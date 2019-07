Cuando llega el invierno reaparece con más fuerza el tema de la solidaridad, se dice que el salteño es muy solidario, sobre todo ante hechos concretos como ayuda a familias damnificadas por la pérdida de vivienda, en épocas de inundaciones, en campañas de recolección de fondos para solventar gastos de tratamientos en distintos tipos de enfermedades.

También hay una gran cantidad de acciones solidarias que se dan día a día, muchas veces en forma silenciosa.

En un mundo, en que el alimento sobra paradójicamente ante la pobrez a de niños y ancianos desnutridos en otros países, donde la riqueza y la pobreza son dos puntas de una misma sociedad, dan la pauta que lamentablemente es un problema que aqueja a muchos, habiendo realidades que distan de la nuestra ya que la pobreza se hace más visible en el invierno, donde existen carencias no comparables con la miseria y desnutrición alrededor del planeta, así y todo no debería conformarnos en el sentido que como le pasa a otros no es tan grave.

Alguien dijo «No hay nadie tan pobre que no tenga nada que dar, ni hay nadie tan rico que no tenga algo que recibir» seguramente refiriéndose no solo a lo material sino a aquellos actos como una palabra, un apretón de mano, un oído que prestar.

Es con este pensamiento que hoy presentamos a distintas instituciones que día a día en el mayor anonimato tienden la mano a aquellos que no la están pasando bien, teniendo el lector si así lo considera, acercarse a alguna de ella para volcar su colaboración.

Adriana Martínez

Sub – Comisión de Damas de AJUPENSAL

Cuatro mujeres al pie del cañón ayudando a los ancianos más vulnerables

Hemos escuchado más de una vez que Salto es una comunidad solidaria que siempre está dispuesta a responder cuando existe algún ciudadano en necesidad.

Paralelamente existen varios proyectos que apuntan a asistir a las personas carenciadas… son grupos solidarios que no persiguen ninguna otra finalidad que dar de sí sin esperar nada a cambio.

Tal es el caso de la Comisión de Damas de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Salto – formada por Juany Tornini (Secretaria), Clara Castillo de Rey (Vicepresidenta), Brenda Dalván (Tesorera) y Carmen Cabrera (Pro Secretaria), que dedican en forma desinteresadas varias horas de su tiempo para recaudar fondos, comida, vestimenta y abrigo para los ancianos más vulnerable.

Es una acción solidaria que lleva más de cuatro décadas en la institución y sigue firme.

En la actualidad son cuatro mujeres que están al pie del cañón, organizando eventos para poder lograr fondos que son volcados a las necesidades de las los ancianos vulnerables, clasifican las prendas que llegan de las donaciones, organizan los alimentos para luego entregarlos y un sinfín de tareas más… todo para colaborar.

Existe un común denominador en las expresiones de las cuatro voluntarias… coinciden que la gratitud y la satisfacción que sienten les hace sentir que reciben mucho más de lo que dan.

AJUPENSAL tiene a merced un merendero que funciona todas las mañanas donde los socios más carenciados reciben el desayuno completo.

El pasado 30 de enero la Sub Comisión de Damas conmemoró su aniversario 44 de actividad ininterrumpida y Clara Castillo de Rey es en este momento la voluntaria más antigua.

“La Sub Comisión de Damas tiene el cometido de clasificar las donaciones de ropa que llegan a la institución. Solemos venir mucho antes del día del reparto – que es el 20 de cada mes – para ordenar y poner todas las prendas en condiciones antes de que se las lleven.

Porque así como llega ropa preciosa y en excelentes condiciones, a veces tenemos que abrir algunas bolsas y volverlas a cerrar porque llega ropa sucia y en muy malas condiciones.

A los alimentos los compramos en bolsas grandes y luego pesamos y vamos armando las bolsitas individuales.

Hasta el año pasado organizábamos eventos sociales nocturnos, pequeños bailes donde acudían las personas mayores y se divertían sanamente.

Lo recaudado en esas fiestas se guarda en una cuenta que está a nombre de la Sub Comisión de Damas.

Se hace un detalle de la entrada y la salida y lo que sobra vamos juntando en esa cuenta para luego comprar la avena, la harina de maíz y el arroz que se entrega los días 20 a las personas necesitadas” – nos explica Juany Tornini.

