Dicen que uno es, del lugar en que se siente bien…

Muchas personas deciden regresar a su lugar de origen luego de pasar algún tiempo en otra ciudad, en otro departamento o en el extranjero. En ese ínterin, algo pudo haber cambiado en sus vidas o tal vez no, pero solo ellos pueden contar lo que sienten al regresar al pago, aunque su visita sea tan solo por unos días.

Hay quienes se van y no vuelven más, no quieren saber más nada de su origen, de ese lugar que los vio nacer, mientras otros, no ven la hora de regresar…

Las situaciones pueden ser tantas como personas haya viviendo lejos de su pago, porque los sentimientos, vivencias y experiencias son tan particulares que es imposible encasillar toda esta situación en tan solo dos grupos según los que quieren regresar y los que no.

Hay personas que se van sin querer hacerlo, más bien empujados por la ilusión de tener una vida mejor, mayores oportunidades laborales y una mejor calidad de vida. Entre ellos están los que todavía piensan en su paisito con ganas de volver, más allá de que estén pasando bien o mal en el lugar donde residan ahora y están los otros, los que no quieren saber nada de ese lugar de donde se fueron y que les cerró las puertas en más de una oportunidad, sintiéndose extranjeros en su propia tierra.

Están también quienes por su trabajo o por elección de vida se transforman un poco en ciudadanos del mundo y así como hoy están en Salto, tal vez mañana estén en Iquitos, Ciudad del Cabo o Launceston…

Y están también, quienes buscan en el extranjero ampliar sus conocimientos, formarse mejor, tener nuevas experiencias y en algunos casos regresan a volcar lo que aprendieron tan lejos y en otros, ya no.

Tampoco podemos olvidarnos de los que se van en busca de un gran amor, impulsados por la ilusión de encontrar a su media naranja, esa que tal vez conocen a través de las redes sociales y como tantos casos que se dan en la actualidad después de compartir largas horas de charlas virtuales, deciden finalmente conocerse y empezar una nueva vida juntos en otro lugar.

UNO ES, DEL LUGAR EN QUE SE SIENTE BIEN

La experiencia que se vive en el extranjero puede ser positiva o negativa, buena o mala, pero más allá de eso, el que se va nunca deja de ser salteño y no pierde esas pequeñas cosas que le brindó su pago y que forman el ADN de su personalidad, más allá de lo mucho que hayan podido adquirir afuera.

Volver al pago, con alegría y añoranza, aunque sea por unos pocos días, depende un poco también de como se pasa aquí, de los afectos que se dejaron y que aún esperan al que se fue. Pero eso, para muchos, no sucede y el regreso no se vuelve en un propósito, ni a corto ni a largo plazo.

Se dice también, que uno es, del lugar en que se siente bien y de esta forma, no interesa tanto el origen sino la felicidad, esa que todos buscamos y que no siempre está en el lugar donde nacimos.

LAS HISTORIAS…

En el presente informe, EL PUEBLO busca conocer esas historias de vida de quienes por algún motivo vuelven al pago, ya sea por unos pocos días, para pasar las fiestas con sus seres queridos, las vacaciones, o como parte de un ciclo que los transformó en seres diferentes tras las vivencias adquiridas lejos de su gente.

En cualquiera de los casos vale conocer lo que tienen para contar, las diferencias existentes entre el lugar donde viven o vivieron hasta ahora y su Salto natal, sus sentimientos, los cambios o novedades con que se encuentran al regresar, las ganas de quedarse o de irse de inmediato…

«Volver a mi lugar fue lindo», dijo el joven docente Matías Ciol, tras vivir nueve meses en EEUU como becado Fulbright

Matías Ciol, es un joven docente que participó de una beca Fulbright (FLTA) y por ese motivo estuvo viviendo nueve meses en Indiana (Estados Unidos). El 15 de mayo del año pasado regresó a su pago, en nuestro país, en lo que significó para él «ponerse a tono» con muchas cosas de su Salto sin olvidar esa gran experiencia que vivió en el extranjero y las personas que allí conoció, que forjaron un crecimiento en él tanto a nivel profesional como personal.

