Las altas temperaturas obligan a cambiar ciertos hábitos que se practican en otras épocas del año.

En Salto y en general al norte del Río Negro, las temperaturas son más elevadas que en el resto del país, habiendo días de un calor agobiante.

Hábitos alimenticios, modificación en los horarios de practicar deportes, vestimenta adecuada, cuidado de la piel son algunos de los aspectos a tener en cuenta para vivir un verano más saludable.

En este informe presentamos una información variada incluyend o el bienestar de las mascotas, como integrantes de las familias.

El ministerio de Salud Pública realiza las siguientes advertencias:

Las personas más vulnerables son:

Niños. Sobre todo menores de 6 años.

Adultos mayores de 65 años.

Personas con enfermedades crónicas, tales como hipertensión arterial, diabetes, obesidad, cardiópatas y consumidores de alcohol.

Personas con discapacidad.

Quienes realizan trabajo de esfuerzo físico intenso al aire libre.

Personas que practican deportes al aire libre.

Algunos de los síntomas y signos de exceso de calor:

Calambres.

Agotamiento.

Dolor de cabeza.

Náuseas y/o vómitos.

Deshidratación: decaimiento intenso, postración, piel seca, boca y/o lengua seca, ojos hundidos, en los niños pequeños llanto sin lágrimas y fontanela (mollera) hundida, sed intensa.

Puede presentar presión arterial baja y pulso rápido.

Signos y síntomas de golpe de calor

En casos extremos se puede llegar al golpe de calor: cuadro grave que se caracteriza por temperatura corporal elevada, mayor de 40 grados, piel caliente y roja, inestabilidad al caminar o estar de pie, mareos, cambios de conducta o nivel de conciencia (delirio, somnolencia, confusión), pudiendo llegar a presentar convulsiones y coma.

Conductas que debemos adoptar para protegernos del exceso de calor

En lo posible, evitar actividad física al aire libre entre las 11:00 y las 18:00 horas, así como exposición a los rayos solares en la playa.

Beber líquidos siempre que se tenga sed.

Consumir más líquidos de lo habitual aunque no se tenga sed.

Ofrecer a los niños más líquidos de lo habitual y a los bebés lactancia a demanda.

Permanecer en el espacio más fresco de la casa.

Evitar comidas copiosas y calientes.

Preferir comidas ligeras en base a verduras y frutas, optando por porciones chicas. Es preferible comer más veces al día.

No abusar de las bebidas alcohólicas.

Tomar 2 o 3 duchas refrescantes por día o refrescarse con paños húmedos.

Usar ropa holgada, ligera, de colores claros, sombrero, lentes de sol y protector solar.

Mantener los alimentos en la heladera y extremar medidas de higiene.

Ante la necesidad de salir en horarios de mucho calor, caminar por lugares sombreados

Evitar la permanencia de niños, personas mayores y animales dentro de autos estacionados.

Llamar frecuentemente a personas de su entorno que sean ancianas, o que tengan discapacidad o enfermedades crónicas y que vivan solas o permanezcan solas durante varias horas.

Conducta ante síntomas y/o signos de exceso de calor

Si una persona presenta síntomas de exceso de calor, toma las siguientes medidas:

Permanece en un lugar fresco y sombreado.

Refréscate con paños húmedos y fríos, sobre todo en cabeza, cuello, axilas y regiones inguinales o tomar una ducha refrescante.

Bebé abundantes líquidos fríos.

Si con estas medidas la situación no mejora, consultar en un servicio de urgencia a la brevedad.

Conducta ante signos y/o síntomas de golpe de calor

Si encontrás a alguna persona con síntomas y signos de golpe de calor, considerá que se trata de una situación grave y solicitá asistencia médica urgente.

Mientras llega la asistencia, colocá a la persona en un lugar fresco, retirá la ropa y refrescá su cuerpo con paños húmedos y fríos. En lo posible, abanicá su cuerpo. Si la persona está consciente, colocala con la cabeza más elevada que el cuerpo y ofrecele líquidos fríos.

Si la persona se encuentra inconsciente, no le des líquidos. Colócala de costado con piernas flexionadas y refresca su cuerpo con paños húmedos hasta que llegue la asistencia médica.

