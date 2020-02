A una semana de asumir como primer mandatario disfruto del carnaval artiguense

En la toma gráfica el futuro presidente Luis Lacalle Pou junto al exintendente de Artigas, Pablo Caram.- Fue este fin de semana pasado cuando Lacalle atravesó el país para disfrutar de la majestuosidad del carnaval artiguense.-Este 1 de marzo estará asumiendo y por los próximos cinco años será el presidente de todos los uruguayos .-

Un título que añoramos

En el Litoral 1998/1999 Bella Unión en mayores llegó a la final del Litoral.- Fue la única vez que estuvo tan cerquita de lograr el titulo máximo del Litoral.-En otras ocasiones ha quedado eliminado en cuartos o en semifinales como ha ocurrido ahora (2020).-Todos los años, siempre el entusiasmo de lograr el campeonato.- Otros sectores » INTERIORES » como nuestra Liga REGIONAL, donde no somos capitales, el titulo de campeón del Litoral lo tienen , sin embargo para el fútbol cañero el cuesta arriba es terrible.-Presentamos buenos planteles año a año , con jugadores que han estado en el fútbol profesional o juegan en otros departamentos, pero sin embargo no llegamos a la definición del Litoral.-Igual nos pasa en juveniles .- Y para otras INTERIORES parece que llegaron tan fácil.- RECORDAMOS quienes son:

LITORAL Mayores 1998/1999———–Campeón LIGA DEL CENTRO ( Soriano Interior )

LITORAL Mayores 2014——————Campeón NUEVA PALMIRA ( Soriano Interior )

LITORAL Mayores 2018——————Vice Campeón NUEVA PALMIRA ( Soriano Interior )

EN JUVENILES

LITORAL 2014——————————-Campeón sub 18 selección de YOUNG ( Rio Negro Interior)

LITORAL 2014——————————-Vice campeón sub 18 selección de BELLA UNIÓN ( Artigas Interior)

La Liga Regional sin Ejecutivo

Este lunes de carnaval se produjo del alejamiento en pleno del Consejo Ejecutivo de la Liga Regional de Fútbol de Bella Unión que era presidido por Ricardo Fabian Yacquez.-A partir de ese momento, los propios clubes haciéndose cargo de la Liga .-Nuevos neutrales hay que salir a buscar para que trabajen para un fútbol que es polémico por demás.- El que agarra sabe donde se mete.-Ahora los clubes deberán organizar los partidos contra Paysandú, donde se buscará un lugar en la Copa Nacional .-Se sabe que se jugará en el Estadio » Walter Martínez Cerrutti » el partido de Bella Unión siendo local.-

La roja de Panelli pese a estar invicta en Brum no jugará en aquel escenario ante Paysandú

Tras la ida del Ejecutivo de la Liga Regional, los clubes, han decidido que el partido buscando el tercer puesto a la copa nacional contra Paysandú se juegue en el Estadio » Walter Martínez » de Bella Unión.-Una cosa es cierta.- Hasta el momento esta selección mayor de Bella Unión orientada por Panelli, utilizando el Parque » Jacinto Sant’Anna» de pueblo Baltasar Brum para jugar el Litoral como local, ha sido exitoso en materia de resultados.-Han sido cinco los partidos que la » roja guaraní » utilizó aquel escenario de la ex Isla Cabellos para ser local y no perdió ningún partido.-Para quienes nos deleitamos con números y estadísticas, el » Jacinto » con su gramilla ha sido » amigo fiel » de esta selección del » CHINO».-Repasamos los resultados de los cinco juegos disputados en aquel escenario del club Nacional en enero/febrero 2020 :

-Bella Unión 0 Tacuarembó 0.-

-Bella Unión 0 Rivera 0.-

-Bella Unión 1 Artigas 1.-

-Bella Unión 2 Carmelo 0.-

-Bella Unión 2 Fray Bentos 2.-

Clubes pobres, Liga pobre

Tras la renuncia del Ejecutivo de la Liga Regional de fútbol de Bella Unión los dirigentes salientes dieron a conocer algunos números de la realidad económica de la Liga.- Son nueve los clubes socios y por tanto los dueños de la Liga.- Los nueve clubes tienen deudas.-Unos más y otros menos.-El que debe más , su deuda es de $ 74.131.-EL que debe menos, su deuda es de $ 2.000.- La suma total de deuda de los 9 clubes asciende a $ 188.815.- El ejecutivo ha dado a conocer que las deudas» externas » a pagar por parte de la Liga ascienden a $ 137.960.- Cifra muy inferior a lo que deben la totalidad de los clubes , que en definitiva son los » dueños » de la propia Liga.-

Llamado a asamblea de los jubilados de calle Tapes

La Comisión Directiva de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Bella Unión , invita a sus socios a participar de la Asamblea General Ordinaria Anual, a realizarse el día jueves 27 del corriente mes, en su sede ubicada en calle Tapes 1425, de nuestra ciudad, primer llamado hora 18, segundo llamado hora 19,30.-

ORDEN DEL DÍA

-Lectura del acta anterior.-

-Presentación y consideración de Memoria Anual periodo enero 2019 a diciembre 2019.-

-Presentación y consideración de Balance Anual periodo enero 2019 a diciembre 2019 e informe de Comisión Fiscal.-

-Designación de dos asambleístas para firmar el acta.-

Ethel Bustamante ( Secretaria), Carlos José Stéfani ( Presidente)

Con la ilusión marchita una vez más

Como en algunas ocasiones anteriores, la selección » roja guaraní» avanzando en las fases del Litoral y con ello el creciente entusiasmo de ver de una buena vez por todas a Bella Unión siendo campeón.- Una vez más con la ilusión marchita.-Por segunda vez Bella Unión no logra ganar en el Parque » Liebig’s » de Fray Bentos ante el local.- La roja cayó 2 a 1 .-

Con las ganas nos quedamos una vez más de ver el nombre BELLA UNIÓN como campeón del Litoral .-Titulo que tienen otros sectores interiores iguales a Bella Unión.- Sin embargo, a nosotros el cuesta arriba es brutal.- Llegamos una vez a la final ( 1999) y después nunca más.-Claro que había ilusión con este combinado que es orientado por Héctor Panelli.-Pero al igual que otras participaciones, nos falta ese » resto » que se necesita a metros de la llegada.-