Ciol reconoció que lo que le puede pasar a la gente que regresa a su país después de estar mucho tiempo lejos puede variar según el sentimiento que la persona tiene respecto a su pago, a su lugar de origen, a la gente que tiene en ese lugar.

En su caso y con respecto a su regreso a Salto, para él fue un momento muy especial porque tiene un sentimiento muy grande por Salto «yo quiero mucho mi lugar, me gusta estar acá, creo que es mi lugar en el mundo y por eso mi regreso al país y a Salto en particular fue muy positivo y lindo».

Sin embargo, supo que otros compañeros que participaron con él en la beca y debieron volver a su país de origen no vivieron con la misma alegría el regreso a su pago porque los esperaban diferentes situaciones que no eran tan agradables quizás para ellos.

UN REENCUENTRO MUY EMOTIVO

«El reencuentro fue muy emotivo, fue muy bueno, me esperaban varios familiares y amigos en la Terminal del Shopping y cuando bajé nos fundimos en un gran abrazo, con los sentimientos a flor de piel», relató Ciol sobre el momento de su llegada.

Después, los días siguientes, donde se fue reencontrando con más personas, familiares, amigos, conocidos, sus alumnos, todo fue muy especial. «Empecé a salir con mis amigos, a contar todo lo que había vivido en Estados Unidos, a contar anécdotas, todo fue muy lindo, incluso me hicieron un fiesta sorpresa para darme la bienvenida», agregó.

Más allá de esa emoción por el reencuentro, Ciol no dejó de reconocer que al principio sintió un poco de nostalgia por el lugar que dejaba y las personas que conoció en el exterior y con quienes había formado un vínculo muy especial después de nueve meses viviendo en Estados Unidos.

VOLVIÓ MÁS ABIERTO Y TOLERANTE

Sobre como encontró Salto, dijo «sufrís un poquito porque hay cosas que las viviste en ese otro lugar donde estuviste y cuando volvés acá, es como que te chocan un poquito. Por ejemplo, el lugar donde yo estaba era muy abierto y cada persona estaba en su mundo y como que no sentía que hubiera esa crítica social como a veces la veo acá. Eso, creo que fue uno de los principales cambios que yo viví en mi vida estando afuera, que es no juzgar a otras personas por la forma en que se visten, lo que hacen o con quien se juntan. Creo que me he transformado en una persona mucho más abierta en ese sentido y eso es gracias a la experiencia que viví. Como que al principio me enojaba un poco ver esa actitud en Salto», señaló el joven entrevistado.

Otra de las particularidades que más le molestó al regresar fue «la mugre» de la ciudad, porque donde estaba viviendo se ponía mucho hincapié en la limpieza y no se tira mugre. «Entonces, estar acá y ver como se tira cualquier cosa en cualquier lado, al principio me chocaba bastante y después es como que te vas acostumbrando de nuevo a todo», comentó.

«VOLVER A MI LUGAR, FUE LINDO»

«Volver a mi lugar, fue lindo, al lugar donde trabajo, al barrio Saladero, a mis actividades como mi trabajo en el liceo rural de Colonia Lavalleja, al baby fútbol que es otra cosa que hago y me encanta. Todo fue muy lindo y en parte fue reengancharme con la rutina», señaló.

Asimismo, señaló que hay personas que conoció durante su viaje con las cuales hizo mucha amistad y con quienes está continuamente en contacto por whatsapp y comentando sobre como siguen sus vidas mientras hay otras con las cuales los vínculos no fueron tan fuertes y solamente estuvieron de paso en esa experiencia, sin generar mayores vínculos.

«Quizás lo que extraño es el hecho de no poder estar compartiendo más cosas con estas personas con las que formé lazos de amistad más fuertes y por ahí me pasa que tengo muchas ganas de volver a verlos, por eso en mis vacaciones, ahora en enero, pienso ir a Buenos Aires donde nos vamos a reencontrar con varios compañeros que participaron en la beca Fulbright», comentó Ciol.

El trabajo lo hizo ciudadano del mundo y ahora en Salto está desocupado

«Cuando uno ya cuando tiene cierta edad, le tira el país, a pesar de todos los pesares y de lo bien que se esté afuera»

Jorge Izquierdo, tiene 56 años, es Ingeniero de Vuelo y viviendo en Salto se fue al exterior por motivos laborales. Los últimos dos años afuera los pasó en Mendoza (Argentina), por su actividad vinculada a la aviación, pero también supo trabajar en Chile, Estados Unidos, Europa, etc.

