Si la situación para un uruguayo que busca trabajo no está fácil, menos posibilidades tendrá tras la avalancha de ciudadanos cubanos y venezolanos que llegaron y siguen llegando al Uruguay.-

Un conocido bellaunionense, ante la falta de trabajo en esta zona, decidió buscar nuevos horizontes en el sur.-En la gran urbe.- Los puestos de trabajo no abundan.-

No se abren empresas que permitan absorber la mano de obra ociosa existente.-Para mal de males, si la situación para un joven uruguayo que busca trabajo, no encuentra, ahora en la búsqueda de trabajo en Montevideo se suman ciudadanos de países cuya económia no es la mejor.- Una realidad al fin.-

A la hora de concurrir a un llamado para un trabajo,en la cola, esperando para la entrevista, la presencia de

“orientales” junto a cubanos y venezolanos.-