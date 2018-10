El tiempo pasa pero en el recuerdo siempre estás querido amigo. Hoy 12 de octubre se están cumpliendo 5 años de tu partida (2013-2018). No pasaste en vano por esta vida Walter Martínez Cerrutti. Dejaste tu impronta, tu huella. Huella que deja todo hombre visionario como fuiste tú. Un creador, un imaginativo. Un ser cuya característica especial fue la de ver más allá del árbol y del monte. Has dejado un legado de enorme importancia en nuestro medio.

Has dejado lo material en beneficio de nuestra sociedad cañera, la que fue tu sociedad. Fuiste a lo largo de tu existencia un hombre emprendedor con mayúscula. Diseñaste, ideaste, creaste negocios que fueron sustento económico para decenas de familias. Tuviste la capacidad de liderazgo. La capacidad de organizar y manejar los destinos de una institución social y deportiva. Fue “el club de tus amores” como reza parte del himno a Con Los Mismos Colores, C.L.M.C. Letra que tú la escribiste y que eriza la piel del verdadero hincha celeste al escucharla. Estás presente en cada rincón del coloso de cemento, estadio que merecidamente lleva tu nombre. Querido Walter, perdurarás siempre vivo en nuestro pensamiento. Amigo, que descanses en paz.