Ahora, se encuentra nuevamente en su país y está desocupado, a la espera de nuevas oportunidades laborales, que si se dan en el exterior, no repara en volver a transformarse en ese ciudadano del mundo que siempre fue, pero sobre todo esperando que sean en la región, para poder regresar de tanto en tanto a Salto, porque «cuando uno ya tiene cierta edad, le tira el país, a pesar de todos los pesares y de lo bien que se esté afuera, el corazoncito siempre tira», dijo Izquierdo.

Por su trabajo siempre ha estado viajando y de cierta manera está acostumbrado a estar lejos del pago, pero no hay dudas que para Izquierdo los lazos con Salto son muy fuertes porque aquí está su pareja, con quien comparte actualmente su vida.

De su último destino, comentó que «Mendoza es un lugar maravilloso, la provincia tiene 3.000.000 de habitantes y la capital 1.800.000 y es increíble todo lo que tiene, además está al pie de la cordillera con lo cual tiene un valor agregado muy bueno. Yo estaba allí como Gerente de Aeropuerto, desempeñándome en tierra en todo lo que implica la operativa. El contrato fue por dos años y cuando terminé el contrato, me desvin culé de la empresa, quisieron llevarme a Miami (Estados Unidos) y yo dije que no porque quería regresar a Salto. Acá, yo tengo a mi pareja que estuvo nueve meses conmigo pero es funcionaria de la Intendencia, así que volvimos», comentó.

EL REGRESO A SALTO Y LOS CONTRASTES CON SU ANTERIOR DESTINO

En cuanto a su regreso, dijo que volver a Salto luego de su último destino en Mendoza, le significó hallar grandes contrastes.

«Mendoza de por sí mantiene un gran contraste con el resto de Argentina, por todo lo que es la ciudad y la provincia en sí y ni que hablar con Salto. Mendoza es una provincia muy pujante, con un tipo de vida muy particular, con seguridad, una ciudad hermosa, arbolada, con acequias (canaletas), una ciudad semidesértica y no llueve nunca, casi no hay enfermedades asmáticas o de reumas, hay otras cosas pero esas enfermedades no existen. Tiene una gran presencia de turistas por todo lo que significan las montañas, los valles y tantos lugares más que hacen que unos 10 o 12.000 brasileros por mes visiten esos lugares, muchos americanos y otros extranjeros», precisó Izquierdo. Con esta descripción son fácilmente constatable los contrastes con Salto.

Respecto a nuestra ciudad en particular, Izquierdo reconoció las bondades de Salto, su río, la represa y el agua termal, pero más allá de eso dijo que a su regreso del exterior encontró a la ciudad «deprimida, con muchos problemas del punto de vista laboral, se notan carencias de oportunidades, empresas cerrando, que van con la situación del país y todo eso lo digo sin querer entrar en un comentario con tintes políticos», aclaró el entrevistado.

«Salto tiene un potencial espectacular, que si fuera administrado por particulares, esto no tiene techo en materia turística, pero la situación en general me tocó vela como muy deprimida», reiteró.

AHORA ESTÁ DESOCUPADO Y ESPERANDO OPORTUNIDADES NUEVAS EN LA REGIÓN

Por su profesión en sí, Ingeniero de Vuelo, en Salto, es evidente que no va a encontrar trabajo y la situación actual de Izquierdo es de desocupado, más aún con un aeropuerto sin funcionar como es el caso del aeropuerto de Nueva Hespérides.

«Yo estoy desocupado, inactivo ahora y lo que pienso es que en Uruguay no hay una política aeronáutica acorde, no hay antecedentes aeronáuticos que le vendrían muy bien a Salto si se miraran como región. Salto es Salto, pero está rodeado por Uruguayana que es la segunda capital comercial de Río Grande del Sur, tenemos Concordia y de alguna forma, estamos hablando de unos 600.000 o 700.000 habitantes en la región y con eso ya vemos todo el potencial que conlleva», comentó el entrevistado.

