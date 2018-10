El reconocido escritor, lamentablemente ya desaparecido, Ademar Alves, de Bella Unión, nos dejó un vasto legado. Incursionó durante parte de su existencia en diferentes estilos literarios. Su rica escritura está compuesta por un total de 9 libros. Este 7 de octubre se cumplieron 12 años (2006-2018) de la presentación de su libro número 7, “Las Estrellas no son nuestras”. Ha sido la única obra donde el autor narra detalles de su prisión por haber sido guerrillero integrante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. El libro en su página 5 para expresar; Los 14 de marzo se conmemora la liberación de los presos políticos. Mis saludos a todos esos viejos combatientes. Declaro que apoyo la lucha por verdad y justicia. También los reclamos por jubilación para aquellos ex presos políticos que están en extrema necesidad. Sé que muchos se preguntarán si apoyo a todas estas cosas, porqué no participo en los actos y manifestaciones organizadas para esos fines. En primer lugar, considero que la lucha por reconstruir la democracia y el desarrollo social, tiene múltiples facetas. Considero que todas son válidas y me merecen mucho respeto. Pero yo tengo mi línea de trabajo y no puedo estar picoteando en todos los frentes. En segundo lugar, nunca, ni estando preso, consideré a los presos políticos, exiliados y nuestros muertos, como víctimas del proceso. Los combatientes no son nunca víctimas. Como dijiera el Che Guevara: “en una revolución cuando es verdadera, se triunfa o se muere”. Los que la quedaron por el camino los tildaría de héroes, nunca de víctimas.