Los días 9 y 10 de junio venideros, dará inicio la temporada oficial 2018 de la Liga Regional de Fútbol de Bella Unión. A la par juzgándose dos campeonatos. Ellos son, Sub 15 y primera división. Los torneos constarán de dos ruedas, donde los cuatro de mayor puntaje disputarán la liguilla. El torneo juvenil llevando el nombre del dirigente albiceleste Carlos Laborda. La sub 15 jugará sus partidos en la cancha militar del club General Rivera. Primera división disputará sus fechas en la cancha ” Romeo Bianchi ” campo de juego del club Santa Rosa. Seguidamente compartimos los partidos de las dos primeras fechas:

FECHA 1

Cinecope Vs. General Rivera.

Santa Rosa Vs. Tropezón Tablero.

Cuareim Vs. Huracán.

CLMC Vs. Uruguay.

FECHA 2

CLMC Vs. Huracán.

Cuareim Vs. Santa Rosa.

Uruguay Vs. Cinecope.

Tropezón Tablero Vs. General Rivera.