Antiguamente la Dirección de Aduanas colaboraba con ropa y alimentos que surgían de los decomisos pero en la actualidad ha cambiado el sistema y se están haciendo gestiones para poder acceder nuevamente a dicha colaboración.

Cada tanto se hace un balance para ver cómo van funcionando las cosas.Si bien el merendero funciona en otra área, es otra propuesta solidaria para los adultos mayores y los días 20 también es atendido por las voluntarias de la sub comisión.

A diario para la merienda concurre un promedio de veinte personas.

La tarea es ardua, pero las voluntarias se las ingenian para cumplirla y la alimentación es reforzada durante los meses de invierno.

“LOS ADULTOS MAYORES NECESITAN QUE SE LES BRINDE AMOR”

“Hay mucha gente necesitada y otra que no necesita tanto y existen comentarios de que algunas personas se llevan ropa para luego venderla, nosotros lo que hacemos en cumplir con nuestro objetivo que es ayudar y atender al adulto mayor a conciencia, lo que hagan los demás no es problema nuestro.

Debo aclarar que la mayor carencia que tienen los adultos mayores es de amor… están necesitando que alguien les preste atención, que tengan una palabra amable con ellos. Hay gente que no les habla ni les saluda y eso les duele.

Me da mucho fastidio cuando eso de ayudar al adulto mayor y a los carenciados queda solo en el discurso.

El respeto y la atención tienen que verse en la práctica” – destacó Juany.

Las voluntarias mantienen una muy buena convivencia entre sí y colaboran una con la otra para que el trabajo solidario sea cada vez más productivo.

Las cuatro son mujeres jubiladas que se sienten felices de brindar su tiempo a personas que lo necesitan.

Brenda – “Estoy sola desde hace muchos años y para mí venir aquí y compartir con mis compañeras es algo que no tiene precio. Me siento muy bien”. Carmen – “Me siento feliz de ayudar a los demás”.

Clara – “Con mis compañeras nos llevamos muy bien y es un placer hacer nuestro aporte a las personas mayores”.

«Realmente es muy dolorosa la situación», dice el Padre José García

Durante el invierno, Casa Diocesana brinda importante asistencia en alimentación

a personas en situación de calle

El invierno se ha presentado duro. Y se anuncia aún mucho frío en las semanas que vendrán. Es por ello que la Casa Diocesana de Salto, una vez más, inició hace algunos días el trabajo de brindar alimentos calientes y abrigos a personas de más escasos recursos, especialmente aquellas en situación de calle. EL PUEBLO conversó sobre el tema con el Padre José García, referente de estas actividades, quien explicó que «hace ya tres semanas comenzamos lo que llamamos la merienda solidaria, que es una merienda caliente, chocolate o café, con bollos, galletas, refuerzos, tortas, pizza, lo que consigamos. Es a las cinco de la tarde en la Casa Diocesana y participan diariamente más o menos treinta o cuarenta personas, de lunes a viernes».

Trabajo en equipos

«Hay cinco equipos, trabajan uno cada día, son mujeres casi todas, que se encargan de preparar lo suficiente para que sea una especie de merienda–cena, caliente y s ustanciosa. Algunos consiguen donaciones en panaderías o en otros comercios, otros aportan de su propio bolsillo y así van haciendo ese aporte que durará en principio hasta el 30 de agosto, y ahí se evaluará. Pero buscamos ser una respuesta para el tiempo de invierno», comentó García.

Recorridas nocturnas: 10 a 20 personas por día durmiendo en la calle

Pero además, se está trabajando para identificar lugares donde hay gente que permanentemente duerme en la calle y, por supuesto, en condiciones muy precarias. Es así que «por otro lado, un grupo de hombres comenzó la semana pasada una recorrida en la noche por los lugares donde encontramos gente hurgando en los contenedores o bolsas de basura, y gente durmiendo muy precariamente», dijo el sacerdote, y señaló: «salimos 7 y media u 8 de la noche y damos una vuelta hasta las 10 más o menos. Hemos encontrado de 10 a 20 personas diariamente, por distintos lugares, distintos barrios. No vamos muy a lo profundo de los barrios, más bien giramos en torno al centro y zonas aledañas, y Zona Este. En el Andén, por ejemplo, encontramos de 4 a 8 personas, también en las calles, también en el entorno del Hospital Regional, por mencionar algunos lugares. La cuestión es que allí vamos con una sopa caliente o café caliente, algo para acompañar y que puedan alimentarse. Y a la gente que está recogiendo concretamente de los contenedores, vamos con pequeños surtidos, hablamos con ellos, vemos si tienen familia o si no la tienen. Realmente es muy dolorosa la situación, muy doloroso todo lo que escuchamos. Así que estamos trabajando muy silenciosamente, buscando que el servicio pueda no faltar ningún día, ser sencillo y firme. Hasta el momento un grupo lo hizo toda la semana (pasada), a partir del lunes (1º de julio) comienzan distintos grupos con un cabeza de serie, por decirlo así, que ya ha recorrido los primeros días y conoce los lugares y la gente, aunque siempre hay alguna sorpresa evidentemente».