Cosmetóloga Médica Stéfani Kucharski

“Hay una mayor inclinación a tomar políticas de prevención en el cuidado de la piel”

En la época estival los cuidados de la piel son esenciales.

La Cosmetóloga Médica Stéfani Kucharski nos explica cuáles son las medidas que debemos tomar para mantener una piel sana.

Stéfani sostiene que hoy existe una mayor conciencia del cuidado de la piel dada las consecuencias negativas que conspiran contra la salud de la piel.

1 – Desde la Cosmetología. ¿Cuáles son las pautas de cuidado?

-“Desde el punto de la Cosmetología Médica, los cuidados primero que nada el asesoramiento al paciente… a la persona que se acerca a consultar, a asesorarla con respecto a los daños que provoca el sol en la piel, el daño acumulativo que es provocado por la exposición solar y tratar – de acuerdo a su tipo de piel y a su edad – valorar productos de cuidado – ya sea hidratantes – cremas anti edad – Hoy es vanguardia la vitamina C – que es un antioxidante muy potente que ayuda a prevenir y a revertir daños solares y por último el asesoramiento para la utilización de las pantallas solare s en concordancia con el estilo de vida y tipo de piel. También una pantalla facial – con Factor 50 o más para aplicarse en el rostro a fin de tener un cuidado cotidiano y de esa forma mantener una protección durante todo el día.

– ¿Qué rol tiene la alimentación?

– “La alimentación es la base para que nuestro cuerpo funcione en correctas condiciones.

Una alimentación balanceada, que incluya mucha agua, ya que la ingesta de agua es fundamental para todo lo que es el funcionamiento de la piel y una alimentación basada en frutas y verduras; alimentos ricos en ácidos grasos buenos, como son las nueces, las almendras. Todo ello favorece a que nuestra piel tenga nutrientes esenciales y se encuentre mejor nutrida y respaldada.

Es necesario evitar las comidas saturadas en grasa y refrescos.

Todo ello influye en la piel y en la parte de la estética, la alimentación.

Una alimentación incorrecta aumenta la celulitis que es uno de los mayores consultas que tenemos en la clínica, en la parte de estética.

Si vamos a tener una exposición prolongada al sol – ya sea por motivos de trabajo o de la rutina diaria – elegir prendas que tengan protección UV para hacer ejercicios.

En la actualidad se encuentra en el mercado gorros con protección UV, ropa de baño – ya sea para los chicos o para los adultos – ello ayuda a frenar la incidencia del sol en las áreas que están más expuestas”.

-¿Existe un tratamiento para cada tipo de piel? – “Efectivamente, existe un tratamiento para cada persona, cada piel es diferente. Tenemos pieles secas, mixtas o combinadas – que es el mejor término.

Pieles grasas incluso con acné – llamado melasma – mancha que aparece debido a la larga exposición prolongada al sol o manchas por el embarazo.

Vienen productos que cubren diferentes necesidades y pantallas de protección.

-¿Cómo debe ser el cuidado en los niños?

-“Los niños son un eslabón muy débil porque suelen realizar muchas actividades al aire libre desde jardines de verano, natación, salir a andar en bici. Existen productos que pueden ser aplicados en la población infantil a partir de los seis meses de edad. Se calcula que en la infancia es donde recibimos el ochenta y cinco por ciento de la radiación que un adulto recibe durante toda su vida.

-¿Cuáles son las patologías que más se observan por efecto de la temperatura y el sol?

– – “Pueden ser desde una quemadura que se provoca a lo largo del día, que puede ser una quemadura de grado uno o dos, un eritema donde la piel arde y se siente molesta.

Si esto se vuelve a repetir varias veces, con el correr de los años puede traer problemas relacionados con el cáncer de piel”.

-¿Existe una conciencia en la sociedad acerca del cuidado de la piel y las consecuencias de exponerse desmedidamente al sol?

