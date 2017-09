En ocasiones anteriores desde esta corresponsalía abordamos el tema de los ” monstruos” del Río Uruguay, hablamos en los surubíes, en aguas de la jurisdicción de Bella Unión. En la edición de este miércoles de nuestro matutino, el tema vuelve a estar en el tapete. Se menciona de la muerte de estas especies, que son retiradas de las aguas, luego devueltas, pero no en condiciones de sobrevivencia. El diálogo nuevamnte con el pescador artesanal de Bella Unión, Alberto Rodríguez, quien nos dijo: “En Uruguay no es como en Brasil y Argentina que se meten en el río. Acá tenemos a la CARU que hace la parte administrativa pero nada más. La Prefectura argentina por ejemplo, recorre el río y si constatan irregularidades de los pescadores se sacan todas las pertenencias. Por eso que a nivel de los pescadores de Argentina y Brasil tienen mucho respeto por la gente que trabaja por la flora y la fauna así como de la Prefectura de esos países ya que toman medidas. Donde constatan irregularidades te confiscan todas las artes de pesca”.

SURUBÍES DE 5O KILOS SON “CAZADOS”

Agregó: “Sobre el tema de los surubíes, te puedo decir que hace pocos días atrás agarraron unos surubíes de 50 kilos cada uno. Fijate que el pez para llegar a 50 kilos demora años. Al rato que los sacan ya empiezan a agonizar. A estos ejemplares de surubíes los cazan y no los pescan. Como es gente que viene a nuestra zona y traen ecosondas, los ven durmiendo, invernando en el fondo y proceden a pescarlos, o sea cazarlos. Se ven lanchas deportivas girando alrededor de la Isla del Padre, justamente cazando a esta especie. El surubí en el verano se alimenta, navega, es decir, se puede defender, pero en esta época de invierno, el surubí está quieto en el fondo del río, no se alimenta, o sea que está invernando. Cuando a estos peces los sacás de los pozos donde están, al poco rato se mueren ya que están sin alimentarse.

PESCA VARIADA

Ante la veda del dorado, ¿qué sale para sobrevivir? “Mirá, podemos pescar bogas y sábalos. Acá existe otra diferencia con los pescadores de países vecinos. En esta época de veda del dorado ellos reciben del gobierno un subsidio, algo que nosotros hemos venido planteando a la DINARA. Otro tema que siempre estamos peleando son los permisos de pesca. En cuanto a la pesca, lo que más esperamos es la zafra de la boga que es en el verano. Lo que sacamos, algo lo preparamos y vendemos. Hacemos croquetas entre otras cosas, y el resto lo vendemos al frigorífico local.

LOS PINOS

Alberto piensa retornar con su campamento de pesca a la zona de camping del balneario Los Pinos. Nos dijo, “Pienso instalarme otra vez en zona de camping de Los Pinos. Yo soy uruguayo y tengo todo el derecho de instalarme en ese lugar con mi campamento de pesca. Acá hay que entender que yo soy uruguayo y me instalo en un lugar uruguayo, por tanto puedo estar ahí. Si yo fuera extranjero sería diferente, pero soy uruguayo y tengo todo el derecho de instalar mi campamento en Los Pinos. En su momento la Justicia nos dio la razón ya que entendió que estamos en una zona de camping.

LAS LANCHAS DEL MINISTERIO DE TURISMO

Tiempo atrás el Ministerio de Turismo donó a Bella Unión dos lanchas para ser utilizadas a nivel turístico en la zona. Sobre ello, Alberto para señalar: “Aún resta definir quiénes serán los que van a explotar el tema turístico. No es novedad que quienes más necesitamos del río, de la pesca artesanal, de la pesca deportiva, somos los pescadores. Acá se debe entender que esas lanchas del Ministerio no pueden ir a una institución que no necesita de esas lanchas para sobrevivir. Esas lanchas habría que destinarlas a grupos de pescadores, que somos personas que ganamos poco, y que en definitiva sirvan para sobrevivir y estén al servicio del turista. Que mejor que el servicio de lanchas para pesca deportiva de los turistas sea manejado por pescadores, ya que somos quienes conocemos el río. Hasta ahora el Ministerio de Turismo no ha convocado a los pescadores para realizarnos consultas sobre si tenemos aspiraciones de estar al frente de esas dos embarcaciones donadas.