Juan Guaraní es el coordinador de la vigilancia ambiental municipal de Barra do Quaraí, dando a conocer a las autoridades de ese municipio, la preocupante realidad constatada de tener 11 focos con larvas del mosquito Aedes Aegypti. Dijo que ante tanta cantidad de focos, ya se puede considerar al municipio barrense como “infestado por el mosquito A.A.”. De aquí en más habrá de comenzar un trabajo conjunto entre el municipio y la población, buscando con ello eliminar los reservorios. Es indudable que el tema preocupa ya que el contacto de barrenses y bellaunionenses es diario. El Municipio de Bella Unión y de ASSE deberán extremar los controles. A nivel de Bella Unión ya no se realizan más los famosos “descacharrizados”, ni hay información sobre la constatación o no de larvas del A.A. en nuestra jurisdicción, como ocurría en el pasado cuando se brindaba amplia información sobre el tema.