-“Creo que sí, que hay una mayor concientización en tomar políticas de prevención tanto en los adultos como para con los niños. En Salto somos un poco particulares porque gran parte de la población cree que el bronceado es lo más estético, lo más bonito y a veces no se dan cuenta que para llegar a ese bronceado de manera rápida, se exponen en horas que no son las más convenientes; a pleno mediodía, horas de mayor incidencia, dañando la piel de manera exponencial.

Hoy muchos pacientes usan pantallas solares, frenando de esa forma la aparición de manchas o lesiones vinculadas a la exposición al sol.

Para Juan Pablo Cesio, Director de Salud e Higiene de la IdS

“Hablamos de las medidas de siempre, haciendo hincapié en la alimentación,

hidratación adecuada, en la vestimenta y en los horarios que no hay que exponerse”

El Director del Departamento de Salud e Higiene de la Intendencia de Salto, el Dr. Juan Pablo Cesio, brindó a EL PUEBLO consejos médicos para afrontar las altas temperaturas y los rayos del sol del verano.

– ¿Qué problemas médicos puede traer a las personas mayores y adultas mayores el calor del verano?

– Podríamos dividir la respuesta en dos cuestiones. Una, las que se producen en el momento o a las pocas horas de una exposición al sol y a las altas temperaturas inadecuadas; y otra, la que puede pasar a lo largo del tiempo. En cuanto a la primera, cuando pasan muchos días con temperaturas mínimas que son muy altas, comienza a generarse lo que se denomina ola de calor, que, aunque uno no esté expuesto directamente a los rayos del sol, generan, fundamentalmente en los niños pequeños y los adultos mayores, una serie de cambios en el organismo que puede ser una cuestión sencilla de afrontar o algo un poco más complicado, dependerá en cada persona. Ahí se producen mareos, malestar, desmayo, disminución de la presión arterial y otra serie de complicaciones que hay que atenderlas rápidamente.

– ¿Cómo se atienden?

– Fundamentalmente con hidratación, inclusive puede hacerse un baño o colocación de ropa o toallas mojadas y estar en un ambiente protegido del calor y del rayo del sol. El tema es no llegar a eso.

– ¿Cómo se evita el golpe de calor?

– Primero que nada, respetando los horarios para andar en la calle, que son los mismos horarios que se dicen que uno no puede ir a la playa o a la piscina, que básicamente van desde las 11 de la mañana a las 17 horas. Si por alguna razón, ese niño pequeño o el adulto mayor, o inclusive los adultos jóvenes también, tienen que realizar alguna tarea esencial o alguna gestión o un mandado y estar expuestos al rayo del sol, hay que tomar precauciones. Empecemos por la cabeza, la utilización de un gorro o de un sombrero que proteja de los rayos solares. La utilización adecuada de lentes solares, porque algunos de ellos pueden ocasionar más daños; tienen que tener un filtro para los rayos ultravioletas adecuados y certificados que muchas veces, en los lugares más baratos no es así. Con la ropa, usemos camisas de manga larga si tenemos que estar expuestos al sol, que sean claras. En la zona que queda expuesta la piel, colocar protección con un buen protector solar de alto número.

– ¿Cómo deberíamos alimentarnos?

– La alimentación debe ser adecuada a las temperaturas. En este caso, no vamos a ingerir en estos días todas las comidas que habitualmente ingerimos en el invierno. O sea, sopas calientes, guisados, ese tipo de infusiones calientes, más allá del mate que ya es un tema cultural, que generen mayor calor corporal. Así que, primero que nada, debemos tener una buena hidratación, tomar líquidos todo el día. Si uno va a salir y estar expuesto en las horas de mayor temperatura, ir con una botellita con agua, y en este caso, puede ser el agua de la canilla, porque tenemos la suerte de vivir en un país donde el agua de la canilla es potable. Pero si no quiere tomar agua de la canilla, puede consumir agua de mesa o mineral. Esto es importante durante todo el día y aumentarla cuando se tiene que estar expuesto a los rayos del sol o a la temperatura ambiente fuera del domicilio.

Hay alimentos que generan las necesidades que cada uno de los organismos tiene y que pueden ser consumidos fríos o calientes.