Por otra parte, comentó el Padre García que «todo esto, a su vez, nos plantea otros desafíos que van surgiendo, como la necesidad de contactarlos para que puedan conseguir un trabajo», y en ese sentido, dijo que «estamos en diálogo con una empresa».

También surtidos y abrigos

«Otro trabajo complementario que se hace desde hace tiempo, pero que se intensifica especialmente en el invierno –agregó el sacerdote- es que hay familias a las que se les alcanza una especie de surtido en la medida que se va pudiendo, y a algunas permanentemente, porque son situaciones que consideramos crónicas, por el contexto en el que están y la situación de sus integrantes. Junto con ese servicio, tenemos también el de distribución de ropa y frazadas, que tiene que ver con otro grupo de gente que se dedica a recibir toda la ropa que llega acá, la clasifica y la distribuye tanto en pueblos de campaña, capillas de barrio, o familias concretas que vienen a pedir aquí. Incluso hay una coordinación con el MIDES, que a veces nos envía ropa o nos envía pedidos que nosotros preparamos y la gente viene a levantar acá».

Voluntarias cuentan su experiencia en el Merendero San José de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen

“Damos de corazón y recibimos a manos llenas”

La Parroquia Nuestra Señora del Carmen está liderada en la actualidad por el párroco Raúl García, apoya al Merendero San José que funciona hace décadas; Mirtha y Susana trabajan en forma honoraria desde hace casi cuarenta años formando parte de un grupo de voluntarias que asisten a las familias que concurren diariamente al merendero.

El trabajo se hace desde un bajo perfil, sin pretender nada a cambio, sensibles ante las carencias de muchos niños que provienen de hogares muy humildes, donde las carencias son varias.

Cada temporada se van sumando propuestas nuevas, talleres, actividades lúdicas y recreativas.

Para muchas familias el Merendero San José es un refugio, un lugar de gran contención y cariño.

La idea del merendero parte de la iniciativa de las Legionarias de María y se ha ido perpetuando a través de los años… un grupo de señoras que se juntaban a rezar y decidieron hacer algo más.

Antiguamente también funcionaba un costurero al que concurrían las madres carenciadas.

En base a ese proyecto surgió el merendero al que se lo denominó Merendero San José.

“Los niños, madres y abuelas reciben allí la merienda..-. también por mucho tiempo se les brindó a los escolares deberes vigilados; ello cesó cuando surgió la escuela de tiempo completo” – reveló Mirtha.

En el merendero San José los niños carenciados no solamente pueden merendar, sino que reciben contención, se les brinda charlas donde se fomentan los valores y cuando es necesario también reciben atención psicológica.

A su ves se fomentan actividades recreativas, se organizan paseos para conocer los museos, el Teatro Larrañaga, el Ateneo y algunas veces lo niños suelen ir al patio del Colegio Salesiano a compartir.

Cada tanto se brindan talleres de canto y de danza….

Muchas veces se proyectan películas relacionadas con las charlas donde se promueven los valores.

Los niños concurrentes inicialmente pertenecían a la zona del corralón… algunas madres o abuelas que también van con los niños, iban al merendero de pequeños.

“Muchos de esos niños los vimos nacer. En la actualidad hay una familia en la que concurre al merendero el niño, la madre la abuela y hasta una bisabuela” – expresó una de las voluntarias.

El servicio se sustenta en base a donaciones; se ofrece un chocolate caliente con bizcochos y existen fechas puntuales en que se brinda un servicio especial, como por ejemplo, en el Día del Niño y Navidad.

“LOS NIÑOS VAN FELICES A MERENDAR”

Más allá de lo valioso que les significa a los niños el hecho de contar con ese sustento diario, el merendero es un espacio en donde se sienten felices, contenidos y se les brinda atención con mucho amor.

