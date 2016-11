Por estas horas,en el ámbito que sea, el comentario generalizado ha sido el de la suspensión del clásico por el Clausura de este domingo 27.

Tras los disturbios previos a la hora del inicio, tanto fuera del estadio Centenario como en la tribuna Amsterdam.

En el pasado fueron noticia los hooligans ingleses. Hoy son noticia los hooligans uruguayos.

Los hooligans eran grupos violentos que provocaban disturbios en el fútbol inglés así como cuando viajaban en apoyo de clubes o selección inglesa.

Hoy el fútbol de nuestro país padece el mismo mal de los ingleses de varios años atrás. Ellos padecieron pero salieron a flote.

Hablando de clásicos e incidentes, que cosa increíble, este sábado 26 se cumplió un nuevo aniversario de un triste hecho que provocaron Nacional y Peñarol. Fue el 26 de noviembre de 2000 por el torneo Clausura. Jugadores de los tradicionales adversarios se tomaron a golpes de puños y hasta hubo ensañamiento con patadas ante un jugador caído.

El saldo fue de 9 jugadores procesados con prisión, 6 de Peñarol, 3 de Nacional, así como el director técnico de Peñarol, Julio Ribas, en tanto que dos fueron procesados sin prisión, Cafú Barboza de Peñarol y Alejandro Lembo de Nacional. Este sábado ultimo se cumplieron 16 años de aquel bochornoso espectáculo provocado por jugadores profesionales, que dejaron de lado la pelota para dar cabida al boxeo y técnicas de diferentes artes marciales.

Cuantos de los que hoy provocan incidentes y desmanes, eran niños y aun mas mayorcitos en el 2000 ?. Esta violencia no nació ahora. Hoy se culpa al gobierno de turno de estas barbaries.

Se culpa al ministro del interior de estos desmanes. En el 2000 no estaba este gobierno ni este ministro. Los líos se daban en la cancha, en las tribunas y en las afueras del Centenario.

Que el tema no es de fácil solución, vaya que no lo es. El fanatismo desmedido está instalado en la sociedad. La violencia campea en nuestro diario vivir. Días pasados un dirigente de la central obrera en un acto capitalino señalaba: “nuestros enemigos” haciendo alusión a la patronal.

Que triste mensaje a la masa obrera. Ver al patrón como un enemigo y no como un amigo, un compañero al que se debe cuidar ya que si la empresa es rentable, tendremos laburo, de otra manera, tocara golpear puertas.

Apuntando siempre al “otro” como el causante de males, nunca vamos a llegar a buen puerto.

De esta se sale entre todos, o no se sale.