Lo mejor en esta época, es el consumo de esos alimentos fríos. Siempre pongo un ejemplo, uno puede hacer en el invierno un buen guiso con lentejas que nos aporta nutrientes y energía calórica, pero también podemos hacer la misma lenteja en forma de ensalada durante el verano, también con garbanzo, poroto. Es transformar esos alimentos que necesitamos comerlos en invierno por el frío, pero ahora en ensaladas nos aportará la misma cantidad de nutrientes y no nos generará problemas por la temperatura.

¿Qué hacer en el domicilio? Tratar que los rayos del sol no entren por alguna ventana, taparla, ver elementos para refrescar la casa que se pueda, para disminuir la temperatura dentro de la casa a diferencia de cómo está en el exterior.

En definitiva, hablamos de las mismas medidas de siempre, haciendo gran hincapié en el tipo de alimentación y la hidratación adecuada, en la vestimenta, y en los horarios en donde no hay que exponerse.

– Y ante cualquier duda de un posible golpe de calor, ¿consultar al médico?

– Exactamente, porque como decíamos al principio, hay algunos de estos efectos que pueden ser pasajeros y que rápidamente con una disminución de la temperatura e hidratación pueden pasar, pero en algunas personas eso puede ser más complicado, porque puede afectar distintos sistemas y órganos del cuerpo que pueden llevar a complicaciones mayores.

Lic. Pablo Tucci – Nutricionista

“Al llegar el verano, podemos realizar algunos cambios en nuestra

dieta que nos ayudarán a sobrellevar mejor las altas temperaturas”

Una buena alimentación es la base de una buena salud. Pero, también, puede ayudarte a combatir el calor y evitar los problemas de las altas temperaturas.

El verano es sinónimo de descanso, diversión y, para los más afortunados, vacaciones… pero también de calor y este puede perjudicar nuestra salud. Por ello se deben tomar una serie de precauciones para que las altas temperaturas no nos acaben jugando una mala pasada. Además de proteger la piel, aumentar el consumo de líquidos sin esperar a tener sed o evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, también se tiene que tener en cuenta un factor importante, que muchas veces olvidamos al escapar de la rutina: la alimentación.

Al respecto, EL PUEBLO dialogó con el Licenciado en Nutrición, Pablo Tucci, quien hizo hincapié en resaltar determinadas advertencias para sobrellevar los arduos meses de calor, de una forma más amena.

¿Qué advertencias y/o sugerencias puede darnos ante la ola de calor, desde el punto de vista alimenticio?

Al llegar el verano, podemos realizar algunos cambios en nuestra dieta que nos ayudarán a sobrellevar mejor las altas temperaturas.

Realizar una alimentación ligera, de pequeños volúmenes distribuidos en 4 tiempos de comida diarios y 1 o 2 colaciones de futas ,yogures, licuados o gelatinas.

Disminuir el valor calórico de los alimentos que consumimos, prefiriendo carnes magras, lácteos descremados, frutas y verduras de estación, y evitando las grasas y harinas.

Evitar los alimentos industrializados como snacks ya que al ser adictivos aumenta la cantidad que consumimos

También, es muy importante maximizar las medidas de conservación y manipulación de alimentos para evitar las enfermedades causadas por la exposición excesiva al calor y/o rotura de la cadena de frio.Llevar una hidratación adecuada, teniendo siempre a mano agu a o algún liquido fresco y con un sabor agradable que facilite el consumo. Evitar bebidas azucaradas y carbonatadas que aportaran energía extra a nuestro organismo, preferir las aguas saborizadas de preferencia caseras. Evitar el alcohol ya que este contribuye a la deshidratación debido a su efecto diurético

Los niños y los adultos mayores, ¿deben redoblar esfuerzos?

Los grupos más vulnerable son los niños y los ancianos, ya que pueden tener el reflejo de la sed disminuido o no ser conscientes de la necesidad de hidratarse de forma continua. Otro grupo de riesgo, es desde hace un tiempo, el de los deportistas de verano, que, buscando un rápido descenso de peso corporal, realizan ejercicios al aire libre, a horas, donde, las temperaturas, son más calurosas, muchas veces, usando vestimenta térmica para lograr una mayor sudoración. Esto lo único que causa es la deshidratación del cuerpo, ya que el peso perdido es exclusivamente agua (la que se recuperará durante la rehidratación), y, exponiéndose el individuo a sufrir un golpe de calor.

