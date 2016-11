Dio inicio la temporada oficial de básquetbol juvenil y mayores en club Náutico,de Bella Unión. Este corresponsal conversó con el gerente de la institución de la «rivera», Alfredo Carneiro, quien comenzó señalando: «Han comenzado los torneos sub 18 y mayores, concitando la atención de un buen marco de público en este comienzo. En la categoría juvenil participan cuatro equipos que son:» Lakers, Monte Líbano, Huracán y Celtics. En la categoría primera división participan: Monte Líbano, Sport Farra, Celtics, Lakers y Huracán. Se han dado en este inicio muy buenos partidos, muy parejos, que es precisamente lo que le gusta al público. La idea a la hora de armar los planteles, es buscar que todos sean lo más parejo posible».

VARIOS INTERESADOS

EN EL CURSO DE REMO

El club Náutico de Bella Unión ha organizado un curso de remo, teniendo en cuenta la época del año que se avecina. Alfredo Carneiro para señalar a este corresponsal: «Estamos entrando en la temporada de calores por lo que hemos decidido comenzar en breve tiempo con el curso de remo. En su momento el profesor era Mario Soboredo, pero al irse a vivir a Salto nos quedamos sin docente, por lo que esta disciplina estaba parada.

Ahora contamos con el profesor Alejandro Ricciardi, quien estará a cargo de dicha actividad. El club cuenta con botes, son singles, y además Alejandro pondrá botes a disposición que son de propiedad de él. Ya hay un entusiasmo muy grande de parte de los chiquilines. Pueden inscribirse a partir de los 12 años cumplidos y no hay límite, quiere decir que si alguien de 40 ó 50 años quiere aprender remo puede hacerlo. El requisito fundamental es saber nadar. Si no saben nadar, no pueden realizar el curso. Debo remarcar que el alumno además lleva chaleco salvavidas y siempre se sale a realizar el curso bajo la supervisión de personal de Prefectura. A partir del lunes 7 de noviembre comienza el curso.

Las clases serán los días lunes, miércoles y viernes, con horarios en la mañana y en la tarde. El lugar del curso será la zona del riacho» (lugar donde desemboca en el Río Uruguay, la cañada Santa Rosa).