En este sentido, dijo que cuando pasa por Nueva Hespérides y ve el aeropuerto sin funcionar se siente «nostálgico» porque lamentablemente solo hay operaciones privadas aisladas y no hay actividad comercial desde el punto de vista de la aviación. «Es una pena, siento mucha nostalgia con eso», dijo Izquierdo.

Por lo pronto, el entrevistado señaló «no se me pasa ni remotamente jubilarme, gracias a Dios me siento bien, activo y con ganas de trabajar. Tengo 59, pero me siento de 19 con treinta y pico de experiencia. El mundo mío es de la aviación trabajando desde tierra, así que eso me invita a irme al exterior según el destino que me ofrezcan y eso es algo que lo considero y si es en la región ni que hablar que volvería a salir», comentó, lo que le permitiría volver con más facilidad a Salto de tanto en tanto.

«Cuando uno ya tiene cierta edad, le tira el país, a pesar de todos los pesares y de lo bien que se esté afuera, el corazoncito siempre tira», concluyó Izquierdo, sobre sus sentimientos hacia Uruguay y la necesidad de volver al pago.

Luciano Campos: “Muchas veces me he sentido extranjero en mi propio país”

Luego de varias décadas residiendo en Europa el artista salteño Luciano Campos decidió retornar a su pueblo natal, aunque ello le implicara grandes cambios. Se fue de Salto con apenas diecisiete años y hoy vuelve a los 59 años, con dos emprendimientos comerciales en puerta. Pero esa apuesta de volver le significó un gran desafío y los primeros tiempos fueron muy complicados. “Me formé como hombre y como persona del otro lado del mundo, con valores que aquí se han perdido”.

“ME CONSIDERO UN CIUDADANO DEL MUNDO”

Antes de emigrar a Europa, Luciano se estableció en Montevideo. En aquel entonces fue ganador de un festival a nivel de todo el país en un certamen denominado “Estudiantina 76”. Luego recibió otros premios en diversos festivales tanto como solista como en conjuntos musicales.

“¿En qué momento decide emigrar al exterior?

-”Justamente en esa época de la estudiantina conozco a Pedro Grau, compañero de clase, quien también estaba haciendo bachillerato. Su padre es inmigrante catalán y nos compartía hermosísimas historias de su tierra.

Desplegamos un mapa para ver donde estaba ubicada Girona, la ciudad donde había nacido y nos preguntamos por qué no nos íbamos para allí. El sueño se cumplió ocho años más tardes. Pedro se fue primero… se fue en el año 1981 y yo en 1984”.

Girona – un pueblito que tenía siete mil habitantes fue el primer lugar europeo donde Luciano se estableció.

Con su amigo Pedro montaron un grupo musical, comenzando a hacer giras por España, el sur de Francia, Italia y Suecia.

“Nos presentábamos en hoteles, casinos y fiestas de mayores, atravesando la frontera permanentemente. También hacíamos shows en el principado de Andorra.

-¿Fue difícil la adaptación?

-”Es una pregunta que me hacen con frecuencia… todo fue tan loco… Me bajé del avión y de inmediato me integré al grupo musical que ya estaba formado.

Cuando me quise acordar ya llevaba un año de actuaciones, de un pueblo a otro.

Allí se toca todos los días, de lunes a lunes.

Hay una fiesta cada día, sobre todo en los veranos. Es una tradición de todos aquellos pueblos festejar su santo. El repertorio que manejábamos allí era música internacional, también paso doble, rumba, boleros, tango, cha cha chá, rock and roll, swing y otros géneros.

Teníamos que cantar en catalán, castellano, francés, inglés e italiano, haciendo la presentación en cada idioma. Una anécdota que siempre recuerdo es de un valenciano que era el bajista del grupo y me dijo que ese día íbamos a comer caracoles con una salsa de ajo y aceite. El plato se llama Alioli. El caracol se quita de la caparazón, se moja en esa salsa y se come.

Así fue que debuté con una comida típicamente catalana”.

Luciano se armó de una base económica suficiente como para a los nueve meses venir a visitar a sus progenitores.

Allí son otros los tiempos, la economía que ofrece otra libertad de movimientos.