Dra. Leticia Girard – sobre el verano y el sol

“Como todos los años es necesario extremar los cuidados con los los bebes y niños”

La Médica Pediatra Dra. Leticia Girard destacó los puntos más relevantes que hacen al cuidado y prevención de enfermedades estivales en los bebés y niños pequeños, la protección frente a la exposición del sol, piscina y otros recaudos a tener en cuenta.

“Como todos los años es necesario hacer énfasis en los cuidados que es necesario tener durante el verano con los niños, que todos parecen estar enmarcados dentro del sentido común y parece que la gente los supiera, pero hay que reiterar pues tenemos de todas formas consultas por no tener en cuenta los consejos más simples” – nos dice la profesional.

Con relación al sol, si se va a salir con niños chiquitos – sobre todo con bebés – antes de los seis meses no es recomendable salir, ni llevarlos a la playa y exponerlos al sol. Ya después de esa edad – en la que se les puede aplicar el bloqueador solar, existe menos problema pero siempre tomando los cuidados necesarios; colocarles gorrito, remeritas con filtro UV.

Es menester colocarles el protector dos horas antes de exponerlos al sol, ya que e l efecto demora.

Luego repetir la colocación a las dos horas, por la misma transpiración.

Tomar la precaución de mantenerlos bajo la sombrilla.

Los sombreritos deben ser de ala ancha para poder cubrirles la nuca y el rostro.

Tener en cuenta los horarios es fundamental; antes de las once de la mañana y después de las cinco de la tarde.

Las embarazadas deberán tener precauciones al momento de tomar sol, a fin de evitar las manchas de la piel.

“En cuanto a la alimentación de los niños, es necesario hacer énfasis en una buena hidratación sobre todo al estar expuestos al sol en la playa.

Es fundamental que los alimentos estén bien lavados y hay que evitar comer donde no se sabe bien como fueron preparados los alimentos.

En verano los vegetales y las frutas son alimentos ideales, ya que son frescos y cuentan con un gran porcentaje de agua. De todas formas, es imprescindible cuidar la higiene para evitar infecciones o intoxicaciones.

Es necesario mantener la inocuidad de los alimentos y evitar la transferencia de microorganismos.

Tener en cuenta que cuando estamos de vacaciones, se cambia la forma de alimentar.

Para asegurarse de que un alimento es inocuo, durante la producción, elaboración, almacenamiento, distribución y preparación se deben cumplir un conjunto de condiciones, tales como lavarse las manos antes de preparar alimentos —y con frecuencia durante su preparación—, así como luego de ir al baño.

También es necesario desinfectar todas las superficies y equipos usados en la preparación de alimentos y proteger los alimentos y las áreas de cocina de insectos, plagas y otros animales.

De esta manera se evita que los microorganismos peligrosos, presentes ampliamente en el suelo, el agua, los animales y las personas, así como en las manos, los paños de limpieza y los utensilios, especialmente las tablas de cortar, no sean transferidos a los alimentos y por tanto, no provoquen enfermedades de transmisión alimentaria.

De esta manera se descarta la transferencia de microorganismos peligrosos que se encuentran en los alimentos crudos, especialmente las carnes rojas, la carne de ave y el pescado y sus jugos, hacia otros alimentos durante la preparación y conservación.

Por ese motivo se pueden generar en los niños problemas intestinales, tales como diarreas y estreñimientos.

ACCIDENTES EN LA INFANCIA

Otro punto importantísimo – que destaca la Dra. Girard es la prevención de los accidentes en la infancia – que es una de las primeras causas de muerte en niños, por lo tanto hay que tenerlo muy presente. Si nos vamos de vacaciones y la casa tiene piscina tenemos que estar con todos los sentidos alerta, porque en un segundo un niño puede darse vuelta y caer al agua.

“Si tenemos piscina en nuestra casa las medidas de cuidado deben ser iguales” – El niño por naturaleza sale a explorar y a mirar los alrededores y puede caerse.

Es recomendable contar con las mallas que recubren las piscinas.