Las madres también allí son escuchadas y cuando tienen algún problema en la medida de lo posible se las ayuda.

Como toda labor voluntaria, deja en quienes la practican la gran satisfacción de haber hecho algo productivo y la devolución de esas familias es el profundo agradecimiento.

“Cuando surge algún problema rápidamente se resuelve… lo cierto es que allí se da mucho amor. Hay personas que no van más pero cada vez que nos ven en la calle se acercan a saludarnos. Podemos decir que cosechamos a manos llenas” – afirmó Mirtha.

Actualmente son alrededor de 27 personas – entre niños, madres y abuelas que van, pero el grupo llegó a tener más de cuarenta. comienza a las cuatro y finaliza alrededor de las cinco y media de la tarde. Los niños se sienten a gusto y muchas veces son los que piden para ir al merendero.

Otro servicio que se les ofrece son clases de inglés y vale decir que todo lo que se les brinda a los niños es absolutamente voluntario.

Todos los que colaboran con el merendero San José h

La merienda an emprendido una labor vocativa y los resultados se han visto a través del tiempo… es un espacio que se ha convertido en una gran familia.

Muchas de las madres han hecho manualidades y un año confeccionaron coronitas para cuando las niñas tomaron la primera comunión.

Hay niños que se vienen de la zona del barrio La Amarilla, porque debieron mudarse, pero el vínculo con el merendero continúa.

Desde su experiencia, tanto Susana como Mirtha sienten que a lo largo de todos estos años el trabajo voluntario es para ellas su cable a tierra y esos niños sus hijos del corazón.

El merendero San José es una prueba más de que el trabajo solidario es necesario y alimenta el espíritu

La obra social del Pae Richard Soto brinda almuerzo de lunes a viernes a unas setenta personas por día

La obra social del Pae de Santo Richard Soto de Xangó, perteneciente a la religión Umbanda, tiene más de veinte años en nuestro medio, lo que le ha merecido en más de una oportunidad, el reconocimiento público de parte de varios sectores de la sociedad, como ejemplo de permanencia al servicio de los más necesitados: “todo eso me llevó a que me hayan reconocido diversas instituciones, recibí el reconocimiento por parte de la sociedad salteña, como persona y como Pae de Santo”, expresa con orgullo y mucha satisfacción cada vez que habla del tema.

Cuando se inició esta labor solidaria, antes incluso de ocupar la dirección actual en el barrio Cien Manzanas, además de comedor brindaba servicio de merendero. “Actualmente estoy asistiendo a un total de setenta personas a las que se les brinda el almuerzo, de lunes a viernes entre las 12 a 12: 30 horas, en calle Andrés Latorre 260, entre San Martín y Ramírez”, dijo el religioso en diálogo mantenido con EL PUEBLO, y recordó que “la obra social va a cumplir veintidós años, porque la fundé el 18 de setiembre de 1997”. Funciona con comedor solidario desde mediados del mes de marzo hasta finales del mes de noviembre.

“Es plata de mi bolsillo, de mi esfuerzo”

Ante la consulta puntual de EL PUEBLO de cómo se hace para solventar los costos de un emprendimiento de tal magnitud, dice Richard que “no recibo donaciones importantes, de instituciones ni empresas, tampoco del Estado, ni a nivel departamental ni nacional, nunca recibí… Es plata de mi bolsillo, de mi esfuerzo”.

Una vez al año, eso sí, la obra, es decir el Pae y colaboradores cercanos, organizan lo que han denominado “la buseca solidaria”. Este año se realizó el pasado domingo 23 de junio: “el objetivo es recaudar fondos que permitan continuar asistiendo con un plato diario de comida a la gente más necesitada, como se lo viene haciendo desde hace más de veinte años”, dijo Soto al conversar con este diario para el presente informe.

Según el propio Pae de Santo y algunos de sus allegados con los que conversaron periodistas de EL PUEBLO, tanto en años anteriores como este año, la buseca “ha sido un verdadero éxito”, con un número de ventas incluso superior al previsto.

El ser solidario siempre

Para el Pae Richard Soto, la solidaridad es algo que debe cultivarse en forma permanente, porque además hay que “dar para recibir”, sostiene siempre.