La vida del artista fue así durante veinte años y cada tanto se daba el tiempo para visitar a su familia en Salto y viajar por otros lugares del mundo.

-Y de tanto en tanto cuando venía a Salto. ¿Experimentaba ciertas diferencias?

-“Sentía que cada vez me alejaba más, porque iba adoptando otros hábitos. Buscamos siempre integrarnos bien a la sociedad catalana, que es difícil.

Quien logra hacer amistad con un catalán es para toda la vida. Allá nosotros no podemos imponer nuestra cultura sino adaptarnos a la de ellos.

-¿En qué momento llegó la decisión de volver a Salto?

-”Fue una decisión pensada, calculando los pro y contras… de hecho soy ciudadano español, lo que me permite ir a cualquier lugar de Europa.

Estando allí estudié y me formé en Turismo y desempeñé mis funciones en un hotel cinco estrellas y un casino. Luego vino una situación de crisis. Se vino la baja en el turismo y vinieron los recortes.

Entonces decidí venirme. Vale destacar que Girona es el segundo destino turístico a nivel mundial… es una de las cunas del turismo.

Cuando llegué a Salto me percaté que no existía esa figura de director de eventos que abarcan desde convenciones, congresos, bodas, bautismos.

Decidí empezar a cantar en el Casino, Concordia, Colón, Federación, Montevideo y Paraguay.

No era la idea original porque mi aspiración era cumplir mi función en el área turística. Al tiempo se me ocurrió instalar una panadería luego de tener la experiencia de entrar en la cocina de un hotel en Europa”.

Luciano ha encontrado la vuelta en establecerse en Salto sin dejar de viajar y visitar la tierra europea a la que le debe tantas y tantas oportunidades.

En breve inaugurará una pizzería.

Olivio Díaz – “Vivir un poco aquí y otro poco allá”

Planifica su vuelta al pago a la espera que se den las condiciones artísticas a las que aspira luego de triunfar en el Paraguay

Sabía que algun dia partiría de Salto en busca de un sueño que me invadía desde muy pequeño y era verme un cantante profesional y poder vivir solamente de la música.

Y es lo que logré viniendo a vivir a Paraguay desde el primer día , realidad que en mi Salto querido sabia que no lograría.

Ya vine directo a trabajar como cantante de un pianista, con quien aprendí a actuar con otro estilo de canciones, las cuales no son las mismas que las de los bailes populares sino fiestas privadas con otro estilo de repertorio y canciones para ese tipo de fiestas y eventos” – nos cuenta el cantante salteño Olivio Díaz.

Ya han pasado 27 años desde que dejó su suelo natal,

Hoy prepara la vuelta al pago a la espera de que se den las condiciones artísticas necesarias como para poder vivir de la música en su tierra de origen.

– ¿Cómo fueron los primeros tiempos en aquel país?

-”Fue una de las etapas mas maravillosas de mi vida , primero porque fue el reencuentro y volver a vivir junto con mi hermano Walter , que ya habia venido a vivir a Paraguay hacía muchos años.

Tenía 13 cuando nos separamos y ello me dolió mucho, pues eramos muy pegados.

De pronto volvíamos a vivir juntos a mis 26 años.

Y con respecto a las actuaciones, no podía creer los lugares donde me iba a cantar pues el pianista era un músico de salón y eran , clubes , casinos , barcos , hoteles , estancias , casas quintas…pasábamos viajando y aparte eran todos los dias sin parar.

Había días en los que me parecía que estaba soñando, pero era una realidad.

Dios me había dado la bendicion de poder vivir como siempre lo soñé, pero la verdad…era mejor que el sueño”.

-¿Cuánto tiempo le llevó adaptarse?

La verdad que no experimenté de la adaptación… llegaba a vivir a la casa de mi hermano y su familia, tambien ya tenia aqui unos cuantos primos y tios , las comidas me encantaron todas desde el primer día.

Al calor no le hice caso; de inmediato me hice amigo del tereré y para completar, pasaba viajando y cantando casi todos los días y viviendo esa realidad y maravilla”.

– ¿Cómo lo recibieron los paraguayos?

