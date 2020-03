A 15 años de la epidemia de hepatitis que afecto a Bella Unión

Los meses de febrero, marzo y abril del año 2005 fueron terribles para la población de Bella Unión.-Forma parte aquella negra vivencia de la historia de la ciudad.-Una epidemia de hepatitis como nunca antes había ocurrido en el país , sacudía nuestra ciudad.-Los casos sumaron por centenares, en un determinado momento se manejo que eran más de 500 los enfermos por esta enfermedad.- Fueron 400 los afectados ,pero muchísimos más se vieron afectados, resguardándose en sus domicilios sin consultar, pero siguiendo las recomendaciones de Salud Pública de aquel entonces.- Bella Unión llegó a un punto tal, donde las autoridades decidieron suspender todo tipo de eventos sociales, culturales, deportivos y políticos.- Bella Unión se quedó sin Misas en la parroquia y capillas, cultos en iglesias evangélicas y otras, sin reuniones bailables, sin poder llevar a cabo casamientos, cumpleaños y despedidas de solteros y sin torneos de fútbol.-De aquella epidemia, se están cumpliendo 15 años.

Joven de Bella Unión viajó a Miami de la mano de FS Modelos y Marcel Calzados

Se trata de CANDELA BARBOZA SEGOVIA, joven residente en barrio Cururú, de Bella Unión.- De natural belleza, » Cande » aspira a ser una modelo de primer nivel.- Compartimos una entrevista realizada a su retorno al Uruguay por parte de Neturuguay.com.-

Ésta experiencia sin dudas fue la más increíble! Se me dio la oportunidad de conocer hermosos lugares turísticos, ver hermosos paisajes, probar nuevas comidas y conocer nuevas culturas. Esta experiencia me hizo darme cuenta cuanto amo viajar y conocer lugares nuevos!

Estuvimos grabando para Fs modelos TV en un Tour en las islas Star Island, Fisher Island. También por el Shopping Bal Harbour, por Design District donde están las marcas internacionales, la famosa calle turística LINCOLN Road. Grabando para FS Modelos TV fue la manera de que las personas tengan la oportunidad de poder ver cada lugar hermoso de Miami, que próximamente se viene el primer programa! También estuve haciendo entrevistas para FS Modelos TV donde entrevisté a Santiago Garza, fotógrafo y cantante, a Federico Diaz productor, actor y empresario, y al actor y director de Tele Mundo, Carlos Santos.

Fuimos seleccionadas cinco chicas, una de cada departamento donde Fernanda Sosa tiene sus escuelas de modelaje. A partir de que seleccionaron a las cinco, hicimos un concurso por Instagram donde debíamos hacer campañas para publicitarnos y la que tenía más votos (likes) en su foto era la ganadora. Yo estuve haciendo mucha campaña por todo Bella Unión y también por Salto y Montevideo, y así fue como quedé seleccionada. Aprovecho a decir que estoy muy agradecida por todos los que me ayudaron con su voto para que esto fuera posible!

No conocía la marca de Marcel Calzados, pero desde entonces me fascinaron sus diseños y su buena calidad. Y estoy muy feliz de haber tenido la oportunidad de poder representarlos mediante esta hermosa campaña que realizamos en Miami junto a Fernanda Sosa y Press Pop Miami, y el equipo de Carolina Neira, la maquilladora y Santiago Garza, el fotógrafo

Lo que más me apasiona es actuar, me encantaría poder ser actriz, es algo que me hace muy feliz! También me encanta el modelaje fotográfico! Sería un sueño poder seguir creciendo en las dos cosas! También por otro lado me gustaría estudiar diseño de interiores, siempre me gustó mucho también diseñar los interiores de casas.

Fs modelos para mi sin dudas fue y es un fantástico camino el cual me ayudó a que se me fueran abriendo muchas puertas, me siento más motivada que nunca gracias a Fernanda Sosa, con muchas ganas de seguir para adelante, sin dudas no puedo estar más que agradecida por todo lo que aprendí y seguiré aprendiendo .

Santa Rosa quiere copa de campeones

El super copero de Bella Unión, club Santa Rosa, quien camina rumbo a sus 100 años de existencia en febrero de 2021. jugará una vez más la Copa de clubes campeones de la OFI.- Además del tricolor cañero participan por nuestro departamento los clubes, Nacional, Independencia y Wanderers.-

ORGANIZACIÓN DEL FÚTBOL DEL INTERIOR

COPA Nacional de Clubes 2020, serie B 64 PARTICIPANTES

4 ARTIGAS: Independencia- Wanderes- Santa Rosa- Nacional…

4 CANELONES: Liverpool- Darling- Libertad- San Jacinto- Ferrocarilero….

4 CERRO LARGO: Nacional- Artigas- Huracán- Unión….

6 COLONIA: Reformes- Santa Emilia- Atlético Valdense- El General- Peñarol- Everton…

4 DURAZNO: Union Juvenil- Racing- Sarandi…

2 FLORES: Santa Barbara- Independiente…

4 FLORIDA: Quilmes- Boquita- El Inca- Fraternidad…

3 LAVALLEJA: Lito- Independiente- San Antonio…

4 MALDONADO: Punta del Este- Libertad- Pan de Azúcar- San Lorenzo…

2 PAYSANDU: 18 de Julio- Bella Vista…

4 RIO NEGRO: Tulipán- Real Hervido- El Trébol- Oriental

4 RIVERA: Peñarol- Huracán- Ceibal- Racing….

4 ROCHA: Palermo- Nacional- Wanderers- San Vicente…

4 SALTO: Ceibal- Gladiador- Sportivo Corralito- El Espinillar…

4 SAN JOSE: Campana- River Plate- Juventud Unida- Artigas…

4 SORIANO: Artigas- Bristol- Wanderes- Higueritas…

4 TACUAREMBO: Progreso- Lavalleja- Defensor- Estudiantes…

3 TREINTA Y TRES: Treinta y tres- Artigas- Real Oli