En el tiempo que transcurrió entre hacer un paréntesis con el merendero y volver a brindar servicio de comedor, Soto sintió igualmente la necesidad o el deber de seguir contribuyendo con quien más lo necesita, y es así que “comencé a aportar desde mi empresa, ex La Bohemia, y donaba el 50 % de las ganancias a instituciones públicas y privadas con fines benéficos, di una mano económica a Jefatura de Policía de Salto, Asociación Down, muchísimas cooperativas de viviendas, instituciones de Baby Fútbol, CTI Pediátrico que en aquel entonces era CERENAP, etc. Cuando cerré La Bohemia continué con la obra social solamente como comedor, que va desde la segunda semana de marzo hasta el último día de noviembre”.

En cuanto a los lugares desde donde acude gente a su obra en busca del alimento diario (que en algunos casos es el único al día), señaló que son personas “de muy diferentes lugares”; dijo que “vienen de Barrio Artigas, Barrio Uruguay, de asentamientos, del Cerro, Barrio Quiroga, y también por supuesto de aquí donde está la obra…”

“Recuerden que vivimos mejor ayudando al prójimo…Dar para Recibir”, es una de las frases que Richard Soto repite y transmite diariamente. Y suele decir orgullosamente que su obra social “cala muy hondo en el corazón de los salteños”.

Para el Pastor Mario Pirán, de Beraca

“Me llamó mucho la atención que el salteño está asustado, desconoce Salto, no puede creer la cantidad de gente pobre, la cantidad de robos y la inseguridad que hay”

Mario Pirán es Pastor de Misión Vida, está a cargo de BERACA Salto desde junio del año pasado. Vino desde Montevideo con su esposa y sus dos hijos -“más uno que viene en camino”-, donde estaba al frente de un Hogar de Madres Solteras. La sede de la iglesia se encuentra en Viera 63, donde al mediodía se transforma en comedor y se preparan platos de comida caliente que salen a repartir a la noche en barrios carenciados.

– ¿Cómo encontró a Beraca al llegar a Salto?

– Tenemos un hogar de madres con hijos en el centro donde somos unos 20, que es donde vivo yo, y hay una chacra de varones cerca del Hipódromo con 15 chicos. Por lo general, los hogares para varones son en chacras retiradas, donde se trabaja la tierra y los animales para dar trabajo a los chicos en el hogar sin que tengan que salir tanto.

– ¿Son chicos que están saliendo de la droga?

– Sí, pero también en situación de calle, de alcoholismo, y no solo chiquilines de acá, tenemos chicos de Concordia, de Rivera, de Tacuarembó. A veces está bueno sacarlos del entorno, por eso trabajamos bastante con el hogar de Rivera y gente que viene de Artigas.

– ¿Junto a la Iglesia, tienen un comedor?

– Si, ahí en la entrada de la iglesia funciona un comedor de lunes a viernes, a las 13 horas se sirve la comida a toda la gente que venga.

– ¿Es permanente o particularmente ahora en invierno?

– Siempre, de lunes a viernes.

– El clima es muy cambiante, y en estos días nos encontramos en plena ola polar, ¿cómo ven la situación?

– Puntualmente en invierno hemos estado haciendo durante todo el mes de junio recolección de alimentos, ropa de abrigo, frazadas, acolchado, todo eso para hacer movidas en diferentes barrios. Ya tenemos estipulado los barrios del mes de julio, tenemos ayer (sábado) el Quiroga, el otro sábado La Humedad, el otro en Fátima, y el otro en La Tablada. Entonces vamos a una zona puntual porque por lo general trabajamos en esos barrios con la iglesia, hacemos una repartida de volantes avisando de la actividad y ese día repartimos ropa mientras se cocina un buen guiso y luego se reparte un plato de comida a la gente que se arrime. No necesariamente viene gente en situación de calle, también viene gente de bajos recursos que vive en una casita bastante precaria, donde duermen todos juntos en una habitación y nunca les viene mal que los ayuden con un plato de comida, sobre todo en la noche.

– ¿Cuánta gente viene al comedor por día?

– Unas 20 o 25 personas, dependiendo del día.

-¿Cómo se organizan en el comedor?

– Creemos que la iglesia tiene que involucrarse en este tema, entonces familias de la iglesia son las que cocinan y con la gente de los hogares nos encargamos de atenderlo al comedor, buscar la comida, servirla, compartir una reflexión con los chicos.