-”Maravillosamente , ya sea en la familia de mi hermano y su esposa , en la familia y amigos del pianista y la gente en general…me hacían sentir uno mas entre ellos.

El paraguayo es muy noble y si actuamos correctamente y con humildad nos brindan hasta lo que no tienen y serán nuestros mejores amigos”.

– Después de tantos años en este país. ¿Qué análisis hace de su vida?

-”Analizando mis pasos , mi carrera , los caminos recorridos ,con mis 54 años ,de los cuales viví 26 en Salto y ya casi 28 en Paraguay, con mis errores y aciertos, con momentos malos y buenos, con mis defectos y virtudes, con todo ésto , veo que haber seguido mis ideales y mi convicción contra viento y marea (condenado por querer vivir de la música ), fue el camino correcto hasta hoy. Y lo será hasta el fin de mis días.

Me hace feliz ver a mi hijo con 25 años y haber podido solventar sus estudios con mi profesión de la música , poder ver mis gastos familiares en el hogar y mis comodidades y saber que con mi profesión de la musica los puedo tambien solventar, y las realidades de cada pais, me hacen decir la verdad con dolor en el alma, que esto no lo habria podido lograr en mi bendita tierra con la musica , y si lo logre en un pais ajeno , el cual hoy día tambien lo siento como mío”

-¿Cómo se prepara para este año?

-”Este año sí o sí , haré realidad un proyecto que tengo hace años y que ya en otra entrevista había comentado.

Grabar un material que se intitulará «Olivio Díaz Uruguay Le Canta Al Paraguay”; la mitad de música uruguaya y la mitad paraguaya , tiene tres motivos , 1- la historia que tiene Artigas con Paraguay . 2- en agradecimiento por lo que Paraguay me brindó en todos estos años , familia , amigos y poder vivir de mi profesión. 3- por un intercambio cultural , apuntado a hacer conocer en cada país , la musica tradicional del otro. Grabará conmigo un famoso de cada lugar , representando con una cancion famosa , siempre dentro del folclore”.

-¿Qué significa para usted volver al pago?

-”Aquí se torna un poco difícil la respuesta.

Me encantaría alguna vez ir a mi ciudad y quedarme un tiempo más largo del que me quedo cuando voy de paseo.

El músico de alma no se jubila nunca , sigue sobre los escenarios hasta que Dios diga basta.

Pero nunca digas nunca, dice un dicho. otro de mis grandes sueños. La idea es vivir un poco en Salto y otro poco en Paraguay.

Aquí hay algunos compatriotas que lo hacen así un tiempo allá y un tiempo aquí”.

¿Qué costumbres ha mantenido?

-”Siempre fui un gran tomador de mate , todo el día y mientras mi cuerpo se mantenga despierto, está el mate amargo junto a mí.

Me encanta usar alpargatas , las originales de piola y más las blancas, aquí se consiguen hasta ahora.

Me encanta usar bombachas de campo.

En épocas de frío me encanta levantarme de madrugada , hacer fuego con leña y tomar mate con una caldera de tropero que me regalo un primo en Salto.

Y otra de las tradiciones que tengo es comer aunque sea una vez por semana con calor y todo, un buen ensopado”.

Luis Rodríguez – Salteño que recorrió el mundo pero que continúa eligiendo a Uruguay y a Salto

“En comparación con otros lados del mundo, o con la mayoría, puedo decir que vivimos en un paraíso”

EL PUEBLO dialogó con Luis Rodríguez, un joven salteño que, a pesar de vivir en Australia y recorrer 24.000 kilómetros en moto desde Malasia a España, decidió volver y apostar a su tierra natal, a su familia y amigos.

¿Cuándo y por qué decidió irse al extranjero?

Fui a Australia porque quería trabajar en otro lugar, conocer cómo era la filosofía de trabajo, cómo se hacen las cosas en otro país. También, la elección fue a causa de la visa, ya que era fácil obtener la visa de trabajo, y, junto a unos amigos, decidimos irnos, sumado a las referencias que teníamos de gente que ya había estado ahí y habían tenido buenas experiencias. Por lo tanto, elegimos Australia. En mi caso, siempre pensé en que me iba a volver a los seis meses o en un período de tiempo menor, pero nunca que iba a llegar al año, que fue el tiempo que al final estuve. Nunca pensé que iba a llegar a estar tanto tiempo afuera del Uruguay.