En la playa hay que tener cuidado de que el niño no se pierda o se meta en el agua cada vez más adentro, en un momento nuestro de distracción. Los niños tienen que estar a no más de un brazo de distancia de nosotros y prestarles toda la atención necesaria.

Es muy fácil que los niños se pierdan en la playa, habitualmente el niño caminará contra el sol. Está prohibido darles agua para beber del grifo; lo recomendable es el agua mineral sin gas.

Para las familias que estén de vacaciones, sobre todo veraneando en las playas del este, los niños pueden recibir la agresión de las aguavivas.

Si esto ocurre hay que lavar de inmediato la zona con agua de mar y colocar vinagre.

No colocar arena ni agua dulce porque duele más. Consumir alimentos sanos, evitar los crudos.

Especialmente en esta época, el área de Bromatología de la Intendencia trabaja para “brindar seguridad alimentaria a la población”

El control de la calidad de los alimentos que el comercio pone a disposición de los consumidores es un elemento fundamental en el cuidado de la salud de la población, y más en épocas de altas temperaturas, que pueden incidir perjudicando esa calidad y, por consecuencia, afectar la salud de las personas.

La Intendencia de Salto, dentro de su Departamento de Salud e Higiene, cuenta con funcionarios especialmente abocados a estos controles: se trata de los funcionarios de Bromatología, área entre cuyos cometidos se encuentra el de “brindar seguridad alimentaria a la poblaci ón”, según expresaron a EL PUEBLO desde la mencionada oficina de la comuna para el presente informe.

Dijeron además que “para ello contamos con un cuerpo inspectivo formado en el área de inocuidad y calidad de los alimentos, un laboratorio de análisis de alimentos y agua, y un área de registro y habilitación de alimentos envasados”.

ACTIVIDADES DE CONTROL Y CAPACITACIÓN

Las actividades principales que se desarrollan a lo largo del año para logar este cometido se basa fundamentalmente en los siguientes puntos:

1) El control de los establecimientos elaboradores y/o expendedores de alimentos, de los puestos de venta y elaboración en espacios públicos, así como de quienes transportan y distribuyen los alimentos. En el año 2019 se inspeccionaron 1.200 comercios comprendidos en la ciudad y zona rural. En estas intervenciones surgieron casos de decomiso de alimentos no aptos para el consumo y/o observaciones edilicias o de funcionamiento que debieron ser corregidas en los plazos establecidos.

2) Se realizan cursos de capacitaciones dirigidos a las personas que manipulan alimentos en comercios y para público en general, teniendo en cuenta que la forma de prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos radica básicamente en la capacitación de los manipuladores de los mismos. En el año 2019 se capacitaron más de 1.200 personas, observándose gran interés por parte del público en general.

ESPECIAL CUIDADO DURANTE EL VERANO

“En cuanto a la época estival la población debe hacer mayor hincapié en el modo de conservación de los alimentos perecederos, como carnes, lácteos, salsas, etc., controlando que la temperatura de almacenamiento y transporte de estos alimentos no supere los 5º C, lo que se conoce con la expresión de respetar la cadena de frío o no romper la cadena de frío”, explicaron los funcionarios.

IMPORTANCIA DEL AGUA

Además, comentaron que “la mayor ingesta de agua y bebidas durante el verano es un punto importante a tener en cuenta, el agua que se consume debe ser potable”.

Con respecto a esto el Departamento de Salud e Higiene tiene a su cargo el control de la calidad del agua de pozos que abastecen algunos barrios de la ciudad y zonas rurales. Y agregaron que “otra de las actividades relacionadas con la época estival, es el control de la calidad del agua para uso recreativo, como ser el control de las piscinas municipales barriales (hay siete en la ciudad y una en el interior del departamento, concretamente en Rincón de Valentín) y las cinco zonas habilitadas para baño en el Río Uruguay, Parque del Lago y Río Daymán”.

PRODEA tampoco descuida el tema del calor en sus animales

La chacra de la Protectora de Animales (PRODEA) se encuentra en la avenida Concordia 2250, casi Maroñas, de nuestra ciudad. También allí se toman medidas de cuidado especiales para los animales ante las altas temperaturas de esta época del año.