– ¿Dónde consiguen los alimentos para cocinar?

– La familia que cocina se encarga de proveer los alimentos. Gracias a Dios nos auto sustentamos en todas las actividades que hacemos. Contamos con el apoyo de muchos privados como panaderías, fábricas de pasta, empresas en general que nos donan sus productos.

– ¿Cuántos platos de comida caliente reparten en la noche?

– Eso varía mucho según el barrio, pero por lo general también, unos 20, 30 o 40 hemos llegado a repartir en el mejor de los casos.

– ¿Cómo ve la situación social de la gente en esos barrios?

– Lo veo bastante bien a lo que yo venía viendo en Montevideo, una situación dura, difícil, pero que no se escapa del general que está viviendo el Uruguay, que está bastante baqueteado en ese sentido. Lo que me llamó mucho la atención es que el salteño está asustado, desconoce Salto, no puede creer la cantidad de gente pobre, la cantidad de robos, la inseguridad que hay.

Cuando recibimos a los chicos en los hogares, les brindamos un marco afectivo y de contención, un marco familiar. Nos sentamos todos a comer a la mesa a la misma hora, paramos lo que estamos haciendo y nos sentamos, compartimos un tiempo, no solamente el almuerzo sino también el desayuno, un rato de esparcimiento en la tarde, algún fin de semana hacemos alguna salida todos juntos. El otro día nos fuimos todos a las termas. Ese espacio es importante, es fundamental, porque ahí es dónde hablamos de lo que hacemos, le encontramos el sentido a lo que hacemos, sabemos por qué vivimos, para que vivimos.

Y cada uno desde esa plataforma parte para construir su propia identidad y su propio proyecto de vida.

Entonces el día de mañana, una persona que está con nosotros y se va, tiene una buena base, y si continúa aferrada a Dios, que es el que le hace ver que su vida tiene sentido, es muy difícil que se vuelva a drogar.

Padre Luis Faccioli – Parroquia Santa Cruz

«Me gusta la solidaridad del salteño»

EL PUEBLO dialogó con el Padre Luis Faccioli de la Parroquia Santa Cruz, quien mencionó las actividades que su comunidad viene desarrollando en este gélido comienzo del invierno, destacando que, si bien en ésta época del año se profundizan, las llevan a cabo durante todo el año.

Empezó el invierno y con él, las actividades solidarias de la Parroquia Santa Cruz, ¿es así?

Justamente, lo que está bueno afirmar es que, no solamente en el invierno se hacen cosas. Nosotros también, durante todo el año recogemos ropa, y los distribuimos por distintos centros, sobretodo en San Cayetano o Villa Teresita, y en alguna otra capilla como la de barrio Mi Tío. También se entregan alimentos, en San Cayetano y Villa Teresita, donde ya están los grupos determinados.

Aquí en la Parroquia, siempre viene gente, y se la ayuda en la medida en que podamos y tengamos algo; les brindamos un plato de comida, lo que siempre tenemos para alguno que pase por aquí, incluso para aquellos que vienen todos los días, ya que algunos son habitué de la Parroquia. Por eso, en invierno por lo general reforzamos un poco el tema, este año desde este fin de semana, estamos avisándole a la gente que comenzamos con la campaña de invierno, donde estaremos juntando ropa más para esta época, tanto para niños como para adultos, sobretodo frazadas. El jueves justamente, entregamos la última frazada que teníamos, por lo que nos quedamos sin nada, por eso, a partir de este fin de semana esperamos recibir algunas más.

En la Parroquia, también tenemos un baño público que lo brindamos como servicio, al que hace dos años atrás, arreglamos bien, dejándolo en mejores condiciones para la gente que pasa por aquí.

Además, esto es bueno destacar, que siempre, estamos disponibles para conseguir alojamiento o ubicar a personas que quedan aquí. Justamente, nosotros estamos en frente de la Terminal de ómnibus, entonces, por lo general, primero llegan aquí.

En este tiempo, ¿ha ido aumentado la cantidad de personas que se acercan tanto en búsqueda de alimentación como por abrigo?

Digamos que por lo general, durante todo el año aparecen; hay momentos en que aparecen más, y los hay en que aparecen menos. En este último tiempo no noté en que haya habido un incremento; he visto un flujo normal de personas.

La franja etaria mayoritaria, ¿se constituye de adultos mayores, adultos, jóvenes o niños?

