipo más bien poco festejador y la verdad lo vivo como una reunión familiar más, no me copa mucho la idea de ponerse en gastos con estas cosas, decoración, regalos, comida, comida, comida, pero respeto las formas y sobre todo, me encanta alimentar la ilusión de mi hijo y de los niños de mi entorno, eso no tiene precio.

– ¿Cree en Dios?

– Me encanta la frase de Lennon: «Creo en Dios, pero no como una cosa, no como un hombre viejo en el cielo. Creo que lo que la gente llama Dios, es algo que está en todos nosotros, Jesús, Mahoma, Buddha y lo que dijeron todos los demás es cierto, simplemente las traducciones han sido incorrectas».

– ¿Un regalo inolvidable?

– No recuerdo específicamente uno, pero después de grande, después de convertirme en padre, valoré muchos regalos que me dejó Papá Noel y los Reyes Magos, en momentos donde realmente la cosa no estaba como para regalos. Sin embargo, algo siempre hubo y la ilusión, la emoción, la ansiedad, la imaginación, eso es inolvidable.

– ¿Agradecer a…?

– Yo soy de agradecer en tiempo real, pero más allá de los clásicos agradecimientos del entorno, me gustaría hacer público un par de agradecimientos, primero a la familia de Vaimaca Rugby Club, ¡a todos! A cada uno y una. En segundo lugar, a mi terapeuta Verónica Carbonell, quién ha sido en estos últimos años una guía para transitar el camino de mi vida con calma, aprendiendo, aceptando y agradeciendo.

– ¿Un sueño cumplido?

– Cierro un año más bien de supervivencia, y no sé si cumplí algo que consideré un sueño, pero hubo muchos momentos felices, muchas pequeñas alegrías, muchos pequeños logros, con eso me alcanza.

– ¿Una meta a cumplir?

– En lo laboral, seguir desarrollando proyectos de entretenimiento, como lo que estamos haciendo en América FM. Se viene un nuevo ciclo en televisión que va a estar muy divertido. Conseguir el bicampeonato de rugby, para lo que ya estamos entrenando, y concretar un par de viajes que andan ahí en concretarse.

Gabriela Cardozo

“Vivo la Navidad en familia, ese es el significado”

Gabriela Cardozo, comunicadora de larga trayectoria, agradece a la vida el ver a sus hijas realizarse y todo lo logrado.

¿Cómo vive habitualmente la Navidad?

La vivo en familia, ese es el significado, agradeciendo tener salud y el. Poder disfrutar de este presente viendo a mis hijas realizarse y sentirme agradecida de lo que logre construir.

¿Cree en Dios?

Sí.

¿Un regalo inolvidable?

Una remera de manga corta con la figura de la pantera rosa.

¿Agradecer a…?

Mis padres que ya no están por la libertad y confianza que me brindaron.

¿Un sueño cumplido?

Soy más realista, te diría que lo que me puse en la cabeza lo conseguí siempre.

¿Una meta a cumplir?

Tratar de ser un buen ser humano, lo trabajo diariamente.

Para José Antonio Cardozo

La Navidad «es la reunión familiar por excelencia»

José Antonio Cardozo fue edil en la Junta Departamental de Salto y metido en política porque le tira la sangre, de la misma forma que también ha puesto toda su capacidad e intelecto en función de los nuevos tiempos tecnológicos en los que vivimos para dar un aire de renovación digital en el más que centenario diario La Prensa desde su sitio web y en transmisiones e

n directo desde la misma plataforma.

– ¿Cómo vive habitualmente la Navidad?

– Siempre la viví con mucha alegría desde niño. Es la de reunión familiar por excelencia. Nos acostumbramos a grandes festejos porque nuestra familia es grande, entonces d e niño tenemos el recuerdo de numerosas navidades con primos, tíos, abuelos y cuanto pariente anduviese en la vuelta. Después todos fuimos creciendo, las familias se van agrandando y por ende separando en sus respectivos festejos. Imaginate, éramos como veinte primos. Hoy cada uno tiene su familia, sería muy lindo festejar todos juntos de nuevo, pero ya no es tan fácil.

– ¿Cree en Dios?

– Sí, me considero Católico, pero no soy practicante. Sin perjuicio de ello, es incuestionable para mí la existencia de Dios. He tenido varias pruebas a lo largo de mi vida que me hacen creer así.

– ¿Un regalo inolvidable?