La presidente de la institución, Dra. Ana María Quintán, comentó a EL PUEBLO que “tenemos agua en latones grandes, del tipo de los de lavar ropa, dos o tres de esos recipientes por canil (estructura que sirve de refugio a los perros). Además, les pusimos sol y sombra doble en algunos y sol y sombra simple en otros, como para que puedan elegir estar con menos sol o más sol, entonces tienen techo, un alero y sol y sombra”.

Explicó también que a los animales “los tenemos divididos en caniles grandes, con cuatro o cinco perros en cada uno, no los podemos superpoblar, porque si ponemos diez por ejemplo les estamos dando una mala calidad de vida, ellos tienen sus camas, sus platos, porque no comen en el suelo sino en platos; y si superpoblamos los caniles aumenta el riesgo de enfermedades contagiosas…Quise además conseguir unos tanques enormes para utilizarlos como piscinas, porque les encanta bañarse; lamentablemente no pudimos conseguir los suficientes, pero quizás para más adelante se puedan conseguir, eso es algo espectacular porque cuando ellos tienen calor se meten allí”.

Dra. María Elisa Berneda – Veterinaria

“El golpe de calor, es una emergencia médica”

EL PUEBLO dialogó con la Dra. María Elisa Berneda (Veterinaria La Cucha), quien hizo hincapié en recalcar las distintas recomendaciones que se deben llevar adelante en estos meses de verano, específicamente, ante las olas de calor, insistiendo en que debe protegerse a las mascotas de la exposición innecesaria, también, para evitar las enfermedades transmitidas por los mosquitos.

Lugares frescos, mucha agua y una alimentación fuera del horario de mayor calor, son primordiales a la hora de sobrellevar temperaturas tan intensas.

Para sobrellevar el verano en general, y las constantes olas de calor en particular, ¿cuáles son las sugerencias a tener en cuenta para el mejor cuidado de las mascotas?

Si vamos a hablar de la ola de calor, es importante distinguir lo que es el estrés calórico en las mascotas. Al estrés calórico lo podemos dividir en varias áreas, por ejemplo, podemos comenzar por el tema de la refrigeración, el aire acondicionado; muchas veces intentamos beneficiar a nuestras mascotas, de proveerlos de un lugar con aire acondicionado, sin tener en cuenta que, por ahí, hay 17 grados en la habitación y la mascota viene de afuera con un calor intenso. Por lo tanto, es bueno tener esas precauciones, siempre, evitar esos fuertes cambios de temperatura, porque, ni que hablar que, el animal viene con una temperatura y la bajamos bruscamente, por lo que puede terminar con serios problemas respiratorios.

Otra área importante del tema del estrés calórico, es la alimentación. Evitar la alimentación en las horas de más calor, en las horas pico, evitar el mediodía, por ejemplo; siempre, proporcionarle la alimentación a las mascotas en las horas de tempera tura más agradable: primeras horas de la mañana, últimas horas de la noche, y, agua, que no falte, mucha agua disponible.

Y, después, la otra que es comúnmente escuchada, que todos los años, lamentablemente, sufrimos con estos casos, es el golpe de calor. El golpe de calor comprende todo un problema, todo un desafío para los veterinarios, porque, tenemos a las macotas que están en interior, las mascotas que conviven entre el interior y el exterior y las mascotas confinadas al exterior, únicamente.

Tenemos que tener en cuenta, siempre, que, ante un calor extremo, nosotros los humanos, para refrigerarnos, tenemos la suerte de transpirar, el cuerpo transpirado intenta refrigerarse y nos proporcionamos un lugar más fresco, agua fresca, etc. Las mascotas, no se refrigeran, no transpiran; el intercambio del calor lo hacen a través del jadeo. Imagínate, en el jadeo, está tratando de sacar del cuerpo 35, 40 grados, jadeando aire de 40 grados superior, ya que las sensaciones térmicas han sido muy altas, entonces, no hay realmente una refrigeración del cuerpo. Entonces, el animal exhala aire caliente, y está inhalando aire aún más caliente, lo cual es perjudicial en todos los sentidos. Hay falla multiorgánica, desde el sistema nervioso central, el hígado, riñones, o sea, realmente, es un problema muy grave.

