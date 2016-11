Varios millones de pesos ha costado el pavimento del camino que une CAINSA con Mones0 Quintela, sin embargo pesados camiones ya lo están deteriorando.

La obra de pavimentación aun no fue inaugurada y ya esta presentando serios inconvenientes.

Este corresponsal conversó con el Alcalde de Bella Unión, Luis López quien nos dijo: “Ese camino llevó una inversión de 14 millones de pesos, dinero que proviene de todos los uruguayos. Yo he ido a hablar con camioneros y otros vecinos para pedirles que no circulen con vehículos pesados por ese camino y por poco no me pegan. Hay productores de caña de azúcar que no tienen conciencia de lo que se ha gastado en el arreglo de ese camino, que sirve para la gente de Mones Quintela para que pueda llegar sin problemas a Ruta 3.

El reclamo de los vecinos viene de años.

Ese camino nunca antes había sido bituminizado.

Hay un camino alternativo para las camiones, claro, deben hacer unos 4 o cinco kilómetros mas, pero no lo utilizan y si utilizan este que se pavimento y se esta rompiendo por el peso de los camiones.

Como puede ser que camiones de 30 mil kilos pasen por este pavimento que se construyó hace poco tiempo atrás.

Tenemos que tener conciencia que es dinero de los uruguayos que se gastó acá.

Mientras los camioneros no tomen conciencia, cada vez mas el pavimento ira desapareciendo”.