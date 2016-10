La sexta tienda free shop abrió sus puertas en Bella Unión. Siendo la segunda perteneciente a la familia del empresario Ahmad Ayeish. Corría el año 1993 cuando este corresponsal acompañó gestiones de Ayeish que era por entonces presidente del Centro Comercial e Industrial, buscando que el gobierno de la época autorizara la instalación en nuestra ciudad de este tipo de comercios. En el 2011 se instaló el primero y hoy suman seis. Tras la inauguración esta semana que dejamos atrás de Xenia Duty Free Shop, conversamos con Ahmad, quien comenzó señalando: -«Usted es un amigo que me acompañó en aquellas luchas, en aquellas gestiones por lograr tener free shop en Bella Unión. Fue en la década del 90 cuando viajamos a Rivera para obtener información de los propietarios de estas tiendas y además las gestiones ante el gobierno de entonces que presidía el Dr. Lacalle. Era saber qué conquistas para la sociedad traían los free shop. Los free shop atraen clientes de otros países y brindan numerosa mano de obra a nivel local. Decíamos en aquel entonces que era algo que iba a acompañar a la agroindustria azucarera y lo seguimos sosteniendo. Siempre sostuvimos que Bella Unión era el lugar indicado de toda la frontera para tener free shop. Tenemos dos países enfrente. Siempre fue nuestra idea de poder convertir a Bella Unión en un polo comercial y turístico. Cuando digo turístico, hago referencia a la presencia de agua termal en la zona. Habían ideas faraónicas de construir un imperio comercial con capitales nacionales y a la vez asociar esos capitales con capitales de gente conocida de la frontera».

GOBERNANTES

EN CONTRA

Dijo seguidamente: -«Sobre el turismo termal hemos tenido mala suerte. Los gobernantes siempre han sido contra la implementación de un complejo comercial turístico para Bella Unión. Varias veces tú como periodista nos acompañaste a Artigas donde éramos recibidos por la Junta Departamental. Era el poder conquistar nuestros amigos ediles y diputados, para que entendieran que Bella Unión necesitaba una inyección de trabajo. Nunca fuimos partidarios de que nuestra gente emigrara. En Bella Unión había gente con miras de invertir y convertirlo en polo comercial y turístico. Felizmente en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, decretó la creación de free shop para Bella Unión y el sostén del cultivo de la caña de azúcar».

MÁS DE 200

FUNCIONARIOS

Con relación a las fuentes laborales dijo: -«Este que nuestra familia está inaugurando es el segundo de la familia y el sexto en la ciudad. Ya tenemos más de 200 funcionarios trabajando en estos seis free shop. Al cortar la cinta de inauguración del free shop uno veía la sonrisa de la juventud que se aprestaba a comenzar a trabajar en el local. Una juventud contenta, alegre, felicitándonos a todos los miembros de mi familia por la apertura de este complejo comercial. Es cierto que hay mucha inversión, pero invertimos con coraje, con amor a Bella Unión. Bella Unión es mi segunda tierra natal. Yo llegué y me afinqué en esta zona en la década del 60. Siempre recuerdo que por aquella misma época llegaron a Bella Unión, Walter Martínez y Bautista Rodríguez. Los tres éramos muy jóvenes. Walter Martínez fue un excelente amigo así como Bautista Rodríguez. Siempre nos encontrábamos en una confitería que se llamaba La Palma y enfrente había una pensión donde se quedaban las maestras y maestros. En aquel entonces, época del 60, Bella Unión tenía solo 5.000 habitantes y como comparación te digo que Uruguayana tenía 12.000 habitantes. La gente de Bella Unión es gente de empuje. Tú recordarás que también luchamos aquellos años que fui presidente del Centro Comercial, para que se construyera un puente con Monte Caseros, lo que hoy está muy avanzando en los estudios. Hoy me siento realizado con los free shop ya que amo a la gente de Bella Unión. Todo lo que yo pueda hacer por Bella Unión lo voy a hacer. Estoy dispuesto a trabajar por lograr que en la zona exista un complejo termal».