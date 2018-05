El beneplácito de saber que en un futuro no muy lejano el drama que es histórico, pasará a ser simplemente recuerdo.

Una vez más las crecidas de arroyos en Ruta 30, dejando sin tránsito las ciudades de Artigas y Bella Unión por estos días.

A la altura del kilómetro 97 + 600 metros, cruza la ruta el arroyo Tres Cruces, zona del centro poblado Javier de Viana, siendo uno de los que tan solo precipitan 60 litros ya no da paso a vehículos.

A la altura del kilómetro 65 + 900 metros cruza la ruta el arroyo Cuaró Grande, a la altura del poblado Paso Farías, siendo el otro curso de agua que desborda y no permite el paso de rodados. Ya en breve los trabajos de las empresas contratadas, comenzarán con la construcción de ambos puentes.