En 1999 tenía 21 años de edad. Fue parte de aquella selección “roja” mayor que dirigida primero por el sanducero “Bocha” Satriano y luego en su fase semifinal por el argentino Fabián Fonseca, era Vice campeón del torneo del Litoral, perdiendo la tercera final en el Parque Artigas de Paysandú por 1 a 0 ante Soriano Interior. Como que para él, el tiempo no pasa. Hacemos referencia desde esta corresponsalía a Alejandro “Boca” Panelli. nacido el 31 de enero de 1978, es decir, en días mas para celebrar su aniversario numero 41. El “Boca” forma parte del plantel seleccionado de Bella Unión que ayer sábado comenzó a disputar la Copa de OFI. Recientemente fue campeón oficial 2018 del fútbol de la Liga Regional defendiendo al club Tropezón Tablero. Se ha desempeñado como volante ofensivo a lo largo de su carrera futbolista. Actualmente pesa 154, 35 Libras (70 kilos), con una altura de 1, 73 metros. Al “Boca” los años parecen no pesarle. Con edad para jugar en el fútbol Senior, pero plena vigencia en la Liga Regional. Un jugador de extirpe, de no dar una por vencida. El año pasado y este en la “roja” para demostrar que física y técnicamente sigue siendo aquel veinteañero que levantó la copa de “Vice del Litoral hace dos décadas atrás.