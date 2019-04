Este sábado 13 ya se contaban por decenas y decenas los campamentos ubicados en Balneario Los Pinos y montes ribereños entre el Uruguay y la rambla “Mario Ferreira”. El grueso de los campamentos habrán de constituirse a partir del miércoles y jueves de Semana Santa en esas regiones. Bien vale compartir desde esta corresponsalía advertencias y dado a conocer por el Sistema Nacional de Emergencia SINAE para evitar vivir una amarga semana en familia y con amigos. Feliz SEMANA SANTA O TURISMO.

Incendios

En estas fechas unas de las opciones más elegidas es acampar. En ese contexto el riesgo de ocurrencia de incendios forestales o de campo, fundamentalmente por fogones mal apagados, aumenta.

Si bien en la última temporada estival los incendios descendieron, debe recordarse que el compromiso de la población a través de conductas responsables sido un factor clave; en efecto, el 98 % de los incendios son producto de la acción humana.

El Sinae apela una vez más a la responsabilidad de las personas para cuidar el entorno que nos es común a todos, y recuerda:

• Antes de encender fuego, limpiar bien el lugar en un radio de por lo menos 5 metros quitando especialmente hojarasca y pinocha.

• Rodear siempre el fuego con piedras, ladrillos o similares.

• Nunca dejar el fuego sin vigilancia.

• Al retirarse del lugar apagarlo completamente asegurándose de que haya quedado totalmente extinguido.

• En caso de ver humo, fuego o alguna situación de riesgo notificar de inmediato a través del 911 o del 104.

Ahogamientos

Quienes se encuentren en zonas costeras, es importante que tengan claro que saber nadar no elimina riesgos. En este sentido cabe destacar que la principal causa de los siniestros acuáticos es sobreestimar las posibilidades propias y subestimar las condiciones del entorno.

En este sentido, el 94 % de los ahogamientos que se producen en nuestro país ocurren en playas donde no hay guarda vidas. Las personas que más se ahogan en Uruguay son mayores de 44 años; en segundo lugar, adolescentes y jóvenes. Prevalece la cifra de hombres sobre la de mujeres.

En caso de elegir pasar las vacaciones en zonas costeras, recordar:

• Elegir zonas habilitadas para baños. Éstas son las que tienen puesto de guardavidas.

• En caso de ser arrastrado/a por una corriente, mantener la calma y la flotación. No nadar contra corriente.

• Nadar en paralelo hacia la costa hasta salir de su influencia o flotar para esperar ayuda.

• Si hay viento fuerte, no jugar con inflables en el agua.

• En caso de ver a una persona en peligro, arrojar algún objeto flotante como bidones o botellas, cuerdas, ramas, etc.