– La bicicleta BMX que me trajo mi tío Eduardo Iglesias, disfrazado de Papá Noel. Traía una bolsa gigante con regalos para todos los primos, y mi bicicleta a su lado. Jamás me olvidé de ese momento mágico. Quiero hacer lo mismo con mi hijo José Ignacio.

– ¿Agradecer a…?

– Tengo dos personas para agradecer este año, pero seguramente ninguna de las dos personas quiera que las nombre públicamente.

– ¿Un sueño cumplido?

– La casa propia.

– ¿Una meta a cumplir?

– Aggiornarme en nuevos lenguajes de programación web.

Horacio Pérez periodista – Portal Tiempo de Noticias

¿Cómo vive habitualmente la Navidad?

Soy muy familiero, me encanta celebrar la Navidad y el año Nuevo, por lo tanto lo vivo en ese clima de alegría, hacer las compras, armar el arbolito, hacer los sandwiches, disfruto mucho con mi familia; mi madre, mis hermanos, mis sobrinos, realmente esta época me gusta y siempre agradeciendo los momentos compartidos con mis hermanos, con toda mi familia. También lo disfruto a nivel del trabajo, con ese clima de alegría que hay en el ese ámbito, las despedidas, me gusta compartir con los amigos, los compañeros de trabajo y los colegas. De esta manera estas fechas las disfruto, con la gente que está todos los días y también recordando a los fueron parte de la familia y los amigos y que ya no están, pero los recuerdo con alegría porque siempre me han dejado de esta época buenos recuerdos.

¿Cree en Dios ?

Sí creo mucho en Dios, soy muy creyente, acompaño a mi madre – cada vez que puedo debido al estudio y al trabajo – a misa, con ella y mis hermanos compartimos antes de almorzar o cenar un agradecimiento y pedir por aquellos que les falta el pan que lo puedan tener.

También soy de agradecer, y siempre estoy tratando tanto en el trabajo como en los estudios y en la vida en general, ser una buena persona, transmitir valores, corregir errores, tratar de no estar en problemas, y si hay alguna diferencia siempre la charlo y en eso me ayuda la creencia.

¿Un regalo inolvidable?

No soy muy materialista, desde chico no me interesaban los regalos en los cumpleaños, no miro si me regalan ropa u otras cosas, aunque tengo la dicha de tener una madre que todos los días prácticamente nos está haciendo un regalo. Pero nunca me llamó la atención lo material, la ropa o un vehículo, nunca me detuve en eso; soy más de lo afectivo, por eso creo que lo inolvidable pasa por ahí; por el cariño que uno demuestra a la familia, los amigos y compañeros de trabajo.

Aunque he tenido muchos regalos materiales, me quedo con los momentos vividos.

¿ Agradecer a…?

Soy muy agradecido; todos los días estoy agradeciendo, a la familia, a mi madre, hermanos, sobrinos, amigos, compañeros de trabajo, colegas. Siempre digo que trabajar en la comunicación ha sido como tocar el cielo con las manos, porque es lindo, uno se relaciona con mucha gente, en la calle la gente te habla de la radio, de lo que pasó en la tele, en el portal y eso me gusta. Por eso agradezco a mis colegas que me han ayudado a crecer y a aprender. A mi familia que me acompaña, ya que inicié la carrera de Magisterio, el año que viene voy a cursar tercer año y entre la radio, el portal, el estudio y otras tareas prácticamente paso todo el día fuera de casa y ellos han sido un valor muy importante. Agradezco también a Dios porque me está yendo muy bien, a nivel laboral y de estudios.

¿Un sueño cumplido?

Tiene que ver con esto de la comunicación, creo que cuando comencé con 17-18 años no pensé que esto iba a ser una vocación, por lo que haber iniciado y permanecido en este trabajo en los medios es un sueño cumplido, que me ha permitido conocer gente maravillosa, en todos los ámbitos que me ha tocado trabajar, tanto a nivel político, religioso, social.

Un sueño por cumplir pasa por lo que en esta última etapa inicié que es Magisterio, y estoy muy cerca de cumplir el objetivo de ser maestro. Creo que en parte de los grandes problemas que tiene este país, la solución pasa por la educación, y ver tanta gente comprometida me entusiasmó y confío en que esos problemas se puedan llegar a solucionar desde la educación.

¿Una meta a cumplir?

La meta es feliz con mi familia, mis amigos y ser una buena persona, si se cometen errores, corregirlos, hablarlos, evitar estar en ambientes de conflicto.