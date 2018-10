Un fin de semana compitiendo en tierras norteñas y al siguiente en suelo correntino. Una vitalidad envidiable. Un espíritu de competencia como pocos. Un estado atlético que no decrece. No otro que el ciclista cañero, categoría Máster, Alejandro Cardoso. Este fin de semana que quedó atrás, ” Ale ” compitiendo en carreras internacionales en la ciudad de La Cruz, Provincia de Corrientes. Un circuito realmente durísimo donde hubo que sortear ” las mil y unas “. Ello no fue impedimento para que el ciclista MTB de Bella Unión llegará en los primeros lugares. Al final se ubicó cuarto en la clasificación General en su categoría. Notable el esfuerzo. felicitaciones.