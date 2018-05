La solidaridad, la adhesión, el compañerismo, la fraternidad, la hermandad, el respaldo, la camaradería, la amistad, la fidelidad, son cosa del pasado a nivel azucarero en la Bella Unión de hoy. La realidad no otra que: “sálvese quién pueda”.

Atrás quedó la solidaridad que fue fundamental entre los peludos cuando Raúl Sendic (padre) llegó a la zona. Hoy un grupo de cortadores de caña de azúcar decidieron acampar en cercanías del ingenio ALUR dado a que no tiene posibilidad de trabajo en la zafra que está por comenzar una forma de movilizarse, reclamando por su fuente de trabajo, el cortar caña para parar la olla familiar.

Un experiente cortador para señalar: “estamos solos en la lucha”. La UTAA maneja que tiene unos 1.200 cortadores. ¿Dónde están esos mas de 1.000, que no fueron a apoyar a sus compañeros que están sin posibilidad de trabajo? ¿Dónde están los obreros industriales, dónde están los productores? No le pidamos a los funcionarios públicos que vayan a apoyar a este grupo de peludos movilizados. No le pidamos a un empleado de supermercado, tienda o ferretería que vaya a apoyar a estos cortadores hasta hoy sin changa. Los que realmente deberían estar no están. La fragmentación típica en época de crisis. “Yo hago la mía y punto”. “Arréglate como puedas”. En fin, triste realidad de una Bella Unión que supo ser por demás solidaria.