Aquí vienen bastantes jóvenes, muchachos, los que se nota que están involucrados con la droga, que están sin trabajo. En cuanto a personas adultas – adultas, no tanto; niños, algunos.

Esta tarea que desarrolla la Iglesia, ¿es con recursos propios, donados, o reciben algún respaldo de instituciones públicas?

No, no, absolutamente con ayuda de la gente que concurre a la Iglesia; no percibimos ayuda de ninguna otra entidad, ni del Estado, ni de afuera; solamente, cuando hacemos algunos proyectos desde afuera, pero, para construcciones o algo así. Para este tipo de actividades, no recibimos ayuda alguna.

El uruguayo en general y el salteño en particular, ¿es solidario?

Aquí lo noto mucho. De Salto me llamó la atención. Yo pasé por muchos países en mi misión, y me llama la atención la solidaridad que tiene el salteño; porque, cuando pedimos, enseguida se dispone y aparecen las cosas. Me gusta la solidaridad del salteño.

Nosotros, también, apostamos a la enseñanza de los niños y adolescentes en el Colegio Santa Cruz, sobre la solidaridad, realizando campañas de recolección de ropa, por ejemplo, incentivando a la solidaridad como hábito.

Quienes quieran colaborar con la Parroquia, ¿cómo pueden contactarse?

Nosotros tenemos la Secretaría abierta de 9:00 a 12:00 horas, de lunes a sábado, el que sería el mejor horario para concurrir, porque siempre está la secretaria. Y, sino, en horas de la tarde, por Diagonal Centenario, por el ingreso del Colegio Santa Cruz, también se recibe ayuda.

Desde hace más de 50 años S.A.R.U. brinda ayuda a las personas que viven en el medio rural

Desde hace más de 50 años la Comisión de S.A.R.U (Servicio Ayuda Rural del Uruguay) brinda su ayuda a la gente de campo, mediante donaciones y diferentes aportes como por ejemplo un programa de salud bucal para niños de escuelas rurales.

Gloria Mosna de Arburúas es la actual presidenta de la Comisión en Salto y junto a otras veinte personas trabaja en esta institución que tiene como objetivo ayudar a las personas del medio rural.

Quienes integran la comisión son personas vinculadas al campo, como Gloria Mosna quien desde que se casó vive en el campo – si bien hoy está jubilada- desempeñó durante muchos años su cargo de profesora en la UTU de Pueblo Belén, y al igual que el resto de quienes conforman lacomisión, conoce las necesidades de la gente de campo.

En diálogo con EL PUEBLO Mosna comentó que Adela Correa fue quien fundó S.A.R.U. hace 54 años, y junto a un grupo de amigas y sus hermanas comenzaron a trabajar por esta institución.

En lo que hace a la ayuda que ha brindado S.A.R.U. indicó que antes se ayudaba a las escuelas y capillas que se acercaban a la comisión solicitando materiales que se les brindaban, luego con el tiempo, se fueron haciendo proyectos en diferentes lugares.

PROYECTO PARA MUJERES EN CAMPO DE TODOS

Entre ellos, hace algunos años, comenzaron a trabajar en un proyecto en Campos de Todos con la Asistente Social Maricha Arce quien trabajó durante muchos años en esa zona, haciendo un sondeo de cuáles eran las necesidades del poblado.

En este sentido, se concluyó que uno de los reclamos por parte de las mujeres del lugar, era tener alguna actividad que les pudiera redituar económicamente para ayudar a sus familias, las señoras pidieron hacer cursos de costura, peluquería y de cocina, por lo cual S.A.R.U. se hizo cargo de los honorarios de las profesoras que dictaron los cursos hasta que cada una estuvo formada.

Pero una vez que obtuvieron su capacitación, necesitaban máquinas de coser y elementos para la peluquería y la cocina, de manera que se les donó lo necesario. Posteriormente necesitaron un local para poder desarrollar las actividades y se les brindó un contenedor con todas las mejoras; cocina, baño y un salón para la peluquería y la costura.

Aunque el proyecto ha ido cambiando de integrantes, siempre se ha mantenido, está trabajando muy bien y S.A.R.U. continúa asistiéndolas.

ASISTENCIA ODONTOLÓGICA PARA NIÑOS

Simultáneamente con el proyecto antes mencionado, desde hace alrededor de diez años, S.A.R.U. brinda asistencia odontológica a niños de las escuelas rurales, a quienes se les hace imposible ir al dentista en la ciudad.