Al estar allá, le agarré el gusto a conocer gente nueva, una cultura diferente, nuevas formas de vivir y de pensar, por lo que decidí, opté por quedarme.

También aprovechó para realizar lo que llamaríamos “aventuras”, cuéntenos al res pecto

Nunca pensé en hacer un viaje en moto de esa manera, estando acá en Uruguay, sobre todo por un tema económico; es muy difícil estando acá, pero, estando allá, se hace mucho más fácil, no haciéndolo el que no quiere, me parece; porque no hay otras limitaciones para realizar un tipo de viaje así como el que hice, menos para un australiano normal.

Entonces, me vi con la oportunidad de hacerlo, y, ya que la forma de viajar que me gusta, no es la típica de la de un turista que va en ómnibus o en avión a un determinado lugar, está unos días y se va, lo hice.

Mandé mi moto por barco desde Australia a Malasia. Fui, y de allí manejé hasta España, en 112 días, recorriendo unos 24.000 kilómetros. Esa fue la real aventura para mí. Si bien vivir en Australia fue importante, donde más aprendí fue en el viaje. Me parece que yendo en moto, no podés saltearte ningún lugar, teniendo que pasar sí o sí por todos los lugares, lo que lleva a que la experiencia sea mucho más extensa, porque tenés, sí o sí que mezclarte con los locales del lugar en el que estás, intercambiar vivencias, y, además, dependés de ellos.

Lo hice, en realidad, porque lo vi como un desafío. Uno puede pensar que si tiene el dinero, ya lo puede hacer, pero, no es tan así, tampoco. Hay muchísimos problemas que se presentan en el camino; y, bueno, dependiendo de cómo los encares, cómo los soluciones, es que vas a poder hacer el camino, o no. Yo podría haberme quedado en el medio del camino sin moto, o podría haber tenido otros problemas que no me hubiesen permitido terminar el recorrido, pero, gracias a Dios, pude terminarlo.

Todas esas experiencias a las que hace referencia, ¿hicieron que cambiara la forma de ver las cosas, al propio Uruguay, al mundo; cuál fue la influencia?

Cambió totalmente mi forma de ver las cosas. Primero que nada, aprendí a valorar el lugar en el que vivo, el Uruguay, que si bien tiene muchas cosas malas de las que nos quejamos, porque está bien quejarse de lo que creemos que está mal; por otro lado, son muchísimas las cosas buenas que tiene: es un país que no tiene problemas ambientales, no tiene problemas de sobre población; si bien tiene pobreza, está muy controlada. En comparación con otros lados del mundo, o con la mayoría, puedo decir que vivimos en un paraíso. Y, a su vez, contamos, tenemos la calidez de los latinos, que es algo que nos diferencia de los países del primer mundo; si bien a ellos no les falta materialmente nada, digamos que, son mucho más fríos. La calidez con y en la familia y los amigos, no se ve en el primer mundo. Por eso, valoro esas dos cosas, porque, repito, a los países que están mejor económicamente que el Uruguay, les falta esa parte humana, y, los países que tienen esa parte humana y que son más pobres que el Uruguay, tienen desastres naturales, tienen problemas con la sobrepoblación, de infraestructura, que Uruguay no los tiene.

Yendo de lo general a lo particular, de Asia y de Europa a América; de Uruguay, específicamente al pago, a Salto, ¿qué es lo que le atrae para volver a estar aquí?

De Salto me atrae, en primer lugar, que es el lugar en el que nací, donde me crié y viví hasta los 18 años. Por lo tanto, es el lugar donde quiero trabajar y vivir. Me parece que Salto tiene potencial, quizás, la gente que vive acá, en el día a día no ve que es un lugar tranquilo, que es un lugar que si bien tiene problemas de seguridad, no son tan graves como los de otros lugares, tampoco hay, por ejemplo, embotellamientos en la circulación, el aire es muy limpio, hay mucho verde, y tantas cosas más.

Pero, lo que más me llevó a volver fue la familia y los amigos. Los lazos, las conexiones que uno forma desde chico y que son para siempre, son los que nos movilizan.