¿Cómo podemos prevenirlo? Bueno, ni que hablar que, los días de mucho calor, proveerles a los animales un lugar fresco donde puedan estar, jamás tenerlos atados al sol, una galería, un árbol, un sol y sombra, un techo donde, por lo menos se puedan refugiar del sol. Después, agua, que no falte; también, mojarlos, refrigerando el cuerpo con agua fría. Prohibido hacer ejercicios con el animal, salir a correr al mediodía, por ejemplo, ni que hablar que, también, se lastiman las patitas, las almohadillas con el asfalto hirviendo. Evitar las salidas en auto, que la mascota quede adentro del mismo, lo que, lamentablemente pasa, teniendo uno o dos casos todos los veranos, que se olvidaron la mascota, que bajaron del auto y demoraron más de la cuenta en volver, no teniendo en cuenta que, el animal, no puede bajar la ventanilla ni prenderse el aire acondicionado.

Otro tema debatido; esquilar o no al animal. Es decir, si le vamos a sacar el abrigo de pelo, tengámoslos en un lugar donde se los proteja del sol, porque, le sacamos el abrigo y la piel, recibe los rayos directos del sol, porque, si bien el pelo no lo refrigera, por lo menos protege de los rayos solares directos.

Por otra parte, hay que tener en cuenta algo que se ve mucho en Salto, que son las mascotas braquicefálicas, los ñatos: bulldog francés, bulldog inglés, los pug, son animales que sufren muchísimo con el calor, por lo que hay que tenerles una consideración especial. No tienen nariz para hacer intercambio, prácticamente, humedecer, refrigerar, el aire les entra directamente caliente, lo que es peligrosísimo.

Hay que tener en cuenta, también, a los perros viejitos, a los cardiópatas, los con enfermedades respiratorias. Esas son, principalmente, las consideraciones a tener.

Para el cuidado de los gatos, ¿se sigue la misma tesitura que para los perros?

Por lo general sí; pero, el gato, es mucho más vivo que el perro, puede saltar un muro y procurarse un lugar más fresco; el perro está confinado a estar entre cuatro paredes y no le queda de otra que aguantar la situación, haciendo lo que puede.

¿Cómo identificamos a un perro o a un gato que está sufriendo un golpe de calor?

Un jadeo intenso, un jadeo nervioso. El animal está nervioso, no encuentra acomodo. En ese caso, lo principal es llamar a un veterinario; mientras llega el auxilio, llevarlo a un lugar con sombra y mojarlo mucho hasta que empiece a bajarle la temperatura. El cuerpo del animal, aunque parezca broma, en un golpe de calor, muchas veces el termómetro nos da que supera los registros, de 42 grados para arriba puede ir. El golpe de calor, es una emergencia médica.

¿De qué manera actuar cuando se tiene una mascota en un apartamento?

Es lo mismo que le comenté al principio. Mucho cuidado con el aire acondicionado, en dejarlos encerrados en el balcón hasta que haga sus necesidades, tener esas precauciones. Principalmente, la mascota de apartamento sufre menos el golpe de calor, porque está menos confinado el calor, está más bien, predispuesto a los problemas respiratorios por el aire acondicionado y los choques de temperatura al salir.

Ante la proliferación de los mosquitos y las enfermedades, ¿de qué manera se puede proteger a las mascotas?

Ese es un punto muy importante. Tenemos que tener en cuenta que, y más en Salto con la situación que estamos viviendo con la leishmaniasis, el vector de la misma, el mosquito que la transmite, está muy activo en los días de calor, desde que sale el sol, hasta que se pone al otro día, son las horas de mayor actividad. Ahí va a estar buscando alimentarse, buscará a un perro que esté sin protección. Hay que recordar que esta enfermedad es de las que se previene; una vez que el animal está enfermo, no hay vuelta atrás. Por eso hay que protegerlo con el collar, con pipetas, evitar exponerlos a esas horas llevándolos a lugares donde hay mucha vegetación, por ejemplo.