Actualmente están trabajando con niños de la escuela rural Nº 91 “Portugal” (ruta Nery Campos Texeira km 4,5).

El servicio consiste en enseñar a los niños a cepillarse los dientes, se les pone flúor y se les reparan algunas caries.

INGRESOS

Consultada acerca de cómo financian los aportes que realiza la institución, Mosna explicó que la principal actividad es la recaudación en el Stand de S.A.R.U. en el marco de la Expo Salto, también cuando se realizaba el Salto Ovino, y en algunas ocasiones, instituciones agropecuarias como por ejemplo la Sociedad de Criadores de Hereford cuando realizan eventos importantes, les dan la posibilidad de trabajar.

Además de esos eventos en algunas oportunidades, se hace un té que le permite tener otros ingresos.

Padre Zenon Carazzolo – Parroquia Sagrado Corazón

“Somos conscientes que lo que hacemos, no sirve, no alcanza para realizar un cambio social”

El Padre Zenon Carazzolo – Parroquia Sagrado Corazón-, nos brindó una entrevista en la que se mostró absolutamente compungido por la edad de quienes mayoritariamente están recurriendo a solicitar ayuda, principalmente alimentos. Los mismos, entre 17 y 35 años, son “personas perdidas socialmente”, que carecen de oportunidades, y no, “vagos voluntarios” como muchas veces se los considera.

La Parroquia Sagrado Corazón, año, tras año brinda ayuda a quienes necesitan ropa y alimentos, ¿es así?

Durante todo el año nosotros realizamos esta obra social; porque, imagínese que, los que vienen aquí, todos los días, son alrededor de 10 o 15 personas, a pedir sólo alimentos, todos los días. Tanto en la mañana como en la tarde. No solamente brindamos ropa. La búsqueda de alimentos es lo peor, porque tiene un nombre claro: hambre. De esa gente, que concurren todos los días, son, repito, casi 15, entre 12 y 15, todos los días. La mayoría, son jóvenes, eso es triste, porque, ver que jóvenes que van de 17 a 35 años, vayan a diario a pedir alimentos, es realmente una pena.

¿De dónde proviene la ayuda que ustedes brindan a las personas que se acercan hasta la Parroquia?

La obra más importante, acá, desde hace tiempo, dado que, hace tiempo nos preocupamos de personas que están un poco perdidas socialmente, no; no hablo de aquellos que podríamos considerar “vagos voluntarios”, no; hablo de los que nos preocupan porque son jóvenes que, entre 17 a 35 años, vienen casi todos los días a buscar alimentos, y que son personas sin oportunidades. Somos conscientes que, lo que hacemos, no sirve, no alcanza para realizar un cambio social; nuestra tarea es sólo beneficencia y emergencia. Pero nos preocupa porque, la situación ni termina, ni disminuye; más bien, tiende a aumentar. Entonces, pedimos, también ayuda a expertos, a profesionales con los que, tampoco, hasta ahora encontramos una solución a la problemática. Es un problema muy serio.

¿Considera que revertir tal coyuntura será difícil?

A mí me da la impresión que, la ciudad de Salto, es la ciudad del Uruguay, más pobre, en cuanto a las posibilidades de trabajo. Eso es un problema muy grande que de no resolverse la situación de estos jóvenes seguirá lamentablemente.

¿Cree que el uruguayo es solidario ante las dificultades de otros, o no?

Bueno. Creo que aquí hay personas solidarias cuando hay emergencias, tipo inundaciones. Pero cuando la vida es normal digámoslo así, ahí hay algunas personas que dan algo. Nosotros aquí en la Parroquia tenemos un “roperito” en el cual juntamos ropa, además de alimentos y en el que trabajan 10 personas en forma permanente. Ese “roperito” ayuda a unas 70 personas por mes, todos los lunes, para llevarse ropa; eso funciona todo el año, trabajamos 10 meses al año, solamente paramos en los dos meses más caluroso de verano.

¿Quien desee donar a la Parroquia sea alimentos o ropa, de qué forma puede ponerse en contacto con ustedes?

Durante la mañana estamos siempre.

Es solo acercarse y dejarnos sus donaciones. Nosotros, por suerte, recibimos muchas. Eso es bueno.