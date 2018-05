Por Miguel Quintana

Cómo pasa el tiempo me decía un amigo. La vida transcurre sin más trámites, esa es la realidad. A quienes asistimos al emotivo evento, parece que fue ayer, sin embargo hoy 24 de mayo se están cumpliendo tres años del mismo. Como lo adelanta el titular, se trata de un año más de la reinauguración del estadio del club C.L.M.C. Un día de estricta justicia. La nueva directiva encabezada por Ramiro Astray, para cumplir con creces con aquel empresario y visionario deportivo, que tanto aportó a la sociedad, no otro que el siempre recordado con cariño, ex presidente celeste, don Walter Martínez Cerrutti. Desde hace tres años el coloso de cemento lleva su nombre en justo homenaje. Atrás quedaba aquel Parque Los Olivos como se conocía primero a la cancha y luego al estadio, para pasar a llevar el nombre de Walter. Fue aquel 24 de mayo de 2015 un día de descubrir en lo alto el nuevo nombre del estadio, y además mostrar las nuevas obras encaradas. Fue el descubrir placas en cuatro tribunas con nombres de apreciados dirigentes y de un jugador que llegó a ser campeón del mundo. En tres de los casos siendo homenajes en vida. Las tribunas principales del Estadio llevando los nombres de: Arnaldo Alvarenga, Sergio Bertazzi, Juan Carlos Rolón y del extinto jugador Miguel “Oso” Pereira. En cada ocasión que transitamos por Ruta 3, pasando frente al estadio, buscamos en lo alto su nombre. Nostalgia de un tiempo que él entraba y salía del estadio, orgulloso de haber concretado su anhelo. Que el club y la sociedad toda de Bella Unión tuviera un estadio de primerísimo nivel. Walter daba la vida por CLMC. Era su pasión. Llegó en 1986 a crear una canción a CLMC que fue grabada por un estudio profesional, cuya letra en parte expresa: “Con los Mismos Colores, ese es el cuadro de mis amores, del corazón de Bella Unión. Con los Mismos Colores siempre sale a ganar”. Walter seguís estando en el más lindo recuerdo de quienes te llevamos en el corazón.