Bajan notoriamente los casos COVID-19 en Barra do Quaraí

Felizmente la situación en nuestra frontera va lentamente normalizándose.-A nivel de Bella Unión aún con los casos positivos de los niños de la Escuela 78 y dos mayores , en tanto que viene siendo alentadora la merma de casos en Barra do Quaraí.-Dos de los recuperados, son el prefecto Lad Choli y su señora, quienes tras padecer sin mayores contratiempos el covid 19 , se han recuperados.-La realidad hoy en la Barra, Brasil, es la siguiente;

CASOS CONFIRMADOS—————————-53

ACTIVOS————————————————13

RECUPERADOS————————————–39

FALLECIDOS ——————————————1

TESTADOS———————————————-321

Vandalismo en Liceo Rural de Brum

Aprovecharon el fin de semana que pasó para provocar actos vandálicos en el Liceo Rural de pueblo Baltasar Brum.-El lunes las autoridades de dicho centro al constatar lo sucedido , procedieron a dejar en orden el edificio, limpiando las paredes.

– Pocas horas trascurrieron y otra vez volvieron a actuar amparados en las sombras de la noche.-Fue en la noche de este martes.- El o los « salvajes « volvieron con mas saña.-Esta vez no solo actuando , realizando pintarrajeadas de símbolos sino que ademas destrozaron una puerta .-La directora de dicha casa de estudios secundarios realizó la denuncia correspondiente en Seccional Octava de aquella jurisdicción.-

Los 50 años del cultivo de tabaco en Artigas

El 29 de setiembre de 1970 fue la fecha de inauguración del cultivo de plantas de tabaco en cercanías de la ciudad de Artigas.- Dicha iniciativa productiva comenzaba hace 50 años atrás con la incursión de cuatro familias de campesinos en zona denominada La Estiva, distante de la ciudad , unos 13 kilómetros.-Recibieron en aquel entonces el respaldo del intendente municipal de la época, el recordado Esc. Hamilton Gonçálvez .

-El mes próximo se cumplirán cinco décadas de labor para la firma tabacalera Monte Paz.-

Recordando al poeta soto

Este 11 de agosto se cumplieron 16 años del deceso del poeta de Bella Unión Florencio « Tacuara « Soto ( 2004-2020).- El escritor de los « mil poemas» había nacido el 3 de enero de 1930.

– Al fallecer tenia 74 años.-Una infirma parte de su rico material literario consta plasmado en su único libro « Flores y Espinas « , lanzado en setiembre de 1998.-Lo llamativo de Soto, es que solo concurrió hasta 5to año , en la escuela Nº 3.-La rotura de un vidrio de dicha escuela fue el motivo que lo alejo del estudio.- Pese a ello, su intelecto fue aumentando pese a la falta de estudios avanzados.-Sin dudas que como reconocimiento a su rica trayectoria como hombre de las letras de Bella Unión, merece que algún gobierno venidero decida homenajearlo , colocando su nombre a alguna calle importante de la ciudad.-En páginas de EL PUEBLO de los años 90, constan decenas y decenas de poemas que nos alcanzaba y nuestro matutino como fiel representante cultural, procedía a publicarlos.-En su memoria compartimos uno de sus trabajos:

MADRUGADA LOCAL

Besa el rocío con dolor la mano

el vino, el vaso, mi esperanza, el fin

…y en el entorno del trajín mundano

la madrugada que se va sin mi.-

Aplaude un gallo que al batir las alas

canta una copla que me sale así,

…te quise tanto pálida zagala

que casi muero por pensar en ti-

Era una noche de guitarra y vino,

madera el alma, modulaba un si…

yo penetraba el frío del camino

borracho acaso de volver allí.-

Juega su carta mi crucial destino,

la vida juega con mi suerte así.-

La madrugada no se va sin vino

ni el vino viene sin llorar a mi.-

¿Donde quedaron las caricias locas

y aquellos besos que te di al partir ?

No me recuerdes que mintió tu boca

deja mi sueño que se va a morir.-

Arreando noches mi rocín galopa,

tensas las bridas por vivir…vivir.-

No te desmayes madrugada loca

que mi guitarra no te quiere oír.-

Besa el rocío con dolor la mano,

el vino, el vaso, mi esperanza , el fin

… y en el entorno del trajín mundano

la madrugada que se va sin mi.-

Aplaude un gallo que al batir las alas

canta una copla que se sale así

…te quise tanto pálida zagala

que casi muero por pensar en ti.-

FLORENCIO «TACUARA « SOTO