Federico Villlar – Estudiante que una vez recibido tiene decidido volver a Salto

“A mí me enseñaron que la tierra de uno es lo más grande que hay, y que se tiene que defenderla y tratar de devolverle de alguna forma lo que nos dio”

Federico Villar estudia es la capital de la República, convencido que su estadía en la misma, es pasajera. Considera que hay que formarse y tratar, dentro de las posibilidades de cada uno, de volver al pago y apostar a dar lo mejor de sí, por el mismo. Se siente absolutamente “salteño”, condición que antepone siempre y que asume con orgullo.

Sin estar en el extranjero, las diferencias entre la capital y el interior del país se sienten; ¿qué caracteriza al salteño del montevideano, del maragato, del fernandino, etc.?

Además de las diferencias, que las hay, hay una realidad: nosotros somos más. Eso influye. Lo digo con todo respeto; Salto no es una ciudad de 20 mil o 40 mil habitantes como es la gran mayoría en el interior; es una ciudad de más de 100 mil habitantes. No hay forma de que no sintamos un especial orgullo, no solamente por la cantidad que somos, claro está, pero es un elemento que nos permite en cierta forma sacar un poco de pecho y decir que somos la segunda capital del país, o por lo menos, la capital del norte.

Lo que nos caracteriza, para mí, es el enorme sentimiento de pertenencia que tenemos; justamente por lo que comentaba, creo que las ciudades pequeñas, por ahí, ojo que puedo equivocarme, quizás no logran generan ese sentimiento. Lo digo porque habló con compañeros de facultad que son de varios lugares: Melo, Maldonado, Soriano, etc., y me dicen que en sus localidades no hay nada apara hacer y que no volverían; quizás Paysandú genera algo similar a lo nuestro, son ejemplos. O cuando nos encontramos con gente en Montevideo, vemos que no son tan “camiseteros” como nosotros los salteños. Vemos una botella de la Urreta, y nos da ganas de tomarla; vemos los productos de Bordenave, y nos da ganas de comerlos; vemos los jugos de Caputto, y también; o sea, los salteños somos salteños.

Tanto es así, o será que soy un caso particular, que en mi trabajo ya me conocen y siempre me torean por Salto. Hace un tiempo, mi jefe me mostró una revista argentina que decía que Cavani iba a ir a su “pueblo Salta”, y me jorobaba, mirá, pueblo y con el nombre de Salta. Saben que Salto es mi punto débil y que al tocarlo me colocan el dedo en la llaga.

Soy enemigo y combato del mote de “canario” con que nos registran a todos los del interior en Montevideo. Me resisto a aceptarlo.

Yo no soy canario, lo repito hasta el cansancio: soy salteño.

Veo que a otras personas no les molesta, no lo desmienten.

A mis compañeros les digo que forman parte del círculo social no montevideano que es “el canariaje”, pero que yo, no. Les recalco que Salto es un cuadro grande, que se da el lujo de tener tres hoteles 5 estrellas, universidades, parques termales, etc. Reconozco que soy un tanto especial; mis amigos, por ejemplo, me dicen que si paso mucho tiempo sin venir a Salto, me enfermo, y sí, puede ser que así sea (risas).

Observamos una fuerte y firme convicción de un próximo retorno al pago, ¿es así?

Sí. Porque va más allá de que tenga a mi familia o amigos acá. El continuo regresar a Salto, también debe de ser consecuencia de la manera en la que a uno lo criaron; a mí me enseñaron que la tierra de uno es lo más grande que hay, y que se tiene que defenderla y tratar de devolverle de alguna forma lo que nos dio. Por eso, nos da ganas de volver; en mi caso, una vez que culmine la carrera, la que no está en Salto, vuelvo a Salto, esa es mi idea. Me costará dinero, pues sé que en Montevideo, por ejemplo hay mayores oportunidades, y hoy, por ejemplo, tengo un trabajo que en Salto no podría tener, pero, si debemos sacrificarnos desde ese punto de vista, lo haremos.

Estamos tratando de armar nuestra vida con esa idea, y que la misma tenga apéndices en Salto, para tratar de dar en su momento lo mejor de uno a nuestra sociedad.