Salvo excepciones, por Bella Unión el movimiento de los partidos y sectores políticos por demás tranquilo. Estamos a 67 días de las elecciones internas de los partidos. En nuestra ciudad los que más “bochinche” viene haciendo son los sectores blancos, sobre todo los que apoyan a Larrañaga y Mario Ayala. Se han instalado en esquinas céntricas con sus baluartes partidarios, donde realizan concentraciones semana a semana. Ayer miércoles el diputado Mario Ayala visitó la zona y mantuvo encuentros con todos los sectores que lo apoyan en Bella Unión que son, la lista de Wilma Moraes, la lista de Néstor Braccini, la lista de Juan Carlos Brandón y el sector liderado por César Silva. Para este fin de semana se espera la presencia en la zona del ex diputado, ex intendente y ex director del Correo, Julio Cesar Silveira, que como se sabe, apoya en las internas la candidatura de Lacalle Pou. El jueves 2 en tanto estará visitando la zona y manteniendo reuniones el candidato único por el partido Cabildo Abierto, el ex comandante en jefe del Ejército, Gral (r) Guido Manini Ríos. A las 17, 30 estará presente en instalaciones de APCANU, de Avenida Artigas.